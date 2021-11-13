ГБР опровергает публикацию Цензор.НЕТ: Протокол допроса Лероса – фейк

Сегодня в ряде средств массовой информации опубликован якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в ряде средств массовой информации опубликовано якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, расследуемого ГБР. Сообщаем, что эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, который изображен на фото, отсутствует", - отмечают в ГБР.

ГБР также призывает СМИ проверять свои источники информации и не распространять фейки.

Отметим, что ГБР не называет фамилии нардепа, о протоколе допроса которого идет речь. Однако, как известно, сегодня был опубликован допрос внефракционного нардепа Гео Лероса.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

13 ноября Цензор.НЕТ опубликовал фрагмент допроса нардепа Лероса в ГБР. В то же время в ГБР утверждают, что этот документ - фейк.