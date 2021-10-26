"Слуга народа" Кравчук о решении суда по "скифскому золоту": Очередное доказательство, что страна-агрессор никогда не станет хозяином на оккупированных территориях

Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" Украине еще раз закрепляет, что государство-агрессор никогда им не станет хозяином на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Апелляционный суд Амстердама сегодня принял решение, согласно которому коллекцию артефактов "Крым. Золотой остров в Черном море" (Скифское золото) передадут Украине как суверенному государству, которое и передало ее во временную экспозицию музею Алларда Пирсона. Это важное решение, ведь оно, основываясь на нормах права, еще раз закрепляет: государство-агрессор здесь, на временно оккупированных территориях Украины, – не хозяин и никогда им не станет", – сказала Кравчук.

Она напомнила, что после оккупации полуострова Российская Федерация пыталась присвоить себе украинское достояние, а проиграв суд в 2016 году, решила попробовать еще раз и подала апелляцию.

"Благодаря усилиям Министерства юстиции, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, а также скоординированной позиции, которую мы как парламентарии продвигали на всех возможных площадках, "скифское золото" все же возвращается домой", – отметила парламентарий.

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При этом Кравчук предположила, что по идее, после возвращения в Украину коллекция должна быть передана на временное хранение в Национальный музей истории Украины.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.