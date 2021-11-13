ДБР спростовує публікацію Цензор.НЕТ: Протокол допиту Лероса - фейк
Сьогодні у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у низці засобів масової інформації опубліковано нібито протокол допиту народного депутата України, який є фігурантом кримінального провадження, що розслідує ДБР. Повідомляємо, що ця інформація є фейком оскільки у матеріалах кримінального провадження документ, який зображений на фото, відсутній", - зазначають в ДБР.
ДБР також закликає ЗМІ перевіряти свої джерела інформації та не розповсюджувати фейки.
Зазначимо, що ДБР не називає прізвища нардепа, про протокол допиту якого йдеться. Проте, як відомо, сьогодні був опублікований допит позафракційного нардепа Гео Лероса.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
13 листопада Цензор.НЕТ опублікував фрагмент допиту нардепа в ДБР. Лерос зауважив, що оприлюднений текст дуже схожий на той, що він говорив під час допиту.
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ДБР это фейк !
- Ви знаєте, скільки зарплата в ДБР у лейтенанта, який розпочинає роботу? 40000 гривень. І це без премій та надбавок. Реально 50-60 тисяч. У сопливого летехи
А дела, говорит, расследуют -- солдат ушел в самоволку пепси-колу купить.
А шо... Має право..
и вот всегда !
и вот так каждый раз !
Слава Вэлыкому Клоуництву !!!!
(современная притча)))))
Ну да, тепер після публікації став фейком, бо були змушені видалити з матералів справи , бо як же таку срамоту долучати та зачитувати у суді
гомикакомика...
капец... больше дел нет - только за найвеличнейшего переживать... девучка абиделась)))
кто там сейчас главный у клоуноботов, сєрлєщ -прокладка в пинжакє?
так оно таким родилось