Новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами, - Порошенко
Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он отметил, что украинская власть до сих пор рассчитывает на встречу с Путиным и поэтому публично отрицает факты, приведенные и авторитетными американскими СМИ, и военными экспертами в США и НАТО, по поводу наращивания российских сил.
"Что надо было сделать нашим Вооруженным силам - провести немедленные консультации с американцами и с НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки относительно дальнейших действий врага совершенно секретно, без права передачи их кому-либо", - напомнил Порошенко.
"Созвать заседание Совета безопасности ООН. Во времена моего президентства мы его созывали каждый квартал. Сейчас за 2,5 года были только две подобные консультации. И американцы, и британцы, и французы - постоянные члены Совета безопасности - нам помогут", - отмечает пятый президент.
"Второе - созыв постоянного комитета ОБСЕ.
В-третьих, срочные консультации министра или начальника Генерального штаба в Брюсселе, провести эти консультации. И остальные позиции, которые я готов на сегодняшний день просто посоветовать. Потому что без этого быть уверенными в национальной безопасности государства невозможно", - считает лидер "Европейской Солидарности".
"Я призываю быть абсолютно ответственными в анализе решений. В современной войне совершенно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой передислокации своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы. 8-я ударная гвардейская армия, в подчинении которой находятся первый и второй армейские корпуса в ОРДЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске. 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. Здесь вспомнили первую крупнейшую в мире танковую армию. Как считают россияне, это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это составляет для нас огромную угрозу", - отмечает Порошенко.
"Речь идет не только о "Вашингтон пост", несмотря на ее высокий авторитет, доверие и влияние. Речь идет о том, что советник по вопросам национальной безопасности Салливан требовал срочных консультаций с партнерами в связи с резким увеличением угроз на востоке Украины. Это не журналисты. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе берут информацию из разведывательных источников США и НАТО, которые чрезвычайно проинформированы", - говорит он.
"Может, высшее политическое руководство Украины не хочет раздражать Путина? Может это потому, что они готовятся к переговорам по энергетике, экономике, о импорте газа, угля, электроэнергии? Возможно, чтобы посмотреть и увидеть в глазах Путина мир? Я хочу сказать по собственному опыту, вы его там не увидите. А чтобы победить, в глазах врага нужно увидеть страх. Когда он будет в опасности из-за мощной международной солидарности всего мира с Украиной. И сейчас самое время для того, чтобы действовать эффективно", - отмечает Порошенко.
"Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство", - убежден Порошенко.
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Какие могут быть стеснения, когда страна в опасности.
Рес пект!
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
Вот они и встретились на телеканале ахметова.
Только потом не удивляйтесь.
Чи, як завжди - зебільно-дебільний?
Так понятнее?
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
Зе - могила для України
Шкодую лише, що Пороху елементарно просто не вистачило часу достойно відповісти НА ВСІ (бо частково зумів) побрехеньки зебільної Г+Г верещучки, та все ж таки показати, в чому бреше шустрик стосовно його депортації з України наприкінці 2015-го року (якраз в присутності Авакова, який безпосередньо за статусом мав контролювати цю справу).
Так шо це виходить, ситуація щодо поступового оточення в Іловайську моніторилася у режимі реального часу ?
Як невдобно вийшло.
А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?
Чи ти взагалі нічого не втямив, зокрема, з вчорашньої передачі шустрика?
"Коли саме було знято ?"
Мовчиш ? А даремно. У 17 році. Щось твоя логіка хромає.
Нелетальні засоби ведення війни США почали надавати Україні задовго до летальної зброї.
Тоді, будь ласка, пруф на "ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB".
Можеш переглянути і архів тих часів по тегу "" та "війна" - там також знайдеш аналогічні повідомлення. Було б в тебе бажання розібратись...
- Куме! А знаєте, чому Порошенко останні два роки так похудів і помарнів?
- А чому? Хворий , чи що?
- Та Ви уявіть - третій рік вставать удосвіта, обходить житла усіх «Зебілів» України і насирать їм у штани! А потім цілий день провокувать Зеленського, щоб він вчиняв чергові «зашквари» ... Тут ніякого здоров»я не вистачить !
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/z-putinym-nema-pro-shho-govoryty-petro-poroshenko/ З Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна
та
https://newsua.one/news-politics/56704-poroshenko-poyasniv-chomu-zelenskii-ignorue-skupchennya.html Ігнорування українською владою інформації про накопичення Росією військ біля кордону України - нерозумна та небезпечна тактика .
Їх викинув *****, який поросту не погоджувався на інших посередників в переговорах, окрім як Меркель і Оланда.
"Вереск".
"українська влада досі розраховує на зустоіч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил"
"Олигарху Ахметову, ... удалось ... объединить под флагами своего телеканала главных негодяев страны: афериста Гордона, который заработал состояние на пирамидках и гастролях Кашпировского, бывшего спикера и антиваксера Разумкова, который заработал состояние отбирая у людей последнее и продолжает зарабатывать в период пандемии на своих ломбардах, бывшего министра внутренних дел, который наживался в период войны на всём, начиная от рюкзаков и заканчивая вертолётами, бывшего президента Порошенко, который грабил армию и страну с помощью своих подельников Свинарчука, Кононенко, Грановского. В этой славной компании не хватает только Медведчука, но уверены, что и ему очень скоро дадут слово на канале Украина 24".
Відповідає https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 6
В Офисе президента наконец придумали в чем обвинить Разумкова. Оказывается именно Разумков виновен в срыве вакцинации, и в том что по этому показателю Украина отстает не только от всей Европы, но и от Африки.
Впервые ОП перечислил всех своих нынешних противников. И вот ведь незадача - Гордон, Аваков и Разумков еще год назад были соратниками и опорой Зеленского.
Превращать союзников во врагов с такой скоростью, умеют только у Зеленского.
https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Forwarded from https://t.me/putch111/6349 Путч
https://t.me/zelenicholovichky/3931 0:33
Порошенко розривають для селфі
"обурені за неповагу до Верещук" глядачі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розривають «баригу» Порошенка для селфі
Не пиши мне больше!))
Гандонить тебя тут надо, шкуракацапская, гандонить и относится к тебе как швали!!!
Это минимум чего ты заслуживаешь!
Одна відома постать назвала двонадцять своїх послідовників, а сама пішла до батька.
А цей, як тромб - перекрив проток і чикає, коли тиском його пропхнуть. Але дорогу свіжій крові не дає.
Гірко шкодую і ладен провалитися кріз землю від сорому за те, що НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ПРОГОЛОСУЮ за Петра Олексійовича Порошенка (йшов би він у сраку!).