МОЗ роз'яснило, як голосувати на виборах в умовах пандемії

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, як безпечно взяти участь у голосуванні 31 жовтня.

"Через стрімке поширення коронавірусної хвороби Міністерство охорони здоров'я нагадує про те, як безпечно взяти участь у голосуванні, не наражаючи ні себе, ні інших на небезпеку інфікуватися COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві закликають громадян дотримуватись рекомендацій, щоб безпечно взяти участь у виборах.

Зокрема, МОЗ радить оцінити свій стан здоров'я, і ​​якщо вам зле, маєте симптоми ГРВІ, краще залишайтеся вдома та проконсультуйтеся із сімейним лікарем.

Також обов'язково потрібно використовувати захисну маску, щоб вона повністю закривала ніс і рот, дотримуватися дистанції з іншими громадянами не менше 1 метра.

МОЗ радить взяти на вибори особисту ручку та антисептик, а перед входом та після виходу з дільниці обробити руки антисептичним засобом.

Серед рекомендацій також: не заходити до приміщення для голосування разом із дітьми, не передавати паспорт до рук членів виборчої комісії, а самостійно перегортати сторінки паспорта, щоб члени комісії з ним ознайомились.

Також у міністерстві наголошують, що із документів із собою потрібно брати лише паспорт громадянина України.

"Документів про щеплення або негативний тест на COVID-19 брати не потрібно. Вимагати у громадян показати наявність зазначених документів під час голосування незаконно", - наголосили у МОЗ.

Як повідомлялося, у неділю, 31 жовтня, в Україні відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

