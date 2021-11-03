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Новости
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После дискредитации Любченко и его команды Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком, - Бутусов об обысках в Госналогслужбе

После дискредитации Любченко и его команды Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком, - Бутусов об обысках в Госналогслужбе

СБУ и НАБУ проводят обыски в кабинете главы налоговой службы Евгения Олейникова. Баканов ударил по Любченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Служба безопасности Украины совместно с НАБУ проводят обыски в кабинете главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова. Также проведён обыск в давно пустующем кабинете председателя налоговой службы, который не был занят после ухода Алексея Любченко на пост вице-премьера. На этом пустом кабинете осталась висеть табличка с именем Любченко", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. ФОТО (обновлено)

"На нынешнем посту Любченко в Кабмине следственные действия не проводятся", - подчеркнул журналист.

"Также проведены обыски в офисе бывшего высокопоставленного сотрудника налоговой службы Александра Крамаренко, известного как Сан Саныч. Сейчас Крамаренко не на госслужбе, он частное лицо. По предположению следствия, он был якобы был связан с действующим руководством налоговой в одной схеме. Но подозрение ему не предъявлено, обыск связан с желанием собрать доказательную базу", - добавил Бутусов.

"Операция СБУ и НАБУ, очевидно, не случайно связана с заявлением об отставке, поданным вице-премьером Алексеем Любченко. Олейников - это его человек, и Кабмин отказался заключать с ним контракт на пост главы налоговой. Офис Президента, а конкретно Андрей Ермак и Олег Татаров, которые контролируют Государственную фискальную службу, были главными оппонентами Любченко, и сейчас им важно выбить Любченко из числа лиц, имеющих прямой доступ к президенту Зеленскому. Таким образом, после дискредитации Любченко и его команды, Ермак и Татаров получат полный контроль над фискальным блоком. Очевидно, эту интригу поддержали также Сергей Шефир и Иван Баканов, у которых также есть свои интересы в ГФС. Перемены на таможне и в налоговой, очевидно, связаны с очередным переделом власти в ближайшем окружении Зеленского, из которого Любченко, судя по данной операции, будет теперь выбит", - пояснил журналист.

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"Удалось ли найти улики, разоблачающие преступные схемы с участием Олейникова и Любченко мы узнаем из пресс-релизов, которые последуют в ближайшее время. Пока предъявлять кому-либо подозрения не собираются, следователи будут разбираться с изъятыми бумагами и телефонами", - резюмировал Бутусов.

Ранее Рада отправила в отставку первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко

Ранее в СМИ появилась информация, что сегодня правоохранители проводят обыски у министра экономики Украины Алексея Любченко и исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова. Однако позже выяснилось, что НАБУ и СБУ пришли в офис Госналогслужбы: У Любченко обыски не проводятся. В Минэкономики также заявили: "Ни по месту работы, ни по месту жительства Любченко никаких обысков не проводится".

Автор: 

НАБУ (4240) Зеленский Владимир (21064) налоговая (932) обыск (1906) СБУ (20120) Крамаренко (6) Госналогслужба (74) Бутусов Юрий (4390) ГФС (3600) Баканов Иван (303) Шефир Сергей (120) Ермак Андрей (1277) Офис Президента (1803) Татаров Олег (369) Любченко Алексей (80) Олейников Евгений (10)


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Топ комментарии
+9
Сраный продюсер тупых сериальчиков вместе с такими же подонками всю страну колотит. Да что это за 3,14 здец?!
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03.11.2021 14:45 Ответить
+5
пока народ развлекают обысками, ПВО Вейшнории сообщает об уничтожении кацапского ан-12..
2 трупа подтверждены, еще 6 ждут подтверждения..
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03.11.2021 14:35 Ответить
+5
Это не самый важный вопрос: татаров, дерьмак или еще кто - совершенно неважно. Самый важный вопрос - что с этим делать. Вы дали шанс этому случится и дерьмо случилось . Ответьте теперь, что с этим дерьмом делать.
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03.11.2021 14:47 Ответить
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пока народ развлекают обысками, ПВО Вейшнории сообщает об уничтожении кацапского ан-12..
2 трупа подтверждены, еще 6 ждут подтверждения..
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03.11.2021 14:35 Ответить
Вейшнорийские революционеры борются против Захватчиков и императора ***** I и Коменданте Лукашеско)
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03.11.2021 14:59 Ответить
Хреново это. Ермак реально подминает под себя все и узурпирует власть в стране. (кому двери в авто открывают? Не зеленскому, а дЕрьмаку).
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03.11.2021 14:37 Ответить
Перетусовки министров хватит на месяц не больше, а писец в экономике только растет, что-то мне подсказывает, что в декабре и Премьера поменяют.
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03.11.2021 14:38 Ответить
а що вам заважає його сьогодні поміняти? У вас же монобільшість!
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03.11.2021 15:04 Ответить
После окончания каденции ЗЕ! Украины не будет. Будет рашковская губерния "Малоросия". И князёк ЗЕ!. Или князёк Дермак
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03.11.2021 14:44 Ответить
Нет так не будет - Слишком большая часть экономики в тени и это не только преступная...именно эта часть финансирует Волонтёров...так что не хороните Украину из-за 2 дегенератов 1 из которых на высшем посте государства...
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03.11.2021 15:01 Ответить
Ваши слова да богу в уши. Будем надеяться
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03.11.2021 19:29 Ответить
Сраный продюсер тупых сериальчиков вместе с такими же подонками всю страну колотит. Да что это за 3,14 здец?!
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03.11.2021 14:45 Ответить
Это не самый важный вопрос: татаров, дерьмак или еще кто - совершенно неважно. Самый важный вопрос - что с этим делать. Вы дали шанс этому случится и дерьмо случилось . Ответьте теперь, что с этим дерьмом делать.
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03.11.2021 14:47 Ответить
а кому еще отдавать контроль над сотнями миллиардов как не подозреваемому в крупных махинациях. зелень вообще оторвался от реальности. ему наверное сказали что он бессмертен или вечен. иначе это умом не понять
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03.11.2021 14:47 Ответить
Слабо заносили...
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03.11.2021 14:48 Ответить
Ничто не вечно под Луной.Легко попасть и еще легче получить взад.Скоро и Рада получит копытняка.
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03.11.2021 14:59 Ответить
что б они не делали рано или поздно прийдет ответить .
отвечать прийдется не за этот спектакль ,а за общую картину в стране ..Самое главное что они -Тартаров и Ермак выйдут сухими из воды ,а вот Зеленскому все вопросы пр йдется задать :
- почему такие низкие зарплаты и пенсии ?
- почему газ 12 грн куб ?
и так далее
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03.11.2021 15:21 Ответить
ого, класс
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03.11.2021 15:58 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6250669118340447?__cft__[0]=AZUS49iicTbyVI-ZW4_pa3Ko_7yy3-gWjHOniSnaPi0H5HnsvQ8y423uKuqR7KPv3u7CZ3sUvrFhbpAgUitg1bkiZjmZ_8RLdH640l21TDQtAJmMcXQOAmlc4CvnDBLdZUY&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·



НАБУ и СБУ проводят обыски у Любченко, который уходит с Минэкономики, а до этого был главой налоговой. И продолжал курировать налоговую в интересах Банковой.

Иными словами, несколько лет организовывал коррупционные «схем» в интересах Офиса президента. А теперь пошёл пинком под зад. Да и ещё и с уголовным делом.

Учитесь у Зеленского всех «юзать»)))))

Кстати, когда там обыски на «Большой стройке» проведут? Хотя нельзя - там же Голобородько ещё не все миллиарды вытащил)))))
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03.11.2021 16:16 Ответить
Какие глупые риторические вопросы -Найдут в НАЛОГОВОЙ или нет? Там надо так извернуться что бы НЕ НАЙТИ.Систему же НЕ поменяли. Там ВСЕ те же что и десятки лет назад( кроме начальников,которым "заносят" и которые меняются с названиями политиканов, пришедших к власти). Если меняются только получатели на верху то как это может что то изменить?А тем более пришли те кто вообще далек и от политики и от экономики. Им нарисуй презенташку и ВСЕ. Дальше как всегда, чемоданы с "бакинской капустой" для любящих ее козлов. И старая схема от силовиков- поймал,"поцеловал",отпустил,если понравилось. Спортивная рыбалка,занять местовое, обилетить, часть рыбы оставить рыбаку,часть отобрать. Ну как всегда. Баканов и его 60 тыс. экономических "гениев" всегда готовы защищать экономическую безопасность страны( миллион обысков,три подозрения,ноль приговоров) но шоу то какое ,в масках,с оружием( против кого интересно,против бухгалтеров?). Ну як кныжка пыше!
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03.11.2021 16:48 Ответить
Суслику осталось два года. Почему никто, кроме Порошенко, не начал президентскую компанию?!!!
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04.11.2021 03:00 Ответить
 
 