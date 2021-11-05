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Новости Силовики
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Нападение на патрульных в Чернигове: состояние второго полицейского удовлетворительное

Нападение на патрульных в Чернигове: состояние второго полицейского удовлетворительное

Полицейский из Чернигова, который попал после нападения компании подростков в реанимацию, выписан из больницы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Управления ювенальной превенции Василий Богдан.

"Выписали из больницы. Находится на больничном. Состояние удовлетворительное", - отметил он.

Что касается нападавших подростков, то они, по словам Богдана, ранее в поле зрения полиции не попадали. "В школе их характеризуют позитивно", - объяснил он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

Предварительно известно, что одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Читайте: Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В ходе неотложных следственных действий правоохранители доставили в Черниговский районный отдел полиции шестерых парней.

3 октября четверым из них, кто непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - жители Чернигова, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему - 18.

Также читайте: Избившим до смерти полицейского подросткам из Чернигова сообщили еще об одном подозрении

С полным текстом интервью Василия Богдана можно ознакомиться тут.

Автор: 

правоохранительные органы (2972) силовики (2799) Чернигов (900) патрульная полиция (1815) Богдан Василий (3)


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Топ комментарии
+7
Подростки сядуть усе. Хотя... Не мешало бы в утиль. Биомусор.
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05.11.2021 15:48 Ответить
+4
що ти мелеш, якщо що, мабудь зразу з побіжиш в поліцію
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05.11.2021 15:59 Ответить
+2
"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде." Як ******* зараз керівники і злочинці ховатися за цією фразою. Всі начебто і забули вже, що міліціонер був на роботі 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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05.11.2021 15:58 Ответить
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Подростки сядуть усе. Хотя... Не мешало бы в утиль. Биомусор.
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05.11.2021 15:48 Ответить
що ти мелеш, якщо що, мабудь зразу з побіжиш в поліцію
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05.11.2021 15:59 Ответить
що курва,не подобається правда? тоді засунь язика у дупу,та й мовчки її вилизуй! ги-ги))))))))))
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05.11.2021 17:39 Ответить
бидлота козляча, яка правда, що ти у..бан, ну то таке, так і здохнеш ублюдком.
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05.11.2021 17:42 Ответить
"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде." Як ******* зараз керівники і злочинці ховатися за цією фразою. Всі начебто і забули вже, що міліціонер був на роботі 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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05.11.2021 15:58 Ответить
почему "грабеж", если тут "разбой"?
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05.11.2021 15:58 Ответить
лол. криворожский юрист?
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05.11.2021 19:28 Ответить
в чем суть вопроса? грабеж - уволочь что-то на виду у хозяина, без насилия, разбой - с таковым. пололкай еще.
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05.11.2021 20:12 Ответить
Так уже все ок,можно пациков випускать.Раз другий живий.
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05.11.2021 16:34 Ответить
нападение бухих мусоров на подростков, вы хотели написать, журна..хи.
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05.11.2021 18:38 Ответить
 
 