Оснований для лишения меня мандата у "слуг народа" нет никаких, - Разумков

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что у монобольшинства нет юридических оснований лишить его мандата.

Об этом Разумков заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Меня можно застрелить - это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Что им этого хочется - я понимаю. Но это не детский сад!", - отметил Разумков.

"Докладываю. В свое время, 29 августа 2019 года мной было написано заявление на вступление во фракцию "Слуга народа". Она носит императивный характер. Ты пишешь и вступаешь. Это не решение фракции. Бессмыслицы, которые рассказывают коллеги, мы посмотрим - ни посмотрим, так не работает. Читайте законы! Иногда это полезно, особенно для народных депутатов. После этого я стал председателем Верховной Рады. Согласно регламенту Верховной Рады, председатель Верховной Рады не входит в состав ни одной депутатской фракции и группы. После того, как я перестал быть председателем Верховной Рады никаких заявлений так же я не писал. Поэтому оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких", - заверил экс-спикер.

При этом Разумков признал, что из фракции его могут исключить и это право "слуг народа".

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"Они могут исключить меня из фракции. Да. Это их право. Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди. Но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", - заявления Разумков.

Согласно 81 статей Конституции депутат-списочник может потерять мандат, если сам напишет заявление о выходе из фракции.

Ранее представители "Слуги народа" намекали, что у Разумкова могут забрать мандат депутата, если он попытается создать свою группу.

Подробнее читайте в интервью Дмитрия Разумкова для Цензор.НЕТ.

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