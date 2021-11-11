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Українець-освітлювач позивається до суду на Болдвіна через загибель операторки Хатчинс

Українець-освітлювач позивається до суду на Болдвіна через загибель операторки Хатчинс

Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну Rust Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка Галина Хатчинс.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи, зокрема, актор Алек Болдвін, який вистрілив у Хатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну пістолет, а також Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит.

Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Хатчинс, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час фільмування.

Читайте: У пістолеті Болдвіна, який убив операторку з України, один патрон був бойовий, - профспілка

Під час пресконференції Сергій Свєтной розповів, що за кілька днів до трагедії, яка сталася на зйомках Rust, він бачив залишену без нагляду реквізитну зброю у багнюці. За його словами, він сказав про це відповідальним за реквізит членам знімальної групи.

63-річний українець Сергій Свєтной - друг Галини Хатчинс. За його словами, вони були знайомі багато років та разом працювали на зйомках дев'яти фільмів.

Читайте: Загибель українки Хатчинс у США: Розслідування зосередилося на двох членах знімальної групи

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.

Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.

Автор: 

позов (492) стрілянина (1778) суд (11663) США (22634) Болдвін Алек (7)


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Топ коментарі
+11
Бабосики...
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11.11.2021 17:50
+8
Він там при чому? на пенсію заробляє? Логічно, що позов може подати сім'я загиблої, а не один з учасників знімального процесу на всіх інших за "моральну" травму. Урод
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11.11.2021 17:54
+5
Свєтной , вирішив забезпечити собі безбідну старість !
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11.11.2021 18:01
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Бабосики...
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11.11.2021 17:50 Відповісти
адвокаты тут как тут - рады подзаработать..
на кого бы Болдуину подать в суд - он вообще стал вынужденным убийцей.
реально тяжелая моральная травма.
А не то что у этого мародера от фонаря.
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11.11.2021 19:22 Відповісти
На кого Болдуину подать в суд ?
На исполнительного продюсера - на кого же ещё ?
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12.11.2021 11:30 Відповісти
жалко мужика.... так подставили...(( кто отвечал за реквизит оружия того судить и на нары,всё очень просто.. нечего развлекаться между сьёмками стрельбой боевыми по мишеням . которые попали на кучу к холостым...халатность...
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11.11.2021 17:52 Відповісти
А Болдуин при чем здесь? Подал на него, а не на ответственную за оружие.
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11.11.2021 17:58 Відповісти
Executive producer
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11.11.2021 18:17 Відповісти


А Болдуин при чем здесь? - А Болдуин на курок нажал.....
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11.11.2021 19:20 Відповісти
то есть можно подавать в суд на прозводителя оружия.
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11.11.2021 19:23 Відповісти
если есть вина производителя оружия - обязательно
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11.11.2021 19:25 Відповісти
что я не ясно написал??? он убил человека не по своей вине! написал наказать нужно тех кто его подставил! и то что его жалко, что не так....?((
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11.11.2021 18:25 Відповісти
Если ты берешь в руки оружие ты отвечаешь за последствия . Мало того Болдуин отвечает за весь проект в целом , его желание секономить привело к смерти оператора и ранению режисера .
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11.11.2021 19:14 Відповісти
Категорически согласен. Проверяй, что в стволе. Мозги, руки и глаза как раз для этого и даны
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11.11.2021 19:22 Відповісти
после гибели Ли на съемочной площадке введены жесткие правила тройной проверки перед стрельбой. Замрежиссера подает актеру оружие, сказав "колд ган!" - то есть "холодное оружие, незаряженное".
Вот с такими словами и Болдуин получил оружие и выстрелил. Помреж своими словами подтверждает что кроме него еще ДВОЕ проверили оружие.
Это не дало актера - проверять такие вещи.
Все равно что обвинять пилота Формулы-1, если у него с машины гайка свалилась и убила кого-то. Виноват - тот, кто не привинтил ГАЙКУ!
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11.11.2021 19:25 Відповісти
Вот суд как раз и решит - кто виноват - гайка, механик, или водитель. или здритель, который не оттуда вылез.

Всё решит суд. Правильно сделал, что подал заявление
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11.11.2021 19:28 Відповісти
Исполнительный продюсер отвечает на площадке за всё.
Отвечать - значит рисковать своей свободой, карьерой и головой.
Трудно отщёлкнуть обойму и проверить один-единственный патрон ?
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11.11.2021 20:01 Відповісти
я так не думаю.. каждый отвечает за свою работу и за это получает большие деньги там . он всего лишь актёр а не военный и специалист по оружию и боеприпасам эксперт, ему дали в руки оружие и сказали на своём там жаргоне что оно холостое .вот и вся история если бы он отвечал, за всё .то не было бы там штата рабочего сам бы себя гримировал/, снимал, бурю песчаную поднимал и так далее....за что ещё он должен отвечать?
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11.11.2021 19:31 Відповісти
Он один из тех кто отвечает за проект в котором убили оператора . Видели кого они наняли чтобы оращаться с оружием ?
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11.11.2021 19:47 Відповісти
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11.11.2021 19:48 Відповісти
да что то видел и читал... что она слегка ****...я на голову идиотка безолаберная.... ну я не знаю кто там и что...неон же набирает уборщиц, грузчиков и другой обслуживающий персонал... или он глава киностудии? так и тот за всё не отвечает...(( это большая команда...каждому в голову не залезешь и в душу...
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11.11.2021 20:01 Відповісти
Он ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР !
Это всё равно, что премьер-министр: исполнительная власть.
Вот пусть и отвечает своей дурной башкой.
А он за полгода до этого бахвалился в соцсетях, а как это -
убить человека не по своей вине, что ты при этом чувствуешь ?
Эта идейка у него, видно, давно засела в пропитом мозгу.
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11.11.2021 20:04 Відповісти
"Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи".
Звідки Ви знаєте, що серед цих двадцяти не було відповідального за зброю?
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11.11.2021 18:39 Відповісти
были, двое.
А осветитель-то красавчик -на всякий случай подал в суд на всю съемочную группу, на авось - у кого-то адвокат окажется похуже, тот и заплатит.
боже, благослови адвокатов и лохов!
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11.11.2021 19:27 Відповісти
в штатах такого понятия, как нары нет.....
а оружие проверять надо, и на других не надеяться.
вот так вот одних убивают, а других подставляют.
и там, и там трагедия.....
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11.11.2021 19:18 Відповісти
я не в штатах , и писал по нашему .. и не для америкацев а тут все знают что такое нары, что не так я не понял?а у нас нары кажется так....)) каждый отвечает за свою работу и за это получает большие деньги там . он всего лишь актёр а не военный и специалист по оружию и *********** эксперт, ему дали в руки оружие и сказали на своём там жаргоне что оно холостое .вот и вся история если бы он отвечал, за всё .то не было бы там штата рабочего сам бы себя гримировал/, снимал, бурю песчаную поднимал и так далее....
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11.11.2021 19:29 Відповісти
Он не просто актёр, и исполнительный продюсер.
Прежде всего он исполнительный продюсер, отвечающий ЗА ВСЁ.
В конечном итоге спросят с исполнительного продюсера.
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11.11.2021 20:09 Відповісти
еще раз повторяю: когда на работе МНОГО работников, то каждый отвечает за СВОЮ часть работы.
Для поверки оружия есть ТРИ человека. - помощник реквизитора, реквизитор и помреж. Помреж словами "колд ган" подтверждает что оружие пустое, можно пользоваться.
Все.
Это все занесено во все протоколы, все свидетели подтвердили что помреж заверил что ган таки колд.
С Болдуина вина снята как с актера.
А вот если он продюсер и отвечал за плохую работу с безопасностью на площадке в целом - то может и заплатить. как минимум деньгами.
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11.11.2021 19:29 Відповісти
Вот суд как раз и решит - должен ли Болдуин, как продюсер отвечать за такую плохую безопастнось, когда у семи нянек дитя без глазу.....

Суд должен решить, а не мы с вами, ведь нас там даже не было.

Это типа - свидетели есть?

- Я свидетель. А что произошло?

Или ктото из вас там присутствовал?
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11.11.2021 19:35 Відповісти
имеет право, а суд решит, чучело
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11.11.2021 19:09 Відповісти
Він там при чому? на пенсію заробляє? Логічно, що позов може подати сім'я загиблої, а не один з учасників знімального процесу на всіх інших за "моральну" травму. Урод
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11.11.2021 17:54 Відповісти
Не факт. может он заяву накатал, как отмазку, чтобы с себя подозрения снять с халатности.

а может он как раз и был один из тех, кто за реквизит отвечал....
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11.11.2021 19:51 Відповісти
а может это путинская рука......

видать кто то из рашки приехал на шпиль ихнего собора посмотреть......
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11.11.2021 19:53 Відповісти
Он стоял рядом с убитой - потнциально он рисковал точно так же.
Потому и подал иск.
А перед этим он плотно посоветовался с юристами.
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11.11.2021 20:11 Відповісти
Все таки где-то демократия и законы работают. Киев, водители маршруток сидят за рулем по 18 часов, составляются два маршрутных листа (один - настоящий, один для поездки), платят официально минималку, остальное - кэш. Ни прокуратура, ни всякие кабмины этого в упор не видят. А как увидеть, если регулярно "заносят"? Так и живем.
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11.11.2021 17:56 Відповісти
этот иск - как раз демонстрирует изъяны демократии а не ее достоинства.
Он никак не пострадал от этого выстрела.
чуть не задело.. мародер.
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11.11.2021 19:30 Відповісти
Момент выстрела теперь снится ему каждую ночь.
А так он, конечно, "не пострадал"...
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11.11.2021 20:13 Відповісти
Вижу в основном комментируют те кто дальше заголовка не читает, а появление в реквизите для съёмок боевого патрона - это для них "несчастный случай"...
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11.11.2021 18:00 Відповісти
Сам Свєтной , міг підкинути бойовий патрон 😏
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11.11.2021 18:02 Відповісти
Вот пусть с него и начинают расследование.
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11.11.2021 18:06 Відповісти
Свєтной , вирішив забезпечити собі безбідну старість !
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11.11.2021 18:01 Відповісти
Знімала би будні Українських Воїнів на Сході, а не п"яних болдуїнів...
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11.11.2021 18:28 Відповісти
А Ви де працюєте? На Сході, серед Українських Воїнів?
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11.11.2021 18:41 Відповісти
Знімала би будні Українських Воїнів на Сході.., її б давно контрозвідка хапнула.
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11.11.2021 19:02 Відповісти
Какой предприимчивый осветитель.
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11.11.2021 18:32 Відповісти
Какой жадный исполнительный продюсер.
Какой халатный исполнительный продюсер.
Кто знает - возможно и какой псих этот Болдуин.
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11.11.2021 20:16 Відповісти
Болдвін був продюсером.Подивіться,що це означає.
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11.11.2021 18:55 Відповісти
Добрий вечір, Месьє.

Як ти ? Трошки вже розібрався з роботою ? Відпочив на вихідних ?
Що нового ?
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16.11.2021 20:22 Відповісти
Привіт! Розібрався,але нова є.Відпочив.Сьогодні в місцевому атб,обговорювали Зеліну тисячу.
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16.11.2021 20:25 Відповісти
Багато бажаючих ?
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16.11.2021 20:36 Відповісти
Є бажаючі,а є ті,хто казав,що потім в декілька разів більше вирвуть,бо безкоштовний сир,тільки в мишоловці.
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16.11.2021 20:54 Відповісти
Саме так.
Футбол дивитимешся ?
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16.11.2021 21:30 Відповісти
Навряд. Наші будуть тягуче грати. Я вже в лізі чемпіонів спеціально дивився. Нуль набрали в таблицях. Один гол на дві команди забили. А платять кожному футбодісту, як дивізії інженерів.
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16.11.2021 21:33 Відповісти
Ну якщо гроші, що відсудить у Болдуїна передасть на благочинність тоді да, лицар і прихильник справедливості, якщо собі в кишеню, то такий собі друг.
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11.11.2021 19:01 Відповісти
Алек Болдуин и так в шоке. Какого пытаются наживатся.
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11.11.2021 19:03 Відповісти
Може тут питання не в наживі, а в дотриманні правил безпеки, аби викреслити такі випадки в майбутньому.
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11.11.2021 19:05 Відповісти
вот суд и решит. нашел кого жалеть) себя пожалей
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11.11.2021 19:11 Відповісти
Все так и поверили в его "шок".
Небось пересматривает кадры убийства и думает: "Какой я ушлый!"
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11.11.2021 20:18 Відповісти
Болдуин весь срок пародировал Трампа ,немало бабок срубил.Так что поклонники Трампа банально его подставили на радость все Трамповской ботвы.
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11.11.2021 19:07 Відповісти
А еще козак Байден обещал убить куйло прямо в москве на красной площади сразу после избрания президентом . Все коментаторы цензора об этом говорили . Умнейшие люди .
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11.11.2021 19:17 Відповісти
Ясно, решил бабла рубануть под шумок.
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11.11.2021 19:07 Відповісти
красава
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11.11.2021 19:08 Відповісти
критиканы сами заглядываю чуваку в карман. от голливудских не убудет и суд примет решение. что за визг о чужих деньгах?
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11.11.2021 19:10 Відповісти
И кто ему вложил эту мысль? Прямо ума не приложу...
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11.11.2021 19:18 Відповісти
Нажиться хочет урод. До чего ушлые людишки.
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11.11.2021 19:29 Відповісти
Пуля пролетела в миллиметре от него.
А он хочет "нажиться", падла такая, да ?
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11.11.2021 20:21 Відповісти
Да, именно падла. Потому что, это трагедия для обеих стороны. Пусть радуется, что не попала в него. Я знаю что такое карма. Не "подаришь" другому, не жди "подарков". И это не суеверия, это закономерности
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11.11.2021 20:46 Відповісти
Когда пуля свиснет у твоего уха, тогда будешь рассуждать о Карме.
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11.11.2021 21:00 Відповісти
Маму сбил один кретин, ему я подарил это, ибо сам видел что как вышло, да и человека того подставили обстоятельства. Я лишь рад был что мать жива осталась. Спустя время сам меня на моте протаранили в бочину... мот в дребезги, на мне пара ушибов. Так что, я знаю что такое карма. Так что давай тут "свой хвост" не поднимай сильно.
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11.11.2021 21:08 Відповісти
Не смеши.
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11.11.2021 22:02 Відповісти
«Ось вона - золота жила!» - подумав українець- освітлювач та подав позов до суду на Болдуїна. Не завадило б і цього освітлювача допитати з пристрастю, а чи не він це підклав бойовий.
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11.11.2021 20:08 Відповісти
Золота жила - мовчки взяти гроші за мовчанку і не відсвічувати.
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11.11.2021 20:23 Відповісти
Хто ж йому їх дасть та за шо? Він шо був один-єдиний свідок на знімальному майданчику, який бачив, як Болдуїн сам заряджав зброю?
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11.11.2021 20:59 Відповісти
Він стояв поряд з убитою.
Він дивився у дуло тому пістолету та само, як і загибла.
Він не "свідок", а постраждалий.
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11.11.2021 21:03 Відповісти
Постраждалий? Хто його поранив чи вбив?
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11.11.2021 21:15 Відповісти
 
 