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"Слуга народа" Кравчук о решении суда по "скифскому золоту": Очередное доказательство, что страна-агрессор никогда не станет хозяином на оккупированных территориях

Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине еще раз закрепляет, что государство-агрессор никогда им не станет хозяином на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Апелляционный суд Амстердама сегодня принял решение, согласно которому коллекцию артефактов "Крым. Золотой остров в Черном море" (Скифское золото) передадут Украине как суверенному государству, которое и передало ее во временную экспозицию музею Алларда Пирсона. Это важное решение, ведь оно, основываясь на нормах права, еще раз закрепляет: государство-агрессор здесь, на временно оккупированных территориях Украины, – не хозяин и никогда им не станет", – сказала Кравчук.

Она напомнила, что после оккупации полуострова Российская Федерация пыталась присвоить себе украинское достояние, а проиграв суд в 2016 году, решила попробовать еще раз и подала апелляцию.

"Благодаря усилиям Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также скоординированной позиции, которую мы как парламентарии продвигали на всех возможных площадках, "скифское золото" все же возвращается домой", – отметила парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует обжаловать решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине

При этом Кравчук предположила, что по идее, после возвращения в Украину коллекция должна быть передана на временное хранение в Национальный музей истории Украины.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

Автор: 

Амстердам (43) золото (225) Крым (26425) музей (724) Нидерланды (1602) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+11
Яке відношення мають угро-фіни до скіфів і їх золота? Приблизно як Анрєй Боголюбський до Вишгородської ікони Богородиці і Борисового меча. Тобто вкрали.
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26.10.2021 15:16 Ответить
+8
Только почему-то эти доказательства исходят от других, а не от офшоров95
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26.10.2021 15:15 Ответить
+3
Яке відношення мають зелені покидьки до Українського золота?! Беня ще й тут хоче відтяпати?! Пшлінах ! Перед смертю не нажеретися!
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26.10.2021 15:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Только почему-то эти доказательства исходят от других, а не от офшоров95
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26.10.2021 15:15 Ответить
Яке відношення мають угро-фіни до скіфів і їх золота? Приблизно як Анрєй Боголюбський до Вишгородської ікони Богородиці і Борисового меча. Тобто вкрали.
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26.10.2021 15:16 Ответить
Яке відношення мають зелені покидьки до Українського золота?! Беня ще й тут хоче відтяпати?! Пшлінах ! Перед смертю не нажеретися!
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26.10.2021 15:23 Ответить
авжеж, і золотий гребінь, що тут на фото, - в Ермітажі ув'язнений
а на гребені тому -

БИТВА ПІСЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ

(Сцена на золотому
Солоському гребені)

Мій кінь упав, і ворог наді мною, -
Ні щит не захистить вже, ні кинджал…
То "старший брат", напавши стороною,
Ціну своїй любові показав.

Злилося все у скреготі сталевім,
До неба зойк встає на толоці.
Від жаху поховались навіть леви,
Зіщулившись до розмірів зайців.

Століття промайнули чи година? -
Не буде ні століть вже, ні годин.
Ми полягли, не ставши на коліна,
І ось іду на ворога один.

І він уже заніс холодне жало,
Та, перш ніж в серце вцілити мені,
Хай сп'є і він жаги мого кинджала,
Криваво захрипівши на коні…

За ним спішить розлючена підмога,
Мені привіт готує з-під щита.
А я один. Та ще зіниця бога.
Та ще моя священна правота.
Болис Мозолевський
("Симфонія Пекторалі")
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26.10.2021 15:40 Ответить
отето взрив..!

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26.10.2021 15:29 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZWEQo-dhrWbEiIS2Gm_pSVTCWcvuTKOkAvcIfmOyRD00WLlzDhwpm9BXj33vs7honAaUMPmHDB_DgwfT6Ov3YWnmSf1pjwYkpOzjNnuWe39BhE8QoV973tEmFvNTtQVQVb7e47YY1doEOR_vGbakP_TFsVq-SCSBghC5ulLiK4Zaw&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/421459242678892?__cft__[0]=AZWEQo-dhrWbEiIS2Gm_pSVTCWcvuTKOkAvcIfmOyRD00WLlzDhwpm9BXj33vs7honAaUMPmHDB_DgwfT6Ov3YWnmSf1pjwYkpOzjNnuWe39BhE8QoV973tEmFvNTtQVQVb7e47YY1doEOR_vGbakP_TFsVq-SCSBghC5ulLiK4Zaw&__tn__=%2CO%2CP-R 12 ч. ·

Знаєте, що це?
Це - зафіксований з космосу викид метану на газопроводі Газпрому в Ніжегородській області РФ. Кажуть, дуже потужний - 164 т на годину, по суті, екологічна катастрофа. (В Росії тепер якось непристойно, по наростаючій, багато катастроф, самих літаків за останні 3 місяці розбилося з десяток, жаль, що українські ЗМІ тільки про впалий зубець на Кремлі розповідають...)

Я це до чого: Чекістан, звісно, мріє знов відгородитись од світу і "окуклітца", як за часів СРСР, але технології не дозволять. Навіть ******* КНР, ідеальна держава з Орвелового "1984", не є для світу цілком непрозорою. Можна, звичайно, всередині країни взяти за зразок Північну Корею і розповідати по ТБ своїм кріпакам, ніби в Україні ТАКОЖ (як, відтепер, в Росії) нема Посольства США (ну бо як же стерпіти, що х@хли собі спокійно оформляють візи в Києві на Сирці, а російським "хозяєвам жизні" треба буде тепер по візу США добиватися аж у Варшаву, куди росіян ще й не впускають через Ковід!)) - але обманювати американські супутники надувними танками, як це робив СРСР за Брежнєва-Андропова, вже не вийде. Можливості для блефу різко скоротилися.

В цікаві часи живемо, хай їм грець... Непрогнозовані, безпрецедентні. Будь-яка мишка, що "бігла, хвостиком махнула", може, як у казці, "розбити яєчко" і змінити хід історії.
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26.10.2021 15:30 Ответить
Вот как же Зе плесень хочет хоть к чему то ХОРОШЕМУ примазаться!
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26.10.2021 15:32 Ответить
Справа в тому, що мажеться в основному погане і смердюче. За винятком масла. 😊
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26.10.2021 15:41 Ответить
Скифские курганы есть по всей территории Украины.
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26.10.2021 15:44 Ответить
Скифы грубо говоря жили от Дуная до Дона. Все эти сибирские, алтайские, мокшанские "скифы" это придуманный московитами фейк. Такой же фейк, как то что Русь это расея
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26.10.2021 16:16 Ответить
Ого сколько крестов на комментариях мокшанских троллей Знатно у ваты пердаки подгорели . Болт вам, а не золото скифов гопота запоребриковая
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26.10.2021 15:54 Ответить
как же они долго (рожали ) с этим решением....( там же всё давным давно ясно всем чьё это золото! золото украинское раз крым УКРАИНА! вывезли на выставку с УКРАИНЫ будьте добры вернуть его туда же .ну всё так просто....тянули 7 лет...((
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26.10.2021 16:00 Ответить
Тут все "просто". В случае возвращения "Скифского золота" Украина должна заплатить более 100 тыс. евро музею Алларда Пирсона за хранение коллекции . 16.09.21 Просто бизнес такой
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26.10.2021 16:08 Ответить
НІЧОГО СОБІ! оце сволота.....я й забув що вони тоді щось про таке писали....(( ото і тягли зарази ... жлобяри((
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26.10.2021 16:28 Ответить
5 років і скільки мільйонів доларів на адвокатів і чиновників?
Нідерланди заробили мільйони на рівному місці... А ми й далі продаємо сировину...
От такий бізнес...
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26.10.2021 17:25 Ответить
Нехай вони ще приймуть рішення,щоб Росія повернула нам Крим і Донбас...разом з золотом...
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26.10.2021 17:32 Ответить
 
 