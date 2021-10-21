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Новини
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Підстав для позбавлення мене мандата у "слуг народу" немає жодних, - Разумков

Підстав для позбавлення мене мандата у

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що в монобільшості немає юридичних підстав позбавити його мандата.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Давайте так. Якщо ми говоримо з вами про закон, підстав позбавити мене мандата у них немає жодних. Взагалі жодних. Що їм цього хочеться – я розумію. Але ж це не дитячий садок!" - зазначив Разумков.

"Доповідаю. Свого часу, 29 серпня 19 року мною була написана заява на вступ до фракції "Слуга народу". Вона носить імперативний характер. Ти пишеш і вступаєш. Це не рішення фракції. Нісенітниці, які розповідають колеги, що ми подивимось - не подивимось, так не працює. Читайте закони! Іноді це корисно, особливо для народних депутатів. Після цього я став головою Верховної Ради. Згідно з регламентом Верховної Ради, голова Верховної Ради не входить до складу жодної депутатської фракції та групи. Після того, як я перестав бути головою Верховної Ради жодних заяв так само я не писав. Тому підстав для позбавлення мене мандату них немає жодних. Просто жодних", - запевнив ексспікер.

При цьому Разумков визнав, що із фракції його можуть виключити і це право "слуг народу".

Також читайте: Суб'єктність Кабміну зараз стоїть під дуже-дуже великим питанням, - Разумков

"Вони можуть виключити мене з фракції. Да. Це їхнє право. Вони можуть це розглянути на найближчому засіданні, якщо їм не подобається моя діяльність. Але все. Я дійсно з ними не боровся за посаду, тому що вважаю, що боротися за посади це погано. В цілому погано. Але, я вже говорив, не вони мені давали мандат. Мені давали мандат люди. Нагадую, що я першим номером йшов у списку. Я багато чого зробив і в першій, і в другій кампаніях. Забирати або не забирати цей мандат у мене теж будуть люди. Але на наступних виборах. Це вже залежатиме від того, що я буду робити, як я буду себе поводити і чи мені віритимуть люди", - заявив Разумков.

Згідно з 81 статтею Конституції депутат-списочник може втратити мандат, якщо сам напише заяву про вихід із фракції.

Раніше представники "Слуги народу" натякали, що у Разумкова можуть забрати мандат депутата, якщо він спробує створити свою групу.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова для Цензор.НЕТ.

Читайте: Якби мою відставку поставили на таємне голосування, результати були б зовсім інші: близько 50 депутатів заявили, що їх змусили, - Разумков

Автор: 

ВР (15022) мандат (148) Разумков Дмитро (1528)


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Топ коментарі
+4
Оснований нет. Но олигархам срочно нужно вылепить новую куклу для плебса. Теперь с имиджем борцуна с бубочкой. Бубочка износилась уже в край, не справляется с задачами.
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21.10.2021 11:27
+4
Якийсь він жалюгідний , цей Разумков. Сам називає себе політологом, а не знає елементарних правил політики.
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21.10.2021 11:38
+4
А где вы видели среди "слуг урода" порядочных людей? Стая товарищей или террариум заклятых друзей.
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21.10.2021 11:44
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невже заспіває?
https://www.youtube.com/watch?v=xSSbneF6JsU
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21.10.2021 11:27 Відповісти
Оснований нет. Но олигархам срочно нужно вылепить новую куклу для плебса. Теперь с имиджем борцуна с бубочкой. Бубочка износилась уже в край, не справляется с задачами.
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21.10.2021 11:27 Відповісти
Правильно,держись зубами за депутатство,важно любить себя в кресле,а не порядочного человека в себе.
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21.10.2021 11:27 Відповісти
А где вы видели среди "слуг урода" порядочных людей? Стая товарищей или террариум заклятых друзей.
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21.10.2021 11:44 Відповісти
да не сцы ты так димон) вы как толлько туда попадаете - только о том как удержаться с корочкой и думаете. ты думаешь что нам интересны ваши переживания?
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21.10.2021 11:31 Відповісти
Задолбал уже своим нытьем, еще заплачь. Если бы не кормушка с бюджета, хрен бы ты там держался.
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21.10.2021 11:32 Відповісти
Якийсь він жалюгідний , цей Разумков. Сам називає себе політологом, а не знає елементарних правил політики.
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21.10.2021 11:38 Відповісти
Ни закона, ни оснований, ни Простого здравого смысла зеленым не нужно. Безголовым ничего не нужно!
Пора это понять!
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21.10.2021 11:39 Відповісти
ага, то він не писав заяви про вихід з фракції. То тепер нехай висуває претензії Стефанчуку, чому у всіх документах ВР на сайті він досі значиться позапартійним. Тому що він повинен повернутися у фракцію автоматично.
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21.10.2021 11:41 Відповісти
Чего так занервничал уважаемый? Не место красит человека!
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21.10.2021 11:43 Відповісти
у нас головна підстава це воля зеленського та його дурної влади-
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21.10.2021 11:43 Відповісти
zhaba vs gadyuka
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21.10.2021 11:45 Відповісти
Основания найдутся, не переживай
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21.10.2021 11:47 Відповісти
Ух как они держаться за эти корочки , прям инфаркт получат если отберут !
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21.10.2021 11:50 Відповісти
Партию давно над переименовать в "слуга ЗЕленского" или "ЗЕленая клавиатура". Но и в такой роли им не все доступно.
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21.10.2021 11:53 Відповісти
Порохоботы, Разумков ваш друг! Он пасётся на электоральном поле ваших конкурентов. Шансы на президентство призрачные, но на парламентских, если хорошенько пропиарится оставшиеся два года на своей антизеленскости, то однозначно откусит какие-то проценты и у «Слуг», и у ОПЗЖ. Теоретически может пройти в следующий созыв с 5-7%. ЕС скорее всего выиграет выборы, пускай и с заскорузлыми 15%.
Так что продолжайте конечно хейтить Димку, но помните- «враг моего врага…».
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21.10.2021 11:54 Відповісти
не бреши, він відщипує в твого бубочки
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21.10.2021 12:54 Відповісти
Дімон, ніби-то і прізвище твоє вказує на те,що хтось із твоїх предків був людиною розумною. То старайся й ти. Більше двох років керував парламентом,а до сих пір не второпав, що слугам ЗЕ закони пофіг і вони не"чітатєлі законов", вони-"пісатєлі оних". Отже,готуйся. Як говорив вождь і вчитель усіх народів світу товариш Сталін:-Була би людина, а стаття знайдеться!
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21.10.2021 12:11 Відповісти
вони і не"чітатєлі законов", і не-"пісатєлі". вони - "голосователі" (кнопкодавітєлі)
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21.10.2021 12:19 Відповісти
 
 