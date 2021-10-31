РУС
Минцифры упростило получение ковид-сертификата в приложении "Дія"

Минцифры упростило получение ковид-сертификата в приложении "Дія"

В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября.

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения", – сообщили в ведомстве.

В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.

"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении.

Для получения сертификата в приложении "Дія" у гражданина должен быть биометрический загранпаспорт или внутренняя ID-карта. Если таких документов нет, сгенерировать сертификат можно на портале "Дія".

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев рассказать об упрощении получения COVID-сертификата своим близким, у которых возникали проблемы с созданиям "Дія.Підпису".

"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно", – написал он в Telegram.

Федоров рассказал, что "сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин".

"Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава/Нацслужбы здоровья, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и ПЦР-тесты", – написал он.

карантин (16729) сертификат (227) Дія (435) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+20
Пойду соседу скажу....порадую...а то он уже себе шею почти свернул....
31.10.2021 12:38 Ответить
+6
Блін, скільки українців залишились без масажу шиї.
31.10.2021 12:41 Ответить
+6
Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно
31.10.2021 12:42 Ответить
Пойду соседу скажу....порадую...а то он уже себе шею почти свернул....
31.10.2021 12:38 Ответить
Скажи сусіду що треба крутити головою, а не телефоном.
31.10.2021 12:41 Ответить
Уже говорил....сразу после того как ты об этом рассказал несколько дней назад...
Он телефон на забор закрепил....но у него остеохондроз....не может он наклонить голову в сторону.... только вместе с телом наклоняется.... и тут же из зеленой рамки выпадает....
В общем сегодня у него будет праздник...дай бог что бы не нажрался на радостях...
31.10.2021 12:55 Ответить
Знайомий хвилин 20 шию ламав. Таки скачав.
показать весь комментарий
соседу не хватило моску открыть с компа?
показать весь комментарий
А с компа с ошибками сертификат выдает.
показать весь комментарий
Пацанва грається смартфонами.
показать весь комментарий
Зато антиваксерам получить бирку проще простого:

31.10.2021 15:11 Ответить
Блін, скільки українців залишились без масажу шиї.
показать весь комментарий
кто мешал заходить не с телефона, а с компа, просто с применением электронного ключа?
показать весь комментарий
Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно
31.10.2021 12:42 Ответить
А чем морда-лица лучше отпечатка пальца?
показать весь комментарий
при чем отпечаток пальца к тому что отменили получение электронного ключа?
показать весь комментарий
Я Вася Пупкина дайте мне сертификат на Савика Шустрого - будь- ласка підпишіть "Пользавотальское соглашение".

Це персональні медичні дані, яка може бути угода без перевірки особистості.
показать весь комментарий
иногда человек начинает нести ахинею не подозревая что она глупа и никак не относится к затрагиваемому вопросу
показать весь комментарий
Да, очень просто. За минуту- все ок.
показать весь комментарий
Портал или приложение, сделанное рукожопыми дегенератами?
показать весь комментарий
Портал.
показать весь комментарий
ну не минуту, а чуть поболе. Я сначала получил электронный ключ в Приват24. А уж потом вошел в Дию.
Спасибо, электронный ключ отменили.
Но теперь больше рисков взлома профиля.
31.10.2021 14:30 Ответить
У меня Дия уже была, за минуту подтянулся сертификат.
показать весь комментарий
ну совсем супер вы молодец.
я как прочел что с понедельника Киев входит в Красную зону - сразу все сделал, заняло 20 минут. А сегодня наблюдаю очереди внезапно пожелавших вакцинироваться или сдать ПЦР-тест (из числа антивакцинаторов).
показать весь комментарий
Я правильно понимаю? Через сматфон входишь на портал, регистрируешся через приват и приложение уже подтягивает сертификат?
показать весь комментарий
В принципе- правильно. Только вы там клацните на +добавить сертификат.
показать весь комментарий
Сертифікат сформувався на порталі, але у додатку не відсвічує. Може знову у них глюк. Все одно, дякую!
показать весь комментарий
Задолбали своими игрушками.
Что смартфон, что считыватель должны быть сертифицированными устройствами.
Эти криворукие поделки не признает никто и нигде, кроме умственно отсталых зебилов.
показать весь комментарий
_А бандиты это делают вовсе не для блага боранов - как воображают лопоухие - а для тотального контроля мерзавцами и биндитами народа. Тоталитарный режим строится в турборежыме.
показать весь комментарий
Эти **поделки** прекрасно работают и считываются в аэропортах в мире. Никаких проблем... Показал... сканировали... посмотрели на твоё фото на мониторе... сравнили и будь здоров. Даже в Малайзии работает... не говоря уж о Европе. А вот жёлтенькие бумажки с надписью **Международный сертификат о вакцинации**..и печатками можно успешно засовывать в ..... (по желанию) Сейчас сканируют выборочно.... Но учитывая дебилизм нарИда и массу левых сертификатов скоро всех из Украины будут сканировать...))))
показать весь комментарий
я не захотел перегружать свой смартфон приложением, потому зашел просто с компа.
Распечатал сертификат, и все.
показать весь комментарий
А я просто взяв у сімейного фельШера.
показать весь комментарий
.. ну с этой ...взятой у семейного фельШера бумажкой... можно будет уверенно ездить на автобусе в какой нибудь Хацапетовке.... ))) Если соберётесь в Турцию... Египет... то тоже прокатит... Там и паспорт со стиральной машины прокатит... ( в Турции) .... А вот в серьёзную страну....(пригодность только для туалета)...))) Без кода ..или на тест... или...назад домой!
показать весь комментарий
Навигатор, уведомляю - жена делала себе Модерну, через неделю взяла сертификат у СЕМЕЙНОГО по месту жительства, сертификат позволил въехать в Словакию а потом везде в Австрии и Чехии отлично всем подходил.
Кстати, в Вене вам не выдадут даже меню в ресторане, пока не покажете сертификат.
показать весь комментарий
..дорогой мой друг!! Уведомляю...что Вы с бумажным сертификатом с печатями не пересечёте границу Эстонии.. Малайзии... а в ближайшее время и большинства европейских стран. БЕЗ КОДА всё будет считаться просто бумажкой. Речь идёт о многих странах... И повторюсь... Это следствие тотального недоверия к нашим бумажкам.... Вы же не жёлтую бумажку распечатали с ДИИ....??))))) А совершенно другую... международного образца!!!)))
показать весь комментарий
была такая мысль, но это для меня дольше - записываться на прием (свободное время аж на вторник), идти туда минут 10 потом там минут 10-20 да потом оттуда..
А распечатать в Дие заняло минуты сидя дома.
но дело вкуса конечно.
показать весь комментарий
... ну в этом нет ничего удивительного!! Но поверьте опыту пересечения границ в период пандемии. Электронному средству верят более основательно..чем бумажному! Кстати...сертификат распечатанный Вами (https://diia.gov.ua/ ) имеет совершенно другой вид... соответсвующий международному ..Имеет код и сканирование его выдаст точно такие же результаты..что и электронный. Чего нельзя сказать о жёлтой бумажке...которая не имеет никаких кодов и которую выписать или слепить...ну нет никаких проблем. Даже печати Винницкого морга или любого частного предпринимателя не вызовут никаких эмоций эмиграционных властей некоторых стран...))) А серьёзных странах эту бумажку можно даже не показывать...а прямо следовать в пункт сдачи анализов и терпеливо ждать результат...))))
показать весь комментарий
бумажный сертификат, повторю, отлично подходил в Братиславе, в Борисполе перед вылетом и в Австрии при пересечении границы (там теперь проверяют сертификаты). а, и в Чехии.
показать весь комментарий
П$дар$си. Зря виходить я місяць мучився?
показать весь комментарий
с чем ты месяц мучился? ты такой дегенерат, что месяц не мог электронный ключ получить?
сочувствую, не повезло тебе с генами.
показать весь комментарий
Звертався до п$дорв$сів. Ти й відгукнувся)))
показать весь комментарий
Да хрен там. Как было "неможливо згенерувати",так и есть.
показать весь комментарий
Если старый паспорт книжечкой, а не id-карта, то в мобильном приложении не получится, но можно сделать через сайт и распечатать на принтере.
показать весь комментарий
Як?
показать весь комментарий
открыть на компе сайт Дия на комп, зарегистрироваться на портале (нужны данные твоего паспорта или айди, и телефон для получения паролей).
И все.
раньше электронный ключ нужно было получать в Приват24 (я получил за 5 минут), теперь это отменили. Спасибо им.
показать весь комментарий
А если компа нет?
показать весь комментарий
Да бумага есть. В телефоне удобнее.
показать весь комментарий
Курво мать, я дві доби намагався цей довбаний підпис зробити!!! Де в світі ще є такий ідіотизм?Треба щоб був світлий день, бо звичайне домашнє світло не допомагає, а ще краще не тримати телефон в руках, а на щось поставити та сісти біля вікна...
показать весь комментарий
чья курва мать виновата, что ты дегенерат не мог ключ получить?
и почему, если этот ключ отменили, ты их поносишь, а не скажешь спасибо?
почему люди такие тупы, объясни?
показать весь комментарий
де-генерат той, хто тебе вшивого кацапа в дитинстві не притопив, а витягнув з товчка
показать весь комментарий
Не работает, требует подпись.
показать весь комментарий
Хера хлопці,пішки йдіть!
показать весь комментарий
Как не подтягивало так и не подтягивает. Кнопка получить вообще перестала быть активной. Наверно у меня Дия не той системы, или в какой то другой стране живу. Устал...
показать весь комментарий
Поменяй кнопочный телефон на смартфон)
показать весь комментарий
А как обновлять,не помню я такой функции?
показать весь комментарий
Нашел,это прямо в маркете
показать весь комментарий
Обновил,толку ноль,кнопка не активна
показать весь комментарий
Кто бы сомневался ...
показать весь комментарий
Ты как первый по минам. Спасибо. и пытаться не буду. Хватит бумажного.
показать весь комментарий
Вообще, тупым нежелающим самообразования ********* всегда тяжело пользоваться самыми элементарными сервисами, кругом для них теория заговора.
показать весь комментарий
Чушь. По-прежнему требует крутить головой по сто раз
показать весь комментарий
Очередная ложь минцифры. Как обычно выжают желаемое за действительное . Даже после обновления , Дия требует цифровые паспорта ! В противном случае - зайдите на недельке ! Позорище !!! Болтают одно , а нафна все по старому!
показать весь комментарий
В HELSI два сертификата. В дии пишет что подвийна запись. Больше месяца назад отправил запрос на изменения этих записей и тишина. Служба поддержки сначала кормила завтраками, мол у них месяц на обработку. После месяца - говорят просто ждите.

Вот и вся электроника. Семейного врача нет, 3 поликлиники пробежал и к каждому нужно записаться с очередью по 2 недели. Все набрали.

А все очень просто. Семейного врача можно назначать где угодно. В Киеве половина не прописанных. В итоге замкнутый круг. В Дии сертификат не получить, потому-что кто-то налажал из персонала медицинского. Бумажный - только семейный врач, которого нет.

Весело )))
показать весь комментарий
Приложение реально проблемное.
Об этом говорит рейтинг на плеймаркете. Позавчера была оценка 3, сегодня 2,9.
Рейтинг приложения идёт на дно, как и рейтинг клоуна который пиарится на этом приложении.
В Украине много талантливых программистов, но видать, приложение пишут не те, но за очень большие деньги.
Кто сталкивался с программными продуктами от государства, знают что это такое. Как правило, они всегда работают криво.
Самое смешное, не понятно, кто придумал эту заморочку с фейс айди, для какой секретности, если сертификат можно получить у семейного врача. Наверняка, он и паспорт не спросит...
показать весь комментарий
по нормальному не?
показать весь комментарий
диджитализацией вікидівается на обочину жизни старшее поколение и бедное, не имеющие возможность купить крутой телефон....
показать весь комментарий
