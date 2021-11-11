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Леросу не будут избирать меру пресечения, - Офис Генпрокурора

Народному депутату Гео Леросу не будут избирать меру пресечения по делу о хулиганстве в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Офисе Генпрокурора.

"В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, заметили в прокуратуре, в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей, в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения меры пресечения.

"Это может быть личное обязательство либо личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

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Автор: 

Лерос Гео (378) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+16
Коли це в українському законодавстві з'явилася стаття за середній палець?
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11.11.2021 14:35
+9
Вот, блин! А я думал пожизненное дадут.
Но ... подождем еще. Ща звоночек в ГПУ из ОП и ... Лерос в СИЗО. Это Харьковскому мажору, устроившему кровавое ДТП - штраф, а Леросу за палец ... однозначно в тюрьму!
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11.11.2021 14:45
+7
Потерпевший так сильно обиделся, что генпрокуроршу заставили подписать подозрение нардепу за неприличный жест? Цирк.
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11.11.2021 14:39
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Пальцы только средние попримотуют к ладошкам.
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11.11.2021 14:33 Ответить
Коли це в українському законодавстві з'явилася стаття за середній палець?
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11.11.2021 14:35 Ответить
С тех пор, как оно стало преЗедентом и начало светить своим кольцо на среднем пальце ...
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11.11.2021 15:09 Ответить
Патриотичнее было дулю скрутить
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11.11.2021 14:37 Ответить
За пів пальця,було б пів статті. Краще б він дупу показав.
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11.11.2021 14:48 Ответить
Ну, Лерос -не Українець, тому наших звичаїв досконало ще не вивчив.
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12.11.2021 12:07 Ответить
Так вроде и не за что. Он своё мнение показал.. рассказать то не дали
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11.11.2021 14:38 Ответить
Потерпевший так сильно обиделся, что генпрокуроршу заставили подписать подозрение нардепу за неприличный жест? Цирк.
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11.11.2021 14:39 Ответить
та ні, бенядіктова порозумнішала, напевне, до рівня Рябокепки... Прмусили підписати якогось помічника, навіть не заступником
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11.11.2021 15:17 Ответить
Процессуальные действия по нардепу должны согласовываться с генпрокурором. Не думаю что "Око Государево" сможет доказать что оно тут ни при чём.
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11.11.2021 15:36 Ответить
Ранимое оно.
Ему даже фейсбук читать не дают, шоб не травмировалось.
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11.11.2021 23:58 Ответить
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11.11.2021 14:43 Ответить
Вот, блин! А я думал пожизненное дадут.
Но ... подождем еще. Ща звоночек в ГПУ из ОП и ... Лерос в СИЗО. Это Харьковскому мажору, устроившему кровавое ДТП - штраф, а Леросу за палец ... однозначно в тюрьму!
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11.11.2021 14:45 Ответить
Kurwa,если есть такая статья,то я уже на пожизненное намотал..
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11.11.2021 14:45 Ответить
Не докажут. Ты же палец через карман показывал всегда.
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11.11.2021 14:52 Ответить
замість боротьби з корупцією всі держструктури зайняті куй зна чим.
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11.11.2021 14:49 Ответить
Кто ж его посадит , он же памятник ! Ну так нельзя . Все понимают , что каждому своё . А как же грёбаная демократия , о которой нам в уши заливают ?
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11.11.2021 14:52 Ответить
Цікаво, яку кваліфікуючу ознаку *********** "придумають"? З особливим цинізмом? Так не було публічного статевого акту,чи показу оголених частин тіла! Виражаючи явну неповагу до суспільства? Так суспільство тут ніпричому, хіба що до присутніх в залі,. але "повага" до них і так низька, судячи по результатам соцопитувань. На довготривале порушення громадського порядку також не тягне, жест пальцем був кількасекундним. Я прямо заінтригований.
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11.11.2021 14:58 Ответить
Просто пришиють статтю без усілякого обгрунтування.
Як "шереметівцям" або Семенченку.
А апелячка залишить вирок в силі.
А верховний суд підтвердить.
Це уже роками випробувана схема.
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11.11.2021 15:42 Ответить
На "хитру попу" є ЄСПЧ, туди дорога вже "накатана".
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11.11.2021 17:48 Ответить
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11.11.2021 15:06 Ответить
Усім слугам народа, які приймають участь у зустрічах з Президентом України. ампутують середні пальці верхніх та нижніх кінцівок (нова норма регламенту ВР).
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11.11.2021 15:22 Ответить
Мелкий воришка требует индульгенцию...
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11.11.2021 15:30 Ответить
А от і зря, що не обираєте.
Най би ваш прокурворський дебілізм на люди виліз.
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11.11.2021 15:39 Ответить
Смешные силовики сейчас, видать хотят насмешить комика!
Лерос, после того как ему отключили микрофон, показал пальцем жест "дайте еще минуту" и сразу же силовики дали ему подозрение. Шутка комику понравилась, сколько он бабла отвалил за шутку?
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11.11.2021 15:41 Ответить
Зесцыкун даже это проглотил. А как смело хамил нашим хлопцам на передке...
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11.11.2021 16:16 Ответить
А почему нет,позориться,так до конца.
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11.11.2021 16:30 Ответить
даешь по всей стране - палец сопле зеленой!
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11.11.2021 16:46 Ответить
Не виключаю і держак від лопати, в нашому житті всяке може бути.
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11.11.2021 17:51 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕для найвеличнішого не шкОда 🤣🤣🤣
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11.11.2021 18:19 Ответить
Лерос просто сравнил масштаб Зеленского со своим ногтем -
Он никого не хватал за гениталии, как хватал Барна Яценюка у трибуны,
и не нападал физически, как на него напал Тищенко тоже у трибуны...
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11.11.2021 17:49 Ответить
 
 