После дискредитации Любченко и его команды Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком, - Бутусов об обысках в Госналогслужбе

СБУ и НАБУ проводят обыски в кабинете главы налоговой службы Евгения Олейникова. Баканов ударил по Любченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Служба безопасности Украины совместно с НАБУ проводят обыски в кабинете главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. Также проведён обыск в давно пустующем кабинете председателя налоговой службы, который не был занят после ухода Алексея Любченко на пост вице-премьера. На этом пустом кабинете осталась висеть табличка с именем Любченко", - рассказал он.

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"На нынешнем посту Любченко в Кабмине следственные действия не проводятся", - подчеркнул журналист.

"Также проведены обыски в офисе бывшего высокопоставленного сотрудника налоговой службы Александра Крамаренко, известного как Сан Саныч. Сейчас Крамаренко не на госслужбе, он частное лицо. По предположению следствия, он был якобы был связан с действующим руководством налоговой в одной схеме. Но подозрение ему не предъявлено, обыск связан с желанием собрать доказательную базу", - добавил Бутусов.

"Операция СБУ и НАБУ, очевидно, не случайно связана с заявлением об отставке, поданным вице-премьером Алексеем Любченко. Олейников - это его человек, и Кабмин отказался заключать с ним контракт на пост главы налоговой. Офис Президента, а конкретно Андрей Ермак и Олег Татаров, которые контролируют Государственную фискальную службу, были главными оппонентами Любченко, и сейчас им важно выбить Любченко из числа лиц, имеющих прямой доступ к президенту Зеленскому. Таким образом, после дискредитации Любченко и его команды, Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком. Очевидно, эту интригу поддержали также Сергей Шефир и Иван Баканов, у которых также есть свои интересы в ГФС. Перемены на таможне и в налоговой, очевидно, связаны с очередным переделом власти в ближайшем окружении Зеленского, из которого Любченко, судя по данной операции, будет теперь выбит", - пояснил журналист.

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"Удалось ли найти улики, разоблачающие преступные схемы с участием Олейникова и Любченко мы узнаем из пресс-релизов, которые последуют в ближайшее время. Пока предъявлять кому-либо подозрения не собираются, следователи будут разбираться с изъятыми бумагами и телефонами", - резюмировал Бутусов.

Ранее Рада отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня правоохранители проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова. Однако позже выяснилось, что НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. В Минэкономики также заявили: "Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится".