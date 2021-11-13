ГБР опровергает публикацию Цензор.НЕТ: Протокол допроса Лероса – фейк
Сегодня в ряде средств массовой информации опубликован якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в ряде средств массовой информации опубликовано якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР. Сообщаем, что эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, который изображен на фото, отсутствует", - отмечают в ГБР.
ГБР также призывает СМИ проверять свои источники информации и не распространять фейки.
Отметим, что ГБР не называет фамилии нардепа, о протоколе допроса которого идет речь. Однако, как известно, сегодня был опубликован допрос внефракционного нардепа Гео Лероса.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.
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ДБР это фейк !
- Ви знаєте, скільки зарплата в ДБР у лейтенанта, який розпочинає роботу? 40000 гривень. І це без премій та надбавок. Реально 50-60 тисяч. У сопливого летехи
А дела, говорит, расследуют -- солдат ушел в самоволку пепси-колу купить.
А шо... Має право..
и вот всегда !
и вот так каждый раз !
Слава Вэлыкому Клоуництву !!!!
(современная притча)))))
Ну да, тепер після публікації став фейком, бо були змушені видалити з матералів справи , бо як же таку срамоту долучати та зачитувати у суді
гомикакомика...
капец... больше дел нет - только за найвеличнейшего переживать... девучка абиделась)))
кто там сейчас главный у клоуноботов, сєрлєщ -прокладка в пинжакє?
так оно таким родилось