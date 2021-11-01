Богатые страны должны помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики является "частью глобальной технологии спасения".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства написал в колонке для проекта "Green Deal".

"Это не просто моральная обязанность богатых стран - помочь развивающимся странам в обеспечении зеленой модернизации экономики. Это часть глобальной технологии спасения. Мы способны остановить катастрофические климатические изменения, если все, от кого это зависит, будут добросовестными. Удержать глобальное потепление в пределах не выше, чем на полтора градуса Цельсия – вполне реально. Климатическая нейтральность - это тоже реально. Но только при условии, что государства мира будут идти к этому скоординированно и ответственно", - отметил президент.

Зеленский назвал климатическую конференцию в Глазго, в которой он принимает участие, "одним из важнейших собраний в этом году".

"Если не удастся снизить темп климатических изменений, то после 2030 года социальные и экономические потери будут настолько значительны, что мы это просто даже еще не представляем. Никто в мире не способен закрыться от этой угрозы у своих национальных границ. И никто не сможет обыграть климат за счет политиканства", - отметил глава государства.

По его словам, Украина приветствует Декларацию лидеров о пользовании лесами и землей, инициированную Великобританией: "Восстановление и защита лесов должны быть безусловным приоритетом. Украина уже начала эту работу, и за 10 лет площадь лесов в нашей стране вырастет на 10 миллионов гектаров".

"Другой важный шаг, который можно согласовать сейчас в Глазго и который мы поддерживаем, – глобальная инициатива для уменьшения выбросов метана. Это один из самых опасных парниковых газов, и научных исследований в подтверждения этого достаточно. Да, надо учитывать реальные экономические обстоятельства каждой страны и искать такой путь для реализации общих целей, который будет восприниматься и поддерживаться обществами. Но климат не может просто подождать – нужны действия", - добавил Зеленский.

