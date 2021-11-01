Гражданина Украины задержали в Польше за перевозку иракских нелегалов из Беларуси

В Porsche Cayenne украинец вез 11 нелегалов из Ирака.

Об этом сообщила полиция Подляского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.

"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", – рассказала Эльжбета Заборовска из пресс-службы полиции Подляского воеводства.

Читайте: Польский сейм одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.

Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.

Смотрите: Жители Киева организовали канал нелегальной миграции в ЕС через Украину, - контрразведка СБУ. ФОТО