3 111 46

Гражданина Украины задержали в Польше за перевозку иракских нелегалов из Беларуси

В Porsche Cayenne украинец вез 11 нелегалов из Ирака.

Об этом сообщила полиция Подляского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.

"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", – рассказала Эльжбета Заборовска из пресс-службы полиции Подляского воеводства.

Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.

Беларусь (8023) Ирак (314) нелегалы (454) Польша (8844) украинцы (3918)
Топ комментарии
+10
Після відсидки відправити цього долбодятла в білорусь, або в Ірак, щоб не позорило країну.
01.11.2021 16:27 Ответить
+9
О правьте этого хитрожопика в Иран и тоже нелегально - через границу Ирана с Азербайджаном или с Армянами…пусть его там продуплят хорошенько…
01.11.2021 16:24 Ответить
+6
Один сидел у него на коленях.
Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
01.11.2021 16:00 Ответить
вопрос 1 - как влезли , вопрос 2 - как проехали без досмотра украинскую границу
01.11.2021 15:56 Ответить
Один сидел у него на коленях.
Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
01.11.2021 16:00 Ответить
тогда вопрос номер три - начешуя?
01.11.2021 16:05 Ответить
Бизнес такой.
01.11.2021 16:06 Ответить
$$$
01.11.2021 16:07 Ответить
брычку надо было брать. типа российского газмяс-газель...Похоже он порше перегонял
01.11.2021 16:21 Ответить
Тут в Запорожец больше влазило и без всяких багажников)
01.11.2021 19:00 Ответить
Отак.

01.11.2021 16:18 Ответить
Чим він взагалі думав?
01.11.2021 15:56 Ответить
теми 500 баксами что пообещали за перевоз до Берлина ...
01.11.2021 16:01 Ответить
в тюрму його
01.11.2021 15:57 Ответить
КАК они попали в Польшу???????
01.11.2021 15:58 Ответить
він їх не перевозив а віз до найближчої столової та спасав від крайнього ступеню недоїдання.
01.11.2021 15:58 Ответить
часто смотрел Кино - Жизнь не Кино ...


01.11.2021 15:59 Ответить
11?!! в чьо така мало?
01.11.2021 15:59 Ответить
Крупные были, больше не поместилось...
01.11.2021 16:09 Ответить
пшепрошем панове, цей дебіл мабуть є ЗЕ-біл
01.11.2021 16:00 Ответить
Выслать его в беларусь без права возвращениея
01.11.2021 16:03 Ответить
У нас иракцы не живут, пусть едут в свои горы.
01.11.2021 16:11 Ответить
Навіщо ви їх до себе пускаєте тисячами?
01.11.2021 16:15 Ответить
Колхозенфюрер шантажирует Европу! В ответ на санкции - получите проблему. Не хотите? Давайте торговаться! Раньше "Белавиа" делала рейсы в Барселону, теперь - в Басру.
01.11.2021 16:59 Ответить
Тут была статья недавно, что от вас тоже много беженцев в ЕС идет(тысячи) . И вот зачем вы их пускаете?
01.11.2021 17:16 Ответить
Від нас їх точно не стільки преться в ЄС, як від вас.
01.11.2021 17:19 Ответить
Вы можете привести точные цифры?
01.11.2021 17:21 Ответить
Від нас країни ЄС не відгороджуються стіною.
01.11.2021 17:25 Ответить
Поэтому мигрантам через вас проще пролезать.
Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО
01.11.2021 17:27 Ответить
За кілька років?

Через ваш кордон за короткий час пруть стадами.
01.11.2021 17:37 Ответить
Минск перевалочный. Лука дал добро спать на улицах арабам.)
01.11.2021 19:16 Ответить
А можете показать кадры как украинские пограничники выталкивают нелегалов через границу?)
01.11.2021 19:03 Ответить
А зачем их выталкивать? Они сами с радостью пойдут в мир свободы и справедливости.
01.11.2021 19:23 Ответить
А зачем вы их тогда выталкиваете?) Сами не идут?)
01.11.2021 19:30 Ответить
в персии гор нету. памир в стороне.
01.11.2021 16:56 Ответить
Перевозчика насмотрелся ))) думал круче тачка меньше вопросов
01.11.2021 16:11 Ответить
Надо было на Фиат-126 … вообще никто бы не прокопался..
01.11.2021 16:30 Ответить
Малюх? ну десятка три вьетнамцев свободно...
01.11.2021 16:49 Ответить
Я только что видел на въезде в Минск на заправке стояла группа нелегалов человек 20. Трасса Минск - Гродно. Раньше вообще тут граждан восточной внешности на улице не встретишь. Сейчас да частенько на глаза попадаются.
01.11.2021 16:19 Ответить
Ну так ты как белорус объясни мне - откуда эти муслыу вас берутся? Шо их ваш ************ специально из закордона выписывает и привозит чтобы Европе настроение потом портить? Ну это же всеравно как втихаря в компании тайно бздеть….
01.11.2021 16:28 Ответить
Они у себя внимательно мониторят ситуацию. Слова Лукашенко о том, что Беларусь больше не будет сдерживать потоки мигрантов, пускай там сами в ЕС разбираются, восприняли как сигнал к действию.
01.11.2021 16:31 Ответить
Ты не ответил на вопрос как они у вас появляются (чисто технически - самолётами пароходами поездами автомобилями) кто их пускает в вашу страну и почему.????
01.11.2021 16:34 Ответить
Как как самолетами... Не на ишаках же
01.11.2021 16:40 Ответить
Зачем пускаете?
01.11.2021 16:41 Ответить
Я не с беларуси... У них флаг бело красно белый... А пускает лукашенко специально, чтоб создать миграционный кризис на границе с ЕС
01.11.2021 16:47 Ответить
Nasi govoriat sto 6-7 tysiac u vas jest v dani moment.Xoroso sto nasi pogranicniki teper vsex obratno vam otvozit i otpuskajet,nesmotria skolko v glub oni vosli v nasu teritoriju
01.11.2021 17:03 Ответить
О правьте этого хитрожопика в Иран и тоже нелегально - через границу Ирана с Азербайджаном или с Армянами…пусть его там продуплят хорошенько…
01.11.2021 16:24 Ответить
Після відсидки відправити цього долбодятла в білорусь, або в Ірак, щоб не позорило країну.
01.11.2021 16:27 Ответить
посадить ******* на долго по польским законам абезьяну.... **** сопливая .... чем занялась и кого мразь перевозит....((
01.11.2021 17:10 Ответить
 
 