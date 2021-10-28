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Новини Газова війна
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Росія використовує газ як зброю проти Молдови, - Борель

Росія використовує газ як зброю проти Молдови, - Борель

Росія перетворила постачання свого газу до Молдови на інструмент впливу на цю країну.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У світових масштабах зростання цін не є наслідком перетворення поставок газу на зброю, але у випадку з Молдовою є", - заявив Боррель у Брюсселі на спільній з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею пресконференції.

Представники Молдови ведуть переговори з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі, повідомила у свою чергу Гаврилиця. Кишинів сподівається на прийнятний за вартістю контракт із РФ, додала вона.

Дія довгострокового контракту Молдови з "Газпромом", який був укладений у 2006 році і з того часу щороку продовжується, закінчилася 30 вересня. Угоду продовжили ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1000 кубометрів.

Читайте також: Прем'єрка Молдови Гаврилиця про газовий шантаж РФ: Підключення до енергетичного ринку ЄС залишається пріоритетом

Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту.

Переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів. За даними видання Financial Times, "Газпром" пропонував Молдові знижку на газ в обмін на виконання низки умов. Так Москва хотіла, щоб Кишинів змінив угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, а також відклав реформи енергетичного ринку, погоджені з Брюсселем.

Європейський Союз пообіцяв виділити Молдові 60 млн. євро для подолання газової кризи.

Читайте також: Україна та Румунія надали Молдові газ у борг

Автор: 

газові переговори (396) Молдова (2089) росія (66144) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+22
А кто это оружие вложил в руки оккупанта!!!
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28.10.2021 22:40 Відповісти
+7
Пойду завтра, полную телегу загружу в магазине и не заплатив на выход. Если остановят, то скажу не шантажируйте меня и скидку давайте.
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28.10.2021 22:45 Відповісти
+7
Ага... тільки для Молдови. Сліпоглухонімі вівці.
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28.10.2021 22:48 Відповісти
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А кто это оружие вложил в руки оккупанта!!!
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28.10.2021 22:40 Відповісти
спасибо немцам.
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28.10.2021 23:17 Відповісти
Пойду завтра, полную телегу загружу в магазине и не заплатив на выход. Если остановят, то скажу не шантажируйте меня и скидку давайте.
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28.10.2021 22:45 Відповісти
Антон Флориан, случайно, не тот который из Лихтенштейнов?
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28.10.2021 22:52 Відповісти
Аналогия - бред. "Долг", который Газпромия хочет получить с Молдовы - это долг за поставки газа в ПМР. В ПМР потребляют газ вне молдавского контракта - Молдове за него деньги не перечисляют, но считают, что Молдова должна оплатить - с какого вдруг?

По поводу же шантажа - Газпромия шантажирует Молдову, требуя отменить политические договора с ЕС.
Так что если хочешь аналогий - пошел ты в магазин, а для того, чтобы тебе позволили ее оплатить и забрать - у тебя требуют...расторгнуть контракт на вывоз мусора.
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Не надо врать, долг ПМР несколько млрд долларов. Газпром хочет получить долг именно Молдовы, там 400 миллионов + просрочка. По поводу шантажа - об этом написала ФТ ни чем не подтвердив свое мнение. Ни один молдавский политик об этих условиях никогда не говорил. Поэтому аналогия с магазином очень даже к месту.
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29.10.2021 08:54 Відповісти
Ага... тільки для Молдови. Сліпоглухонімі вівці.
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28.10.2021 22:48 Відповісти
Они не слепоглухие овцы. Это ближе к импотенции. Они хуже, они - лицемеры.
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28.10.2021 22:50 Відповісти
Трохи не так. Цинічне фарисейство у верхах. А обсє - вівці.
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28.10.2021 23:36 Відповісти
Да неужели!!!!! Господи, возможно до них начинает доходить что газ это дубинка в руках обезьяны!!!!!! ДЕГЕНЕРАТЫ, ***!!!!!!
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28.10.2021 22:50 Відповісти
Да поччему-то Украину этой дубиной дубасят а мы при том что имеем достаточно своего газа снова лезем жопой на эту дубинку.Украина или садомозахист или просто нам нравится когда нас имеют в жопу.
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28.10.2021 23:08 Відповісти
Да потому что мы выбираем во второй раз подряд на президентских выборах полнейшую и цинично-лживую мразь!!!!!
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29.10.2021 07:03 Відповісти
а шо старик борель не знает шо у паРаши
там своя ДыРа - ПМР,
и шо за неё платит Молдавия ?
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28.10.2021 22:51 Відповісти
Молдова, лапотник.
молдавия существует только в распаленных умах совков
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28.10.2021 22:56 Відповісти
не пыли, зебилушка
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28.10.2021 23:00 Відповісти
в течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров.
Источник:

Молдова не могла все время покупать газ по 790 долларов. Цены в долгосрочных контрактах раньше были привязаны к текущей цене нефти. Они менялись вместе с нефтью. Теперь пытаются привязать к цене газа на споте, потому что с развитием спотового рынка цены на газ начали жить собственной жизнью независимой от нефти.
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28.10.2021 23:06 Відповісти
Соглашение продлили еще на МЕСЯЦ, в течение ЭТОГО ВРЕМЕНИ Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1000 кубометров. Источник:
До конца сентября покупали по долгосрочному в разы дешевле.
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29.10.2021 09:16 Відповісти
Борелль а вот скажи Россия не использует газ против Европы как оружие?
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28.10.2021 23:06 Відповісти
хороший вопрос !!!
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28.10.2021 23:14 Відповісти
Это зависит от цены.
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28.10.2021 23:15 Відповісти
790 долларов за 1000 кубометров? А украинцы проклинают Юлию Владимировну за 400 долларов.
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28.10.2021 23:14 Відповісти
400 - это была базовая цена, но там привязка была к цене нефть-газ, и это был стандартный договор который подрисывали все страны ЕС и по которому .з. плохому договору Мы Украина отсудила у газпрома 14 млрд. долл. на легке !!!
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28.10.2021 23:19 Відповісти
https://youtu.be/Zc-vcI13iXI https://youtu.be/Zc-vcI13iXI крутой видос
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28.10.2021 23:15 Відповісти
"В мировых масштабах рост цен не является следствием превращения поставок газа в оружие, но в случае с Молдовой - является", - заявил Боррель. Старое чмо
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28.10.2021 23:18 Відповісти
РАБссиянские субъекты хозяйственной деятельности по газу и ГрязьПрому молчат...,Путлер каже, только бизнес,ничего личного...,а причем тут КРЫСАдент РАБссии загадка
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28.10.2021 23:20 Відповісти
Говноеды Северного Потопа...,ваш газ с дыркой от бублика... прекратите покупать турецкие ********* Эрдогана...,потому что Байрактар Эрдогана обосрал вашу Гаубицу на Донбассе где вас НЕТ... стадо баранов...
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28.10.2021 23:23 Відповісти
Хоть нам переживать нечего. Мы то газ в рашке не покупаем. Так ведь нам 5 лет говорили. Или может поменялось что?
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28.10.2021 23:24 Відповісти
З приходом Байдена нічого не змінилось. У вас достатньо свого газу.
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28.10.2021 23:33 Відповісти
Мантра рюсскага Мира вонючего и хмырь КГБшный в частности, чешет что ГТС Украины устарела и не может качать газ в Европу,причем чешет эту матню с 2004 года когда Ющенко стал президентом...Когда Индюкович был то ЧМО КГБшное молчало в ЖОпу об украинской ГТС... Резюме...: рюсские бараны...вы тупое зачуханное БЫДЛО...
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28.10.2021 23:29 Відповісти
Премьер Британии согласовал с Украиной подачу 1 ярда кубов газа в Молдову...,ТОЧКА... ********* ФАС!
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28.10.2021 23:32 Відповісти
СП-3 ещё постройте в обнимку с кацапами. Дебилы,блеать.
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28.10.2021 23:36 Відповісти
Та ви що... Так може пора вводити санкції проти рашки за використання газу в якості зброї.
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28.10.2021 23:43 Відповісти
Не,тут фишка в другом...РАБссия 2012 год...четвертая экономика Мира 5,1 трилиона долларов...РАБссия 2020 год...годовой бюджет 256 ярдов долларов,и 13 место в Мире....из них 50 ярдов на АБАРОНУ РАБссии...остаток 206 ярдов...из них бюджет Москвы 138 ярдов....остаток остальной сраной РАБссии Шариковых...а где вяликие СкреПОНОСы? Санкции не работают говорите? Даже у штата Калифорния бюджет почти 300 ярдов в год....вяликие рюсска-Мирцы...
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28.10.2021 23:44 Відповісти
А в 2012 году какой бюджет был у рф?
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29.10.2021 00:59 Відповісти
РФ: Нападение на Грузию.
ЕС: Не может быть.
РФ: Убийство президента Польши.
ЕС: Вам кажется.
РФ: Нападение на Украину.
ЕС: Озабоченность.
РФ: Уничтожение Боинга.
ЕС: Будем разбираться.
РФ: Искусственный энергетический кризис в ЕС.
ЕС: А нас то за что?
Что дальше, третья мировая?



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28.10.2021 23:45 Відповісти
ВВП Португалии на 6 % больше РАБссиянского...в Португалии нет ни золота ни нефти ни газа ни алмазов Якутских... ржу с вас идиотов круче Максима Галкина
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28.10.2021 23:50 Відповісти
Список стран по ВВП (номинал) по данным Всемирного Банка за 2020г. ($млрд.):
...
11. Россия - 1483
...
48. Португалия - 231
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29.10.2021 00:00 Відповісти
55. Украина - 155
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29.10.2021 00:02 Відповісти
Я использовал данные РАБссиянца Дмитрия Потапенко,типа крутого бизнецмена Португалия нас обогнала аж на 6 %
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29.10.2021 00:08 Відповісти
Рассеянин Патапенка конечно круче, чем какой-то Всемирный Банк. Простите, что вообще влез с такой непроверенной информацией.
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29.10.2021 00:15 Відповісти
Россия использует оружие как оружие против Украины, вот что страшно. А они про газ.
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28.10.2021 23:56 Відповісти
За 7 лет и пол Донбасса не взяли...вояки сраные...Не парься Мифодий...
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29.10.2021 00:10 Відповісти
Дохлый Ссср "побеждал" Гитлера с помощью американской тушонки 4 года,в Украине быдло Путлера сидит с Майдана Ющенко....все "побеждает".... Это вам не по Чечне 2 раза мотаться...
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29.10.2021 00:02 Відповісти
да, да δлядь, довбані фріци. хvйло про це заявляв ще на початку 2000х
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29.10.2021 07:09 Відповісти
расскажите это - проститутке меркельше.....
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29.10.2021 13:26 Відповісти
 
 