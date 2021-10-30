РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8804 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 481 22

Минздрав разъяснил, как голосовать на выборах в условиях пандемии

Минздрав разъяснил, как голосовать на выборах в условиях пандемии

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, как безопасно принять участие в голосовании 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют на странице ведомства в Фейсбуке.

"Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни, Министерство здравоохранения напоминает о том, как безопасно принять участие в голосовании, не подвергая ни себя, ни других опасности инфицироваться COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, в министерстве призывают граждан придерживаться рекомендаций, чтобы безопасно принять участие в выборах.

Да, Минздрав советует оценить свое состояние здоровья, и если чувствуете себя плохо, имеете симптомы ОРВИ, лучше оставайтесь дома и проконсультируйтесь с семейным врачом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для голосования на довыборах в Раду COVID-сертификат не нужен, - ЦИК

Также обязательно использовать защитную маску, чтобы она полностью закрывала нос и рот, соблюдать дистанцию ​​с другими гражданами не менее 1 метра.

Минздрав советует взять на выборы личную ручку и антисептик, а перед входом и после выхода из участка обработайте руки антисептическим средством.

Среди рекомендаций - не заходить в помещение для голосования вместе с детьми, не передавать паспорт в руки членам избирательной комиссии, а самостоятельно пролистывать страницы паспорта, чтобы члены комиссии с ним ознакомились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Красная" зона не влияет на проведение выборов: если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке, - ЦИК

Также в министерстве подчеркивают, что из документов с собой нужно брать только паспорт гражданина Украины.

"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в Украине пройдут промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В день выборов в Харькове на избирательных участках будет работать 41 пункт вакцинации

Автор: 

выборы (24786) голосование (1399) карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве. Источник:
Это требовать везде не законно...это является медицинской тайной каждого человека....
показать весь комментарий
30.10.2021 15:47 Ответить
+7
"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве следовательно ,во всех остальных случаях все так же незаконно
показать весь комментарий
30.10.2021 16:06 Ответить
+4
делают все чтобы явка на выборы завтра была минимальной. чтобы зеленожопые дорисовали сколько нужно
показать весь комментарий
30.10.2021 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве. Источник:
Это требовать везде не законно...это является медицинской тайной каждого человека....
показать весь комментарий
30.10.2021 15:47 Ответить
гавченко наслушался?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:49 Ответить
Имеете штота против?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:51 Ответить
боже упаси
советую так же не показывать на таможне и пункте погранконтроля паспорт. Не показывать полицейским водительское удостоверение! это личная тайна и личные данные персоны.
нельзя также показывать билеты в аэропорту. Ведь там ваши данные. Ни в коем случаи не заключать ни один договор ни с кем. ведь там ваши данные!

дятлы винторогие. все похеру чем вы болеете. покажите бумажку что вы НЕ болеете короной и идите себе дальше
показать весь комментарий
30.10.2021 15:54 Ответить
Госспаде, какая экспрессия

Аувас есь такая бамажка?
показать весь комментарий
30.10.2021 16:20 Ответить
"В умовах пандемії треба голосувати за офшорного клоуна".
показать весь комментарий
30.10.2021 16:06 Ответить
Без масок и кислородных баллонов на участки не входить..
показать весь комментарий
30.10.2021 15:48 Ответить
Они понадобятся потом, если сходишь 😁😁😁😁
показать весь комментарий
30.10.2021 15:53 Ответить
делают все чтобы явка на выборы завтра была минимальной. чтобы зеленожопые дорисовали сколько нужно
показать весь комментарий
30.10.2021 15:49 Ответить
А почему требовать на входе на участок справку о вакцинации - незаконно?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:51 Ответить
Нада падумать... а счегоб это было законно требовать воще гдебытонибыло?

Есть ответ: треблвать на проходе к выборам это чрезмерно палевно и чревато
показать весь комментарий
30.10.2021 16:22 Ответить
1.бо вiрус на вибори нe ходить.

2. вибори важлившi
показать весь комментарий
30.10.2021 19:07 Ответить
Ні, як же це?
показать весь комментарий
30.10.2021 15:58 Ответить
"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве следовательно ,во всех остальных случаях все так же незаконно
показать весь комментарий
30.10.2021 16:06 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
30.10.2021 16:22 Ответить
А чи можна цю зворушливу турботу про наше здоров'я від сученят з МОЗу розповсюдити не лише на вибори, а й на пересування в транспорті?
показать весь комментарий
30.10.2021 17:14 Ответить
Ні. "Боротьба" - вона така.
показать весь комментарий
30.10.2021 17:53 Ответить
всьо дуже прікольно.. доречі колись за часів сереСер на хуторах та глухіх селах де не було презервативів трахались через хустку і кажуть шо допомогало
показать весь комментарий
30.10.2021 17:17 Ответить
Война войной. а обед по распорядку )))))))))))
показать весь комментарий
30.10.2021 17:36 Ответить
повторяю еще раз - страна Идиотов.....
показать весь комментарий
30.10.2021 19:00 Ответить
Звісно, якщо не пускати на вибори невакцинованих, то результати виборів будуть іншими

показать весь комментарий
30.10.2021 20:58 Ответить
 
 