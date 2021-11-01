Гражданина Украины задержали в Польше за перевозку иракских нелегалов из Беларуси
В Porsche Cayenne украинец вез 11 нелегалов из Ирака.
Об этом сообщила полиция Подляского воеводства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Инцидент произошел в городе Бельск-Подляский в Подляском воеводстве, в 30 км от границы с Беларусью. Полиция остановила автомобиль Porsche Cayenne с государственным номерным знаком Великопольского воеводства.
"За рулем был 24-летний гражданин Украины. Оказалось, что в Porsche он перевозил 11 граждан Ирака, которые нелегально находились в Польше", – рассказала Эльжбета Заборовска из пресс-службы полиции Подляского воеводства.
Украинца задержали и арестовали, а машину поставили на штрафплощадку. По словам правоохранителей, мужчина не имел водительских прав. В полиции сообщают, что украинец рассказал, что одолжил автомобиль у друга.
Суд арестовал украинца на два месяца. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. Он также будет отвечать за несанкционированное управление автомобилем и перевозку пяти пассажиров сверх разрешенного количества мест.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двое на пассажирском сиденье.
Пятеро на заднем.
И трое в багажнике.
В сёлах так на дискотеку ездили.
Через Украину под видом студентов в страны ЕС переправили около 3 тыс. иностранцев, с одного брали до $15000, - МВД. ВИДЕО Источник:
Через ваш кордон за короткий час пруть стадами.