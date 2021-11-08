Польша формирует два батальона резервистов на границе с Беларусью
Резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши срочно вызваны на места службы.
Об этом сообщается в твиттере польских Сил территориальной обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вниманию работодателей! С 15:00 ввиду ситуации на границе солдаты территориальной обороны двух батальонов легкой пехоты (Белосток и Хайнувка) из Первой Подляшской бригады Сил территориальной самообороны срочно вызваны на места расположения их подразделений", - говорится в сообщении.
Ранее в твиттере этой оборонной структуры была опубликована карта, на которой указано, что резервистам из Варминско-Мазурского, Подляшского и Люблинского воеводств на востоке страны, нужно быть готовыми к действиям в течение шести часов. Резервистам из Мазовецкого воеводства, расположенного чуть дальше от восточной границы Польши, объявлена готовность в 12 часов.
Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.
На снятом на границе видео видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы". Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении большой колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Минска против Польши.
По данным польского МВД, силы, осуществляющие охрану границы с Беларусью, уже пресекли, по меньшей мере, одну попытку прорыва нелегалов на территорию Польши.
Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.
Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать эти районы запрещено.
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https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457746460972404751 24 мин
... І для тугих мамкіних космополітів-емпатів.
Ніякого порівняння з біженцями інструменти руснявої агресії не витримують.
Сирійські біженці знаходяться в Йорданії, Лівані, Іраку - вони втікали АБИ КУДИ від війни
На польському кордоні знаходяться ті, хто цільово їхав різати дріт на кордоні ЄС
😆😆😆...
Лука, Путін, Росія.... Довели Білорусь до повного абсурду....
НАТО не хочет войны, карлик хочет.
Значит будут торговаться
в результаті дій у відповідь, нарешті, буде прорубано сувалкинський коридор і білорусія отримає вихід до балтійського моря
Напасть на страну - члена НАТО?
нуну. я хочу это увидеть.
це значить що і Україні необхідно щось запроваджувати на власних кордонах щоб зупиниту цих людей коли вони від безвиході почнуть розбігатися з Білорусі в різні боки.
бо сумніваюсь що Мордор дозволить їм бігти у свому напрямку, а Литва теж як і Польща не пустить
https://www.youtube.com/watch?v=RFUpZMOo0Sw&t=25s
Білорусіерефії можуть перерости в серйозний конфлікт, або навіть в війну...
и дешево, и гуманно
и вкусно, и полезно
чіо там поляки втькают- не пойму я совершенно.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.