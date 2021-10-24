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Убивство поліцейського в Чернігові: двом патрульним оголосили про підозру

Убивство поліцейського в Чернігові: двом патрульним оголосили про підозру

Двом співробітникам патрульної поліції Чернігова повідомлено про підозру у навмисному залишенні без допомоги людини, що спричинило її смерть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, співробітники управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт із двома поліцейськими, які в той час були у відпустці.

"Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, з огляду на кількість нападників, перебували в загрозливому для життя становищі. Після цього побиття потерпілих продовжилося, унаслідок чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом патрульним повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 жовтня близько 1:00 на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Автор: 

вбивство (3109) Чернігів (793) патрульна поліція (1442) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+19
Ось так.а у нас поліція - тільки щось кришувати та алкашів трусити. А залишили б не поліцейських, а звичайних людей, ніхто б і догани їм зробив.
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24.10.2021 08:56
+10
Так ті ж були по гражданкє. Подумали, що лохі обикновєнні, а не свої.
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24.10.2021 08:57
+8
Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?
Такие же бухие быдляки, как и другая сторона.
Правда, не служи в полиции, наверное обошли бы стороной компанию и не стали быковать.
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24.10.2021 09:09
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Менты своих не бросают?
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24.10.2021 08:55 Відповісти
Менты своих не бросают, а вот полицейские бросают!!! (с) Дукалис
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24.10.2021 08:56 Відповісти
Так ті ж були по гражданкє. Подумали, що лохі обикновєнні, а не свої.
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24.10.2021 08:57 Відповісти
Не коверкай речь, коротышка обикновєннi.
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24.10.2021 09:01 Відповісти
Ось так.а у нас поліція - тільки щось кришувати та алкашів трусити. А залишили б не поліцейських, а звичайних людей, ніхто б і догани їм зробив.
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24.10.2021 08:56 Відповісти
Рупь за сто - валите дальше патрулируйте, мы сами разберёмся.
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24.10.2021 08:56 Відповісти
ну вот! в принципе все по закону. кто бы что там в ситуации не говорил, ты при исполнении и есть закон
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24.10.2021 08:57 Відповісти
Работа для адвокатов, которые могут попробовать доказать, что у патрульных никто помощи не просил.
Хотя, дальше работать в полиции им будет не комфортно.
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24.10.2021 09:05 Відповісти
Якщо свої у відпустці сказали - ми самі розберемося ? "Баба з воза ..."
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24.10.2021 10:51 Відповісти
Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?
Такие же бухие быдляки, как и другая сторона.
Правда, не служи в полиции, наверное обошли бы стороной компанию и не стали быковать.
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24.10.2021 09:09 Відповісти
> Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?

Ага, именно так. Когда приезжал наряд они себя обозначили, наряд и уехал. И причем патрулька приезжала-уезжала не один раз. Ну а дальше произошло то, что произошло.
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24.10.2021 10:03 Відповісти
Жуткое видео из Москвы попало в инет...двое подростков Аюб Вахаргов и Эльджан Гусейнов издеваются над инвалидом пытая его электрошокером...
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24.10.2021 09:16 Відповісти
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/10/20/1634727637249396395_384x848.webm
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24.10.2021 09:17 Відповісти
Якщо вони свою мусарню захистити неспроможні,то навіщо нам такі поліцаї? Ганьба акваківцям
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24.10.2021 09:17 Відповісти
Зарплатню треба поліціянтам підняти,щоб вони краще працювали.
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24.10.2021 09:22 Відповісти
Казали зорян, геращенко і шкіряк що за таку зарплатню ніхто не хоче ризикувати життям.
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24.10.2021 09:37 Відповісти
Як би так ... Але вони ж відбір пройшли коли брались на роботу ? Чи як ?
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24.10.2021 10:52 Відповісти
А як проходила відбір та беркутня що людей стріляла на майдані,і служить досі? То реформа минулої влади патріотів?
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24.10.2021 11:13 Відповісти
Может быть они решили, что эти полицейские заслужили такое наказание.
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24.10.2021 09:21 Відповісти
Якщо було темно, а хоч би й вдень, можливо вони не пізнали поліцейських без форми. Тим паче, якщо патрульні новонабрані. А лізти до бійки групи озброєних бандитів, не маючи зброї ...
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24.10.2021 10:37 Відповісти
Вот за то что ссыкуны теперь сядут. И поделом.
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24.10.2021 10:47 Відповісти
Патрульні без зброї ???
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24.10.2021 10:53 Відповісти
Видать Вы не в теме. Всё они знали, "пострадавшие" быковали и кричали что они сами из полиции. При этом погибший получил струю из баллончика в лицо от коллег.
И эта круговая порука единственная причина почему патрульные не забрали эту пьяную быдлоту.
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24.10.2021 12:01 Відповісти
Может у них уже дежурство заканчивалось,а тут столько работы прилетело,не охота было связываться,тем более они же не могли знать,что это мусоров воспитывают,а так бы наверняка впряглись в замес.
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24.10.2021 09:29 Відповісти
Не тільки заслужили, а скоріше ще й випросили...
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24.10.2021 09:30 Відповісти
всё в сторону.....* я вот не могу себе представить даже как можно бить ногами уже избитого человека лежащего толпой и ногами по голове?! это же не просто больно...это опасно для жизни. нет слов ...не могу представить себя на месте тех которых так избивают, калечат и убивают...даже думать страшно....* но для избивающих чужое ведь не болит....((
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24.10.2021 09:31 Відповісти
Моет он их сильно обидел?
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24.10.2021 10:48 Відповісти
сильно обидел, сильно УБИЛ! у вас логика.... если кто и обидел то можно максимум подраться ...но не в фарш же превращать человека убивая толпой руками и ногами топить в крови ...подумав что сук найдут 99% что у него семья дети и жена и родители..... а представить себя на месте такой жертвы слабо?!(( я понимаю что есть животные как говорят которых за их поступки и смерти мало! но это далеко далеко по любому не тот вариант....остальное сами додумывай кто заслуживает смерти и за что....
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24.10.2021 10:57 Відповісти
Посмотрите видео. Первоначальные. Где убитый неожиданно подошел к несовершеннолетнему и начал бить его и приложил головой об бетонные ступеньки. Убитый хотел адреналина. Он его получил. Даже больше, чем рассчитывал. Сам виноват. Не оправдываю убийц, но в данном случае одна быдлота встретила другую. Не ожидали получить отпор.
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24.10.2021 12:04 Відповісти
это видео как то не попалось мне кажется..... в супермаркете что то показали...щас все борзые и думают они все гераклы и безсмертные... особенно молодняк с головой не дружит... мозга нет ещё так как он ещё не сформировался .....а другие с наказанием переборщили....а вообщето чтото только возле атб и в атб постонно драки резня погромы и убийства....((
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24.10.2021 12:14 Відповісти
только вот свежак про быдло малолеток в харькове видео драка сопляков с охраной .* повторяю что у малолеток нет мозга. а потом соплями утираются и родители плачутся за них...стадо малолеток это стадо ГОПНИКОВ!https://1stolica.kh.ua/news/25838/
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24.10.2021 13:25 Відповісти
они же парни
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24.10.2021 10:35 Відповісти
До речі, а відос, де вбитий мусорок перший нападає на пацана тут був?
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24.10.2021 11:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Ym6YpXbILt4&t=503s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://www.youtube.com/watch?v=Ym6YpXbILt4&t=503s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Целая передача, посвященная данному событию.
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24.10.2021 12:13 Відповісти
Все понятно! Виноват супермаркет: закрывать в 21-00 и баста!
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24.10.2021 18:16 Відповісти
Их же могли избить.

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24.10.2021 12:38 Відповісти
Загальний висновок,гадюка укусила себе за хвіст.
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24.10.2021 15:49 Відповісти
Аваковське утворення показує себе ще гірше ніж старі менти. Декілька разів мав з ними справу по різним питанням та жодного разу вони нічого не зробили. Зовсім бездарна та даремна служба яку ми утримуємо за свої кошти.
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24.10.2021 16:02 Відповісти
Писали в коментах очевидцы,патруль был послан на.....уй теми борзыми мусорами.
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24.10.2021 18:34 Відповісти
 
 