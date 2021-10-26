РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9489 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 933 54

Смертность от COVID-19 в Украине ниже средних показателей в Европе, - Ляшко

Смертность от COVID-19 в Украине ниже средних показателей в Европе, - Ляшко

В Украине с начала вспышки пандемии коронавирусной инфекции показатели смертности на 100 тыс. населения ниже средних в Европе.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для сравнения уместно брать большие страны с населением более 10 миллионов человек, потому что в малых странах малые числа могут иметь значительное влияние и тянуть за собой большие разногласия. Таких стран в европейском регионе 15. Если учесть количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе. А среди европейских стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте среди 15 стран", - сказал Ляшко.

По его словам, накопленная летальность в Украине с конца мая 2021 года прекратила рост и держится на стабильном уровне - 2,3% уже шестой месяц подряд.

"На сегодня текущие краткосрочные показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковых значений крупных европейских стран, которые уже прошли вспышку. Однако сейчас Украина, Румыния и Россия - основные контрибьюторы в росте смертности в Европе на фоне стабилизации других стран", - сообщил Ляшко.

Министр убежден, что остановить эту "печальную статистику" можно благодаря вакцинации.

Читайте также: Медиков не обязали вакцинироваться от коронавируса из-за рисков нехватки медперсонала, - Ляшко

Как сообщалось, в Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.

По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 335 244 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 296 человек. Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) смертность (268) Ляшко Виктор (1365) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Во прорвало! Так сегодня же на этом сайте было сказано,что Украина на втором месте по смертности! Как же средняя величина может быть ниже??? Что они там вообще курят?!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:23 Ответить
+9
Ага. Значит выходит так, что массовая вакцинация только увеличивает смертность.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:24 Ответить
+7
что этот даун несет! мы на ВТОРОМ!!! месте в Европе уже....
показать весь комментарий
26.10.2021 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во прорвало! Так сегодня же на этом сайте было сказано,что Украина на втором месте по смертности! Как же средняя величина может быть ниже??? Что они там вообще курят?!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:23 Ответить
шо то ляшка седни перегрелся (или поморозился))) шо ни скажет - все откат от сказанного вчера (и противопоказания появились и уровень смертности не критичный и вакцинироваться медикам нельзя ибо их мало)))... к вечеру вообще аниваксером станет ))))
показать весь комментарий
26.10.2021 11:29 Ответить
Так умирающие прям в китайских супермаркетах уже были, стенания о том, что в Италии трупы не успевают кремировать тоже было, девочку со шпицем из Китая собирались спасать, сложно теперь чем-то удивить.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:32 Ответить
ляшко манипулирует цифрами, он считает от начала эпидемии. а нас первой волной почти не зацепило. сейчас мы уверенно в лидерах.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:37 Ответить
Ага. Значит выходит так, что массовая вакцинация только увеличивает смертность.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:24 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров
показать весь комментарий
26.10.2021 11:26 Ответить
Як же Ти, всіх задовбав, зміни мантру! Проплачений бот!😠
показать весь комментарий
26.10.2021 13:09 Ответить
А кто тебя заставляет читать?

показать весь комментарий
26.10.2021 13:11 Ответить
Так ти ж усюди, з однією тезою, - Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров,! Яке примітивне мислення! 😅 На щастя, в більшості населення України, більш розсудливе та далекоглядне мислення!🤓
показать весь комментарий
26.10.2021 13:19 Ответить
Так тебя везде заставляют читать?

показать весь комментарий
26.10.2021 13:21 Ответить
Мене - ні, я таких як ти, оминаю! Читати таких - себе не поважати! Але, бувають (на жаль) довірливі!😓
показать весь комментарий
26.10.2021 13:26 Ответить
Ну так иди, и не греши
показать весь комментарий
26.10.2021 13:34 Ответить
Це ти - не гріши, бо потім доведеться каятись!
показать весь комментарий
26.10.2021 13:40 Ответить
За себя переживай
показать весь комментарий
26.10.2021 13:41 Ответить
Аналогічна порада і тобі, а далі - час розсудить!🤓
показать весь комментарий
26.10.2021 14:02 Ответить
Век антиваксеров не долог
показать весь комментарий
26.10.2021 14:02 Ответить
Ти що думаєш, що ніхто не стикався з цією "хворобою", ти один про неї все знаєш!?? Та досить вже, всіх хоронити і стращати! Більшість населення вже перехворіло, або в легкій формі, або взагалі безсимтомно! Ускладнення виникають у людей з хронічними хворобами, які несвоєчасно звернулись за медичною допомогою! І такі випадки були завжди, і без "ковіду"! Просто, на жаль, тепер медична допомога не всім доступна, в зв'язку з "медичними реформами", багато лікарень зачинили та перевели в інші райцентри. Багатьом з населення, вкрай тяжко туди дібратись! От і лікуються вдома, поки не стане "вкрай тяжко", і інколи пізно, щось зробити!😵
показать весь комментарий
26.10.2021 14:18 Ответить
Тебя таки заставляют читать А в больничках 98% НЕ вакцинированных. А в нормально вакцинированном Моршине в больничках вообще никого с КОВИДом нет

показать весь комментарий
26.10.2021 14:23 Ответить
Поверь, ничего не читаю, статистике от власти, вообще не верю! Смотрю и слушаю окружение, обычных людей! Всегда имею логическое и критическое мышление и сопоставляю факты! Вот и все!🤓
показать весь комментарий
26.10.2021 14:28 Ответить
В общем, веришь слухам и поддаёшься манипуляциям
показать весь комментарий
26.10.2021 20:06 Ответить
То мы в мировых лидерах, то ниже среднего. То ты, млять, вася, то ты не вася! Определяйся уже как нибудь!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:24 Ответить
Он хотел сказать, что болеют в Украине много, но к сожалению, из-за высокого уровня здравохранения в стране умирают маловато.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
что этот даун несет! мы на ВТОРОМ!!! месте в Европе уже....
показать весь комментарий
26.10.2021 11:25 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2021 11:25 Ответить
Нижче але вище.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:29 Ответить
Ну хоть здесь мы не чемпионы мира.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:30 Ответить
Хорошо, что наша власть сразу распродала средства массовой защиты в Китай и в Европу. Страна сразу поняла, что с такими казлами расслабляться во время пандемии нельзя.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:30 Ответить
Все статистика! Головне, як її подати! Для різних джерел, може бути різною! Для "кошмаріння" населення, в смертність від ковіду, включать всі, більш-менш", схожі хвороби!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:32 Ответить
"Нас заставляют добавить Covid в список диагностики"
https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg https://vidio.blog/watch/XCGjbLvelKqvDCg
показать весь комментарий
26.10.2021 12:27 Ответить
О, как интересно. Скажите "спасибо" "проваленной" вакцинации.
Ничо - вот сейчас с усилением ограничений для непривитых и ломанвушимся за прививкой хомякам... мы нагоним.

Антипе, от бачиш... навіть пан Ляшко визнав (опосередковано, але тим не менш...) переваги антиваксерства))).
показать весь комментарий
26.10.2021 11:32 Ответить
На гілляку всю цю зграю зелену поголовно.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
Ляшко забрехався.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
Хоть немного правды.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:33 Ответить
750 в день, таких показателей не было ни в одной стране мира если в пересчете на 1 млн населения. Твердое первое место.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:35 Ответить
Ляшко забув додати про те що,
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більше офіційної статистики
показать весь комментарий
26.10.2021 11:36 Ответить
Министр убежден, что остановить эту "печальную статистику" можно благодаря вакцинации. Источник:
Та ні, пізно уже.
Потрібні жорсткі карантинні заходи, а з карантину виходити після масової вакцинації .
Цей шлях для зе-влади не прийнятний (грошей нема годувати вимушених нероб).
Тому будемо бити рекорди по смертності.
показать весь комментарий
26.10.2021 11:38 Ответить
Все говорят о ковиде,но никто не требует НАКАЗАТЬ ВИНОВНЫХ из лабораторий Китая.А также тех,кто финансировал эти лаборатории-США и Франция.СТРАННО ОЧЕНЬ -ТАК БОЯТЬСЯ МП( МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО)?.Неужели они останутся безнаказынными???
показать весь комментарий
26.10.2021 11:42 Ответить
І "ето радуєт"? А більше 700 смертей за добу!
показать весь комментарий
26.10.2021 11:46 Ответить
Ребята из квартала заврались по полной. пи'здят и ****'ят. Все как предвыборном ролике
показать весь комментарий
26.10.2021 11:48 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2021 11:52 Ответить
как это радует
показать весь комментарий
26.10.2021 12:03 Ответить
Забрехалися
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Wx49Nbbc&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE
показать весь комментарий
26.10.2021 12:28 Ответить
странно, но ваксеры эту тему обходят стороной, ибо тот треш который сегодня ляха выдает у них в методичках не описан видать валера тыгде? выходи, поддержи своего наставника.
показать весь комментарий
26.10.2021 12:33 Ответить
Ну, давай тоді вже говорити про те що, більшість померлих у Європі це, люди віком 70+, а у нас кількість померлих від коронавірусу у цьому віці набагато нижча. Отже можемо зробити висновок що, люди віком 70+ в Україні мають краще здоров'я і ліпше лікування ніж у Європі! ДБЛ- мля.
показать весь комментарий
26.10.2021 13:04 Ответить
ЗІ: "734 летальных случая" це, не тільки найгірший показник в Україні але й у відносному вимірі (на 100 тисяч населення) в Європі в цілому.
показать весь комментарий
26.10.2021 13:08 Ответить
Серйозно? От іменно на сто тисяч населення пан міністр охорони здоров"я і сказав, що Україна знаходиться на -надцятому місці! Бо хлопці цензорнетовські верещать, як молоді жеребчата, про 2-ге місце за смертністю від ковіду А ти брешеш, як старий мерин! Я живу в місті зі стотисячним населенням і щоденно помирає 30-50 людей від всіх болячок - сердцево-судинних, злоякісних, діабетів, та ін. Про що ти мелеш - 734 летальні випадки від ковіду на 100 тис. населення!
показать весь комментарий
26.10.2021 14:07 Ответить
Всю діяльність ОБ разом з Зе, можно оцінювати, як навмисний геноцид українського народа, знищення державності України. Продаж масок на початку пандемії, відсутність будь яких дій з підготовки лікарень до прийому хворих з COVSD 19, злочинне затягування закупівлі вакцин, мед. обладнання, необхідних ліків, перенаправлення ковід грошей на "велике крадівництво". Те ж саме вони робили з енергобезпекою країни. Замість закупок газу влітку, Зе вкрав ті гроши на своє "будівництво", а зараз розповідають, що потрібно домовлятися з кремлівської бандою, щоб не змерзнути взимку.
показать весь комментарий
26.10.2021 14:46 Ответить
В Европе привитых больше, поэтому и смертность выше.
показать весь комментарий
26.10.2021 20:34 Ответить
 
 