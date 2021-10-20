"Суспільне": Спроби будь-якої політсили впливати на склад учасників токшоу неприпустимі

Редакція Суспільного мовника вважає неприпустимими спроби представників будь-якої політичної сили прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший".

Про це йдеться в офіційній заяві Суспільного щодо інциденту з відмовою нардепів зі "Слуги народу" від участі в токшоу "Зворотний відлік" на UA: Перший, повідомляє Цензор.НЕТ.

Суспільне мовлення — найбільша незалежна медіакомпанія України, яка не залежить від олігархів та політиків, не обслуговує жодні державні органи чи політичні структури.

"Суспільний мовник працює виключно в інтересах усіх громадян нашої країни та підзвітний лише громадянському суспільству", - говориться в заяві.

В ній уточнюється, що редакційна політика Суспільного мовника загалом та суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" зокрема ґрунтується на зазначених принципах.

"Саме тому редакція токшоу регулярно (програма виходить щопонеділка) запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції", - зазначають журналісти.

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Вони додають, що відсутність в ефірі представників партії "Слуга народу" у програмі від 18 жовтня — це не рішення редакції токшоу "Зворотний відлік", а рішення представників парламентської фракції.

Уточнюється, що депутатів від фракції "Слуга народу" запрошують регулярно і запрошували до участі в ефірі токшоу від 18 жовтня.

"Вважаємо неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу. Склад учасників формується за принципом дотримання журналістських стандартів неупередженості, збалансованості й представлення позицій усіх сторін суспільної дискусії на визначену тему", - підкреслюється в заяві.

Ранее журналистка, ведущая ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканале "UA: Перший" Мирослава Барчук обвинила Офис президента в оказании политического давления на журналистов редакции шоу.

Раніше журналістка, ведуча ток-шоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у здійсненні політичного тиску на журналістів редакції шоу.