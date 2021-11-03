После дискредитации Любченко и его команды Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком, - Бутусов об обысках в Госналогслужбе
СБУ и НАБУ проводят обыски в кабинете главы налоговой службы Евгения Олейникова. Баканов ударил по Любченко.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Служба безопасности Украины совместно с НАБУ проводят обыски в кабинете главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. Также проведён обыск в давно пустующем кабинете председателя налоговой службы, который не был занят после ухода Алексея Любченко на пост вице-премьера. На этом пустом кабинете осталась висеть табличка с именем Любченко", - рассказал он.
"На нынешнем посту Любченко в Кабмине следственные действия не проводятся", - подчеркнул журналист.
"Также проведены обыски в офисе бывшего высокопоставленного сотрудника налоговой службы Александра Крамаренко, известного как Сан Саныч. Сейчас Крамаренко не на госслужбе, он частное лицо. По предположению следствия, он был якобы был связан с действующим руководством налоговой в одной схеме. Но подозрение ему не предъявлено, обыск связан с желанием собрать доказательную базу", - добавил Бутусов.
"Операция СБУ и НАБУ, очевидно, не случайно связана с заявлением об отставке, поданным вице-премьером Алексеем Любченко. Олейников - это его человек, и Кабмин отказался заключать с ним контракт на пост главы налоговой. Офис Президента, а конкретно Андрей Ермак и Олег Татаров, которые контролируют Государственную фискальную службу, были главными оппонентами Любченко, и сейчас им важно выбить Любченко из числа лиц, имеющих прямой доступ к президенту Зеленскому. Таким образом, после дискредитации Любченко и его команды, Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком. Очевидно, эту интригу поддержали также Сергей Шефир и Иван Баканов, у которых также есть свои интересы в ГФС. Перемены на таможне и в налоговой, очевидно, связаны с очередным переделом власти в ближайшем окружении Зеленского, из которого Любченко, судя по данной операции, будет теперь выбит", - пояснил журналист.
"Удалось ли найти улики, разоблачающие преступные схемы с участием Олейникова и Любченко мы узнаем из пресс-релизов, которые последуют в ближайшее время. Пока предъявлять кому-либо подозрения не собираются, следователи будут разбираться с изъятыми бумагами и телефонами", - резюмировал Бутусов.
Ранее Рада отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.
Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня правоохранители проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова. Однако позже выяснилось, что НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. В Минэкономики также заявили: "Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится".
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отвечать прийдется не за этот спектакль ,а за общую картину в стране ..Самое главное что они -Тартаров и Ермак выйдут сухими из воды ,а вот Зеленскому все вопросы пр йдется задать :
- почему такие низкие зарплаты и пенсии ?
- почему газ 12 грн куб ?
и так далее
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6250669118340447?__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
НАБУ и СБУ проводят обыски у Любченко, который уходит с Минэкономики, а до этого был главой налоговой. И продолжал курировать налоговую в интересах Банковой.
Иными словами, несколько лет организовывал коррупционные «схем» в интересах Офиса президента. А теперь пошёл пинком под зад. Да и ещё и с уголовным делом.
Учитесь у Зеленского всех «юзать»)))))
Кстати, когда там обыски на «Большой стройке» проведут? Хотя нельзя - там же Голобородько ещё не все миллиарды вытащил)))))