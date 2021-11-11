Українець-освітлювач позивається до суду на Болдвіна через загибель операторки Хатчинс

Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну Rust Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка Галина Хатчинс.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.

Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи, зокрема, актор Алек Болдвін, який вистрілив у Хатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну пістолет, а також Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит.

Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Хатчинс, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час фільмування.

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Під час пресконференції Сергій Свєтной розповів, що за кілька днів до трагедії, яка сталася на зйомках Rust, він бачив залишену без нагляду реквізитну зброю у багнюці. За його словами, він сказав про це відповідальним за реквізит членам знімальної групи.

63-річний українець Сергій Свєтной - друг Галини Хатчинс. За його словами, вони були знайомі багато років та разом працювали на зйомках дев'яти фільмів.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.

Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.