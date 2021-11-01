РУС
Богатые страны должны помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики, - Зеленский

Богатые страны должны помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики является "частью глобальной технологии спасения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства написал в колонке для проекта "Green Deal".

"Это не просто моральная обязанность богатых стран - помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики. Это часть глобальной технологии спасения. Мы способны остановить катастрофические климатические изменения, если все, от кого это зависит, будут добросовестными. Удержать глобальное потепление в пределах не выше, чем на полтора градуса Цельсия – вполне реально. Климатическая нейтральность - это тоже реально. Но только при условии, что государства мира будут идти к этому скоординированно и ответственно", - отметил президент.

Зеленский назвал климатическую конференцию в Глазго, в которой он принимает участие, "одним из важнейших собраний в этом году".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кондратюк об ответе Зеленского на петицию о запрете концертов артистов из РФ: Президент наивно полагает, что они вне политики. Печаль

"Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительны, что мы это просто даже еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы у своих национальных границ. И никто не сможет обыграть климат за счет политиканства", - отметил глава государства.

По его словам, Украина приветствует Декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированную Великобританией: "Восстановление и защита лесов должны быть безусловным приоритетом. Украина уже начала эту работу, и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров".

"Другой важный шаг, который можно согласовать сейчас в Глазго и который мы поддерживаем, – глобальная инициатива для уменьшения выбросов метана. Это один из самых опасных парниковых газов, и научных исследований в подтверждения этого достаточно. Да, надо учитывать реальные экономические обстоятельства каждой страны и искать такой путь для реализации общих целей, который будет восприниматься и поддерживаться обществами. Но климат не может просто подождать – нужны действия", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Британию для участия в климатической конференции ООН, его сопровождает супруга, - ОП

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) энергетика (2617) альтернативная энергетика (124)
Топ комментарии
+21
У нас уже произошла "зелёная модернизация" результат виден невооружённым глазом😁😁😁
показать весь комментарий
01.11.2021 09:50 Ответить
+17
зеослу никто ничего не должен, они ж не лохи
показать весь комментарий
01.11.2021 09:48 Ответить
+15
здувся наш чімпіон по коронавірусу.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
здувся наш чімпіон по коронавірусу.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:43 Ответить
зеослу никто ничего не должен, они ж не лохи
показать весь комментарий
01.11.2021 09:48 Ответить
Новость вообще-то про то что Зеленский опять просит денег.
И это чмо насмехалось над Украиной за от что она везде просит денег.
Где логика?!!
показать весь комментарий
01.11.2021 10:19 Ответить
Где зеленски, а где логика? Разные галлактики.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:25 Ответить
Начинать надо с себя. А могут ли украинские госслужащие иметь офшорные счета? Они ведь на крючке у спецслужб враждебных стран.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:33 Ответить
Сенека. Экономика должна быть экономной.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:43 Ответить
заткнись
показать весь комментарий
01.11.2021 09:44 Ответить
Ето как бомжам предложить ездить на тесле чтобы не загрязнять среду, а не на автобусе.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:45 Ответить
У нас уже произошла "зелёная модернизация" результат виден невооружённым глазом😁😁😁
показать весь комментарий
01.11.2021 09:50 Ответить
100%. С языка сняли.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:03 Ответить
Богатые страны должны обеспечить распространение ЗЕленой плесени?
показать весь комментарий
01.11.2021 09:52 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 09:52 Ответить
".. и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров!"
показать весь комментарий
01.11.2021 09:54 Ответить
"я вам ничего не должен..." © шестой брауни
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
нашо ви з нього мiстeра бiна зробили?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:27 Ответить
воно по життю таке, а зробили його мама ріма та папа саша.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:37 Ответить
мами тата мало. у формуваннi людини щe бeрe участь i школа i оточeння.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:51 Ответить
Гений экономики! Бабла дайте...мадам и месью...жененан паси жюр! Кто сколько может...клоуну во главе недоумков воровитых.
показать весь комментарий
01.11.2021 09:56 Ответить
яке воно......
показать весь комментарий
01.11.2021 09:58 Ответить
"Волга впадает в Каспийское Море..."
показать весь комментарий
01.11.2021 09:58 Ответить
Тобі ніхто нічого не винен.
Лише і робить що клянчить по всьому світу гроші.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:03 Ответить
" як дівчина з фільму для дорослих ..." цитата ...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:12 Ответить
Развитие зеленой экономики звучит очень двусмысленно в данном случае. Типа зеленым все, остальным ничего
показать весь комментарий
01.11.2021 10:04 Ответить
В Україні через корупцію бюджет не отримує 33 доларів млрд доларів. Багаті країни намагаються допомогти Україні побороти корупцію і щоб ці гроші йшли в тому числі і на модернізацію зеленого сектора енергетики, але так званий президент Зеленський мішає їм це зробити і при цьому клянчить гроші. Хоче красти і з бюджету і міжнародну допомогу. Коли Порошенко почав красти гроші на реформу поліції, фінансування реформи зразу припинили.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:06 Ответить
Найзеленіший не впорається з зеленою економікою?
"Совпадєніє" чи "Єто другоє"?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:06 Ответить
Єта пісєц, зільоний!
показать весь комментарий
01.11.2021 10:15 Ответить
термінове прибирання зелайна в країні є головною "частиною глобальної технології порятунку".
показать весь комментарий
01.11.2021 10:12 Ответить
Осел готов принять с любой стороны?
показать весь комментарий
01.11.2021 10:16 Ответить
Так так, вже допомогають - 1 то меморандум з ними про фіскалізацію приватних підприємців, що значно збільшить витрати , а відповідно і ціни, 2ге, то плани підписання торгового безвізу з Європою, враховуючи те , що ціни там нижчі, а 3те то запуск торгової мережі lidl з європейськими товарами. Всі ключові реформи для зміцнення економіеи заходу, а також здача україньських інтересів.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:20 Ответить
бородата бабушка тобі допоможе
показать весь комментарий
01.11.2021 10:25 Ответить
Зайвий раз переконуюсь все що пов'язане із словом "зелене" - являється огидним та шахрайством.
"Зелена" енергетика не виключення.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:26 Ответить
Не нужно нам больше ничего зеленого, спасибо.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:33 Ответить
Сейчас самое время посадки деревьев.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:40 Ответить
так вжe садять. на днях ТСН повiдомляла що висадили пeршi 3 тищi чи шо
показать весь комментарий
01.11.2021 11:26 Ответить
За 10 лет площадь лесов увеличить в 2 раза ? С 10 до 20млн.гек.? На 1га 5000 саженцев. На 1млн.га нужно 5000000000 саженцев(5 миллиардов) и это ежегодно. Вообщем дайте бабок и увидите сады Семирамиды в Украине.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:41 Ответить
Дивлячись на рівень корупції в нашій країні, заможні країни навряд чи будуть допомагати. Дякувати Богу, що ще зовсім не відвернулися, бо ми прокладка з газосховищ між рашею на Європою.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:42 Ответить
В то врємя, как наші касмічєскіє караблі бараздят...
показать весь комментарий
01.11.2021 10:45 Ответить
По факту, зе полностью отдал украинский народ на растерзание ковидом, по вине которого, Украина потеряла тысячи людей.
показать весь комментарий
01.11.2021 10:47 Ответить
Останні два роки українці у слово "зелений" вкладають сенс що кардинально відрізняється від того що в нього вкладають народи всього світу!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:14 Ответить
Все цвета радуги к вашим услугам. Там их семь.
показать весь комментарий
01.11.2021 11:36 Ответить
Чому тільки багаті країни мають допомагати бідним? А багаті ворюги і мародери не мають допомогти своїм баранам, які їх вибрали? Чи краще все перевести в офшори, а худобі показати пальчиком на "баригу"?
показать весь комментарий
01.11.2021 11:15 Ответить
Зeлeний Зe-********** просить допомогти iз зeлeною eкономiкою!
показать весь комментарий
01.11.2021 11:25 Ответить
моральная обязаность мировых лидеров не связыватся с мировым зеленым, служивым собственного кармана,кварталом ,типа украинского
показать весь комментарий
01.11.2021 11:42 Ответить
Богатые люди должны помочь бедным. Вава, переведи с офшора бабло нуждающимся!
показать весь комментарий
01.11.2021 12:30 Ответить
 
 