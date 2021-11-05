Напад на патрульних у Чернігові: стан другого поліцейського задовільний

Поліцейський із Чернігова, який потрапив після нападу компанії підлітків у реанімацію, виписаний із лікарні.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів начальник Управління ювенальної превенції Василь Богдан.

"Виписали з лікарні. Перебуває на лікарняному. Стан задовільний", - зазначив він.

Щодо нападників підлітків, то вони, за словами Богдана, раніше в поле зору поліції не потрапляли. "У школі їх характеризують позитивно", – пояснив він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 жовтня близько 1:00 на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (навмисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний із насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доправили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох хлопців.

3 жовтня чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – мешканці Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18 років.

З повним текстом інтерв'ю Василя Богдана можна ознайомитись тут.