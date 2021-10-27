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Новости
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Работаем над тем, чтобы РФ понесла ответственность за свои преступления, - Кулеба

Работаем над тем, чтобы РФ понесла ответственность за свои преступления, - Кулеба

Украина получила действительно важную победу в апелляционном суде Амстердама, который постановил вернуть в Украину экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылокй на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Вчера Украина получила действительно важную победу в апелляционном суде Амстердама. Суд постановил вернуть в Украину так называемое скифское золото. Президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя это решение, заявил, что мы возвращаем свое всегда, вернем и скифское золото, и Крым. Я хочу, чтобы все мы руководствовались именно таким подходом, именно таким настроение. Иногда не все происходит сразу, но когда настойчиво, системно и качественно работаешь, все, что хочешь, произойдет", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, это решение является только одной из побед Украины в юридической плоскости.

"МИД ведет системную работу в международных судах. Привлечение России к международно-правовой ответственности за ее преступления в ходе агрессии против Украины - это тоже одна из целей стратегии внешнеполитической деятельности нашего государства. Речь идет и о морском деле, и о деле "Украина против России", в котором государство-оккупант обвиняется в терроризме и нарушении прав человека, и о других делах... МИД в свою очередь системно работает над тем, чтобы эти дела стали нашей победой, а Россия понесла полную ответственность за свои нарушения и преступления. Мы не остановимся, мы научились играть в долгую и побеждать", - объяснил министр.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

Также читайте: "Слуга народа" Кравчук о решении суда по "скифскому золоту": Очередное доказательство, что страна-агрессор никогда не станет хозяином на оккупированных территориях

Автор: 

Крым (26425) россия (96200) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Та да. Не только работаете, но и стараетесь! Отменить визы в США депутатам Украины усилиями МИД, а так же усилиями посольства Украины отменять встречи с прибывшими в США депутатами Украины на тему агрессии РФ в Украине.
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27.10.2021 11:45 Ответить
+2
Что то много Кулебы в новостях.. даже более эффективного главы МИДа Климкина времен Порошенко так не пиарили.
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27.10.2021 11:40 Ответить
+1
Лишь бы языком плескать. Эх, КулеБяка...
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27.10.2021 11:39 Ответить
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Лишь бы языком плескать. Эх, КулеБяка...
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27.10.2021 11:39 Ответить
Сам себя не похвалишь, сидишь как обосраный (народная мудрость).
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27.10.2021 11:58 Ответить
что-то много сегодня кулебы на нашу голову....
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27.10.2021 11:39 Ответить
Что то много Кулебы в новостях.. даже более эффективного главы МИДа Климкина времен Порошенко так не пиарили.
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27.10.2021 11:40 Ответить
Угу, работайте...
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27.10.2021 11:42 Ответить
Да уж. с такими работничками! Там кремляди от наших "мидовцев" и "спикеров" оборжались и очень сильно испугались.
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27.10.2021 11:43 Ответить
Та да. Не только работаете, но и стараетесь! Отменить визы в США депутатам Украины усилиями МИД, а так же усилиями посольства Украины отменять встречи с прибывшими в США депутатами Украины на тему агрессии РФ в Украине.
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27.10.2021 11:45 Ответить
Так ЗЕлени прямых контактов с США теперь надо избегать любой ценой. Коломойский опасносте!!!
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27.10.2021 11:48 Ответить
Про це вчора на ПРЯМОМУ казала Буймистер.
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27.10.2021 11:50 Ответить
реально, на серьёзных СМИ новости от времени события проходят в лучшем случае через сутки, если заблаговременно нет уведомления о событии. Причина банальна: на любую новость в серьезном СМИ нужно получить подтверждение. Иначе СМИ превратиться в желтую прессу.
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27.10.2021 11:56 Ответить
Решение суда - важная победа Украиньі. Главное , подтверждено , что Крьім украинский , но ВРЕМЕННО оккупирован РФ-ией. Респект !
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27.10.2021 11:49 Ответить
Где можно посмотреть результаты работы?
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27.10.2021 11:49 Ответить
Ну,здесь сомнений нет. Постепенно раху будут зажимать. По мере ее ослабления все сильнее. Но до победы еще далеко.
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27.10.2021 11:49 Ответить
Это тебе в офисе Зе сказали, ну что сомнений нет?
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27.10.2021 11:53 Ответить
Это да, несомненно, особенно новыми газовыми потоками в Европу
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27.10.2021 11:54 Ответить
Этот возврат еще Порошенко устроил.
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27.10.2021 12:17 Ответить
 
 