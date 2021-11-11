Леросу не будут избирать меру пресечения, - Офис Генпрокурора
Народному депутату Гео Леросу не будут избирать меру пресечения по делу о хулиганстве в Верховной Раде.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Офисе Генпрокурора.
"В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В то же время, заметили в прокуратуре, в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей, в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения меры пресечения.
"Это может быть личное обязательство либо личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ему даже фейсбук читать не дают, шоб не травмировалось.
Но ... подождем еще. Ща звоночек в ГПУ из ОП и ... Лерос в СИЗО. Это Харьковскому мажору, устроившему кровавое ДТП - штраф, а Леросу за палец ... однозначно в тюрьму!
Як "шереметівцям" або Семенченку.
А апелячка залишить вирок в силі.
А верховний суд підтвердить.
Це уже роками випробувана схема.
Най би ваш прокурворський дебілізм на люди виліз.
Лерос, после того как ему отключили микрофон, показал пальцем жест "дайте еще минуту" и сразу же силовики дали ему подозрение. Шутка комику понравилась, сколько он бабла отвалил за шутку?
Он никого не хватал за гениталии, как хватал Барна Яценюка у трибуны,
и не нападал физически, как на него напал Тищенко тоже у трибуны...