Мінцифри спростило отримання ковід-сертифіката в додатку "Дія"

У додатку та на порталі держпослуг "Дія" спростили отримання COVID-сертифіката.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 31 жовтня.

"Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у Дії. Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача", - повідомляють у відомстві.

У Мінцифри зазначили, що програму потрібно оновити, щоб функція стала доступною.

"Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку "Дія" - достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID", - йдеться в повідомленні.

Для отримання сертифіката в додатку "Дія" в громадянина має бути біометричний закордонний паспорт або внутрішня ID-картка. Якщо таких документів немає, можна згенерувати сертифікат на порталі "Дія".

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців розповісти про спрощення отримання COVID-сертифіката своїм близьким, які мали проблеми зі створенням "Дія.Підпису".

"Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат "Дія.Підпис" (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Як тепер: ви заходите в програму або на портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат приходить. Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно", - написав він у телеграм.

Федоров розповів, що "зараз усі сили кинули на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки із дозами, партіями, нумерацією вакцин".

"Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/Нацслужби здоров'я, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати про одужання та ПЛР-тести", - написав він.

Топ коментарі
+20
Пойду соседу скажу....порадую...а то он уже себе шею почти свернул....
31.10.2021 12:38 Відповісти
+6
Блін, скільки українців залишились без масажу шиї.
31.10.2021 12:41 Відповісти
+6
Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно
31.10.2021 12:42 Відповісти
Пойду соседу скажу....порадую...а то он уже себе шею почти свернул....
31.10.2021 12:38 Відповісти
Скажи сусіду що треба крутити головою, а не телефоном.
31.10.2021 12:41 Відповісти
Уже говорил....сразу после того как ты об этом рассказал несколько дней назад...
Он телефон на забор закрепил....но у него остеохондроз....не может он наклонить голову в сторону.... только вместе с телом наклоняется.... и тут же из зеленой рамки выпадает....
В общем сегодня у него будет праздник...дай бог что бы не нажрался на радостях...
31.10.2021 12:55 Відповісти
Знайомий хвилин 20 шию ламав. Таки скачав.
показати весь коментар
соседу не хватило моску открыть с компа?
показати весь коментар
А с компа с ошибками сертификат выдает.
показати весь коментар
Пацанва грається смартфонами.
показати весь коментар
Зато антиваксерам получить бирку проще простого:

показати весь коментар
Блін, скільки українців залишились без масажу шиї.
показати весь коментар
кто мешал заходить не с телефона, а с компа, просто с применением электронного ключа?
показати весь коментар
Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно
показати весь коментар
А чем морда-лица лучше отпечатка пальца?
показати весь коментар
при чем отпечаток пальца к тому что отменили получение электронного ключа?
показати весь коментар
Я Вася Пупкина дайте мне сертификат на Савика Шустрого - будь- ласка підпишіть "Пользавотальское соглашение".

Це персональні медичні дані, яка може бути угода без перевірки особистості.
31.10.2021 12:54 Відповісти
иногда человек начинает нести ахинею не подозревая что она глупа и никак не относится к затрагиваемому вопросу
показати весь коментар
Да, очень просто. За минуту- все ок.
показати весь коментар
Портал или приложение, сделанное рукожопыми дегенератами?
показати весь коментар
Портал.
показати весь коментар
ну не минуту, а чуть поболе. Я сначала получил электронный ключ в Приват24. А уж потом вошел в Дию.
Спасибо, электронный ключ отменили.
Но теперь больше рисков взлома профиля.
31.10.2021 14:30 Відповісти
У меня Дия уже была, за минуту подтянулся сертификат.
показати весь коментар
ну совсем супер вы молодец.
я как прочел что с понедельника Киев входит в Красную зону - сразу все сделал, заняло 20 минут. А сегодня наблюдаю очереди внезапно пожелавших вакцинироваться или сдать ПЦР-тест (из числа антивакцинаторов).
показати весь коментар
Я правильно понимаю? Через сматфон входишь на портал, регистрируешся через приват и приложение уже подтягивает сертификат?
показати весь коментар
В принципе- правильно. Только вы там клацните на +добавить сертификат.
показати весь коментар
Сертифікат сформувався на порталі, але у додатку не відсвічує. Може знову у них глюк. Все одно, дякую!
показати весь коментар
Задолбали своими игрушками.
Что смартфон, что считыватель должны быть сертифицированными устройствами.
Эти криворукие поделки не признает никто и нигде, кроме умственно отсталых зебилов.
31.10.2021 13:03 Відповісти
_А бандиты это делают вовсе не для блага боранов - как воображают лопоухие - а для тотального контроля мерзавцами и биндитами народа. Тоталитарный режим строится в турборежыме.
показати весь коментар
Эти **поделки** прекрасно работают и считываются в аэропортах в мире. Никаких проблем... Показал... сканировали... посмотрели на твоё фото на мониторе... сравнили и будь здоров. Даже в Малайзии работает... не говоря уж о Европе. А вот жёлтенькие бумажки с надписью **Международный сертификат о вакцинации**..и печатками можно успешно засовывать в ..... (по желанию) Сейчас сканируют выборочно.... Но учитывая дебилизм нарИда и массу левых сертификатов скоро всех из Украины будут сканировать...))))
показати весь коментар
я не захотел перегружать свой смартфон приложением, потому зашел просто с компа.
Распечатал сертификат, и все.
показати весь коментар
А я просто взяв у сімейного фельШера.
показати весь коментар
.. ну с этой ...взятой у семейного фельШера бумажкой... можно будет уверенно ездить на автобусе в какой нибудь Хацапетовке.... ))) Если соберётесь в Турцию... Египет... то тоже прокатит... Там и паспорт со стиральной машины прокатит... ( в Турции) .... А вот в серьёзную страну....(пригодность только для туалета)...))) Без кода ..или на тест... или...назад домой!
показати весь коментар
Навигатор, уведомляю - жена делала себе Модерну, через неделю взяла сертификат у СЕМЕЙНОГО по месту жительства, сертификат позволил въехать в Словакию а потом везде в Австрии и Чехии отлично всем подходил.
Кстати, в Вене вам не выдадут даже меню в ресторане, пока не покажете сертификат.
показати весь коментар
..дорогой мой друг!! Уведомляю...что Вы с бумажным сертификатом с печатями не пересечёте границу Эстонии.. Малайзии... а в ближайшее время и большинства европейских стран. БЕЗ КОДА всё будет считаться просто бумажкой. Речь идёт о многих странах... И повторюсь... Это следствие тотального недоверия к нашим бумажкам.... Вы же не жёлтую бумажку распечатали с ДИИ....??))))) А совершенно другую... международного образца!!!)))
показати весь коментар
была такая мысль, но это для меня дольше - записываться на прием (свободное время аж на вторник), идти туда минут 10 потом там минут 10-20 да потом оттуда..
А распечатать в Дие заняло минуты сидя дома.
но дело вкуса конечно.
показати весь коментар
... ну в этом нет ничего удивительного!! Но поверьте опыту пересечения границ в период пандемии. Электронному средству верят более основательно..чем бумажному! Кстати...сертификат распечатанный Вами (https://diia.gov.ua/ ) имеет совершенно другой вид... соответсвующий международному ..Имеет код и сканирование его выдаст точно такие же результаты..что и электронный. Чего нельзя сказать о жёлтой бумажке...которая не имеет никаких кодов и которую выписать или слепить...ну нет никаких проблем. Даже печати Винницкого морга или любого частного предпринимателя не вызовут никаких эмоций эмиграционных властей некоторых стран...))) А серьёзных странах эту бумажку можно даже не показывать...а прямо следовать в пункт сдачи анализов и терпеливо ждать результат...))))
показати весь коментар
бумажный сертификат, повторю, отлично подходил в Братиславе, в Борисполе перед вылетом и в Австрии при пересечении границы (там теперь проверяют сертификаты). а, и в Чехии.
показати весь коментар
П$дар$си. Зря виходить я місяць мучився?
показати весь коментар
с чем ты месяц мучился? ты такой дегенерат, что месяц не мог электронный ключ получить?
сочувствую, не повезло тебе с генами.
показати весь коментар
Звертався до п$дорв$сів. Ти й відгукнувся)))
показати весь коментар
Да хрен там. Как было "неможливо згенерувати",так и есть.
показати весь коментар
Если старый паспорт книжечкой, а не id-карта, то в мобильном приложении не получится, но можно сделать через сайт и распечатать на принтере.
показати весь коментар
Як?
показати весь коментар
открыть на компе сайт Дия на комп, зарегистрироваться на портале (нужны данные твоего паспорта или айди, и телефон для получения паролей).
И все.
раньше электронный ключ нужно было получать в Приват24 (я получил за 5 минут), теперь это отменили. Спасибо им.
показати весь коментар
А если компа нет?
показати весь коментар
Да бумага есть. В телефоне удобнее.
показати весь коментар
Курво мать, я дві доби намагався цей довбаний підпис зробити!!! Де в світі ще є такий ідіотизм?Треба щоб був світлий день, бо звичайне домашнє світло не допомагає, а ще краще не тримати телефон в руках, а на щось поставити та сісти біля вікна...
показати весь коментар
чья курва мать виновата, что ты дегенерат не мог ключ получить?
и почему, если этот ключ отменили, ты их поносишь, а не скажешь спасибо?
почему люди такие тупы, объясни?
показати весь коментар
де-генерат той, хто тебе вшивого кацапа в дитинстві не притопив, а витягнув з товчка
показати весь коментар
Не работает, требует подпись.
показати весь коментар
Хера хлопці,пішки йдіть!
показати весь коментар
Как не подтягивало так и не подтягивает. Кнопка получить вообще перестала быть активной. Наверно у меня Дия не той системы, или в какой то другой стране живу. Устал...
показати весь коментар
Поменяй кнопочный телефон на смартфон)
показати весь коментар
А как обновлять,не помню я такой функции?
показати весь коментар
Нашел,это прямо в маркете
показати весь коментар
Обновил,толку ноль,кнопка не активна
показати весь коментар
Кто бы сомневался ...
показати весь коментар
Ты как первый по минам. Спасибо. и пытаться не буду. Хватит бумажного.
показати весь коментар
Вообще, тупым нежелающим самообразования ********* всегда тяжело пользоваться самыми элементарными сервисами, кругом для них теория заговора.
показати весь коментар
Чушь. По-прежнему требует крутить головой по сто раз
показати весь коментар
Очередная ложь минцифры. Как обычно выжают желаемое за действительное . Даже после обновления , Дия требует цифровые паспорта ! В противном случае - зайдите на недельке ! Позорище !!! Болтают одно , а нафна все по старому!
показати весь коментар
В HELSI два сертификата. В дии пишет что подвийна запись. Больше месяца назад отправил запрос на изменения этих записей и тишина. Служба поддержки сначала кормила завтраками, мол у них месяц на обработку. После месяца - говорят просто ждите.

Вот и вся электроника. Семейного врача нет, 3 поликлиники пробежал и к каждому нужно записаться с очередью по 2 недели. Все набрали.

А все очень просто. Семейного врача можно назначать где угодно. В Киеве половина не прописанных. В итоге замкнутый круг. В Дии сертификат не получить, потому-что кто-то налажал из персонала медицинского. Бумажный - только семейный врач, которого нет.

Весело )))
показати весь коментар
Приложение реально проблемное.
Об этом говорит рейтинг на плеймаркете. Позавчера была оценка 3, сегодня 2,9.
Рейтинг приложения идёт на дно, как и рейтинг клоуна который пиарится на этом приложении.
В Украине много талантливых программистов, но видать, приложение пишут не те, но за очень большие деньги.
Кто сталкивался с программными продуктами от государства, знают что это такое. Как правило, они всегда работают криво.
Самое смешное, не понятно, кто придумал эту заморочку с фейс айди, для какой секретности, если сертификат можно получить у семейного врача. Наверняка, он и паспорт не спросит...
показати весь коментар
по нормальному не?
показати весь коментар
диджитализацией вікидівается на обочину жизни старшее поколение и бедное, не имеющие возможность купить крутой телефон....
показати весь коментар
