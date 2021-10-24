Убивство поліцейського в Чернігові: двом патрульним оголосили про підозру

Двом співробітникам патрульної поліції Чернігова повідомлено про підозру у навмисному залишенні без допомоги людини, що спричинило її смерть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, співробітники управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вул. Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт із двома поліцейськими, які в той час були у відпустці.

"Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, з огляду на кількість нападників, перебували в загрозливому для життя становищі. Після цього побиття потерпілих продовжилося, унаслідок чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури двом патрульним повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 КК).

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 жовтня близько 1:00 на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей побила двох співробітників поліції. Обидва поліцейські перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали понад 20 ударів у голову і він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і непритомного пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.