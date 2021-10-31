Кабмін розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання, - Шмигаль
Кабінет міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їхньої безперебійної роботи та непідвищення тарифів.
про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, вказана реструктуризація передбачена меморандумом про непідвищення тарифів для населення.
"Для сталого проходження опалювального сезону Уряд розробив 5 кроків. Зокрема, ми уклали меморандум із головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду й тепло. Зі свого боку Уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі", - написав Шмигаль.
Він зазначив, що Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.
"За інформацією Мінрегіону, 77% житлового фонду по країні підключено до опалення. При цьому у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла", - підкреслив голова уряду.
Він додав, що для 80% домогосподарств Уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год.
"Також ми виконали обіцянку щодо незмінності ціни на газ для населення: вона залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр. Цього тижня Уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу — також до 7,96 грн/кубометр", - резюмував прем'єр.
Як повідомлялося, 30 вересня під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади, що відбувся в Києві під головуванням Зеленського, підписали Меморандум про непідвищення рівня тарифів.
Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн. за куб. м для населення та 13,6 грн. за куб. м для бюджетних установ.
