Мы подаем в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу в деле о "скифском золоте", - посол РФ

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин сказал во вторник, что решение суда Амстердама передать Киеву коллекцию "скифского золота" из крымского музея, является "очень опасным прецедентом" для будущих межмузейных контактов. Он также отметил, что Россия будет подавать кассационную жалобу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Крым.Реалии.

"Подрывается доверие музейных сообществ, это может сказаться на межмузейном сотрудничестве между РФ и Голландией. Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии", – заявил посол.

Шульгин также назвал решение апелляционного суда "политически мотивированным".

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Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде отметили, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствует решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым.