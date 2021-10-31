УКР
1 271 11

Кабмін розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання, - Шмигаль

Кабінет міністрів України розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств теплопостачання населення для забезпечення їхньої безперебійної роботи та непідвищення тарифів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, вказана реструктуризація передбачена меморандумом про непідвищення тарифів для населення.

"Для сталого проходження опалювального сезону Уряд розробив 5 кроків. Зокрема, ми уклали меморандум із головами міст і НАК "Нафтогазом", згідно з яким міська влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на гарячу воду й тепло. Зі свого боку Уряд вже розпочав процес реструктуризації заборгованості підприємств ТКЕ, як передбачено в меморандумі", - написав Шмигаль.

Читайте також: Відключати подачу газу школам, лікарням та іншим об'єктам соціальної інфраструктури заборонено, - Шмигаль

Він зазначив, що Кабмін ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.

"За інформацією Мінрегіону, 77% житлового фонду по країні підключено до опалення. При цьому у п’яти регіонах цей показник становить 100%, ще 11 областей підключили понад 90% житлових будинків до тепла", - підкреслив голова уряду.

Він додав, що для 80% домогосподарств Уряд знизив тариф на електроенергію до 1,44 грн за кВт-год.

Читайте також: Ціна на газ у всіх людей не змінюватиметься до кінця опалювального сезону, - Шмигаль

"Також ми виконали обіцянку щодо незмінності ціни на газ для населення: вона залишиться стабільною протягом опалювального сезону — 7,96 грн за кубометр. Цього тижня Уряд удвічі знизив тариф і для тих українців, які опинились без постачальника газу — також до 7,96 грн/кубометр", - резюмував прем'єр.

Як повідомлялося, 30 вересня під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади, що відбувся в Києві під головуванням Зеленського, підписали Меморандум про непідвищення рівня тарифів.

Згідно з документом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 грн. за куб. м для населення та 13,6 грн. за куб. м для бюджетних установ.

Читайте також: Менш ніж 10% бюджетних установ змогли укласти з "Нафтогаз Трейдингом" договори на закупівлю газу за пільговими цінами, - журналіст Віннічук

газ (10645) вугілля (2500) опалювальний сезон (1781) Теплокомуненерго (543) Шмигаль Денис (4819)
+2
31.10.2021 16:53 Відповісти
+1
+1
по свету 144 копейки квт час если вы берете с нуля до 250 квт в месяц и типа ОТКУДА ВЫСЧИТАЛИ 80%????? те кто скручивает счетчики или про среднему по палате???? а 20% определили что они ОБЯЗАНЫ СУБСИДИРОВАТЬ те 80% которые платят с нуля до 250..... но по цене 168 копеек 1 квт час если у них будет на 5 квт больше в месяц чем 250???!! ЛОГИКИ У еврейско фашистского режима нет априори ублюдки дауны и придурки во власти..... Конституцию статья 24 хреном обложили и плевать...... логика и равные все перед законами и тарифами всем!!!!! с нуля до 250 квт по 144 копейки тариф а выше 250 по 168 копейки 1 квт час ..а нет все через ЖОПУ идиома.....пардон
показати весь коментар
31.10.2021 14:32 Відповісти
Хосспаді, 1.44, 1.68...
а по 5.35 не хотів?.. На Луганщині зара платити доводиться
показати весь коментар
31.10.2021 21:03 Відповісти
не звезди тариф ЕДИННЫЙ ДЩЛЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ А МОЖЕТ--- на Луганщине- это где в ОРЛДО 5-35 рубликов..так тож копейки ниче не попутал блаженный любитель Путина?????
показати весь коментар
31.10.2021 21:46 Відповісти
от же ж спасибі: завтра 1 листопада, а в жодній батареї ще й не булькнуло
показати весь коментар
31.10.2021 15:11 Відповісти
Чому в мене, у приватному кабінеті, вісить ціна 9,2 за куб газу???
показати весь коментар
31.10.2021 16:39 Відповісти
Одесагаз то же самое уже какой месяц 9-20.. ну ладно у меня плита и готовка еды и все же 13-18 кубов как то стремно... откуда у них такая цена если со всеми накрутками сегодня!!!!! наш газ добыча Украина- 3-50 кубик
показати весь коментар
31.10.2021 17:00 Відповісти
Красава!)
показати весь коментар
31.10.2021 21:57 Відповісти
Ой чую скоро шинами на майдані грітися будем)))
показати весь коментар
31.10.2021 21:58 Відповісти
 
 