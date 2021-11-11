Украинец-осветитель подал в суд на Болдуина из-за гибели оператора Хатчинс

Руководитель команды осветителей на съемках вестерна Rust Сергей Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Украина.

Ответчики по иску - около двух десятков членов съемочной группы, в частности, актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Голлс, выдавший Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.

Сергей Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, используемого в съемке.

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Во время пресс-конференции Сергей Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, которая произошла на съемках Rust, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

63-летний украинец Сергей Светной – друг Галины Хатчинс. По его словам, они были знакомы много лет и работали на съемках девяти фильмов.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.

Болдуин заявил, что скорбит о Хатчинс, предлагает ее семье помощь и сотрудничает со следствием.