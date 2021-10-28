Росія використовує газ як зброю проти Молдови, - Борель

Росія перетворила постачання свого газу до Молдови на інструмент впливу на цю країну.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"У світових масштабах зростання цін не є наслідком перетворення поставок газу на зброю, але у випадку з Молдовою є", - заявив Боррель у Брюсселі на спільній з прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею пресконференції.

Представники Молдови ведуть переговори з "Газпромом" у Санкт-Петербурзі, повідомила у свою чергу Гаврилиця. Кишинів сподівається на прийнятний за вартістю контракт із РФ, додала вона.

Дія довгострокового контракту Молдови з "Газпромом", який був укладений у 2006 році і з того часу щороку продовжується, закінчилася 30 вересня. Угоду продовжили ще на місяць, упродовж цього часу Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1000 кубометрів.

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Парламент Молдови проголосував за введення режиму надзвичайного стану в країні з 22 жовтня по 20 листопада через дефіцит газу. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших постачань газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту.

Переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів. За даними видання Financial Times, "Газпром" пропонував Молдові знижку на газ в обмін на виконання низки умов. Так Москва хотіла, щоб Кишинів змінив угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, а також відклав реформи енергетичного ринку, погоджені з Брюсселем.

Європейський Союз пообіцяв виділити Молдові 60 млн. євро для подолання газової кризи.

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