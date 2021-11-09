Украинец Ратов умер в Чехии после избиения охраной ночного клуба, - жена
42-летний Павел Ратов из Стрыя, работавший в Праге на строительстве, почти месяц провел в больнице и скончался, не приходя в сознание.
Об этом сообщила вдова Светлана Ратова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Ратов был избит 10 октября. По словам Светланы, Павел пошел прогуляться по вечерней Праге вместе с еще двумя украинцами. Они зашли в ночной клуб, но решили там не оставаться и направились к выходу. Охранник клуба начал кричать на них и выкрикивать обиды.
"Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", - рассказала Светлана.
Уже на улице охранник ударил Павла Ратова. "Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в сознание он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", - добавила жена.
Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала. "Я наняла адвоката, и он узнал, что тот охранник-чех - бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", – добавила Светлана Ратова.
Светлана Ратова сейчас находится в Праге, она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Женщина утверждает, что взяла на себя все расходы по перевозке тела, потому что украинское консульство отказало ей в помощи.
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я в шоці !
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.
Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
Шкода Павла - позитивний був хлопець - знав його особисто, товаришували…
а и кстати - покажи мне сравянскую или тем более правослабную страну которая хорошо живет? ту же Чехию - не берем, ибо без Европы она была бы как Румыния
ты бы жаловал таких? я - нет. а еще если русаки ся сравянами называют, то я бы ваще их гнал мокрыми кирзачами
В этой фразе припрятана правда
Навряд чи доводиться сподіватися на справедливість та покарання.
Новин про розслідування вбивства українця польською звіриною теж поки нема.