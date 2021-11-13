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ДБР спростовує публікацію Цензор.НЕТ: Протокол допиту Лероса - фейк

ДБР спростовує публікацію Цензор.НЕТ: Протокол допиту Лероса - фейк

Сьогодні у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР. Повідомляємо, що ця інформація є фейком оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній", - зазначають в ДБР.

ДБР також закликає ЗМІ перевіряти свої джерела інформації та не розповсюджувати фейки.

Зазначимо, що ДБР не називає прізвища нардепа, про протокол допиту якого йдеться. Проте, як відомо, сьогодні був опублікований допит позафракційного нардепа Гео Лероса.

Читайте також: Протокол допиту Лероса: Якби Зеленський вчив історію, знав би: середній палець означає - я не боюся і готовий битися у політичному полі. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа в ДБР. Лерос зауважив, що оприлюднений текст дуже схожий на той, що він говорив під час допиту.

Автор: 

Зеленський (23642) ДБР (3464) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+21
из всего прочитанного я понял только что

ДБР это фейк !
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13.11.2021 15:43
+19
"Легалізація проституції у владі": Лещенко тепер відповідатиме за інформполітику ОП замість Подоляка - Лерос
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13.11.2021 15:33
+19
Лерос показував Моніці Зеленські скільки дерев він посадив
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13.11.2021 15:44
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"Легалізація проституції у владі": Лещенко тепер відповідатиме за інформполітику ОП замість Подоляка - Лерос
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13.11.2021 15:33 Відповісти
из всего прочитанного я понял только что

ДБР это фейк !
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13.11.2021 15:43 Відповісти
Депутатка від Голосу:
- Ви знаєте, скільки зарплата в ДБР у лейтенанта, який розпочинає роботу? 40000 гривень. І це без премій та надбавок. Реально 50-60 тисяч. У сопливого летехи
А дела, говорит, расследуют -- солдат ушел в самоволку пепси-колу купить.
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13.11.2021 15:48 Відповісти
так солдат у самоволці то реально страшне преступлєные проти пальця Лероса!
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13.11.2021 15:52 Відповісти
Після злиття протоколу допиту , в дбр зробили заяву , що допит лероса це фейк і ніякого лероса вони ніколи не бачили 🙂
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13.11.2021 16:03 Відповісти
Самое интересное, что тоже фейк. ))
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13.11.2021 18:51 Відповісти
А може протокол допиту знищили.
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13.11.2021 15:36 Відповісти
Лерос Гео вимагає слідчого експерименту з реконструкцією скоєного правопорушення на місці події.
А шо... Має право..
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13.11.2021 15:39 Відповісти
Вже знищили.
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13.11.2021 15:39 Відповісти
Могли конечно и убрать с дела но и сама фотография спорная ; не видно в низу - показания верны и подписи, не указано время допроса , нет номера страницы
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13.11.2021 17:20 Відповісти
Це не влада, а суцільний фейк.
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13.11.2021 15:38 Відповісти
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13.11.2021 16:30 Відповісти
А то что Венедиктова "ушла (спряталась) в отпуск", и её зам "ушёл в отпуск", чтобы не подписывать трэшовое подозрение Леросу - это тоже фейк? А рассмотрение ДБР дела о пальце Лероса - это вообще что?!
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13.11.2021 15:40 Відповісти
Лерос показував Моніці Зеленські скільки дерев він посадив
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13.11.2021 15:44 Відповісти
У міліонах штук.
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13.11.2021 15:52 Відповісти
дело о пальце плавно перерастает в ДЕЛО О ДУРАКЕ....
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13.11.2021 16:43 Відповісти
...ЗЄ-лєнськом

и вот всегда !
и вот так каждый раз !

Слава Вэлыкому Клоуництву !!!!
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13.11.2021 18:02 Відповісти
це дбр фейк
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13.11.2021 15:41 Відповісти
Тупая зеленая власть не думая головой сначала вляпывается в дермище, а потом судорожно выкручиваясь тонет еще глубже..
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13.11.2021 15:51 Відповісти
зеленая жаба барахтается в говне , надеясь сбить... масло ))))
(современная притча)))))
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13.11.2021 16:45 Відповісти
Да "это совсем не то".
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13.11.2021 15:57 Відповісти
Уже сам фигурант допроса подтвердил что это все его слова в ответах на вопросы следователя. То есть не фейк.
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13.11.2021 16:03 Відповісти
Повідомляємо, що ця інформація є фейком оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній", - зазначають в ДБР. Джерело:

Ну да, тепер після публікації став фейком, бо були змушені видалити з матералів справи , бо як же таку срамоту долучати та зачитувати у суді
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13.11.2021 16:06 Відповісти
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13.11.2021 16:29 Відповісти
"кожний у нас президент"(с) - один "президент" другому палец показал, чтобы рассмешить гомика комика...
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13.11.2021 16:36 Відповісти
Нє, ну це вже якийсь капець, матьйого рімму! Це ті, шо шкарепетки по заоблачних цінах скупляли?! Хто б знав, що ті шкарпетки купляють, шоб якогось Лероса кошмарити! Буба, почьом твоя ополченка носкі купує?! Чи ти ще з квеену шкарпетками смердиш, падла дебільна?!
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13.11.2021 16:45 Відповісти
Что-то ДБР веры нет
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13.11.2021 16:46 Відповісти
что-то затянулось это посмешище ))))
капец... больше дел нет - только за найвеличнейшего переживать... девучка абиделась)))
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13.11.2021 16:48 Відповісти
ДБР - сборище дегенератов

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13.11.2021 16:50 Відповісти
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13.11.2021 16:50 Відповісти
и дом ремонтирует при замороженных активах.
кто там сейчас главный у клоуноботов, сєрлєщ -прокладка в пинжакє?
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13.11.2021 17:20 Відповісти
Хамло - оно и в Африке хамло!
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13.11.2021 17:29 Відповісти
ты о ЗЕ ?

так оно таким родилось
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13.11.2021 18:04 Відповісти
тож дбр має срочно порушити нову статтю проти лероса
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13.11.2021 17:31 Відповісти
у березы в твиттере тоже он размещен
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13.11.2021 17:43 Відповісти
Активная брехня -основа существования никчемной оппозиции.Все ей не так!.США не такие, Германия и Франция -тоже.
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13.11.2021 18:06 Відповісти
Фейковий президент з 2019 року
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13.11.2021 22:44 Відповісти
 
 