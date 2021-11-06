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Новини Коронавірус і карантин
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Перевірка наявності COVID-сертифіката є законною, - МОЗ

Перевірка наявності COVID-сертифіката є законною, - МОЗ

Правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, оскільки це не є порушенням законів України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Періодично у соцмережах можна побачити відео та публікації, де вказується, що демонстрація COVID-сертифіката чи довідки про вакцинацію – це розголошення медичної таємниці. Автори таких дописів стверджують, що ніхто не може вимагати показати відповідний документ, оскільки це порушення прав громадян.

Дехто навіть сперечається із правоохоронцями, екіпажем транспорту чи співробітниками громадських закладів з приводу вимоги пред’явити документ про вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Чернівецької райради Домніцак разом із депутатами відмовилися показувати перевіряльникам свої COVID-сертифікати під час обіду у ресторані. ФОТОрепортаж

Міністерство охорони здоров’я інформує, що відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає.

Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закон.

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"Наголошуємо, що норма про наявність документа про вакцинацію не поширюється на відвідування банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на будь-якому рівні епіднебезпеки. Тобто у вказаних закладах ніхто не може перевіряти у відвідувачів наявність документу про щеплення.

Водночас, чинні карантинні норми передбачають, що на червоному рівні епіднебезпеки працювати можуть лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на COVID-19.

Тобто у вказаних закладах вже йдеться про можливість перевірки документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19", - наголошують в МОЗ.

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Для того, щоб обмеження жовтого чи червоних рівнів не стосувались громадських закладів чи масових заходів, співробітники чи організатор мають перевірити відповідні документи у відвідувачів.

У випадку, якщо відвідувачі таких закладів відмовляються їх надати, то суб’єкт господарювання має повне право відмовити у своїх послугах. У першу чергу йдеться про те, що заклади мають дотримуватись правил роботи в час карантину, затверджених Постановою Кабміну №1236.

закон (2822) МОЗ (5390) перевірка (1229) сертифікат (426) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+43
А с каких это пор МОЗ уполномочен утверждать что законно а что нет? Мне кажется это тянет минимум на превышение полномочий!
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06.11.2021 15:05
+27
Ну так ждем опубликованных сертификатов...главы моз ляшка..главного врача кузина...премьра шмыгаля...и препизщдента ...
Ведь тайны ни какой нет...следовательно и проблемы с публикацией быть не должно...
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06.11.2021 15:07
+26
Питання ж не в тому, навіть. Питання у тому, що повноваження поліцейських визначені законом "Про Національну поліцію", а от там це "право" точно не передбачено. Згічно частини 2 статті 19 Конституції органи державної влади ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ діють в порядку та спосіб, визначені КОНСТИТУЦІЄЮ та ЗАКОНАМИ України... Зверніть увагу - НЕ ПОСТАНОВАМИ Уряду і наказами МОЗ... Тобто людей (поліцейських) знову підставляють, як це було з призовниками, коли на прохання військкоматів ті їх тягнули до призивного пункту, а потім ті ходили в ДБР давати пояснення за перевищення повноважень. Аваков був змушений розпорядження розіслати про ЗАБОРОНУ виконання поліцейськими таких вимог. Вирішилося усе лише через пару рокув після внесення відповідних змін до Закону. Тут повна аналогія. тому панове поліцейські, поцікавтеся у своїх колег, які зазтали ті цікаві часи, вони вам пояснять. І саме цікаве, що ви з своїми проблемами потім не будете нікому потрібні. тим більше МОЗу. тому думайте, перш ніж щось робити...
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06.11.2021 15:23
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Менты,так же могут использовать термосканер,который идентифицирует человека с повышенной температурой.Можно срубить бабла на закупках приборов и не беспокоить граждан лишней проверкой
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06.11.2021 19:44 Відповісти
відповідно до статті 39-1 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, ...".
Інформація про стан здоров'я включає в себе інформацію про наявність вакцинації. Крім того, перевірка COVID-сертифіката розкриває таємницю про факт звернення за медичною допомогою - вакцинацією. На таємницю про цей факт громадяни України мають право згідно Закону України.
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06.11.2021 21:41 Відповісти
Когда отменят крепостное право?
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06.11.2021 23:29 Відповісти
Походу МОЗом керують придурки, делегування в даному контексті не може бути законним. Спочатку потрібно було внести це хоча б до кодесів.
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07.11.2021 00:41 Відповісти
Виталику пора заняться тренерской работой.
Для политики он конченный труп.
Его уже не выберут даже вахтёром.
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07.11.2021 01:06 Відповісти
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