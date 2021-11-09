Украинец Ратов умер в Чехии после избиения охраной ночного клуба, - жена

42-летний Павел Ратов из Стрыя, работавший в Праге на строительстве, почти месяц провел в больнице и скончался, не приходя в сознание.

Об этом сообщила вдова Светлана Ратова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Ратов был избит 10 октября. По словам Светланы, Павел пошел прогуляться по вечерней Праге вместе с еще двумя украинцами. Они зашли в ночной клуб, но решили там не оставаться и направились к выходу. Охранник клуба начал кричать на них и выкрикивать обиды.

"Он кричал им по-чешски, чтобы они уходили, плохие украинцы, свиньи. Толкал их в спину. Он какой-то чешский националист", - рассказала Светлана.

Уже на улице охранник ударил Павла Ратова. "Тот охранник подошел сзади и ударил Павла один раз в голову. Павел упал, разбил себе голову и потерял сознание. Больше в сознание он не пришел. На видео с камер наблюдения все видно", - добавила жена.

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Чешская полиция открыла уголовное производство, однако охранника клуба еще не задержала. "Я наняла адвоката, и он узнал, что тот охранник-чех - бывший боксер. Кроме того, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас он продолжает работать в том клубе", – добавила Светлана Ратова.

Светлана Ратова сейчас находится в Праге, она поехала туда, чтобы забрать тело мужа в Украину. Женщина утверждает, что взяла на себя все расходы по перевозке тела, потому что украинское консульство отказало ей в помощи.

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