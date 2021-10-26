Смертность от COVID-19 в Украине ниже средних показателей в Европе, - Ляшко
В Украине с начала вспышки пандемии коронавирусной инфекции показатели смертности на 100 тыс. населения ниже средних в Европе.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Для сравнения уместно брать большие страны с населением более 10 миллионов человек, потому что в малых странах малые числа могут иметь значительное влияние и тянуть за собой большие разногласия. Таких стран в европейском регионе 15. Если учесть количество умерших на 100 тысяч населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе. А среди европейских стран с населением более 10 млн человек мы на 11-м месте среди 15 стран", - сказал Ляшко.
По его словам, накопленная летальность в Украине с конца мая 2021 года прекратила рост и держится на стабильном уровне - 2,3% уже шестой месяц подряд.
"На сегодня текущие краткосрочные показатели количества умерших на 100 тысяч населения в Украине втрое меньше пиковых значений крупных европейских стран, которые уже прошли вспышку. Однако сейчас Украина, Румыния и Россия - основные контрибьюторы в росте смертности в Европе на фоне стабилизации других стран", - сообщил Ляшко.
Министр убежден, что остановить эту "печальную статистику" можно благодаря вакцинации.
Как сообщалось, в Украине зафиксированы 19 120 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 26 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 734 летальных случая - это самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 22 октября - 614 летальных случаев.
По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 335 244 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 296 человек. Украина - на втором месте в Европе по суточной смертности от COVID-19.
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Ничо - вот сейчас с усилением ограничений для непривитых и ломанвушимся за прививкой хомякам... мы нагоним.
Антипе, от бачиш... навіть пан Ляшко визнав (опосередковано, але тим не менш...) переваги антиваксерства))).
https://ua.interfax.com.ua/news/pharmacy/742521.html Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більше офіційної статистики
Та ні, пізно уже.
Потрібні жорсткі карантинні заходи, а з карантину виходити після масової вакцинації .
Цей шлях для зе-влади не прийнятний (грошей нема годувати вимушених нероб).
Тому будемо бити рекорди по смертності.
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Wx49Nbbc&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE