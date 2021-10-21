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Оснований для лишения меня мандата у "слуг народа" нет никаких, - Разумков

Оснований для лишения меня мандата у

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что у монобольшинства нет юридических оснований лишить его мандата.

Об этом Разумков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Меня можно застрелить - это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Что им этого хочется - я понимаю. Но это не детский сад!", - отметил Разумков.

"Докладываю. В свое время, 29 августа 2019 года мной было написано заявление на вступление во фракцию "Слуга народа". Она носит императивный характер. Ты пишешь и вступаешь. Это не решение фракции. Бессмыслицы, которые рассказывают коллеги, мы посмотрим - ни посмотрим, так не работает. Читайте законы! Иногда это полезно, особенно для народных депутатов. После этого я стал председателем Верховной Рады. Согласно регламенту Верховной Рады, председатель Верховной Рады не входит в состав ни одной депутатской фракции и группы. После того, как я перестал быть председателем Верховной Рады никаких заявлений так же я не писал. Поэтому оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких", - заверил экс-спикер.

При этом Разумков признал, что из фракции его могут исключить и это право "слуг народа".

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"Они могут исключить меня из фракции. Да. Это их право. Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди. Но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", - заявления Разумков.

Согласно 81 статей Конституции депутат-списочник может потерять мандат, если сам напишет заявление о выходе из фракции.

Ранее представители "Слуги народа" намекали, что у Разумкова могут забрать мандат депутата, если он попытается создать свою группу.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Разумкова для Цензор.НЕТ.

Читайте: Если бы мою отставку поставили на тайное голосование, результаты были бы совершенно другие: около 50 депутатов заявили, что их вынудили, - Разумков

Автор: 

ВР (29272) мандат (385) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+4
Оснований нет. Но олигархам срочно нужно вылепить новую куклу для плебса. Теперь с имиджем борцуна с бубочкой. Бубочка износилась уже в край, не справляется с задачами.
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21.10.2021 11:27
+4
Якийсь він жалюгідний , цей Разумков. Сам називає себе політологом, а не знає елементарних правил політики.
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21.10.2021 11:38
+4
А где вы видели среди "слуг урода" порядочных людей? Стая товарищей или террариум заклятых друзей.
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21.10.2021 11:44
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невже заспіває?
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU
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21.10.2021 11:27 Ответить
Оснований нет. Но олигархам срочно нужно вылепить новую куклу для плебса. Теперь с имиджем борцуна с бубочкой. Бубочка износилась уже в край, не справляется с задачами.
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21.10.2021 11:27 Ответить
Правильно,держись зубами за депутатство,важно любить себя в кресле,а не порядочного человека в себе.
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21.10.2021 11:27 Ответить
А где вы видели среди "слуг урода" порядочных людей? Стая товарищей или террариум заклятых друзей.
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21.10.2021 11:44 Ответить
да не сцы ты так димон) вы как толлько туда попадаете - только о том как удержаться с корочкой и думаете. ты думаешь что нам интересны ваши переживания?
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21.10.2021 11:31 Ответить
Задолбал уже своим нытьем, еще заплачь. Если бы не кормушка с бюджета, хрен бы ты там держался.
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21.10.2021 11:32 Ответить
Якийсь він жалюгідний , цей Разумков. Сам називає себе політологом, а не знає елементарних правил політики.
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21.10.2021 11:38 Ответить
Ни закона, ни оснований, ни Простого здравого смысла зеленым не нужно. Безголовым ничего не нужно!
Пора это понять!
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21.10.2021 11:39 Ответить
ага, то він не писав заяви про вихід з фракції. То тепер нехай висуває претензії Стефанчуку, чому у всіх документах ВР на сайті він досі значиться позапартійним. Тому що він повинен повернутися у фракцію автоматично.
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21.10.2021 11:41 Ответить
Чего так занервничал уважаемый? Не место красит человека!
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21.10.2021 11:43 Ответить
у нас головна підстава це воля зеленського та його дурної влади-
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21.10.2021 11:43 Ответить
zhaba vs gadyuka
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21.10.2021 11:45 Ответить
Основания найдутся, не переживай
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21.10.2021 11:47 Ответить
Ух как они держаться за эти корочки , прям инфаркт получат если отберут !
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21.10.2021 11:50 Ответить
Партию давно над переименовать в "слуга ЗЕленского" или "ЗЕленая клавиатура". Но и в такой роли им не все доступно.
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21.10.2021 11:53 Ответить
Порохоботы, Разумков ваш друг! Он пасётся на электоральном поле ваших конкурентов. Шансы на президентство призрачные, но на парламентских, если хорошенько пропиарится оставшиеся два года на своей антизеленскости, то однозначно откусит какие-то проценты и у «Слуг», и у ОПЗЖ. Теоретически может пройти в следующий созыв с 5-7%. ЕС скорее всего выиграет выборы, пускай и с заскорузлыми 15%.
Так что продолжайте конечно хейтить Димку, но помните- «враг моего врага…».
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21.10.2021 11:54 Ответить
не бреши, він відщипує в твого бубочки
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21.10.2021 12:54 Ответить
Дімон, ніби-то і прізвище твоє вказує на те,що хтось із твоїх предків був людиною розумною. То старайся й ти. Більше двох років керував парламентом,а до сих пір не второпав, що слугам ЗЕ закони пофіг і вони не"чітатєлі законов", вони-"пісатєлі оних". Отже,готуйся. Як говорив вождь і вчитель усіх народів світу товариш Сталін:-Була би людина, а стаття знайдеться!
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21.10.2021 12:11 Ответить
вони і не"чітатєлі законов", і не-"пісатєлі". вони - "голосователі" (кнопкодавітєлі)
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21.10.2021 12:19 Ответить
 
 