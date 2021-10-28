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Новости Газовая война
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Россия использует газ как оружие против Молдовы, - Боррель

Россия использует газ как оружие против Молдовы, - Боррель

Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну.

Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель в Брюсселе на совместной с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей пресс-конференции.

Представители Молдовы ведут переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге, сообщила в свою очередь Гаврилица. Кишинев надеется на приемлемый по стоимости контракт с РФ, добавила она.

Действие долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истекло 30 сентября. Соглашение продлили еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Молдовы Гаврилица о газовом шантаже РФ: Подключение к энергетическому рынку ЕС остается приоритетом

Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.

Переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов. По сведениям издания Financial Times, "Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем.

Европейский Союз пообещал выделить Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса.

Также читайте: Украина и Румыния предоставили Молдове газ в долг

Автор: 

газовые переговоры (1032) Молдова (1886) россия (96231) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+22
А кто это оружие вложил в руки оккупанта!!!
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28.10.2021 22:40 Ответить
+7
Пойду завтра, полную телегу загружу в магазине и не заплатив на выход. Если остановят, то скажу не шантажируйте меня и скидку давайте.
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28.10.2021 22:45 Ответить
+7
Ага... тільки для Молдови. Сліпоглухонімі вівці.
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28.10.2021 22:48 Ответить
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А кто это оружие вложил в руки оккупанта!!!
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28.10.2021 22:40 Ответить
спасибо немцам.
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28.10.2021 23:17 Ответить
Пойду завтра, полную телегу загружу в магазине и не заплатив на выход. Если остановят, то скажу не шантажируйте меня и скидку давайте.
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28.10.2021 22:45 Ответить
Антон Флориан, случайно, не тот который из Лихтенштейнов?
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28.10.2021 22:52 Ответить
Аналогия - бред. "Долг", который Газпромия хочет получить с Молдовы - это долг за поставки газа в ПМР. В ПМР потребляют газ вне молдавского контракта - Молдове за него деньги не перечисляют, но считают, что Молдова должна оплатить - с какого вдруг?

По поводу же шантажа - Газпромия шантажирует Молдову, требуя отменить политические договора с ЕС.
Так что если хочешь аналогий - пошел ты в магазин, а для того, чтобы тебе позволили ее оплатить и забрать - у тебя требуют...расторгнуть контракт на вывоз мусора.
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28.10.2021 23:08 Ответить
Не надо врать, долг ПМР несколько млрд долларов. Газпром хочет получить долг именно Молдовы, там 400 миллионов + просрочка. По поводу шантажа - об этом написала ФТ ни чем не подтвердив свое мнение. Ни один молдавский политик об этих условиях никогда не говорил. Поэтому аналогия с магазином очень даже к месту.
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29.10.2021 08:54 Ответить
Ага... тільки для Молдови. Сліпоглухонімі вівці.
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28.10.2021 22:48 Ответить
Они не слепоглухие овцы. Это ближе к импотенции. Они хуже, они - лицемеры.
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28.10.2021 22:50 Ответить
Трохи не так. Цинічне фарисейство у верхах. А обсє - вівці.
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28.10.2021 23:36 Ответить
Да неужели!!!!! Господи, возможно до них начинает доходить что газ это дубинка в руках обезьяны!!!!!! ДЕГЕНЕРАТЫ, ***!!!!!!
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28.10.2021 22:50 Ответить
Да поччему-то Украину этой дубиной дубасят а мы при том что имеем достаточно своего газа снова лезем жопой на эту дубинку.Украина или садомозахист или просто нам нравится когда нас имеют в жопу.
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28.10.2021 23:08 Ответить
Да потому что мы выбираем во второй раз подряд на президентских выборах полнейшую и цинично-лживую мразь!!!!!
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29.10.2021 07:03 Ответить
а шо старик борель не знает шо у паРаши
там своя ДыРа - ПМР,
и шо за неё платит Молдавия ?
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28.10.2021 22:51 Ответить
Молдова, лапотник.
молдавия существует только в распаленных умах совков
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28.10.2021 22:56 Ответить
не пыли, зебилушка
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28.10.2021 23:00 Ответить
в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.
Источник:

Молдова не могла все время покупать газ по 790 долларов. Цены в долгосрочных контрактах раньше были привязаны к текущей цене нефти. Они менялись вместе с нефтью. Теперь пытаются привязать к цене газа на споте, потому что с развитием спотового рынка цены на газ начали жить собственной жизнью независимой от нефти.
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28.10.2021 23:06 Ответить
Соглашение продлили еще на МЕСЯЦ, в течение ЭТОГО ВРЕМЕНИ Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров. Источник:
До конца сентября покупали по долгосрочному в разы дешевле.
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29.10.2021 09:16 Ответить
Борелль а вот скажи Россия не использует газ против Европы как оружие?
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28.10.2021 23:06 Ответить
хороший вопрос !!!
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28.10.2021 23:14 Ответить
Это зависит от цены.
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28.10.2021 23:15 Ответить
790 долларов за 1000 кубометров? А украинцы проклинают Юлию Владимировну за 400 долларов.
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28.10.2021 23:14 Ответить
400 - это была базовая цена, но там привязка была к цене нефть-газ, и это был стандартный договор который подрисывали все страны ЕС и по которому .з. плохому договору Мы Украина отсудила у газпрома 14 млрд. долл. на легке !!!
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28.10.2021 23:19 Ответить
https://youtu.be/Zc-vcI13iXI https://youtu.be/Zc-vcI13iXI крутой видос
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28.10.2021 23:15 Ответить
"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель. Старое чмо
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28.10.2021 23:18 Ответить
РАБссиянские субъекты хозяйственной деятельности по газу и ГрязьПрому молчат...,Путлер каже, только бизнес,ничего личного...,а причем тут КРЫСАдент РАБссии загадка
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28.10.2021 23:20 Ответить
Говноеды Северного Потопа...,ваш газ с дыркой от бублика... прекратите покупать турецкие ********* Эрдогана...,потому что Байрактар Эрдогана обосрал вашу Гаубицу на Донбассе где вас НЕТ... стадо баранов...
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28.10.2021 23:23 Ответить
Хоть нам переживать нечего. Мы то газ в рашке не покупаем. Так ведь нам 5 лет говорили. Или может поменялось что?
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28.10.2021 23:24 Ответить
З приходом Байдена нічого не змінилось. У вас достатньо свого газу.
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28.10.2021 23:33 Ответить
Мантра рюсскага Мира вонючего и хмырь КГБшный в частности, чешет что ГТС Украины устарела и не может качать газ в Европу,причем чешет эту матню с 2004 года когда Ющенко стал президентом...Когда Индюкович был то ЧМО КГБшное молчало в ЖОпу об украинской ГТС... Резюме...: рюсские бараны...вы тупое зачуханное БЫДЛО...
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28.10.2021 23:29 Ответить
Премьер Британии согласовал с Украиной подачу 1 ярда кубов газа в Молдову...,ТОЧКА... ********* ФАС!
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28.10.2021 23:32 Ответить
СП-3 ещё постройте в обнимку с кацапами. Дебилы,блеать.
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28.10.2021 23:36 Ответить
Та ви що... Так може пора вводити санкції проти рашки за використання газу в якості зброї.
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28.10.2021 23:43 Ответить
Не,тут фишка в другом...РАБссия 2012 год...четвертая экономика Мира 5,1 трилиона долларов...РАБссия 2020 год...годовой бюджет 256 ярдов долларов,и 13 место в Мире....из них 50 ярдов на АБАРОНУ РАБссии...остаток 206 ярдов...из них бюджет Москвы 138 ярдов....остаток остальной сраной РАБссии Шариковых...а где вяликие СкреПОНОСы? Санкции не работают говорите? Даже у штата Калифорния бюджет почти 300 ярдов в год....вяликие рюсска-Мирцы...
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28.10.2021 23:44 Ответить
А в 2012 году какой бюджет был у рф?
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29.10.2021 00:59 Ответить
РФ: Нападение на Грузию.
ЕС: Не может быть.
РФ: Убийство президента Польши.
ЕС: Вам кажется.
РФ: Нападение на Украину.
ЕС: Озабоченность.
РФ: Уничтожение Боинга.
ЕС: Будем разбираться.
РФ: Искусственный энергетический кризис в ЕС.
ЕС: А нас то за что?
Что дальше, третья мировая?



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28.10.2021 23:45 Ответить
ВВП Португалии на 6 % больше РАБссиянского...в Португалии нет ни золота ни нефти ни газа ни алмазов Якутских... ржу с вас идиотов круче Максима Галкина
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28.10.2021 23:50 Ответить
Список стран по ВВП (номинал) по данным Всемирного Банка за 2020г. ($млрд.):
...
11. Россия - 1483
...
48. Португалия - 231
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29.10.2021 00:00 Ответить
55. Украина - 155
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29.10.2021 00:02 Ответить
Я использовал данные РАБссиянца Дмитрия Потапенко,типа крутого бизнецмена Португалия нас обогнала аж на 6 %
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29.10.2021 00:08 Ответить
Рассеянин Патапенка конечно круче, чем какой-то Всемирный Банк. Простите, что вообще влез с такой непроверенной информацией.
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29.10.2021 00:15 Ответить
Россия использует оружие как оружие против Украины, вот что страшно. А они про газ.
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28.10.2021 23:56 Ответить
За 7 лет и пол Донбасса не взяли...вояки сраные...Не парься Мифодий...
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29.10.2021 00:10 Ответить
Дохлый Ссср "побеждал" Гитлера с помощью американской тушонки 4 года,в Украине быдло Путлера сидит с Майдана Ющенко....все "побеждает".... Это вам не по Чечне 2 раза мотаться...
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29.10.2021 00:02 Ответить
да, да δлядь, довбані фріци. хvйло про це заявляв ще на початку 2000х
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29.10.2021 07:09 Ответить
расскажите это - проститутке меркельше.....
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29.10.2021 13:26 Ответить
 
 