Новое подозрение Леросу: избрание меры пресечения перенесено на 16 ноября

Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения внефракционному нардепу Гео Леросу на 16 ноября.

Об этом Лерос сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Суд по избранию мне меры пресечения перенесен на 16.11.21 в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15", - отметил парламентарий.

Ранее он сообщал, что ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста будет рассмотрено сегодня, 12 ноября, в 17:00 в Печерском суде Киева.

Напомним, 12 ноября ДБР вручило Леросу новое подозрение за невыполнение вступившего в силу решения суда. Речь идет о посте Лероса относительно брата руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермака ведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.