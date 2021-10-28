Россия использует газ как оружие против Молдовы, - Боррель
Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель в Брюсселе на совместной с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей пресс-конференции.
Представители Молдовы ведут переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге, сообщила в свою очередь Гаврилица. Кишинев надеется на приемлемый по стоимости контракт с РФ, добавила она.
Действие долгосрочного контракта Молдовы с "Газпромом", заключенного в 2006 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истекло 30 сентября. Соглашение продлили еще на месяц, в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.
Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. "Газпром" 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта.
Переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов. По сведениям издания Financial Times, "Газпром" предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так, Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем.
Европейский Союз пообещал выделить Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса.
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По поводу же шантажа - Газпромия шантажирует Молдову, требуя отменить политические договора с ЕС.
Так что если хочешь аналогий - пошел ты в магазин, а для того, чтобы тебе позволили ее оплатить и забрать - у тебя требуют...расторгнуть контракт на вывоз мусора.
там своя ДыРа - ПМР,
и шо за неё платит Молдавия ?
молдавия существует только в распаленных умах совков
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Молдова не могла все время покупать газ по 790 долларов. Цены в долгосрочных контрактах раньше были привязаны к текущей цене нефти. Они менялись вместе с нефтью. Теперь пытаются привязать к цене газа на споте, потому что с развитием спотового рынка цены на газ начали жить собственной жизнью независимой от нефти.
До конца сентября покупали по долгосрочному в разы дешевле.
ЕС: Не может быть.
РФ: Убийство президента Польши.
ЕС: Вам кажется.
РФ: Нападение на Украину.
ЕС: Озабоченность.
РФ: Уничтожение Боинга.
ЕС: Будем разбираться.
РФ: Искусственный энергетический кризис в ЕС.
ЕС: А нас то за что?
Что дальше, третья мировая?
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11. Россия - 1483
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48. Португалия - 231