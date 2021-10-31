РУС
Новости
1 271 11

Кабмин начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения, - Шмыгаль

Кабинет министров Украины начал процесс реструктуризации задолженности предприятий теплоснабжения населения для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, указанная реструктуризация предусмотрена меморандумом о неповышении тарифов для населения.

"Для стабильного прохождения отопительного сезона правительство разработало 5 шагов. В частности, мы заключили меморандум с главами городов и НАК "Нафтогазом", согласно которому городские власти взяли на себя обязательство не повышать тарифы на горячую воду и тепло. Со своей стороны, правительство уже начало процесс реструктуризации задолженности предприятий ТКЭ, как предусмотрено в меморандуме", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начался вовремя.

"По информации Минрегиона, 77% жилищного фонда по стране подключены к отоплению. При этом в пяти регионах этот показатель составляет 100%, еще 11 областей подключили более 90% жилых домов к теплу", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что для 80% домохозяйств правительство снизило тариф на электроэнергию до 1,44 грн за кВт-ч.

"Также мы выполнили обещание по поводу неизменности цены на газ для населения: оно останется стабильным в течение отопительного сезона — 7,96 грн за кубометр. На этой неделе Правительство вдвое снизило тариф и для оказавшихся без поставщика газа украинцев — также до 7,96 грн/кубометр", - резюмировал премьер.

Как сообщалось, 30 сентября во время заседания Конгресса местных и региональных властей, состоявшегося в Киеве под председательством Зеленского, был подписан Меморандум о неповышении уровня тарифов.

Согласно документу, до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду не будут расти. Цена газа составит 7,4 грн. за 1 куб. м для населения и 13,6 грн. за 1 куб. м для бюджетных учреждений.

Автор: 

Газ (10265) уголь (1004) отопительный сезон (533) Теплокоммунэнерго (91) Шмыгаль Денис (2859)
Топ комментарии
+2
Сами придумали повышение, теперь героически типа снижают. Торгов
ля оружием и наркотой имеет меньшую доходность, чем у нас за электроэнергию
31.10.2021 16:53 Ответить
+1
Одесагаз то же самое уже какой месяц 9-20.. ну ладно у меня плита и готовка еды и все же 13-18 кубов как то стремно... откуда у них такая цена если со всеми накрутками сегодня!!!!! наш газ добыча Украина- 3-50 кубик
31.10.2021 17:00 Ответить
+1
Реструктуризация = взять деньги из моего кармана, как исправного налогоплательщика-идиота, и отдать Бене, Фирташу, Ахметке, иже с ними.
31.10.2021 20:15 Ответить
по свету 144 копейки квт час если вы берете с нуля до 250 квт в месяц и типа ОТКУДА ВЫСЧИТАЛИ 80%????? те кто скручивает счетчики или про среднему по палате???? а 20% определили что они ОБЯЗАНЫ СУБСИДИРОВАТЬ те 80% которые платят с нуля до 250..... но по цене 168 копеек 1 квт час если у них будет на 5 квт больше в месяц чем 250???!! ЛОГИКИ У еврейско фашистского режима нет априори ублюдки дауны и придурки во власти..... Конституцию статья 24 хреном обложили и плевать...... логика и равные все перед законами и тарифами всем!!!!! с нуля до 250 квт по 144 копейки тариф а выше 250 по 168 копейки 1 квт час ..а нет все через ЖОПУ идиома.....пардон
31.10.2021 14:32 Ответить
Хосспаді, 1.44, 1.68...
а по 5.35 не хотів?.. На Луганщині зара платити доводиться
31.10.2021 21:03 Ответить
не звезди тариф ЕДИННЫЙ ДЩЛЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ А МОЖЕТ--- на Луганщине- это где в ОРЛДО 5-35 рубликов..так тож копейки ниче не попутал блаженный любитель Путина?????
31.10.2021 21:46 Ответить
от же ж спасибі: завтра 1 листопада, а в жодній батареї ще й не булькнуло
31.10.2021 15:11 Ответить
Чому в мене, у приватному кабінеті, вісить ціна 9,2 за куб газу???
31.10.2021 16:39 Ответить
Одесагаз то же самое уже какой месяц 9-20.. ну ладно у меня плита и готовка еды и все же 13-18 кубов как то стремно... откуда у них такая цена если со всеми накрутками сегодня!!!!! наш газ добыча Украина- 3-50 кубик
31.10.2021 17:00 Ответить
Красава!)
31.10.2021 21:57 Ответить
Ой чую скоро шинами на майдані грітися будем)))
31.10.2021 21:58 Ответить
 
 