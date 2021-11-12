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Новини
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Нова підозра Леросу: обрання запобіжного заходу перенесено на 16 листопада

Нова підозра Леросу: обрання запобіжного заходу перенесено на 16 листопада

Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу позафракційному нардепу Гео Леросу на 16 листопада.

Про це Лерос повідомив в телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд по обранню мені запобіжного заходу перенесено на 16.11.21 на 15:25 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15", - зазначив парламентарій.

Раніше він повідомляв, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде розглянуто сьогодні, 12 листопада, о 17:00 у Печерському суді Києва.

Нагадаємо, 12 листопада ДБР вручило Леросу нову підозру за невиконання рішення суду, яке набрало чинності. Мова про допис Лероса щодо брата керівника офісу Президента України Андрія Єрмака Дениса Єрмака.

Як повідомлялося, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Читайте також: Скандал із плівками Лероса був позитивним для Єрмака, - радник глави ОП Подоляк

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: 

запобіжний захід (484) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


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Топ коментарі
+8
******** Сспнич вчергове підтвердив, що він - дріб'язкове, мстиве чмо.
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12.11.2021 17:17
+7
До чого тут Арахамія?
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12.11.2021 17:16
+7
Потрібно підтримати флефмоб від Лероса...Кожен нардеп від опозиціі в кінці виступу повинен показати середній палець і сказати - один,лишень один термін обіцяв нам Зєлєнський...
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12.11.2021 17:21
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До чого тут Арахамія?
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12.11.2021 17:16 Відповісти
Те доброхоты которые травя Лероса думают выслужится ,не понимают ,что на самом деле они Зеленскому вредят .
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12.11.2021 17:14 Відповісти
Вова, посади Лероса !

для полного пердимонокля тебе не хватает собственного Манделы

хотя, добровольцы, генералы и волонтеры у тебя давно сидят...
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12.11.2021 17:14 Відповісти
Где Мандела и где Лерос! Это как его палец и то, что он символизирует.))
Мандела мог бы из Порошенко не плохой получиться. Но как уже всем стало очевидно- весна прошла, саженцы завяли.)
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12.11.2021 17:42 Відповісти
пипиську 🖕🏼 членограю гнойному , а не Гео !
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12.11.2021 17:56 Відповісти
******** Сспнич вчергове підтвердив, що він - дріб'язкове, мстиве чмо.
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12.11.2021 17:17 Відповісти
ему Вове надо бы по хорошему психиатра и психолога пока есть малюсенький шанс исправить комплекс Эдипа и неполноценности и заниженной самооценки а отсюда все ретроградные проявления фобий и перекосов Синдрома Наполеона Мании Величия и Нарциссизма и прочих психоэмоциональных перекосов- которые Вова заглушает наркотой и прятками с обществом..... он то реально в сериале поверил- что он может из сценария перепрыгнуть в житие- Президентом.. по сути инфантилизм с фантазерством... обернувшийся для Украины крахом ..да нам тяжело но нас много мы целая страна да антагонисты да политизированы и порой непримиримо и полярно но мы страна и народ Украины каков есть а он на самой макушке-- этого всего и его пугает само присутствие там на высоте.. знаете это как котенок молодой впервые залазить на дерево а слазит повернув голову вниз и кричит от страха а ведь коты как залезают мордой вверх по стволу так и спускаются с дерева вниз хвостом это природный инстинкт у них такой а у Зеленского оно по головам нашим вылезло а слезать как то задом так не принято.. а спрыгивать вниз боязно убиться можно а ведь должно быть как тебя народ вознес на Олимп власти и тебя народ и снимет или сбросит.. для Зеленского сбросит наземь...и самое оно и ждет его...
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12.11.2021 18:35 Відповісти
Потрібно підтримати флефмоб від Лероса...Кожен нардеп від опозиціі в кінці виступу повинен показати середній палець і сказати - один,лишень один термін обіцяв нам Зєлєнський...
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12.11.2021 17:21 Відповісти
Лерос твой - такое же дерьмо, как и Зеленский. Даже хуже, потому что более хитрожопый.
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12.11.2021 17:56 Відповісти
уявляю як Лерос жаліе що с двох рук не факнув того покемона..
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12.11.2021 17:28 Відповісти
Розголошення державної таємниці - блин, прослезил.
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12.11.2021 17:50 Відповісти
72% украинцев считают , что зеленский ведёт страну в неправильном направлении...

И, ввиду того, что микрофон был выключен , Лерос показал зеленскому это направление.
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12.11.2021 17:53 Відповісти
Саме так. Туда ему дорога.
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13.11.2021 01:42 Відповісти
Лерос зашел в ВР со шпаной 95 балагана во главе с комунякой зе, но шото пошло не так, и он решил стать человеком, но поздно, рыло в пуху, а криминал своих не сдает, а ликвидирует.
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12.11.2021 18:53 Відповісти
Вот только врать не надо. Лерос через мажоритарный округ зашёл. То есть сам, без зелени. Присоединился к ним из-за их популистской программы. Но когда понял,что они всех на88ли - сразу вышел. А криминал мочит не своих-чужих, а вообще всех , кто ему мешает бабки тырить.
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13.11.2021 11:15 Відповісти
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12.11.2021 21:13 Відповісти
когда Зеленский показывает Народу верку пердючку со звиздой, это нормально,
а вот палец - так это каравул, что за странные фантазии у зеленского ? что в пальце Гео ? какой скрытый смысл ?
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12.11.2021 21:41 Відповісти
Уже как в Беларуси и россии. Скоро будут сажать за молчаливый протест. Он тоже их оскорбляет. Зебилы.
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13.11.2021 01:41 Відповісти
 
 