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Новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами, - Порошенко

Новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами, - Порошенко

Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что украинская власть до сих пор рассчитывает на встречу с Путиным и поэтому публично отрицает факты, приведенные и авторитетными американскими СМИ, и военными экспертами в США и НАТО, по поводу наращивания российских сил.

"Что надо было сделать нашим Вооруженным силам - провести немедленные консультации с американцами и с НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки  относительно дальнейших действий врага совершенно секретно, без права передачи их кому-либо", - напомнил Порошенко.

"Созвать заседание Совета безопасности ООН. Во времена моего президентства мы его созывали каждый квартал. Сейчас за 2,5 года были только две подобные консультации. И американцы, и британцы, и французы - постоянные члены Совета безопасности - нам помогут", - отмечает пятый президент.

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"Второе - созыв постоянного комитета ОБСЕ.

В-третьих, срочные консультации министра или начальника Генерального штаба в Брюсселе, провести эти консультации. И остальные позиции, которые я готов на сегодняшний день просто посоветовать. Потому что без этого быть уверенными в национальной безопасности государства невозможно", - считает лидер "Европейской Солидарности".

"Я призываю быть абсолютно ответственными в анализе решений. В современной войне совершенно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой передислокации своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться  здесь через сутки. Построены новые аэродромы. 8-я ударная гвардейская армия, в подчинении которой находятся первый и второй армейские корпуса в ОРДЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске. 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. Здесь вспомнили первую крупнейшую в мире танковую армию. Как считают россияне, это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это составляет для нас огромную угрозу", - отмечает Порошенко.

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"Речь идет не только о "Вашингтон пост", несмотря на ее высокий авторитет, доверие и влияние. Речь идет о том, что советник по вопросам национальной безопасности Салливан требовал срочных консультаций с партнерами в связи с резким увеличением угроз на востоке Украины. Это не журналисты. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе берут информацию из разведывательных источников США и НАТО, которые чрезвычайно проинформированы", - говорит он.

"Может, высшее политическое руководство Украины не хочет раздражать Путина? Может это потому, что они готовятся к переговорам по энергетике, экономике, о импорте газа, угля, электроэнергии? Возможно, чтобы посмотреть и увидеть в глазах Путина мир? Я хочу сказать по собственному опыту, вы его там не увидите. А чтобы победить, в глазах врага нужно увидеть страх. Когда он будет в опасности из-за мощной международной солидарности всего мира с Украиной. И сейчас самое время для того, чтобы действовать эффективно", - отмечает Порошенко.

"Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство", - убежден Порошенко.

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Автор: 

армия РФ (19011) Порошенко (19584)


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Топ комментарии
+27
Порох - сила!
Зе - могила для України
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06.11.2021 11:23
+26
А чого йому соромитись ?
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
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06.11.2021 11:25
+21
Зеленський робить все, аби нашкодити державі.
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
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06.11.2021 11:23
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Правила форума Совет форумчан
Пришёл, не постеснялся.
Какие могут быть стеснения, когда страна в опасности.
Рес пект!
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06.11.2021 11:22 Ответить
А чого йому соромитись ?
Нехай Савік соромиться працювати на телеканалі Ахмєтова.
Ти ж дивишся телеканали Ахмєтова, Суркіса, Медвечука ? І не соромишся.
Так само переглядаєш і хутін.змі.
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06.11.2021 11:25 Ответить
"Наши люди по вражеским телеканалам не ходят."
Вот они и встретились на телеканале ахметова.
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06.11.2021 11:28 Ответить
Члени партії та фракції ЄС можуть прийти навіть на "вражеский" Г+Г, але тільки після вибачень звідти.
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06.11.2021 11:31 Ответить
Та мы все знаем, что они "можуть".
Только потом не удивляйтесь.
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06.11.2021 11:34 Ответить
сенс твого висеру?
Чи, як завжди - зебільно-дебільний?
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06.11.2021 11:40 Ответить
Вот и не удивляйтесь потом.
Так понятнее?
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06.11.2021 11:45 Ответить
чому дивуватися? Тобі, дебілу? Та давно всім відома друга головна ознака 73/43%зебіла - суцільний дебілізм.
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06.11.2021 12:06 Ответить
Зеленський робить все, аби нашкодити державі.
Отак поставили президентом чи лоха, чи зрадника.. Підсумок його діяльності буде однаковий - крах для держави.
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06.11.2021 11:23 Ответить
Усі сподіваються пропетляти.
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07.11.2021 21:18 Ответить
Порох - сила!
Зе - могила для України
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06.11.2021 11:23 Ответить
так кацвійська ж нема на кордонах України - зелені не бачять...
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06.11.2021 11:24 Ответить
тимчасом

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06.11.2021 11:26 Ответить
Юрий Швец, бывший резидент КГБ, что ведет канал на Ютубе, обычно говорит, что это просто активные мероприятия, разгон истерии типа любимой мантры нашей элитки "а то Путин нападет, потому сидеть смирно и не гавкать".
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06.11.2021 11:28 Ответить
Да,лять,даже США участвует в том ,чтобы твоя семейка спокойно пообедала -без жертв,а твоей зекрысе похрен
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06.11.2021 12:54 Ответить
Антиваксер?только от них,в последнее время,читаю космические байки)
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06.11.2021 13:25 Ответить
Ну если и структурах у нас такие же как вы...то будет теперь не сотня ,а Небесная тысяча -но мы за ценой не постоим,как бы загнанная зекрыса не надеялась
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06.11.2021 13:48 Ответить
Мы так понимаем, "в этих самых структурах работаю" - в кацапских структурах работаете)
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06.11.2021 13:50 Ответить
Да не спорю... разное бывает
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06.11.2021 14:26 Ответить
А взагалі-то вчорашній етер шустрика передовсім завдяки Пороху був цікавим. Дуже насичено-інформаційним.
Шкодую лише, що Пороху елементарно просто не вистачило часу достойно відповісти НА ВСІ (бо частково зумів) побрехеньки зебільної Г+Г верещучки, та все ж таки показати, в чому бреше шустрик стосовно його депортації з України наприкінці 2015-го року (якраз в присутності Авакова, який безпосередньо за статусом мав контролювати цю справу).
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06.11.2021 11:29 Ответить
Верещучка себе продемонструвала у всій красі.
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06.11.2021 11:41 Ответить
Через ту "красу" пожалів телевізор (новий купити проблемно) і не додивився передачу.
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06.11.2021 12:04 Ответить
Ну власне від неї іншого не очікував.
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06.11.2021 13:03 Ответить
маєш на увазі пагони генеральші на "зеленій сукні" .?
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06.11.2021 15:59 Ответить
а як вона тявкала сиділа на Пороха, точно що моська десь там з-під паркану повискує)) тупе, нахабне, істеричне - ну, те, що нарід хотів
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06.11.2021 12:51 Ответить
"Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога".
Так шо це виходить, ситуація щодо поступового оточення в Іловайську моніторилася у режимі реального часу ?
Як невдобно вийшло.
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06.11.2021 11:32 Ответить
Може, після Іловайська почали отримувати такі знімки, не припускаєш?
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06.11.2021 11:39 Ответить
це такі висери тобі Подляк в методичці підсунув?
А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?
Чи ти взагалі нічого не втямив, зокрема, з вчорашньої передачі шустрика?
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06.11.2021 12:03 Ответить
"в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів - було знято лише зусиллями нової влади каденції Президента Порошенка?"
"Коли саме було знято ?"
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06.11.2021 12:18 Ответить
наскільки пригадую - повідомлення про це було десь на новорічні свята 15-го року. Можливо, рішення про зняття було пролобійоване одразу після трагедії рейсу МН-17. Можливо, після Іловайська було реалізоване. Оскільки це таємні речі, то деталі мені невідомі. Можу тільки орієнтуватися на інфи від інформованих осіб. Зокрема, наголошую, про то, що в 2014-му були зняті обмеження - вчора так говорив Порох в ефірі; але переглянув всі друковані інфи - то ця його фраза в жодні повідомлення не ввійшла.
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06.11.2021 12:42 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/28931243.html https://www.radiosvoboda.org/a/28931243.html

Мовчиш ? А даремно. У 17 році. Щось твоя логіка хромає.
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06.11.2021 12:32 Ответить
летальна зброя і розвіддані - суть різні речі.
Нелетальні засоби ведення війни США почали надавати Україні задовго до летальної зброї.
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06.11.2021 12:45 Ответить
"А ти навіть не знав, що ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB), в т.ч. в розвідувальній сфері, введене з-за овощних часів".
Тоді, будь ласка, пруф на "ембарго на військове співробітництво НАТО (і зокрема, США та GB".
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06.11.2021 13:03 Ответить
Передивися ВЕСЬ вчорашні й ефір шустрика. Якщо не зовсім дебіл (що характерно для 73/43%зебілів) - то зрозумієш, про що говорив Порох.
Можеш переглянути і архів тих часів по тегу "" та "війна" - там також знайдеш аналогічні повідомлення. Було б в тебе бажання розібратись...
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06.11.2021 13:17 Ответить
Тобто пруфів у тебе немає. Я в цьому і не сумнівався.
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06.11.2021 13:20 Ответить
Йому не за те платять щоб він "розбирався"!
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06.11.2021 13:25 Ответить
отож
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06.11.2021 14:55 Ответить
"Молодець! Візьми з полички пиріжок!"
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06.11.2021 13:11 Ответить
Нічого дивного. Дебілам Петро і досі в штани сере.
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06.11.2021 11:39 Ответить


- Куме! А знаєте, чому Порошенко останні два роки так похудів і помарнів?
- А чому? Хворий , чи що?
- Та Ви уявіть - третій рік вставать удосвіта, обходить житла усіх «Зебілів» України і насирать їм у штани! А потім цілий день провокувать Зеленського, щоб він вчиняв чергові «зашквари» ... Тут ніякого здоров»я не вистачить !
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06.11.2021 13:10 Ответить
Додатково по темі:
https://eurosolidarity.org/2021/11/06/z-putinym-nema-pro-shho-govoryty-petro-poroshenko/ З Путіним нема про що говорити, його стратегія не передбачає існування держави Україна
та
https://newsua.one/news-politics/56704-poroshenko-poyasniv-chomu-zelenskii-ignorue-skupchennya.html Ігнорування українською владою інформації про накопичення Росією військ біля кордону України - нерозумна та небезпечна тактика .
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06.11.2021 11:37 Ответить
Скорее преступная тактика
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06.11.2021 13:04 Ответить
Порошенко все уважали и считались с ним, а Зеленского считают клоуном.
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06.11.2021 11:44 Ответить
Ну, якщо керівник ЦРУ терміново завітав до Москви якраз з приводу нарощування військ кацапів на наших кордонах, то консультації як мінімум йдуть. А взагалі, згадуючи, як Порошенко викинув американців з "мінського" і "норманського" форматів начебто під тиском Меркель (якщо тиск був, і він йому піддався, то який він президент?), чомусь здається, що це лише тупий піар пана Порошенка.
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06.11.2021 11:47 Ответить
брешеш,
Їх викинув *****, який поросту не погоджувався на інших посередників в переговорах, окрім як Меркель і Оланда.
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06.11.2021 11:59 Ответить
А Порошенко там ким був, *******? На дії президента не схоже, схоже або на зрадника, або на дурня і ганчірку.
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06.11.2021 12:08 Ответить
Не тільки Порошенко, а завдяки овощу вся наша держава Україна в першій половині 2014-го була меблею; були не суб'єктом, а об'єктом, яким маніпулювали, як хотіли. Ти цього не знав? Ти не бачив, як де-факто весь світ погодився з тим, як в України анексували Крим? Як сепарів і терористів величали "повстанцями"?
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06.11.2021 12:15 Ответить
а, може все ж таки від дій овощної влади, та артистів. які в лазні перед нею блазнювали?
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06.11.2021 12:52 Ответить
Полотно,олія.
"Вереск".

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06.11.2021 11:47 Ответить
А це що за папугопудель?
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06.11.2021 13:01 Ответить
Верещук
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06.11.2021 17:54 Ответить
верещук?
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06.11.2021 13:44 Ответить
Що може це є? Дурість чи зрада президнта Зеленського ? Я йому зовсім не довіряю.
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06.11.2021 11:52 Ответить
читай уважно, в чому справа; тут же розсекречено очевидне:
"українська влада досі розраховує на зустоіч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил"
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06.11.2021 11:57 Ответить
https://t.me/s/office_ua Міша Подоляк висрав таке з приводу вчорашнього ефіру у шустрика :
"Олигарху Ахметову, ... удалось ... объединить под флагами своего телеканала главных негодяев страны: афериста Гордона, который заработал состояние на пирамидках и гастролях Кашпировского, бывшего спикера и антиваксера Разумкова, который заработал состояние отбирая у людей последнее и продолжает зарабатывать в период пандемии на своих ломбардах, бывшего министра внутренних дел, который наживался в период войны на всём, начиная от рюкзаков и заканчивая вертолётами, бывшего президента Порошенко, который грабил армию и страну с помощью своих подельников Свинарчука, Кононенко, Грановского. В этой славной компании не хватает только Медведчука, но уверены, что и ему очень скоро дадут слово на канале Украина 24".

Відповідає https://t.me/pecherhill Печерский холм , November 6
В Офисе президента наконец придумали в чем обвинить Разумкова. Оказывается именно Разумков виновен в срыве вакцинации, и в том что по этому показателю Украина отстает не только от всей Европы, но и от Африки.
Впервые ОП перечислил всех своих нынешних противников. И вот ведь незадача - Гордон, Аваков и Разумков еще год назад были соратниками и опорой Зеленского.
Превращать союзников во врагов с такой скоростью, умеют только у Зеленского.


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06.11.2021 11:55 Ответить
Ворог коло наших воріт. Зеленський та його кліка як таргани розбіжуться по закордонних віллах та квартирах а нам простим людям куди діватись ?
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06.11.2021 11:55 Ответить
Дякувати ідіотам які обрали блазня під час війни.
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06.11.2021 12:00 Ответить
Боюсь, що тебе не зрозуміє... Схоже, що він саме з тих, хто і обирав блазня...
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06.11.2021 12:11 Ответить
А ось і срач який я очікував вчора після Шустера.
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06.11.2021 11:58 Ответить
При Порошенко не соромно було за державу,а зараз з зеленим чучелом соромно.
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06.11.2021 11:58 Ответить
Та за 30 років незалежності України у владі клоуни та блазні. Перетворили Україну на 95 квартал але замість сміху плачі та прокляття тих хто стали жертвами цієї купки негідників та мерзоти.
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06.11.2021 11:58 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ-ЗРАДНИК ТА ВОРОГ УКРАЇНИ!
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06.11.2021 12:00 Ответить
Ці заяви Порошенка неадекватна влада сприйме тільки як його спробу пропіаритися.
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06.11.2021 12:09 Ответить
Примерно 75% граждан воспринимает его заявления примерно так же.))
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06.11.2021 13:33 Ответить
Вважаю,що цей зелений телепень,буде першим президентом,якого посадять в буцигарню.
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06.11.2021 12:11 Ответить
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06.11.2021 13:07 Ответить
Амінь!
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06.11.2021 13:14 Ответить
Саме так кероване стадо і вважає досі. Спільні зусилля політтехнологів Мордору та українських олігархів ще довго лишатимуть паралізованими мізки більшості.
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06.11.2021 13:20 Ответить

https://t.me/zelenicholovichky Зеленi чоловічки
Forwarded from https://t.me/putch111/6349 Путч


https://t.me/zelenicholovichky/3931 0:33

Порошенко розривають для селфі
"обурені за неповагу до Верещук" глядачі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» розривають «баригу» Порошенка для селфі
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06.11.2021 13:11 Ответить
Чем закончилось? Не разорвали хоть сокровище ваше?))
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06.11.2021 13:35 Ответить
да всем тут видно , как тебе зад разорвало от таких новостей, зелебобик
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06.11.2021 13:40 Ответить
Специалист только по задам? Или передом тоже интересуешься?
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06.11.2021 13:44 Ответить
ты такой порченый мудак, шо твоим портретом в живую заинтересуется только кобель, и, наверно рыжей масти. А так, ты тут, на форуме - как бацилла заразная существуешь, пузыришся .. но толку от тебя......
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06.11.2021 13:55 Ответить
Дурь какая-то! Портрет, кобель, бацилла… С бодуна что ли?
Не пиши мне больше!))
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06.11.2021 14:02 Ответить
афоня, ты замазался как казламордый мудак! Так тут и гадишь! И как ты себе представляешь - тебе больше не писать?
Гандонить тебя тут надо, шкуракацапская, гандонить и относится к тебе как швали!!!
Это минимум чего ты заслуживаешь!
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06.11.2021 14:30 Ответить
Совершенно правильно! Порошенко настоящий лидер страны!
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06.11.2021 13:28 Ответить
Какой именно страны? В нашей он разгромно проиграл выборы. И по сей день его поддержка населением не превышает 15%.
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06.11.2021 13:38 Ответить
зелебобик - ты -идейный? Или за фураж? )))
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06.11.2021 13:41 Ответить
Порошенко - лидер Украины, какие бы рейтинги ему не рисовали, какие бы кремлевские пустобрехи и собаки его не кусали. Когда прижмет ситуация, украинский народ знает кого звать в руководство Украины (Порошенко, Турчинов, Яценюк), знает,что эти люди его не подведут.
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06.11.2021 13:44 Ответить
Да-да. Понял. Лидер. Супер-хироу!

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06.11.2021 13:54 Ответить
В 2014 р. почалась 'гаряча' фаза війни. Параш займав до цього такі посади в державі, на яких непомітити загрозу активних дій московських нацистів було неможливо...
Одна відома постать назвала двонадцять своїх послідовників, а сама пішла до батька.
А цей, як тромб - перекрив проток і чикає, коли тиском його пропхнуть. Але дорогу свіжій крові не дає.
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07.11.2021 00:08 Ответить
Кожного разу, коли усвідомлюю, що мене Господь Бог поблагословив жити в одну історичну епоху з Петром Олексійовичем Порошенком, весь організм охоплює млосне тріпотіння, до горла підкочується ком, а на очах бренить скупа чоловіча сльоза.
Гірко шкодую і ладен провалитися кріз землю від сорому за те, що НІКОЛИ в житті за жодних обставин НЕ ПРОГОЛОСУЮ за Петра Олексійовича Порошенка (йшов би він у сраку!).
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22.11.2021 05:49 Ответить
 
 