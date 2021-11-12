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Новое подозрение Леросу: избрание меры пресечения перенесено на 16 ноября

Новое подозрение Леросу: избрание меры пресечения перенесено на 16 ноября

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения внефракционному нардепу Гео Леросу на 16 ноября.

Об этом Лерос сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Суд по избранию мне меры пресечения перенесен на 16.11.21 в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15", - отметил парламентарий.

Ранее он сообщал, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста будет рассмотрено сегодня, 12 ноября, в 17:00 в Печерском суде Киева.

Напомним, 12 ноября ДБР вручило Леросу новое подозрение за невыполнение вступившего в силу решения суда. Речь идет о посте Лероса относительно брата руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.

Автор: 

мера пресечения (453) Лерос Гео (378) Ермак Денис (93)


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Топ комментарии
+8
******** Сспнич вчергове підтвердив, що він - дріб'язкове, мстиве чмо.
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12.11.2021 17:17
+7
До чого тут Арахамія?
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12.11.2021 17:16
+7
Потрібно підтримати флефмоб від Лероса...Кожен нардеп від опозиціі в кінці виступу повинен показати середній палець і сказати - один,лишень один термін обіцяв нам Зєлєнський...
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12.11.2021 17:21
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До чого тут Арахамія?
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12.11.2021 17:16 Ответить
Те доброхоты которые травя Лероса думают выслужится ,не понимают ,что на самом деле они Зеленскому вредят .
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12.11.2021 17:14 Ответить
Вова, посади Лероса !

для полного пердимонокля тебе не хватает собственного Манделы

хотя, добровольцы, генералы и волонтеры у тебя давно сидят...
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12.11.2021 17:14 Ответить
Где Мандела и где Лерос! Это как его палец и то, что он символизирует.))
Мандела мог бы из Порошенко не плохой получиться. Но как уже всем стало очевидно- весна прошла, саженцы завяли.)
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12.11.2021 17:42 Ответить
пипиську 🖕🏼 членограю гнойному , а не Гео !
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12.11.2021 17:56 Ответить
******** Сспнич вчергове підтвердив, що він - дріб'язкове, мстиве чмо.
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12.11.2021 17:17 Ответить
ему Вове надо бы по хорошему психиатра и психолога пока есть малюсенький шанс исправить комплекс Эдипа и неполноценности и заниженной самооценки а отсюда все ретроградные проявления фобий и перекосов Синдрома Наполеона Мании Величия и Нарциссизма и прочих психоэмоциональных перекосов- которые Вова заглушает наркотой и прятками с обществом..... он то реально в сериале поверил- что он может из сценария перепрыгнуть в житие- Президентом.. по сути инфантилизм с фантазерством... обернувшийся для Украины крахом ..да нам тяжело но нас много мы целая страна да антагонисты да политизированы и порой непримиримо и полярно но мы страна и народ Украины каков есть а он на самой макушке-- этого всего и его пугает само присутствие там на высоте.. знаете это как котенок молодой впервые залазить на дерево а слазит повернув голову вниз и кричит от страха а ведь коты как залезают мордой вверх по стволу так и спускаются с дерева вниз хвостом это природный инстинкт у них такой а у Зеленского оно по головам нашим вылезло а слезать как то задом так не принято.. а спрыгивать вниз боязно убиться можно а ведь должно быть как тебя народ вознес на Олимп власти и тебя народ и снимет или сбросит.. для Зеленского сбросит наземь...и самое оно и ждет его...
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12.11.2021 18:35 Ответить
Потрібно підтримати флефмоб від Лероса...Кожен нардеп від опозиціі в кінці виступу повинен показати середній палець і сказати - один,лишень один термін обіцяв нам Зєлєнський...
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12.11.2021 17:21 Ответить
Лерос твой - такое же дерьмо, как и Зеленский. Даже хуже, потому что более хитрожопый.
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12.11.2021 17:56 Ответить
уявляю як Лерос жаліе що с двох рук не факнув того покемона..
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12.11.2021 17:28 Ответить
Розголошення державної таємниці - блин, прослезил.
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12.11.2021 17:50 Ответить
72% украинцев считают , что зеленский ведёт страну в неправильном направлении...

И, ввиду того, что микрофон был выключен , Лерос показал зеленскому это направление.
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12.11.2021 17:53 Ответить
Саме так. Туда ему дорога.
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13.11.2021 01:42 Ответить
Лерос зашел в ВР со шпаной 95 балагана во главе с комунякой зе, но шото пошло не так, и он решил стать человеком, но поздно, рыло в пуху, а криминал своих не сдает, а ликвидирует.
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12.11.2021 18:53 Ответить
Вот только врать не надо. Лерос через мажоритарный округ зашёл. То есть сам, без зелени. Присоединился к ним из-за их популистской программы. Но когда понял,что они всех на88ли - сразу вышел. А криминал мочит не своих-чужих, а вообще всех , кто ему мешает бабки тырить.
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13.11.2021 11:15 Ответить
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12.11.2021 21:13 Ответить
когда Зеленский показывает Народу верку пердючку со звиздой, это нормально,
а вот палец - так это каравул, что за странные фантазии у зеленского ? что в пальце Гео ? какой скрытый смысл ?
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12.11.2021 21:41 Ответить
Уже как в Беларуси и россии. Скоро будут сажать за молчаливый протест. Он тоже их оскорбляет. Зебилы.
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13.11.2021 01:41 Ответить
 
 