Убийство полицейского в Чернигове: двум патрульным объявили о подозрении
Двум сотрудникам патрульной полиции Чернигова сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи человека, что повлекло его смерть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, сотрудники управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя полицейскими, которые в то время были в отпуске.
"Однако правоохранители не пресекли выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры двум патрульным сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, что повлекло его смерть (ч. 3 ст. 135 УК).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.
По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
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Хотя, дальше работать в полиции им будет не комфортно.
Такие же бухие быдляки, как и другая сторона.
Правда, не служи в полиции, наверное обошли бы стороной компанию и не стали быковать.
Ага, именно так. Когда приезжал наряд они себя обозначили, наряд и уехал. И причем патрулька приезжала-уезжала не один раз. Ну а дальше произошло то, что произошло.
И эта круговая порука единственная причина почему патрульные не забрали эту пьяную быдлоту.
Целая передача, посвященная данному событию.