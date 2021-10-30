УКР
МОЗ роз'яснило, як голосувати на виборах в умовах пандемії

МОЗ роз'яснило, як голосувати на виборах в умовах пандемії

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, як безпечно взяти участь у голосуванні 31 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують на сторінці відомства у фейсбуці.

"Через стрімке поширення коронавірусної хвороби Міністерство охорони здоров'я нагадує про те, як безпечно взяти участь у голосуванні, не наражаючи ні себе, ні інших на небезпеку інфікуватися COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві закликають громадян дотримуватись рекомендацій, щоб безпечно взяти участь у виборах.

Зокрема, МОЗ радить оцінити свій стан здоров'я, і ​​якщо вам зле, маєте симптоми ГРВІ, краще залишайтеся вдома та проконсультуйтеся із сімейним лікарем.

Читайте також: Для голосування на довиборах до Ради COVID-сертифікат не потрібен, - ЦВК

Також обов'язково потрібно використовувати захисну маску, щоб вона повністю закривала ніс і рот, дотримуватися дистанції з іншими громадянами не менше 1 метра.

МОЗ радить взяти на вибори особисту ручку та антисептик, а перед входом та після виходу з дільниці обробити руки антисептичним засобом.

Серед рекомендацій також: не заходити до приміщення для голосування разом із дітьми, не передавати паспорт до рук членів виборчої комісії, а самостійно перегортати сторінки паспорта, щоб члени комісії з ним ознайомились.

Читайте також: ВООЗ закликає не закривати школи під час карантину: "Наука повинна мати пріоритет перед політикою"

Також у міністерстві наголошують, що із документів із собою потрібно брати лише паспорт громадянина України.

"Документів про щеплення або негативний тест на COVID-19 брати не потрібно. Вимагати у громадян показати наявність зазначених документів під час голосування незаконно", - наголосили у МОЗ.

Як повідомлялося, у неділю, 31 жовтня, в Україні відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Читайте також: У день виборів у Харкові на виборчих дільницях працюватиме 41 пункт вакцинації

Автор: 

"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве. Источник:
Это требовать везде не законно...это является медицинской тайной каждого человека....
30.10.2021 15:47 Відповісти
"Документов о прививках или отрицательном тесте на COVID-19 брать не нужно. Требовать у граждан показать наличие указанных документов во время голосования незаконно", - подчеркнули в Минздраве следовательно ,во всех остальных случаях все так же незаконно
30.10.2021 16:06 Відповісти
делают все чтобы явка на выборы завтра была минимальной. чтобы зеленожопые дорисовали сколько нужно
30.10.2021 15:49 Відповісти
гавченко наслушался?
30.10.2021 15:49 Відповісти
Имеете штота против?
30.10.2021 15:51 Відповісти
боже упаси
советую так же не показывать на таможне и пункте погранконтроля паспорт. Не показывать полицейским водительское удостоверение! это личная тайна и личные данные персоны.
нельзя также показывать билеты в аэропорту. Ведь там ваши данные. Ни в коем случаи не заключать ни один договор ни с кем. ведь там ваши данные!

дятлы винторогие. все похеру чем вы болеете. покажите бумажку что вы НЕ болеете короной и идите себе дальше
30.10.2021 15:54 Відповісти
Госспаде, какая экспрессия

Аувас есь такая бамажка?
показати весь коментар
"В умовах пандемії треба голосувати за офшорного клоуна".
показати весь коментар
Без масок и кислородных баллонов на участки не входить..
показати весь коментар
Они понадобятся потом, если сходишь 😁😁😁😁
показати весь коментар
показати весь коментар
А почему требовать на входе на участок справку о вакцинации - незаконно?
показати весь коментар
Нада падумать... а счегоб это было законно требовать воще гдебытонибыло?

Есть ответ: треблвать на проходе к выборам это чрезмерно палевно и чревато
показати весь коментар
1.бо вiрус на вибори нe ходить.

2. вибори важлившi
показати весь коментар
Ні, як же це?
показати весь коментар
30.10.2021 16:06 Відповісти
Так отож.
показати весь коментар
А чи можна цю зворушливу турботу про наше здоров'я від сученят з МОЗу розповсюдити не лише на вибори, а й на пересування в транспорті?
показати весь коментар
Ні. "Боротьба" - вона така.
показати весь коментар
всьо дуже прікольно.. доречі колись за часів сереСер на хуторах та глухіх селах де не було презервативів трахались через хустку і кажуть шо допомогало
показати весь коментар
Война войной. а обед по распорядку )))))))))))
показати весь коментар
повторяю еще раз - страна Идиотов.....
показати весь коментар
Звісно, якщо не пускати на вибори невакцинованих, то результати виборів будуть іншими

показати весь коментар
