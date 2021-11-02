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Мы подаем в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу в деле о "скифском золоте", - посол РФ

Мы подаем в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу в деле о

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сказал во вторник, что решение суда Амстердама передать Киеву коллекцию "скифского золота" из крымского музея, является "очень опасным прецедентом" для будущих межмузейных контактов. Он также отметил, что Россия будет подавать кассационную жалобу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

"Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией. Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", – заявил посол.

Шульгин также назвал решение апелляционного суда "политически мотивированным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине, - решение суда

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.

золото (225) кассация (66) Нидерланды (1614)


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Топ комментарии
+33
Кацапы думают, что сп#здили крым, сп#здим и золотишко? А вот хер им в рот!!!
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02.11.2021 15:16 Ответить
+14
Лучше пусть Московия украденный у Украины Крым вернула
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167238425616686&set=p.167238425616686&type=3&__cft__[0]=AZV_Szb7s0qpv-mlwKsiRtRphR9nOliABJIu6OB3enSaIYti_zsbMBufL-jGPaUvLn7aWcC3IT1D7zyGryyBjvSg6F0bMWEMtLipwdhe6UH7ZeTky1hRQL-Lsvj27TKZ191Wh5Tg5VFDt4cwB2Gve9EyVErKAzYlvUTdK3P53coRSw&__tn__=R]-R
..
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02.11.2021 15:26 Ответить
+12
Скажите, какое отношение Россия имеет к этому золоту???
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02.11.2021 15:36 Ответить
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Кацапы думают, что сп#здили крым, сп#здим и золотишко? А вот хер им в рот!!!
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02.11.2021 15:16 Ответить
1000000%
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02.11.2021 15:18 Ответить
вам нравятся дети.. да!!!!!!! ...но сам процесс их изготовления больше.....
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02.11.2021 15:25 Ответить
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02.11.2021 15:16 Ответить
Да не Голландия, а Нидерланды, ёпт, сколько можно тормозить? И по самолёту шантажируют, и по скифскому золоту истерика, и по шпионам шебуршание. Кароче буйнопомешанный клиент во всей своей красе
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02.11.2021 15:18 Ответить
мощьная страна такая на карте есть, Голландия- с самолётом никак не управятся, а тут ещё золото на голову свалилось, идиоты...
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02.11.2021 15:18 Ответить
кацапы судятся, а мы оплачиваем хранение...?
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02.11.2021 15:19 Ответить
то що прпонуєш кацапам віддати? так оплачуємо, а потім з кацапів стягнути можнатак як ці витрати понесено з їхньої вини.
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04.11.2021 11:12 Ответить
это был упрек голландцам...они могут и 100 лет судится...а, кацапам можно отдать протухшую капусту на щи...
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04.11.2021 16:40 Ответить
трохи недоречний докір, золото наше, ми й платим, а спробуй скажи кацапам плати, то верещати будуть, що визнали ніби їхнє, ні ні, краще заплатим, а потім з кацапні стягнемо, це можна віднести до судових витрат.
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04.11.2021 19:05 Ответить
Давайте еще паровозом кассацию на землицу Алясочку.
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02.11.2021 15:19 Ответить
Якщо можна через суд отримати те що окупували, то навіщо цей мізер,треба одразу відсуджувати активи всієї України.
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02.11.2021 15:20 Ответить
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02.11.2021 15:20 Ответить
Кацапы были бы не кацапы,если бы не начали что-то мычать. Но здесь только это 🖕🖕🖕
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02.11.2021 15:22 Ответить
Каци, ви ж не визнаєте верховенство міжнародного законодавства! Звертайтеся в Басманний суд!
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02.11.2021 15:24 Ответить
Коли наші діди-скіфи плавили золото заліські мєря, мордва, чуді та інші угро-фіни Волго-Обського межиріччя жили на деревах і доїли болотну царєвну-жабу.
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02.11.2021 15:26 Ответить
Лучше пусть Московия украденный у Украины Крым вернула
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167238425616686&set=p.167238425616686&type=3&__cft__[0]=AZV_Szb7s0qpv-mlwKsiRtRphR9nOliABJIu6OB3enSaIYti_zsbMBufL-jGPaUvLn7aWcC3IT1D7zyGryyBjvSg6F0bMWEMtLipwdhe6UH7ZeTky1hRQL-Lsvj27TKZ191Wh5Tg5VFDt4cwB2Gve9EyVErKAzYlvUTdK3P53coRSw&__tn__=R]-R
..
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02.11.2021 15:26 Ответить
и в лигу сексуальных реформ тоже подайте.тупые лапотники...
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02.11.2021 15:27 Ответить
А в "Спортлото" не забыли обратиться ?
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02.11.2021 15:28 Ответить
флаг в руки.
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02.11.2021 15:30 Ответить
Скажите, какое отношение Россия имеет к этому золоту???
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02.11.2021 15:36 Ответить
а к стыренному колье (Крым) сережек (скифское золото))) ну тут совпало))) не хватает к комплекту..
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02.11.2021 15:44 Ответить
Хто в курсі, а про "спортлото" вже було, ні ???
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02.11.2021 15:39 Ответить
ворьё кремлёвское жалеет только о том, что надо было скиздить Крым чуть попозже, т.е . подождать когда скифское б вернулось...
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02.11.2021 15:40 Ответить
та хоть ***** подавайте!
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02.11.2021 15:40 Ответить
наркоманы
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02.11.2021 15:50 Ответить
ок пусть лежит еще 1 год но потом Голландия пусть неустойку нам заплатит 1 год 1 лям евро
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02.11.2021 15:50 Ответить
К сожалению, это мы потом будем должны Голландии за музейное хранение. А это очень недешево. С 2014-го года там и так уже набежало больше четверти миллиона евро.
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02.11.2021 15:52 Ответить
Когда свинособаки проиграют кассацию, нужно будет на них в суд подать, чтобы возместить стоимость хранения коллекции.
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02.11.2021 16:26 Ответить
Отлично, обратитесь ещё и в Верховный Суд. Тупые кацапы не осознают, что в странах с прецендентным правом они самозакапывают сами себя. Пусть ещё Верховный Суд Нидерландов признает захват Крыма аннексией, а требования кацапов - юридически ничтожными. И тогда по любому иску любой суд, ссылаясь на эти решения, будет штамповать решения против кацапов.
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02.11.2021 15:51 Ответить
Вот клятые голландские "геи"! Не дают даже чужое золото скрепно, по понятиям отжать. Пичалька... )))
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02.11.2021 15:51 Ответить
цапи вимушені грати у свою гру. світ вимушений тикати цапським писком у міжнародні закони, або у цапське лайно
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02.11.2021 15:55 Ответить
А яке відношення мають мокші до скіфського золота? Яке відношення мокші мають до Криму?
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02.11.2021 15:56 Ответить
Расея тупо тянет время , других вариантов не имея. Понимают ведь , что межгосударственньіе отношения куда важнее "межмузейньіх". Получат еще одну оплеуху по поводу непризнания Крьіма российским .
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02.11.2021 16:21 Ответить
а ще їх ху@ло кричало, що не визнає міжнародного права, то чому перечить сам собі?
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02.11.2021 16:38 Ответить
Европейцы наверное в шоке...
Основной аргумент истца - я мог бы украсть, но не получилось...
Поэтому отдайте.
Но ещё интересно, кому, какому юридическому лицу они требуют передать ценности из музея Украины.
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02.11.2021 16:47 Ответить
Себе,т.е. -вору. Наглые до безобразия твари.
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02.11.2021 17:46 Ответить
Не укради!
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02.11.2021 18:00 Ответить
Эй, кацапня, вы же не признаете решений европейских и международных судов. тогда какого буя вы собираетесь касацию подавать?
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02.11.2021 21:21 Ответить
Смоли вам гарячої, а не наше скіфське золото. Це наша культурна спадщина. Подяка нідерландському суду за справедливе рішення.

оркі! Здохніть!
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03.11.2021 00:24 Ответить
 
 