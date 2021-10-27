Работаем над тем, чтобы РФ понесла ответственность за свои преступления, - Кулеба

Украина получила действительно важную победу в апелляционном суде Амстердама, который постановил вернуть в Украину экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылокй на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Вчера Украина получила действительно важную победу в апелляционном суде Амстердама. Суд постановил вернуть в Украину так называемое скифское золото. Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя это решение, заявил, что мы возвращаем свое всегда, вернем и скифское золото, и Крым. Я хочу, чтобы все мы руководствовались именно таким подходом, именно таким настроение. Иногда не все происходит сразу, но когда настойчиво, системно и качественно работаешь, все, что хочешь, произойдет", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, это решение является только одной из побед Украины в юридической плоскости.

"МИД ведет системную работу в международных судах. Привлечение России к международно-правовой ответственности за ее преступления в ходе агрессии против Украины - это тоже одна из целей стратегии внешнеполитической деятельности нашего государства. Речь идет и о морском деле, и о деле "Украина против России", в котором государство-оккупант обвиняется в терроризме и нарушении прав человека, и о других делах... МИД в свою очередь системно работает над тем, чтобы эти дела стали нашей победой, а Россия понесла полную ответственность за свои нарушения и преступления. Мы не остановимся, мы научились играть в долгую и побеждать", - объяснил министр.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

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