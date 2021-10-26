"Слуга народа" Кравчук о решении суда по "скифскому золоту": Очередное доказательство, что страна-агрессор никогда не станет хозяином на оккупированных территориях
Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине еще раз закрепляет, что государство-агрессор никогда им не станет хозяином на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Апелляционный суд Амстердама сегодня принял решение, согласно которому коллекцию артефактов "Крым. Золотой остров в Черном море" (Скифское золото) передадут Украине как суверенному государству, которое и передало ее во временную экспозицию музею Алларда Пирсона. Это важное решение, ведь оно, основываясь на нормах права, еще раз закрепляет: государство-агрессор здесь, на временно оккупированных территориях Украины, – не хозяин и никогда им не станет", – сказала Кравчук.
Она напомнила, что после оккупации полуострова Российская Федерация пыталась присвоить себе украинское достояние, а проиграв суд в 2016 году, решила попробовать еще раз и подала апелляцию.
"Благодаря усилиям Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также скоординированной позиции, которую мы как парламентарии продвигали на всех возможных площадках, "скифское золото" все же возвращается домой", – отметила парламентарий.
При этом Кравчук предположила, что по идее, после возвращения в Украину коллекция должна быть передана на временное хранение в Национальный музей истории Украины.
Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.
Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.
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а на гребені тому -
БИТВА ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ
(Сцена на золотому
Солоському гребені)
Мій кінь упав, і ворог наді мною, -
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То "старший брат", напавши стороною,
Ціну своїй любові показав.
Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.
Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.
І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…
За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Болис Мозолевський
("Симфонія Пекторалі")
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Знаєте, що це?
Це - зафіксований з космосу викид метану на газопроводі Газпрому в Ніжегородській області РФ. Кажуть, дуже потужний - 164 т на годину, по суті, екологічна катастрофа. (В Росії тепер якось непристойно, по наростаючій, багато катастроф, самих літаків за останні 3 місяці розбилося з десяток, жаль, що українські ЗМІ тільки про впалий зубець на Кремлі розповідають...)
Я це до чого: Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні ТАКОЖ (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що х@хли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер по візу США добиватися аж у Варшаву, куди росіян ще й не впускають через Ковід!)) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися.
В цікаві часи живемо, хай їм грець... Непрогнозовані, безпрецедентні. Будь-яка мишка, що "бігла, хвостиком махнула", може, як у казці, "розбити яєчко" і змінити хід історії.
Нідерланди заробили мільйони на рівному місці... А ми й далі продаємо сировину...
От такий бізнес...