Новая эскалация на границах Украины требует немедленных консультаций с международными партнерами, - Порошенко

Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что украинская власть до сих пор рассчитывает на встречу с Путиным и поэтому публично отрицает факты, приведенные и авторитетными американскими СМИ, и военными экспертами в США и НАТО, по поводу наращивания российских сил.

"Что надо было сделать нашим Вооруженным силам - провести немедленные консультации с американцами и с НАТО. В свое время в 2014-2016 годах мы получали эти спутниковые снимки относительно дальнейших действий врага совершенно секретно, без права передачи их кому-либо", - напомнил Порошенко.

"Созвать заседание Совета безопасности ООН. Во времена моего президентства мы его созывали каждый квартал. Сейчас за 2,5 года были только две подобные консультации. И американцы, и британцы, и французы - постоянные члены Совета безопасности - нам помогут", - отмечает пятый президент.

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"Второе - созыв постоянного комитета ОБСЕ.

В-третьих, срочные консультации министра или начальника Генерального штаба в Брюсселе, провести эти консультации. И остальные позиции, которые я готов на сегодняшний день просто посоветовать. Потому что без этого быть уверенными в национальной безопасности государства невозможно", - считает лидер "Европейской Солидарности".

"Я призываю быть абсолютно ответственными в анализе решений. В современной войне совершенно не нужно разворачивать десятки или сотни тысяч людей вдоль границы. С 2014 года Путин построил несколько железных дорог для быстрой передислокации своих войск на 300-400-500 километров. Они могут оказаться здесь через сутки. Построены новые аэродромы. 8-я ударная гвардейская армия, в подчинении которой находятся первый и второй армейские корпуса в ОРДЛО со штаб-квартирой в Новочеркасске. 20-я гвардейская армия со штаб-квартирой в Воронеже. Здесь вспомнили первую крупнейшую в мире танковую армию. Как считают россияне, это самое современное соединение в вооруженных силах РФ. Это составляет для нас огромную угрозу", - отмечает Порошенко.

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"Речь идет не только о "Вашингтон пост", несмотря на ее высокий авторитет, доверие и влияние. Речь идет о том, что советник по вопросам национальной безопасности Салливан требовал срочных консультаций с партнерами в связи с резким увеличением угроз на востоке Украины. Это не журналисты. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе берут информацию из разведывательных источников США и НАТО, которые чрезвычайно проинформированы", - говорит он.

"Может, высшее политическое руководство Украины не хочет раздражать Путина? Может это потому, что они готовятся к переговорам по энергетике, экономике, о импорте газа, угля, электроэнергии? Возможно, чтобы посмотреть и увидеть в глазах Путина мир? Я хочу сказать по собственному опыту, вы его там не увидите. А чтобы победить, в глазах врага нужно увидеть страх. Когда он будет в опасности из-за мощной международной солидарности всего мира с Украиной. И сейчас самое время для того, чтобы действовать эффективно", - отмечает Порошенко.

"Вопрос национальной безопасности и обороны, так же как и вопросы внешней политики, должен объединять государство", - убежден Порошенко.

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