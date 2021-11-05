Нападение на патрульных в Чернигове: состояние второго полицейского удовлетворительное

Полицейский из Чернигова, который попал после нападения компании подростков в реанимацию, выписан из больницы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления ювенальной превенции Василий Богдан.

"Выписали из больницы. Находится на больничном. Состояние удовлетворительное", - отметил он.

Что касается нападавших подростков, то они, по словам Богдана, ранее в поле зрения полиции не попадали. "В школе их характеризуют позитивно", - объяснил он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

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Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.

3 октября четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.

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С полным текстом интервью Василия Богдана можно ознакомиться тут.