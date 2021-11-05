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Новини Силовики
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Напад на патрульних у Чернігові: стан другого поліцейського задовільний

Напад на патрульних у Чернігові: стан другого поліцейського задовільний

Поліцейський із Чернігова, який потрапив після нападу компанії підлітків у реанімацію, виписаний із лікарні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Управління ювенальної превенції Василь Богдан.

"Виписали з лікарні. Перебуває на лікарняному. Стан задовільний", - зазначив він.

Щодо нападників підлітків, то вони, за словами Богдана, раніше в поле зору поліції не потрапляли. "У школі їх характеризують позитивно", – пояснив він.

Також читайте: Убивство поліцейського в Чернігові: двом патрульним оголосили про підозру

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 жовтня близько 1:00 на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний із насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доправили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох хлопців.

3 жовтня чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – мешканці Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18 років.

З повним текстом інтерв'ю Василя Богдана можна ознайомитись тут.

Автор: 

Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) Чернігів (803) патрульна поліція (1444) Богдан Василь (3)


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Топ коментарі
+7
Подростки сядуть усе. Хотя... Не мешало бы в утиль. Биомусор.
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05.11.2021 15:48 Відповісти
+4
що ти мелеш, якщо що, мабудь зразу з побіжиш в поліцію
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05.11.2021 15:59 Відповісти
+2
"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде." Як ******* зараз керівники і злочинці ховатися за цією фразою. Всі начебто і забули вже, що міліціонер був на роботі 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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05.11.2021 15:58 Відповісти
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Подростки сядуть усе. Хотя... Не мешало бы в утиль. Биомусор.
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05.11.2021 15:48 Відповісти
що ти мелеш, якщо що, мабудь зразу з побіжиш в поліцію
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05.11.2021 15:59 Відповісти
що курва,не подобається правда? тоді засунь язика у дупу,та й мовчки її вилизуй! ги-ги))))))))))
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05.11.2021 17:39 Відповісти
бидлота козляча, яка правда, що ти у..бан, ну то таке, так і здохнеш ублюдком.
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05.11.2021 17:42 Відповісти
"На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде." Як ******* зараз керівники і злочинці ховатися за цією фразою. Всі начебто і забули вже, що міліціонер був на роботі 24 години на добу і 7 днів на тиждень.
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05.11.2021 15:58 Відповісти
почему "грабеж", если тут "разбой"?
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05.11.2021 15:58 Відповісти
лол. криворожский юрист?
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05.11.2021 19:28 Відповісти
в чем суть вопроса? грабеж - уволочь что-то на виду у хозяина, без насилия, разбой - с таковым. пололкай еще.
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05.11.2021 20:12 Відповісти
Так уже все ок,можно пациков випускать.Раз другий живий.
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05.11.2021 16:34 Відповісти
нападение бухих мусоров на подростков, вы хотели написать, журна..хи.
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05.11.2021 18:38 Відповісти
 
 