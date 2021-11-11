Украинец-осветитель подал в суд на Болдуина из-за гибели оператора Хатчинс
Руководитель команды осветителей на съемках вестерна Rust Сергей Светной подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC News Украина.
Ответчики по иску - около двух десятков членов съемочной группы, в частности, актер Алек Болдуин, выстреливший в Хатчинс, помощник режиссера Дэвид Голлс, выдавший Болдуину пистолет, а также Ханна Гутьеррес-Рид, отвечавшая за реквизит.
Сергей Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, используемого в съемке.
Во время пресс-конференции Сергей Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, которая произошла на съемках Rust, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.
63-летний украинец Сергей Светной – друг Галины Хатчинс. По его словам, они были знакомы много лет и работали на съемках девяти фильмов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.
Болдуин заявил, что скорбит о Хатчинс, предлагает ее семье помощь и сотрудничает со следствием.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на кого бы Болдуину подать в суд - он вообще стал вынужденным убийцей.
реально тяжелая моральная травма.
А не то что у этого мародера от фонаря.
На исполнительного продюсера - на кого же ещё ?
А Болдуин при чем здесь? - А Болдуин на курок нажал.....
Вот с такими словами и Болдуин получил оружие и выстрелил. Помреж своими словами подтверждает что кроме него еще ДВОЕ проверили оружие.
Это не дало актера - проверять такие вещи.
Все равно что обвинять пилота Формулы-1, если у него с машины гайка свалилась и убила кого-то. Виноват - тот, кто не привинтил ГАЙКУ!
Всё решит суд. Правильно сделал, что подал заявление
Отвечать - значит рисковать своей свободой, карьерой и головой.
Трудно отщёлкнуть обойму и проверить один-единственный патрон ?
Это всё равно, что премьер-министр: исполнительная власть.
Вот пусть и отвечает своей дурной башкой.
А он за полгода до этого бахвалился в соцсетях, а как это -
убить человека не по своей вине, что ты при этом чувствуешь ?
Эта идейка у него, видно, давно засела в пропитом мозгу.
Звідки Ви знаєте, що серед цих двадцяти не було відповідального за зброю?
А осветитель-то красавчик -на всякий случай подал в суд на всю съемочную группу, на авось - у кого-то адвокат окажется похуже, тот и заплатит.
боже, благослови адвокатов и лохов!
а оружие проверять надо, и на других не надеяться.
вот так вот одних убивают, а других подставляют.
и там, и там трагедия.....
Прежде всего он исполнительный продюсер, отвечающий ЗА ВСЁ.
В конечном итоге спросят с исполнительного продюсера.
Для поверки оружия есть ТРИ человека. - помощник реквизитора, реквизитор и помреж. Помреж словами "колд ган" подтверждает что оружие пустое, можно пользоваться.
Все.
Это все занесено во все протоколы, все свидетели подтвердили что помреж заверил что ган таки колд.
С Болдуина вина снята как с актера.
А вот если он продюсер и отвечал за плохую работу с безопасностью на площадке в целом - то может и заплатить. как минимум деньгами.
Суд должен решить, а не мы с вами, ведь нас там даже не было.
Это типа - свидетели есть?
- Я свидетель. А что произошло?
Или ктото из вас там присутствовал?
а может он как раз и был один из тех, кто за реквизит отвечал....
видать кто то из рашки приехал на шпиль ихнего собора посмотреть......
Потому и подал иск.
А перед этим он плотно посоветовался с юристами.
Он никак не пострадал от этого выстрела.
чуть не задело.. мародер.
А так он, конечно, "не пострадал"...
Какой халатный исполнительный продюсер.
Кто знает - возможно и какой псих этот Болдуин.
Як ти ? Трошки вже розібрався з роботою ? Відпочив на вихідних ?
Що нового ?
Футбол дивитимешся ?
Небось пересматривает кадры убийства и думает: "Какой я ушлый!"
А он хочет "нажиться", падла такая, да ?
Він дивився у дуло тому пістолету та само, як і загибла.
Він не "свідок", а постраждалий.