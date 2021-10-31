Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения населения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, указанная реструктуризация предусмотрена меморандумом о неповышении тарифов для населения.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов. В частности, мы заключили меморандум с главами городов и НАК "Нафтогазом", согласно которому городские власти взяли на себя обязательство не повышать тарифы на горячую воду и тепло. Со своей стороны, правительство уже начало процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ, как предусмотрено в меморандуме", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начался вовремя.

"По информации Минрегиона, 77% жилищного фонда по стране подключены к отоплению. При этом в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч.

"Также мы выполнили обещание по поводу неизменности цены на газ для населения: оно останется стабильным в течение отопительного сезона — 7,96 грн за кубометр. На этой неделе Правительство вдвое снизило тариф и для оказавшихся без поставщика газа украинцев — также до 7,96 грн/кубометр", - резюмировал премьер.

Как сообщалось, 30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей, состоявшегося в Киеве под председательством Зеленского, был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов.

Согласно документу, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

