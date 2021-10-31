Мінцифри спростило отримання ковід-сертифіката в додатку "Дія"

У додатку та на порталі держпослуг "Дія" спростили отримання COVID-сертифіката.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації 31 жовтня.

"Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у Дії. Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і Дія.Підпис, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача", - повідомляють у відомстві.

У Мінцифри зазначили, що програму потрібно оновити, щоб функція стала доступною.

"Відтепер українцям не потрібно мати е-підпис для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку "Дія" - достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID", - йдеться в повідомленні.

Для отримання сертифіката в додатку "Дія" в громадянина має бути біометричний закордонний паспорт або внутрішня ID-картка. Якщо таких документів немає, можна згенерувати сертифікат на порталі "Дія".

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців розповісти про спрощення отримання COVID-сертифіката своїм близьким, які мали проблеми зі створенням "Дія.Підпису".

"Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат "Дія.Підпис" (технологія фото ID, "підписувати обличчям"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій). Як тепер: ви заходите в програму або на портал, натискаєте "Отримати сертифікат", і все. Сертифікат приходить. Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно", - написав він у телеграм.

Федоров розповів, що "зараз усі сили кинули на допомогу лікарям для спрощення введення інформації про вакцинацію, щоб вирішити всі помилки із дозами, партіями, нумерацією вакцин".

"Також медичні лабораторії продовжують підключення та тестування до інформаційної системи МОЗ/Нацслужби здоров'я, щоб з'явилася можливість якісно генерувати сертифікати про одужання та ПЛР-тести", - написав він.

