Леросу не обиратимуть запобіжний захід, - Офіс Генпрокурора

Народному депутату Гео Леросу не обиратимуть запобіжний захід у справі щодо хуліганства у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявили в Офісі Генпрокурора.

"На даний час відсутні підстави для звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу народному депутату", - повідомили в пресслужбі Офісу.

Водночас, зауважили у прокуратурі, у разі невиконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, у подальшому може бути вирішене питання про необхідність застосування запобіжного заходу.

"Це може бути особисте зобов’язання чи особиста порука, оскільки під час досудового розслідування кримінальних проступків не допускається застосування інших запобіжних заходів", - додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака

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