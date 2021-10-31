Мінцифри спростило отримання ковід-сертифіката в додатку "Дія"
У додатку та на порталі держпослуг "Дія" спростили отримання COVID-сертифіката.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 31 жовтня.
"Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у Дії. Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача", - повідомляють у відомстві.
У Мінцифри зазначили, що програму потрібно оновити, щоб функція стала доступною.
"Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку "Дія" - достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID", - йдеться в повідомленні.
Для отримання сертифіката в додатку "Дія" в громадянина має бути біометричний закордонний паспорт або внутрішня ID-картка. Якщо таких документів немає, можна згенерувати сертифікат на порталі "Дія".
Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців розповісти про спрощення отримання COVID-сертифіката своїм близьким, які мали проблеми зі створенням "Дія.Підпису".
Федоров розповів, що "зараз усі сили кинули на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки із дозами, партіями, нумерацією вакцин".
Он телефон на забор закрепил....но у него остеохондроз....не может он наклонить голову в сторону.... только вместе с телом наклоняется.... и тут же из зеленой рамки выпадает....
В общем сегодня у него будет праздник...дай бог что бы не нажрался на радостях...
Це персональні медичні дані, яка може бути угода без перевірки особистості.
Спасибо, электронный ключ отменили.
Но теперь больше рисков взлома профиля.
я как прочел что с понедельника Киев входит в Красную зону - сразу все сделал, заняло 20 минут. А сегодня наблюдаю очереди внезапно пожелавших вакцинироваться или сдать ПЦР-тест (из числа антивакцинаторов).
Что смартфон, что считыватель должны быть сертифицированными устройствами.
Эти криворукие поделки не признает никто и нигде, кроме умственно отсталых зебилов.
Распечатал сертификат, и все.
Кстати, в Вене вам не выдадут даже меню в ресторане, пока не покажете сертификат.
А распечатать в Дие заняло минуты сидя дома.
но дело вкуса конечно.
сочувствую, не повезло тебе с генами.
И все.
раньше электронный ключ нужно было получать в Приват24 (я получил за 5 минут), теперь это отменили. Спасибо им.
и почему, если этот ключ отменили, ты их поносишь, а не скажешь спасибо?
почему люди такие тупы, объясни?
Вот и вся электроника. Семейного врача нет, 3 поликлиники пробежал и к каждому нужно записаться с очередью по 2 недели. Все набрали.
А все очень просто. Семейного врача можно назначать где угодно. В Киеве половина не прописанных. В итоге замкнутый круг. В Дии сертификат не получить, потому-что кто-то налажал из персонала медицинского. Бумажный - только семейный врач, которого нет.
Весело )))
Об этом говорит рейтинг на плеймаркете. Позавчера была оценка 3, сегодня 2,9.
Рейтинг приложения идёт на дно, как и рейтинг клоуна который пиарится на этом приложении.
В Украине много талантливых программистов, но видать, приложение пишут не те, но за очень большие деньги.
Кто сталкивался с программными продуктами от государства, знают что это такое. Как правило, они всегда работают криво.
Самое смешное, не понятно, кто придумал эту заморочку с фейс айди, для какой секретности, если сертификат можно получить у семейного врача. Наверняка, он и паспорт не спросит...