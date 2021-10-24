РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13625 посетителей онлайн
Новости
15 681 41

Убийство полицейского в Чернигове: двум патрульным объявили о подозрении

Убийство полицейского в Чернигове: двум патрульным объявили о подозрении

Двум сотрудникам патрульной полиции Чернигова сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи человека, что повлекло его смерть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, сотрудники управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя полицейскими, которые в то время были в отпуске.

"Однако правоохранители не пресекли выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры двум патрульным сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, что повлекло его смерть (ч. 3 ст. 135 УК).

Читайте: Руководство патрульной полиции Черниговщины отстранили после убийства подростками полицейского

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Автор: 

убийство (6505) Чернигов (890) патрульная полиция (1813) Офис Генпрокурора (2491)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Ось так.а у нас поліція - тільки щось кришувати та алкашів трусити. А залишили б не поліцейських, а звичайних людей, ніхто б і догани їм зробив.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:56
+10
Так ті ж були по гражданкє. Подумали, що лохі обикновєнні, а не свої.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:57
+8
Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?
Такие же бухие быдляки, как и другая сторона.
Правда, не служи в полиции, наверное обошли бы стороной компанию и не стали быковать.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Менты своих не бросают?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:55 Ответить
Менты своих не бросают, а вот полицейские бросают!!! (с) Дукалис
показать весь комментарий
24.10.2021 08:56 Ответить
Так ті ж були по гражданкє. Подумали, що лохі обикновєнні, а не свої.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:57 Ответить
Не коверкай речь, коротышка обикновєннi.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:01 Ответить
Ось так.а у нас поліція - тільки щось кришувати та алкашів трусити. А залишили б не поліцейських, а звичайних людей, ніхто б і догани їм зробив.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:56 Ответить
Рупь за сто - валите дальше патрулируйте, мы сами разберёмся.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:56 Ответить
ну вот! в принципе все по закону. кто бы что там в ситуации не говорил, ты при исполнении и есть закон
показать весь комментарий
24.10.2021 08:57 Ответить
Работа для адвокатов, которые могут попробовать доказать, что у патрульных никто помощи не просил.
Хотя, дальше работать в полиции им будет не комфортно.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:05 Ответить
Якщо свої у відпустці сказали - ми самі розберемося ? "Баба з воза ..."
показать весь комментарий
24.10.2021 10:51 Ответить
Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?
Такие же бухие быдляки, как и другая сторона.
Правда, не служи в полиции, наверное обошли бы стороной компанию и не стали быковать.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:09 Ответить
> Полицейских, полицейских - у них на лбу было написано?

Ага, именно так. Когда приезжал наряд они себя обозначили, наряд и уехал. И причем патрулька приезжала-уезжала не один раз. Ну а дальше произошло то, что произошло.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:03 Ответить
Жуткое видео из Москвы попало в инет...двое подростков Аюб Вахаргов и Эльджан Гусейнов издеваются над инвалидом пытая его электрошокером...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:16 Ответить
https://cs14.pikabu.ru/video/2021/10/20/1634727637249396395_384x848.webm
показать весь комментарий
24.10.2021 09:17 Ответить
Якщо вони свою мусарню захистити неспроможні,то навіщо нам такі поліцаї? Ганьба акваківцям
показать весь комментарий
24.10.2021 09:17 Ответить
Зарплатню треба поліціянтам підняти,щоб вони краще працювали.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:22 Ответить
Казали зорян, геращенко і шкіряк що за таку зарплатню ніхто не хоче ризикувати життям.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:37 Ответить
Як би так ... Але вони ж відбір пройшли коли брались на роботу ? Чи як ?
показать весь комментарий
24.10.2021 10:52 Ответить
А як проходила відбір та беркутня що людей стріляла на майдані,і служить досі? То реформа минулої влади патріотів?
показать весь комментарий
24.10.2021 11:13 Ответить
Может быть они решили, что эти полицейские заслужили такое наказание.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:21 Ответить
Якщо було темно, а хоч би й вдень, можливо вони не пізнали поліцейських без форми. Тим паче, якщо патрульні новонабрані. А лізти до бійки групи озброєних бандитів, не маючи зброї ...
показать весь комментарий
24.10.2021 10:37 Ответить
Вот за то что ссыкуны теперь сядут. И поделом.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:47 Ответить
Патрульні без зброї ???
показать весь комментарий
24.10.2021 10:53 Ответить
Видать Вы не в теме. Всё они знали, "пострадавшие" быковали и кричали что они сами из полиции. При этом погибший получил струю из баллончика в лицо от коллег.
И эта круговая порука единственная причина почему патрульные не забрали эту пьяную быдлоту.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:01 Ответить
Может у них уже дежурство заканчивалось,а тут столько работы прилетело,не охота было связываться,тем более они же не могли знать,что это мусоров воспитывают,а так бы наверняка впряглись в замес.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:29 Ответить
Не тільки заслужили, а скоріше ще й випросили...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:30 Ответить
всё в сторону.....* я вот не могу себе представить даже как можно бить ногами уже избитого человека лежащего толпой и ногами по голове?! это же не просто больно...это опасно для жизни. нет слов ...не могу представить себя на месте тех которых так избивают, калечат и убивают...даже думать страшно....* но для избивающих чужое ведь не болит....((
показать весь комментарий
24.10.2021 09:31 Ответить
Моет он их сильно обидел?
показать весь комментарий
24.10.2021 10:48 Ответить
сильно обидел, сильно УБИЛ! у вас логика.... если кто и обидел то можно максимум подраться ...но не в фарш же превращать человека убивая толпой руками и ногами топить в крови ...подумав что сук найдут 99% что у него семья дети и жена и родители..... а представить себя на месте такой жертвы слабо?!(( я понимаю что есть животные как говорят которых за их поступки и смерти мало! но это далеко далеко по любому не тот вариант....остальное сами додумывай кто заслуживает смерти и за что....
показать весь комментарий
24.10.2021 10:57 Ответить
Посмотрите видео. Первоначальные. Где убитый неожиданно подошел к несовершеннолетнему и начал бить его и приложил головой об бетонные ступеньки. Убитый хотел адреналина. Он его получил. Даже больше, чем рассчитывал. Сам виноват. Не оправдываю убийц, но в данном случае одна быдлота встретила другую. Не ожидали получить отпор.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:04 Ответить
это видео как то не попалось мне кажется..... в супермаркете что то показали...щас все борзые и думают они все гераклы и безсмертные... особенно молодняк с головой не дружит... мозга нет ещё так как он ещё не сформировался .....а другие с наказанием переборщили....а вообщето чтото только возле атб и в атб постонно драки резня погромы и убийства....((
показать весь комментарий
24.10.2021 12:14 Ответить
только вот свежак про быдло малолеток в харькове видео драка сопляков с охраной .* повторяю что у малолеток нет мозга. а потом соплями утираются и родители плачутся за них...стадо малолеток это стадо ГОПНИКОВ!https://1stolica.kh.ua/news/25838/
показать весь комментарий
24.10.2021 13:25 Ответить
они же парни
показать весь комментарий
24.10.2021 10:35 Ответить
До речі, а відос, де вбитий мусорок перший нападає на пацана тут був?
показать весь комментарий
24.10.2021 11:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ym6YpXbILt4&t=503s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE https://www.youtube.com/watch?v=Ym6YpXbILt4&t=503s&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Целая передача, посвященная данному событию.
показать весь комментарий
24.10.2021 12:13 Ответить
Все понятно! Виноват супермаркет: закрывать в 21-00 и баста!
показать весь комментарий
24.10.2021 18:16 Ответить
Их же могли избить.

показать весь комментарий
24.10.2021 12:38 Ответить
Загальний висновок,гадюка укусила себе за хвіст.
показать весь комментарий
24.10.2021 15:49 Ответить
Аваковське утворення показує себе ще гірше ніж старі менти. Декілька разів мав з ними справу по різним питанням та жодного разу вони нічого не зробили. Зовсім бездарна та даремна служба яку ми утримуємо за свої кошти.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:02 Ответить
Писали в коментах очевидцы,патруль был послан на.....уй теми борзыми мусорами.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:34 Ответить
 
 