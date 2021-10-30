Минздрав разъяснил, как голосовать на выборах в условиях пандемии

В Министерстве здравоохранения рассказали о том, как безопасно принять участие в голосовании 31 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют на странице ведомства в Фейсбуке.

"Из-за стремительного распространения коронавирусной болезни, Министерство здравоохранения напоминает о том, как безопасно принять участие в голосовании, не подвергая ни себя, ни других опасности инфицироваться COVID-19", - говорится в сообщении.

В частности, в министерстве призывают граждан придерживаться рекомендаций, чтобы безопасно принять участие в выборах.

Да, Минздрав советует оценить свое состояние здоровья, и если чувствуете себя плохо, имеете симптомы ОРВИ, лучше оставайтесь дома и проконсультируйтесь с семейным врачом.

Также обязательно использовать защитную маску, чтобы она полностью закрывала нос и рот, соблюдать дистанцию ​​с другими гражданами не менее 1 метра.

Минздрав советует взять на выборы личную ручку и антисептик, а перед входом и после выхода из участка обработайте руки антисептическим средством.

Среди рекомендаций - не заходить в помещение для голосования вместе с детьми, не передавать паспорт в руки членам избирательной комиссии, а самостоятельно пролистывать страницы паспорта, чтобы члены комиссии с ним ознакомились.

Также в министерстве подчеркивают, что из документов с собой нужно брать только паспорт гражданина Украины.

"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в Украине пройдут промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область).

