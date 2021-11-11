Леросу не будут избирать меру пресечения, - Офис Генпрокурора

Народному депутату Гео Леросу не будут избирать меру пресечения по делу о хулиганстве в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявили в Офисе Генпрокурора.

"В настоящее время отсутствуют основания для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения народному депутату", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время, заметили в прокуратуре, в случае невыполнения подозреваемым возложенных на него процессуальных обязанностей, в дальнейшем может быть решен вопрос о необходимости применения меры пресечения.

"Это может быть личное обязательство либо личное поручительство, поскольку во время досудебного расследования уголовных проступков не допускается применение других мер пресечения", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение за "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ДБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака

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