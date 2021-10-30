МОЗ роз'яснило, як голосувати на виборах в умовах пандемії
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про те, як безпечно взяти участь у голосуванні 31 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують на сторінці відомства у фейсбуці.
"Через стрімке поширення коронавірусної хвороби Міністерство охорони здоров'я нагадує про те, як безпечно взяти участь у голосуванні, не наражаючи ні себе, ні інших на небезпеку інфікуватися COVID-19", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві закликають громадян дотримуватись рекомендацій, щоб безпечно взяти участь у виборах.
Зокрема, МОЗ радить оцінити свій стан здоров'я, і якщо вам зле, маєте симптоми ГРВІ, краще залишайтеся вдома та проконсультуйтеся із сімейним лікарем.
Також обов'язково потрібно використовувати захисну маску, щоб вона повністю закривала ніс і рот, дотримуватися дистанції з іншими громадянами не менше 1 метра.
МОЗ радить взяти на вибори особисту ручку та антисептик, а перед входом та після виходу з дільниці обробити руки антисептичним засобом.
Серед рекомендацій також: не заходити до приміщення для голосування разом із дітьми, не передавати паспорт до рук членів виборчої комісії, а самостійно перегортати сторінки паспорта, щоб члени комісії з ним ознайомились.
Також у міністерстві наголошують, що із документів із собою потрібно брати лише паспорт громадянина України.
"Документів про щеплення або негативний тест на COVID-19 брати не потрібно. Вимагати у громадян показати наявність зазначених документів під час голосування незаконно", - наголосили у МОЗ.
Як повідомлялося, у неділю, 31 жовтня, в Україні відбудуться проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).
Это требовать везде не законно...это является медицинской тайной каждого человека....
советую так же не показывать на таможне и пункте погранконтроля паспорт. Не показывать полицейским водительское удостоверение! это личная тайна и личные данные персоны.
нельзя также показывать билеты в аэропорту. Ведь там ваши данные. Ни в коем случаи не заключать ни один договор ни с кем. ведь там ваши данные!
дятлы винторогие. все похеру чем вы болеете. покажите бумажку что вы НЕ болеете короной и идите себе дальше
Аувас есь такая бамажка?
Есть ответ: треблвать на проходе к выборам это чрезмерно палевно и чревато
2. вибори важлившi