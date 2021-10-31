Минцифры упростило получение ковид-сертификата в приложении "Дія"

"Правительство упростило получение COVID-сертификатов в "Дії". Теперь для этого не нужна электронная подпись, в частности, и "Дія.Підпис", для которого требовалось подтверждение лица с помощью Photo ID. Теперь достаточно будет пользовательского соглашения", – сообщили в ведомстве.
В Минцифры отметили, что приложение нужно обновить, чтобы функция стала доступной.
"Теперь украинцам не нужно иметь е-подпись, чтобы сгенерировать COVID-сертификат, как на портале, так и в приложении Дія" – достаточно будет авторизации через BankID или Mobile ID", – говорится в сообщении.
Для получения сертификата в приложении "Дія" у гражданина должен быть биометрический загранпаспорт или внутренняя ID-карта. Если таких документов нет, сгенерировать сертификат можно на портале "Дія".
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал украинцев рассказать об упрощении получения COVID-сертификата своим близким, у которых возникали проблемы с созданиям "Дія.Підпису".
"Как было раньше: в приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель). Как теперь: вы заходите в приложение или на портал, нажимаете "Получить сертификат", и все. Сертификат приходит. Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно", – написал он в Telegram.
Федоров рассказал, что "сейчас все силы кинуты на помощь врачам для упрощения ввода информации о вакцинации, чтобы решить все ошибки с дозами, партиями, нумерацией вакцин".
"Также медицинские лаборатории продолжают подключение и тестирование к информационной системе Минздрава/Нацслужбы здоровья, чтобы появилась возможность качественно генерировать сертификаты о выздоровлении и ПЦР-тесты", – написал он.
Он телефон на забор закрепил....но у него остеохондроз....не может он наклонить голову в сторону.... только вместе с телом наклоняется.... и тут же из зеленой рамки выпадает....
В общем сегодня у него будет праздник...дай бог что бы не нажрался на радостях...
Це персональні медичні дані, яка може бути угода без перевірки особистості.
Спасибо, электронный ключ отменили.
Но теперь больше рисков взлома профиля.
я как прочел что с понедельника Киев входит в Красную зону - сразу все сделал, заняло 20 минут. А сегодня наблюдаю очереди внезапно пожелавших вакцинироваться или сдать ПЦР-тест (из числа антивакцинаторов).
Что смартфон, что считыватель должны быть сертифицированными устройствами.
Эти криворукие поделки не признает никто и нигде, кроме умственно отсталых зебилов.
Распечатал сертификат, и все.
Кстати, в Вене вам не выдадут даже меню в ресторане, пока не покажете сертификат.
А распечатать в Дие заняло минуты сидя дома.
но дело вкуса конечно.
сочувствую, не повезло тебе с генами.
И все.
раньше электронный ключ нужно было получать в Приват24 (я получил за 5 минут), теперь это отменили. Спасибо им.
и почему, если этот ключ отменили, ты их поносишь, а не скажешь спасибо?
почему люди такие тупы, объясни?
Вот и вся электроника. Семейного врача нет, 3 поликлиники пробежал и к каждому нужно записаться с очередью по 2 недели. Все набрали.
А все очень просто. Семейного врача можно назначать где угодно. В Киеве половина не прописанных. В итоге замкнутый круг. В Дии сертификат не получить, потому-что кто-то налажал из персонала медицинского. Бумажный - только семейный врач, которого нет.
Весело )))
Об этом говорит рейтинг на плеймаркете. Позавчера была оценка 3, сегодня 2,9.
Рейтинг приложения идёт на дно, как и рейтинг клоуна который пиарится на этом приложении.
В Украине много талантливых программистов, но видать, приложение пишут не те, но за очень большие деньги.
Кто сталкивался с программными продуктами от государства, знают что это такое. Как правило, они всегда работают криво.
Самое смешное, не понятно, кто придумал эту заморочку с фейс айди, для какой секретности, если сертификат можно получить у семейного врача. Наверняка, он и паспорт не спросит...