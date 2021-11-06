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Новости Коронавирус и карантин
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Проверка COVID-сертификата является законной, - Минздрав

Проверка COVID-сертификата является законной, - Минздрав

Правоохранители в ходе проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, поскольку это не является нарушением законов Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Периодически в соцсетях можно увидеть видео и публикации, где указывается, что демонстрация COVID-сертификата или справки о вакцинации - это разглашение медицинской тайны. Авторы таких сообщений утверждают, что никто не может требовать показать соответствующий документ, поскольку это нарушение прав граждан.

Некоторые даже спорят с правоохранителями, экипажем транспорта или сотрудниками общественных заведений по поводу требования предъявить документ о вакцинации", - говорится в сообщении.

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Министерство здравоохранения информирует, что в соответствии со статьей 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях, полученные при его медицинском обследовании.

То есть медицинская тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации никаких  этих сведений нет.

Таким образом, правоохранители во время проверок соблюдения карантинных правил могут требовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.

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"Подчеркиваем, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на любом уровне эпидопасности. То есть в указанных заведениях никто не может проверять у посетителей наличие документа о прививках.

В то же время, действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные заведения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

То есть в указанных заведениях уже речь идет о возможности проверки документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19", - отмечают в Минздраве.

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Для того, чтобы ограничения "желтого" или "красного" уровней не касались общественных заведений или массовых мероприятий, сотрудники или организатор должны проверить соответствующие документы у посетителей.

В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то субъект предпринимательства имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236.

Автор: 

закон (3175) Минздрав (4899) проверка (819) сертификат (226) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
А с каких это пор МОЗ уполномочен утверждать что законно а что нет? Мне кажется это тянет минимум на превышение полномочий!
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06.11.2021 15:05
+27
Ну так ждем опубликованных сертификатов...главы моз ляшка..главного врача кузина...премьра шмыгаля...и препизщдента ...
Ведь тайны ни какой нет...следовательно и проблемы с публикацией быть не должно...
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06.11.2021 15:07
+26
Питання ж не в тому, навіть. Питання у тому, що повноваження поліцейських визначені законом "Про Національну поліцію", а от там це "право" точно не передбачено. Згічно частини 2 статті 19 Конституції органи державної влади ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ діють в порядку та спосіб, визначені КОНСТИТУЦІЄЮ та ЗАКОНАМИ України... Зверніть увагу - НЕ ПОСТАНОВАМИ Уряду і наказами МОЗ... Тобто людей (поліцейських) знову підставляють, як це було з призовниками, коли на прохання військкоматів ті їх тягнули до призивного пункту, а потім ті ходили в ДБР давати пояснення за перевищення повноважень. Аваков був змушений розпорядження розіслати про ЗАБОРОНУ виконання поліцейськими таких вимог. Вирішилося усе лише через пару рокув після внесення відповідних змін до Закону. Тут повна аналогія. тому панове поліцейські, поцікавтеся у своїх колег, які зазтали ті цікаві часи, вони вам пояснять. І саме цікаве, що ви з своїми проблемами потім не будете нікому потрібні. тим більше МОЗу. тому думайте, перш ніж щось робити...
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06.11.2021 15:23
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Менты,так же могут использовать термосканер,который идентифицирует человека с повышенной температурой.Можно срубить бабла на закупках приборов и не беспокоить граждан лишней проверкой
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06.11.2021 19:44 Ответить
відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, ...".
Інформація про стан здоров'я включає в себе інформацію про наявність вакцинації. Крім того, перевірка COVID-сертифіката розкриває таємницю про факт звернення за медичною допомогою - вакцинацією. На таємницю про цей факт громадяни України мають право згідно Закону України.
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06.11.2021 21:41 Ответить
Когда отменят крепостное право?
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06.11.2021 23:29 Ответить
Походу МОЗом керують придурки, делегування в даному контексті не може бути законним. Спочатку потрібно було внести це хоча б до кодесів.
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07.11.2021 00:41 Ответить
Виталику пора заняться тренерской работой.
Для политики он конченный труп.
Его уже не выберут даже вахтёром.
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07.11.2021 01:06 Ответить
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