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Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью

Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью

Резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши срочно вызваны на места службы.

Об этом сообщается в твиттере польских Сил территориальной обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вниманию работодателей! С 15:00 ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений", - говорится в сообщении.

Ранее в твиттере этой оборонной структуры была опубликована карта, на которой указано, что резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны, нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

На снятом на границе видео видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.

По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли, по меньшей мере, одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.

Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Смотрите также: Нелегалы на границе со стороны Беларуси атаковали польских военных. ВИДЕО

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать эти районы запрещено.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5258) мигранты (980) нелегалы (452) Польша (8403) резервисты (61)


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Топ комментарии
+26
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08.11.2021 18:53
+25
недолго эта моджахедская босота в минус выдержит... для усиления ощущений от мороза неплохо бы их водой пополивать из брандспойта
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08.11.2021 18:55
+18
А де протестувальники проти диктатора,в самі Білорусі? Походили з квіточками і на цьому все закінчилося.
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08.11.2021 18:53
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Каменяр@kameniar_ua

https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457746460972404751 24 мин



... І для тугих мамкіних космополітів-емпатів.
Ніякого порівняння з біженцями інструменти руснявої агресії не витримують.
Сирійські біженці знаходяться в Йорданії, Лівані, Іраку - вони втікали АБИ КУДИ від війни
На польському кордоні знаходяться ті, хто цільово їхав різати дріт на кордоні ЄС
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08.11.2021 18:53 Ответить
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08.11.2021 18:53 Ответить
красивый пулемет, похож на МГ 42... у дурных бульбашей и их оккупационого стада шансов не остается...
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08.11.2021 21:39 Ответить
MG-3
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08.11.2021 21:40 Ответить
А де протестувальники проти диктатора,в самі Білорусі? Походили з квіточками і на цьому все закінчилося.
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08.11.2021 18:53 Ответить
Весь тот цирк был организован ФСБ с целью загнать таракана в стойло. Сейчас это им не нужно.
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08.11.2021 18:56 Ответить
Ну людей дуже багато виходило,причому всі молоді.Але ж не з квіточками потрібно виходити.А Білорусь і так під москалями була.
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08.11.2021 18:59 Ответить
Как вышли, так и зашли. Своих "вожаков" у них нет, а ФСБшные "поматросили и бросили".
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08.11.2021 19:31 Ответить
Ну то нехай живуть під диктаторським чоботом.Не потрібно взагалі за них говорити і показувати їхні страждання.
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08.11.2021 19:33 Ответить
думаю реально вся Прибалтика Польша построят ЗАБОРЫ СИСТЕМЫ КАМЕРЫ датчики железобетонные под напряжением и множеством линий полос препятствий и предупреждений
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08.11.2021 19:35 Ответить
Нехай будують.
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08.11.2021 19:37 Ответить
так вот и я про то а где наш забор то от Белоруссии для начала метра 4-7 высотой ж-б бетонный с системами полей фильтрации полосы препятствий видеокамерами и датчиками не говоря про забор на Админ границе с Крымом и ОРЛДО????
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08.11.2021 19:40 Ответить
Ніякого паркану не буде.В нас скоріше за все,також будуть мігранти.Можливо навіть табори для них будуть будуватися.Колись була така інформація.
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08.11.2021 19:42 Ответить
У Палесси балата и радиассыя, там не прайдут.
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08.11.2021 20:43 Ответить
Страны Балтии
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08.11.2021 19:56 Ответить
у девок спячка зимняя...у местных орлов постоянная...
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08.11.2021 19:55 Ответить
недолго эта моджахедская босота в минус выдержит... для усиления ощущений от мороза неплохо бы их водой пополивать из брандспойта
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08.11.2021 18:55 Ответить
ще можна напалмом, аби непозамерзали...
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08.11.2021 19:09 Ответить
Талерастие таварисч, нада нелетально, СВЧ., шо гаразда фификтифнее.
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08.11.2021 20:45 Ответить
там є дiти
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08.11.2021 23:58 Ответить
Все це добре, але щоб їх хтось не надоумив піти трохи південніше, через Україну. А це вже проблема буде наша.
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09.11.2021 05:54 Ответить
Як бачимо режим диктатора,не можливо скинути квіточками.
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08.11.2021 18:55 Ответить
Це напевно вперше в історії.... Коли ПРИКОРДОННА СЛУЖБА, якоїсь країни, займається не ОХОРОНОЮ КОРДОНУ, а навпаки...ОРГАНІЗОВУЄ НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН...
😆😆😆...

Лука, Путін, Росія.... Довели Білорусь до повного абсурду....
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08.11.2021 18:58 Ответить
Шоб ты понимал, это одна из задач пограничной службы - обеспечить переход своих агентов, и не пустить чужих. Так всё время было, есть и будет есть.
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08.11.2021 20:25 Ответить
неужели погранцы таракана не понимают что своими действиями они заганяют Беларусь глубоко в стойло ??? ... ничем хорошим это не закончиться .... доиграються с Польшей а она в НАТО...
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08.11.2021 18:58 Ответить
Погранцы бесправные ,а Лукашенко марионетка путлера , отрабатывает ему вечное "президентство "
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08.11.2021 19:54 Ответить
У Беларуси карлик за спиной, у Польши - НАТО.
НАТО не хочет войны, карлик хочет.
Значит будут торговаться
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08.11.2021 20:10 Ответить
Польше нужно начинать вторжение в Беларусь , беларусы поддержат!
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08.11.2021 18:59 Ответить
до цього вже все підготовлено...вейшнорія...
в результаті дій у відповідь, нарешті, буде прорубано сувалкинський коридор і білорусія отримає вихід до балтійського моря
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08.11.2021 19:19 Ответить
угу, коридор, кухню и прихожую впридачу.
Напасть на страну - члена НАТО?
нуну. я хочу это увидеть.
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08.11.2021 20:47 Ответить
білорусь вже на стадії отримання... статусу мацковської губернії. і нах. їм море?
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08.11.2021 21:36 Ответить
1920. Broń przed wrogiem twą rodzinę

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08.11.2021 19:04 Ответить
там є нeповнолiтнi
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09.11.2021 00:00 Ответить
к тому же ещё и импотентная
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09.11.2021 09:35 Ответить
назад мігрантів до Африки не повезуть .
це значить що і Україні необхідно щось запроваджувати на власних кордонах щоб зупиниту цих людей коли вони від безвиході почнуть розбігатися з Білорусі в різні боки.
бо сумніваюсь що Мордор дозволить їм бігти у свому напрямку, а Литва теж як і Польща не пустить
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08.11.2021 19:08 Ответить
Скоро ломануться в Україну від безвиході...
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08.11.2021 19:18 Ответить
https://youtu.be/9zg_ePy37dw вже йде стрілянина
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08.11.2021 19:19 Ответить
"Автор ограничил доступ к видео"....
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08.11.2021 20:13 Ответить
так, два її відоса зі стріляниною пішли в приват
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08.11.2021 20:20 Ответить
эти видосы снимаются как и провокации на Донбассе в 14 году - чтобы их тут выкладывать. Снимают их мигранты. Чтобы вызывать жалость и показывать поляков в дурном свете.
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08.11.2021 20:48 Ответить
якi б там нe були плани алe там є дiти принаймнi пiдростки
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09.11.2021 00:01 Ответить
Підростки? Підлітки.
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09.11.2021 09:34 Ответить
значить коли западняни будуть писати своi польсько румунськi слова ти тeж iм по баняку даватимeш?
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09.11.2021 10:18 Ответить
Дика, голодна орда рухається в бік кордону з Польщею.
https://www.youtube.com/watch?v=RFUpZMOo0Sw&t=25s
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08.11.2021 19:25 Ответить
А шо такое? Где озабоченность фроляйн Меркель и мусье Макроши по этому поводу и призывы к поляков к толерантности?
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08.11.2021 19:32 Ответить
Братьям полякам нужно срочно отправить гуманитарную помощь. Пару километров колючей проволоки и пол тыщи противопихотных мин думаю помогут.
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08.11.2021 19:36 Ответить
Че они с ними цацкаются ?! Поставить пулемёты и перестрелять этот исламобиомусор к херам свинячим !
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08.11.2021 19:36 Ответить
***** путлерастович новых пришлёт , а Вы его достаньте ивыследите , как бен Ладена
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08.11.2021 20:25 Ответить
дiтeй тeж стрiлятимeш?
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09.11.2021 00:02 Ответить
батальйони просять вогня...
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08.11.2021 19:43 Ответить
Ты сеял ветер, поэтому будешь пожинать бурю
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08.11.2021 19:51 Ответить
Цирк на дроти или лахатрон шыкалатнава ссайсса.
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08.11.2021 20:55 Ответить
Попре ця близькосхідна орда обхідним шляхом через Україну, Лука ії не годуватиме і назад не відправлятиме.
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08.11.2021 20:14 Ответить
Це перший дзвінок. Якщо Європа не втрутиться, ці провокації Білорусі ерефії можуть перерости в серйозний конфлікт, або навіть в війну...
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08.11.2021 20:23 Ответить
Польша то действительно не пустит, тогда эта топла направится в Украину.. и тут беззубый зеленский конечно же их впустит
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08.11.2021 20:36 Ответить
Я б их поливал свинячьим говном из брандспойтов;
и дешево, и гуманно
и вкусно, и полезно
чіо там поляки втькают- не пойму я совершенно.
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08.11.2021 20:41 Ответить
не гівном а смальцем і салом, скоро араби і повтікають або навернуться у скрепноє православіє
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08.11.2021 21:49 Ответить
И выдайте им ядерные бомбы
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08.11.2021 20:58 Ответить
Агрессия кацапов через дурного "бацьку" и дурную Белорусь в Европу на лицо. коль стрелять нельзя, примкнуть штыки и на защиту кордона от кацапской агрессии.
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08.11.2021 21:31 Ответить
Думаю що без погодження з Меркель і Макроном, ху...ло б на таке не пішов, Польща виступила зараз проти монополіїї Франції і Німеччини в прийнятті рішень , і проти ПП2 і їх рішили наказати, щоб не рипались... Одна шарашкіна контора Німці з ху....ом
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08.11.2021 21:34 Ответить
Если Европе (в том числе и Польше) нужны добровольцы - я ГОТОВ встать на их защиту !
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08.11.2021 21:45 Ответить
скоро таке і в на Волині розпочнеться
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08.11.2021 21:48 Ответить
Добра порада товаришам полякам,порушників кордону ви людьми не випхаєте,не бояться вони,знають що нічого їм не зроблять.На допомогу беріть собак,і не одну а десятків зо п'ять,на кожній дільниці.Собакам всерівно на толерантність,вік,стать.Бажаючих штурмувати кордон дуже поменшає.
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08.11.2021 22:39 Ответить
Очень сложная и скользкая ситуация. Путин поставил ЕС в настоящую вилку без хорошего исхода, в цугцванг. Если они пропустят мигрантов, то их будет все больше и больше, и в долгосрочной перспективе ЕС распадется под тяжестью нахлебников. Если применят силу, а их иначе не остановить, то будут бунты внутри ЕС всех предыдущих толп нахлебников с медиа-поддержкой всех раша-рупоров. И ЕС тоже ППЦ. Но 2-й вариант предпочтительнее. Поскольку, после него есть шанс выкарабкаться, хоть и с немалой кровью.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
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08.11.2021 23:43 Ответить
Два пулемета и лента за лентою стрічку подавай )))Всего делов-то.
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09.11.2021 00:11 Ответить
Ляхам те допоможе, як мертвому припарка. За юрбою т.з. "біженців" бовваніє білорусько-московська орда, що лише чекає зачіпки, щоб яка куля чи міна полетіла в їх бік.
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09.11.2021 13:32 Ответить
Але білоруси проявили себе в усій красі. Не Лукашенко ж особисто все це влаштовує. Там задіяна купа народу: пілоти літаків, водії автобусів, прикордонники тощо. Так що не треба оцього "вони всі проти, але нічого не можуть зробити". Вони так само проти, як народ російський проти дій Путіна. Інакше Олександр Григорович вже б в Ростові страусів розводив. Пам"ятаймо й про викрадення українців на території РБ. Слизький народ.
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10.11.2021 16:29 Ответить
 
 