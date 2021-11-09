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Украинец Ратов умер в Чехии после избиения охраной ночного клуба, - жена

Украинец Ратов умер в Чехии после избиения охраной ночного клуба, - жена

42-летний Павел Ратов из Стрыя, работавший в Праге на строительстве, почти месяц провел в больнице и скончался, не приходя в сознание.

Об этом сообщила вдова Светлана Ратова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Ратов был избит 10 октября. По словам Светланы, Павел пошел прогуляться по вечерней Праге вместе с еще двумя украинцами. Они зашли в ночной клуб, но решили там не оставаться и направились к выходу. Охранник клуба начал кричать на них и выкрикивать обиды.

"Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", - рассказала Светлана.

Уже на улице охранник ударил Павла Ратова. "Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в сознание он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", - добавила жена.

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Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала. "Я наняла адвоката, и он узнал, что тот охранник-чех - бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", – добавила Светлана Ратова.

Светлана Ратова сейчас находится в Праге, она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Женщина утверждает, что взяла на себя все расходы по перевозке тела, потому что украинское консульство отказало ей в помощи.

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Автор: 

избиение (9791) смерть (9213) украинцы (3861) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+27
Не вижу смысла в подобных провокационных статьях, кроме разбрасывания дерьма.
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.

Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
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09.11.2021 00:56
+26
Чому то вонюче консульство, за яке ми платимо податки, не займається підтримкою? Розпустити тоді його, якщо воно нічого не робить, а лише зарплатню отримує.
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09.11.2021 00:16
+10
Угу... Так ненавидять, що президента комуняку останні 8 років мали доки в того цироз печінки не почався
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09.11.2021 06:53
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Правила форума Совет форумчан
Все как и должно быть в Европе, закон один для всех, это только у нас все плохо и коррупция жуткая, да?
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09.11.2021 00:12 Ответить
Ага - "Женщина утверждает, что взяла на себя все расходы по перевозке тела, потому что украинское консульство отказало ей в помощи Источник: "
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09.11.2021 08:46 Ответить
Чому то вонюче консульство, за яке ми платимо податки, не займається підтримкою? Розпустити тоді його, якщо воно нічого не робить, а лише зарплатню отримує.
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09.11.2021 00:16 Ответить
Ніз-зя! Там же непересічні особистості державної ваги!
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09.11.2021 00:31 Ответить
если бы там побили кого-то из наших небожителей на отдыхе, консульство вписалось бы аж бегом, а так чего пениться ради обычного заробитчанина, много их - еще пупок развяжется у консула
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09.11.2021 02:46 Ответить
За даму з собачкою навіть президент переживав...
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09.11.2021 09:24 Ответить
Как так распустить! А кто ж тогда будет контрабандные сигареты возить?
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09.11.2021 08:05 Ответить
ти думаєш у консульства на це є кошти. вони там голі і босі .а заробітчан прибавилося .це не від консульства треба вимагати ,
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09.11.2021 09:14 Ответить
Якщо вони там "голі і босі" та нічого не можуть зробити, нехай додому повертаються, і не тягнуть з бюджету зарплатню.
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09.11.2021 10:00 Ответить
Вася, а де написано, що консульство не займалося підтримкою, жінка написала, що воно не допогло фінансово доставити тіло чоловіка, але воно й не повинно цього робити, це не його функції. Тут питання в іншому - чи платив податки Ратов в Україні( щоб вимагати за її рахунок повернення тіла) та, чи був застрахований Павло в Чехії?
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09.11.2021 09:37 Ответить
Його жінка і родина, мінімум платила податки кожен день. А допомога фінансово теж повинна бути, бо вона точно не на Майбах 200 тис. просила. Дай Боже тобі таку підтримку консульства зустріти, якщо тебе влаштовує таке.
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09.11.2021 09:59 Ответить
Вася! Фінансову допомогу видасть місцева влада- на поховання,консульство не надає фінансової допомоги !
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09.11.2021 14:15 Ответить
Стасон, якщо жінка просила про допомогу, то мабудь місцева влада її не надали? Важкувато з логікою?
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10.11.2021 01:31 Ответить
Скот чеський вбив людину і навіть не арештували 😠
я в шоці !
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09.11.2021 00:46 Ответить
Не вижу смысла в подобных провокационных статьях, кроме разбрасывания дерьма.
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.

Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
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09.11.2021 00:56 Ответить
Що ти верзеш, такий поміркований скоте? Що ти так по поличках розкладаєш, тварюко бездушно?
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09.11.2021 02:07 Ответить
Да нет ,только в Харькове до 2 мил.
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09.11.2021 08:02 Ответить
Специально зашёл лайкнуть ваш здравый пост. Ещё и ситуация мутная, если все по словам жены, то очень однобоко выглядит.
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09.11.2021 09:21 Ответить
Скільки разів не був в Польщі, ніколи не відчував до себе погане відношення поляків. Знаю не з слухів, а від очевидців, що немало украінців веде себе по-свинськи в Польщі. Ідеш, чоловіче, на заробітки, то чого шляєшся по нічних клубах і випрошуєш "люлєй" від місцевих гультяів, таких же самих "прожигателей жизни", як ти ? Але ж вони вдома, а ти в них в гостях. А гуляти будеш вдома, якщо заробленого не жаль.
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09.11.2021 09:47 Ответить
Земля пухом :/.
Шкода Павла - позитивний був хлопець - знав його особисто, товаришували…
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09.11.2021 01:22 Ответить
Чехі ненавидять радянське минуле та кацапів, а українці для них теж з радянського минулого, може деякі навіть не розуміють різницю між нами та кацапами. Наша біда у тому, що ми так і не змогли остаточно відділити себе від орди та нарешті довести всьому світу, що ми - не адіннарот.
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09.11.2021 01:39 Ответить
Угу... Так ненавидять, що президента комуняку останні 8 років мали доки в того цироз печінки не почався
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09.11.2021 06:53 Ответить
мабудь так . у нас тут теж багато заробітчан .естонці часто їх приймають за россіян місцевих. вони заробітчани частіше і спілкуються з русаками бо знають мову. а ось відношеня россіян до українців тут просто жах. все що де відбулося не хороше , вони впишуть на украхнців . достатньо почитати комменти в postimees та delfi
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09.11.2021 09:22 Ответить
І це доказує, що українцям слов'яни не брати, а брати скандинави як було в Києвської Русі....
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09.11.2021 04:38 Ответить
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09.11.2021 06:55 Ответить
Славян в Европе вообще не жалуют. Смотрели Бората? Грязные нищие городишки в восточной Европе где снимали его семью, с уродливыми дебиловатыми людьми которые живут как свиньи. Типа они казахи. Вот это и есть славянская помойка Европе. Такие представления у скандинавских и готов арийцев о славянах.
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09.11.2021 08:08 Ответить
В американских фильмах славяне проститутки, бандиты или прислуга которая ворует столовое серебро.
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09.11.2021 08:11 Ответить
а кто должен быть? негры шоле?
а и кстати - покажи мне сравянскую или тем более правослабную страну которая хорошо живет? ту же Чехию - не берем, ибо без Европы она была бы как Румыния
ты бы жаловал таких? я - нет. а еще если русаки ся сравянами называют, то я бы ваще их гнал мокрыми кирзачами
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09.11.2021 08:24 Ответить
Ну конечно же 1 убийство говорит о том,что славяне не братья. Что все чехи убийцы. А у украинцев конечно же все кристально чисты и никогда не убивают иностранцев. Инфантилизм наше всё. Скажем нет здравому разуму!
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10.11.2021 11:27 Ответить
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09.11.2021 08:03 Ответить
Вероятнее всего при входе был фейс-контроль, который те не прошли и наверняка начали быковать. В результате произошло то, что произошло
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09.11.2021 08:12 Ответить
Це не є причиною , щоби вбивати 😡
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09.11.2021 09:58 Ответить
Согласен
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09.11.2021 12:50 Ответить
ПОВНОВАЖЕННЯ ОХОРОНЦЯ -ПОРЯДОК ВСЕРЕДИНІ ЗАКЛАДУ; АЛЕ ВІН ГНАВСЯ ПО ВУЛИЦІ ЗА ПОСТРАЖДАЛИМ І ТАМ ЙОГО ВБИВ -ЦЕ ВЖЕ КАПЕЦЬ!
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09.11.2021 08:40 Ответить
Украинец)в Чехии..такой же как я негр..мажорова проблема самого мажорам с такой харёй нех шастать...)
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09.11.2021 08:43 Ответить
"Вони зайшли до нічного клубу, але вирішили там не залишатися й попрямували до виходу. Охоронець клубу почав кричати на них та вигукувати образи."
В этой фразе припрятана правда

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09.11.2021 09:17 Ответить
Ага, зайшли, ім там не сподобалось, вони сказали "пардон" і пішли. Ага!
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09.11.2021 09:51 Ответить
"вони сказали "пардон" - вот не надо, не наговаривайте. Такого слова не говорили

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09.11.2021 10:33 Ответить
Співчуття рідним. Жаль загиблого.

Навряд чи доводиться сподіватися на справедливість та покарання.
Новин про розслідування вбивства українця польською звіриною теж поки нема.
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09.11.2021 11:22 Ответить
 
 