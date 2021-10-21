Підстав для позбавлення мене мандата у "слуг народу" немає жодних, - Разумков

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевняє, що в монобільшості немає юридичних підстав позбавити його мандата.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Мене можна застрелити – це теж варіант для вирішення питання. Давайте так. Якщо ми говоримо з вами про закон, підстав позбавити мене мандата у них немає жодних. Взагалі жодних. Що їм цього хочеться – я розумію. Але ж це не дитячий садок!" - зазначив Разумков.

"Доповідаю. Свого часу, 29 серпня 19 року мною була написана заява на вступ до фракції "Слуга народу". Вона носить імперативний характер. Ти пишеш і вступаєш. Це не рішення фракції. Нісенітниці, які розповідають колеги, що ми подивимось - не подивимось, так не працює. Читайте закони! Іноді це корисно, особливо для народних депутатів. Після цього я став головою Верховної Ради. Згідно з регламентом Верховної Ради, голова Верховної Ради не входить до складу жодної депутатської фракції та групи. Після того, як я перестав бути головою Верховної Ради жодних заяв так само я не писав. Тому підстав для позбавлення мене мандату них немає жодних. Просто жодних", - запевнив ексспікер.

При цьому Разумков визнав, що із фракції його можуть виключити і це право "слуг народу".

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"Вони можуть виключити мене з фракції. Да. Це їхнє право. Вони можуть це розглянути на найближчому засіданні, якщо їм не подобається моя діяльність. Але все. Я дійсно з ними не боровся за посаду, тому що вважаю, що боротися за посади це погано. В цілому погано. Але, я вже говорив, не вони мені давали мандат. Мені давали мандат люди. Нагадую, що я першим номером йшов у списку. Я багато чого зробив і в першій, і в другій кампаніях. Забирати або не забирати цей мандат у мене теж будуть люди. Але на наступних виборах. Це вже залежатиме від того, що я буду робити, як я буду себе поводити і чи мені віритимуть люди", - заявив Разумков.

Згідно з 81 статтею Конституції депутат-списочник може втратити мандат, якщо сам напише заяву про вихід із фракції.

Раніше представники "Слуги народу" натякали, що у Разумкова можуть забрати мандат депутата, якщо він спробує створити свою групу.

Детальніше читайте в інтерв'ю Дмитра Разумкова для Цензор.НЕТ.

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