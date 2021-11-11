Українець-освітлювач позивається до суду на Болдвіна через загибель операторки Хатчинс
Керівник команди освітлювачів на зйомках вестерну Rust Сергій Свєтной подав позов до суду Лос-Анджелеса через стрілянину на знімальному майданчику, внаслідок якої загинула операторка Галина Хатчинс.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на BBC News Україна.
Відповідачі за позовом - близько двох десятків членів знімальної групи, зокрема, актор Алек Болдвін, який вистрілив у Хатчинс, помічник режисера Девід Голлс, який видав Болдвіну пістолет, а також Ханна Гутьєррес-Рід, яка відповідала за реквізит.
Сергій Свєтной стверджує, що куля, яка вбила його подругу Галину Хатчинс, мало не зачепила його самого. На думку позивача, причиною трагедії стала недбалість членів знімальної групи, які відповідали за безпеку зброї, що використовувалася під час фільмування.
Під час пресконференції Сергій Свєтной розповів, що за кілька днів до трагедії, яка сталася на зйомках Rust, він бачив залишену без нагляду реквізитну зброю у багнюці. За його словами, він сказав про це відповідальним за реквізит членам знімальної групи.
63-річний українець Сергій Свєтной - друг Галини Хатчинс. За його словами, вони були знайомі багато років та разом працювали на зйомках дев'яти фільмів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 жовтня 2021 року під час зйомок фільму в США загинула кінооператорка Галина Хатчинс, після того, як у неї вистрелив із реквізитної зброї голлівудський актор Алек Болдвін. Хатчинс була громадянкою України.
Болдвін заявив, що сумує про Хатчинс, пропонує її родині допомогу й співпрацює зі слідством.
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на кого бы Болдуину подать в суд - он вообще стал вынужденным убийцей.
реально тяжелая моральная травма.
А не то что у этого мародера от фонаря.
На исполнительного продюсера - на кого же ещё ?
А Болдуин при чем здесь? - А Болдуин на курок нажал.....
Вот с такими словами и Болдуин получил оружие и выстрелил. Помреж своими словами подтверждает что кроме него еще ДВОЕ проверили оружие.
Это не дало актера - проверять такие вещи.
Все равно что обвинять пилота Формулы-1, если у него с машины гайка свалилась и убила кого-то. Виноват - тот, кто не привинтил ГАЙКУ!
Всё решит суд. Правильно сделал, что подал заявление
Отвечать - значит рисковать своей свободой, карьерой и головой.
Трудно отщёлкнуть обойму и проверить один-единственный патрон ?
Это всё равно, что премьер-министр: исполнительная власть.
Вот пусть и отвечает своей дурной башкой.
А он за полгода до этого бахвалился в соцсетях, а как это -
убить человека не по своей вине, что ты при этом чувствуешь ?
Эта идейка у него, видно, давно засела в пропитом мозгу.
Звідки Ви знаєте, що серед цих двадцяти не було відповідального за зброю?
А осветитель-то красавчик -на всякий случай подал в суд на всю съемочную группу, на авось - у кого-то адвокат окажется похуже, тот и заплатит.
боже, благослови адвокатов и лохов!
а оружие проверять надо, и на других не надеяться.
вот так вот одних убивают, а других подставляют.
и там, и там трагедия.....
Прежде всего он исполнительный продюсер, отвечающий ЗА ВСЁ.
В конечном итоге спросят с исполнительного продюсера.
Для поверки оружия есть ТРИ человека. - помощник реквизитора, реквизитор и помреж. Помреж словами "колд ган" подтверждает что оружие пустое, можно пользоваться.
Все.
Это все занесено во все протоколы, все свидетели подтвердили что помреж заверил что ган таки колд.
С Болдуина вина снята как с актера.
А вот если он продюсер и отвечал за плохую работу с безопасностью на площадке в целом - то может и заплатить. как минимум деньгами.
Суд должен решить, а не мы с вами, ведь нас там даже не было.
Это типа - свидетели есть?
- Я свидетель. А что произошло?
Или ктото из вас там присутствовал?
а может он как раз и был один из тех, кто за реквизит отвечал....
видать кто то из рашки приехал на шпиль ихнего собора посмотреть......
Потому и подал иск.
А перед этим он плотно посоветовался с юристами.
Он никак не пострадал от этого выстрела.
чуть не задело.. мародер.
А так он, конечно, "не пострадал"...
Какой халатный исполнительный продюсер.
Кто знает - возможно и какой псих этот Болдуин.
Як ти ? Трошки вже розібрався з роботою ? Відпочив на вихідних ?
Що нового ?
Футбол дивитимешся ?
Небось пересматривает кадры убийства и думает: "Какой я ушлый!"
А он хочет "нажиться", падла такая, да ?
Він дивився у дуло тому пістолету та само, як і загибла.
Він не "свідок", а постраждалий.