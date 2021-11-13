РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4968 посетителей онлайн
Новости
8 428 40

ГБР опровергает публикацию Цензор.НЕТ: Протокол допроса Лероса – фейк

ГБР опровергает публикацию Цензор.НЕТ: Протокол допроса Лероса – фейк

Сегодня в ряде средств массовой информации опубликован якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ряде средств массовой информации опубликовано якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР. Сообщаем, что эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, который изображен на фото, отсутствует", - отмечают в ГБР.

ГБР также призывает СМИ проверять свои источники информации и не распространять фейки.

Отметим, что ГБР не называет фамилии нардепа, о протоколе допроса которого идет речь. Однако, как известно, сегодня был опубликован допрос внефракционного нардепа Гео Лероса.

Читайте также: Протокол допроса Лероса: Если бы Зеленский учил историю, знал бы: средний палец означает – я не боюсь и готов сражаться в политическом поле. ДОКУМЕНТ

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР.  В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.

Автор: 

Зеленский (20185) ГБР (2964) Лерос Гео (378)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
из всего прочитанного я понял только что

ДБР это фейк !
показать весь комментарий
13.11.2021 15:43
+19
"Легалізація проституції у владі": Лещенко тепер відповідатиме за інформполітику ОП замість Подоляка - Лерос
показать весь комментарий
13.11.2021 15:33
+19
Лерос показував Моніці Зеленські скільки дерев він посадив
показать весь комментарий
13.11.2021 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Легалізація проституції у владі": Лещенко тепер відповідатиме за інформполітику ОП замість Подоляка - Лерос
показать весь комментарий
13.11.2021 15:33 Ответить
из всего прочитанного я понял только что

ДБР это фейк !
показать весь комментарий
13.11.2021 15:43 Ответить
Депутатка від Голосу:
- Ви знаєте, скільки зарплата в ДБР у лейтенанта, який розпочинає роботу? 40000 гривень. І це без премій та надбавок. Реально 50-60 тисяч. У сопливого летехи
А дела, говорит, расследуют -- солдат ушел в самоволку пепси-колу купить.
показать весь комментарий
13.11.2021 15:48 Ответить
так солдат у самоволці то реально страшне преступлєные проти пальця Лероса!
показать весь комментарий
13.11.2021 15:52 Ответить
Після злиття протоколу допиту , в дбр зробили заяву , що допит лероса це фейк і ніякого лероса вони ніколи не бачили 🙂
показать весь комментарий
13.11.2021 16:03 Ответить
Самое интересное, что тоже фейк. ))
показать весь комментарий
13.11.2021 18:51 Ответить
А може протокол допиту знищили.
показать весь комментарий
13.11.2021 15:36 Ответить
Лерос Гео вимагає слідчого експерименту з реконструкцією скоєного правопорушення на місці події.
А шо... Має право..
показать весь комментарий
13.11.2021 15:39 Ответить
Вже знищили.
показать весь комментарий
13.11.2021 15:39 Ответить
Могли конечно и убрать с дела но и сама фотография спорная ; не видно в низу - показания верны и подписи, не указано время допроса , нет номера страницы
показать весь комментарий
13.11.2021 17:20 Ответить
Це не влада, а суцільний фейк.
показать весь комментарий
13.11.2021 15:38 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2021 16:30 Ответить
А то что Венедиктова "ушла (спряталась) в отпуск", и её зам "ушёл в отпуск", чтобы не подписывать трэшовое подозрение Леросу - это тоже фейк? А рассмотрение ДБР дела о пальце Лероса - это вообще что?!
показать весь комментарий
13.11.2021 15:40 Ответить
Лерос показував Моніці Зеленські скільки дерев він посадив
показать весь комментарий
13.11.2021 15:44 Ответить
У міліонах штук.
показать весь комментарий
13.11.2021 15:52 Ответить
дело о пальце плавно перерастает в ДЕЛО О ДУРАКЕ....
показать весь комментарий
13.11.2021 16:43 Ответить
...ЗЄ-лєнськом

и вот всегда !
и вот так каждый раз !

Слава Вэлыкому Клоуництву !!!!
показать весь комментарий
13.11.2021 18:02 Ответить
це дбр фейк
показать весь комментарий
13.11.2021 15:41 Ответить
Тупая зеленая власть не думая головой сначала вляпывается в дермище, а потом судорожно выкручиваясь тонет еще глубже..
показать весь комментарий
13.11.2021 15:51 Ответить
зеленая жаба барахтается в говне , надеясь сбить... масло ))))
(современная притча)))))
показать весь комментарий
13.11.2021 16:45 Ответить
Да "это совсем не то".
показать весь комментарий
13.11.2021 15:57 Ответить
Уже сам фигурант допроса подтвердил что это все его слова в ответах на вопросы следователя. То есть не фейк.
показать весь комментарий
13.11.2021 16:03 Ответить
Повідомляємо, що ця інформація є фейком оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній", - зазначають в ДБР. Джерело:

Ну да, тепер після публікації став фейком, бо були змушені видалити з матералів справи , бо як же таку срамоту долучати та зачитувати у суді
показать весь комментарий
13.11.2021 16:06 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2021 16:29 Ответить
"кожний у нас президент"(с) - один "президент" другому палец показал, чтобы рассмешить гомика комика...
показать весь комментарий
13.11.2021 16:36 Ответить
Нє, ну це вже якийсь капець, матьйого рімму! Це ті, шо шкарепетки по заоблачних цінах скупляли?! Хто б знав, що ті шкарпетки купляють, шоб якогось Лероса кошмарити! Буба, почьом твоя ополченка носкі купує?! Чи ти ще з квеену шкарпетками смердиш, падла дебільна?!
показать весь комментарий
13.11.2021 16:45 Ответить
Что-то ДБР веры нет
показать весь комментарий
13.11.2021 16:46 Ответить
что-то затянулось это посмешище ))))
капец... больше дел нет - только за найвеличнейшего переживать... девучка абиделась)))
показать весь комментарий
13.11.2021 16:48 Ответить
ДБР - сборище дегенератов

показать весь комментарий
13.11.2021 16:50 Ответить
показать весь комментарий
13.11.2021 16:50 Ответить
и дом ремонтирует при замороженных активах.
кто там сейчас главный у клоуноботов, сєрлєщ -прокладка в пинжакє?
показать весь комментарий
13.11.2021 17:20 Ответить
Хамло - оно и в Африке хамло!
показать весь комментарий
13.11.2021 17:29 Ответить
ты о ЗЕ ?

так оно таким родилось
показать весь комментарий
13.11.2021 18:04 Ответить
тож дбр має срочно порушити нову статтю проти лероса
показать весь комментарий
13.11.2021 17:31 Ответить
у березы в твиттере тоже он размещен
показать весь комментарий
13.11.2021 17:43 Ответить
Активная брехня -основа существования никчемной оппозиции.Все ей не так!.США не такие, Германия и Франция -тоже.
показать весь комментарий
13.11.2021 18:06 Ответить
Фейковий президент з 2019 року
показать весь комментарий
13.11.2021 22:44 Ответить
 
 