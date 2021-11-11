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Леросу не обиратимуть запобіжний захід, - Офіс Генпрокурора

Народному депутату Гео Леросу не обиратимуть запобіжний захід у справі щодо хуліганства у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявили в Офісі Генпрокурора.

"На даний час відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу народному депутату", - повідомили в пресслужбі Офісу.

Водночас, зауважили у прокуратурі, у разі невиконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, у подальшому може бути вирішене питання про необхідність застосування запобіжного заходу.

"Це може бути особисте зобов’язання чи особиста порука, оскільки під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування інших запобіжних заходів", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

Також читайте: Пристрій для стеження був прикріплений до мого автомобіля: поліція вже на місці, - нардеп Лерос. ФОТОрепортаж

Автор: 

Лерос Гео (383) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+16
Коли це в українському законодавстві з'явилася стаття за середній палець?
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11.11.2021 14:35
+9
Вот, блин! А я думал пожизненное дадут.
Но ... подождем еще. Ща звоночек в ГПУ из ОП и ... Лерос в СИЗО. Это Харьковскому мажору, устроившему кровавое ДТП - штраф, а Леросу за палец ... однозначно в тюрьму!
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11.11.2021 14:45
+7
Потерпевший так сильно обиделся, что генпрокуроршу заставили подписать подозрение нардепу за неприличный жест? Цирк.
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11.11.2021 14:39
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Пальцы только средние попримотуют к ладошкам.
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11.11.2021 14:33 Відповісти
Коли це в українському законодавстві з'явилася стаття за середній палець?
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11.11.2021 14:35 Відповісти
С тех пор, как оно стало преЗедентом и начало светить своим кольцо на среднем пальце ...
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11.11.2021 15:09 Відповісти
Патриотичнее было дулю скрутить
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11.11.2021 14:37 Відповісти
За пів пальця,було б пів статті. Краще б він дупу показав.
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11.11.2021 14:48 Відповісти
Ну, Лерос -не Українець, тому наших звичаїв досконало ще не вивчив.
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12.11.2021 12:07 Відповісти
Так вроде и не за что. Он своё мнение показал.. рассказать то не дали
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11.11.2021 14:38 Відповісти
Потерпевший так сильно обиделся, что генпрокуроршу заставили подписать подозрение нардепу за неприличный жест? Цирк.
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11.11.2021 14:39 Відповісти
та ні, бенядіктова порозумнішала, напевне, до рівня Рябокепки... Прмусили підписати якогось помічника, навіть не заступником
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11.11.2021 15:17 Відповісти
Процессуальные действия по нардепу должны согласовываться с генпрокурором. Не думаю что "Око Государево" сможет доказать что оно тут ни при чём.
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11.11.2021 15:36 Відповісти
Ранимое оно.
Ему даже фейсбук читать не дают, шоб не травмировалось.
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11.11.2021 23:58 Відповісти
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11.11.2021 14:43 Відповісти
Вот, блин! А я думал пожизненное дадут.
Но ... подождем еще. Ща звоночек в ГПУ из ОП и ... Лерос в СИЗО. Это Харьковскому мажору, устроившему кровавое ДТП - штраф, а Леросу за палец ... однозначно в тюрьму!
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11.11.2021 14:45 Відповісти
Kurwa,если есть такая статья,то я уже на пожизненное намотал..
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11.11.2021 14:45 Відповісти
Не докажут. Ты же палец через карман показывал всегда.
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11.11.2021 14:52 Відповісти
замість боротьби з корупцією всі держструктури зайняті куй зна чим.
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11.11.2021 14:49 Відповісти
Кто ж его посадит , он же памятник ! Ну так нельзя . Все понимают , что каждому своё . А как же грёбаная демократия , о которой нам в уши заливают ?
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11.11.2021 14:52 Відповісти
Цікаво, яку кваліфікуючу ознаку *********** "придумають"? З особливим цинізмом? Так не було публічного статевого акту,чи показу оголених частин тіла! Виражаючи явну неповагу до суспільства? Так суспільство тут ніпричому, хіба що до присутніх в залі,. але "повага" до них і так низька, судячи по результатам соцопитувань. На довготривале порушення громадського порядку також не тягне, жест пальцем був кількасекундним. Я прямо заінтригований.
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11.11.2021 14:58 Відповісти
Просто пришиють статтю без усілякого обгрунтування.
Як "шереметівцям" або Семенченку.
А апелячка залишить вирок в силі.
А верховний суд підтвердить.
Це уже роками випробувана схема.
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11.11.2021 15:42 Відповісти
На "хитру попу" є ЄСПЧ, туди дорога вже "накатана".
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11.11.2021 17:48 Відповісти
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11.11.2021 15:06 Відповісти
Усім слугам народа, які приймають участь у зустрічах з Президентом України. ампутують середні пальці верхніх та нижніх кінцівок (нова норма регламенту ВР).
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11.11.2021 15:22 Відповісти
Мелкий воришка требует индульгенцию...
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11.11.2021 15:30 Відповісти
А от і зря, що не обираєте.
Най би ваш прокурворський дебілізм на люди виліз.
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11.11.2021 15:39 Відповісти
Смешные силовики сейчас, видать хотят насмешить комика!
Лерос, после того как ему отключили микрофон, показал пальцем жест "дайте еще минуту" и сразу же силовики дали ему подозрение. Шутка комику понравилась, сколько он бабла отвалил за шутку?
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11.11.2021 15:41 Відповісти
Зесцыкун даже это проглотил. А как смело хамил нашим хлопцам на передке...
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11.11.2021 16:16 Відповісти
А почему нет,позориться,так до конца.
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11.11.2021 16:30 Відповісти
даешь по всей стране - палец сопле зеленой!
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11.11.2021 16:46 Відповісти
Не виключаю і держак від лопати, в нашому житті всяке може бути.
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11.11.2021 17:51 Відповісти
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕для найвеличнішого не шкОда 🤣🤣🤣
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11.11.2021 18:19 Відповісти
Лерос просто сравнил масштаб Зеленского со своим ногтем -
Он никого не хватал за гениталии, как хватал Барна Яценюка у трибуны,
и не нападал физически, как на него напал Тищенко тоже у трибуны...
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11.11.2021 17:49 Відповісти
 
 