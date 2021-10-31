Минцифры упростило получение ковид-сертификата в приложении "Дія"

В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения", – сообщили в ведомстве.



В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.



"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении.

Для получения сертификата в приложении "Дія" у гражданина должен быть биометрический загранпаспорт или внутренняя ID-карта. Если таких документов нет, сгенерировать сертификат можно на портале "Дія".



Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев рассказать об упрощении получения COVID-сертификата своим близким, у которых возникали проблемы с созданиям "Дія.Підпису".



"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно", – написал он в Telegram.

Федоров рассказал, что "сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин".



"Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава/Нацслужбы здоровья, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и ПЦР-тесты", – написал он.

