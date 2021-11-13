Кабмин блокирует выплату долгов производителям "зеленой" энергетики. Руководителю "ГарПока" Петриковцу грозили увольнением, он сам написал заявление, - источники

Правительство в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля блокирует расчет по долгам с производителями "зеленой" энергетики. Это в то время, когда облигации для покрытия данных расходов выпущены, а деньги от их продажи уже находятся на счету "Ощадбанка".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник.

Когда с 2020 года перестали платить производителям "зеленой" энергетики, долго шли дискуссии, как решить данный вопрос. В конце концов, было принято решение выпустить ценные бумаги "Укрэнерго" на сумму 825 миллионов долларов США с доходностью 6,875% под государственные гарантии.

Это произошло в начале текущей недели, состоялось окончательное размещение облигаций, данная процедура готовилось полгода. Покупали эти бумаги, в том числе, ЕБРР - 75 млн дол.

Как сообщается, эти ценные бумаги разместили, деньги зашли на счета "Укрэнерго" во вторник на этой неделе, потом "Укрэнерго" продало валюту, деньги в гривнах перечислили на ГП "Гарантированный покупатель", который в свою очередь получил эти деньги поздно вечером в четверг. Затем "Гарантированный покупатель" должен был вчера перечислить средства производителям "зеленой" энергетики, там порядка 1200 компаний, которые являются игроками рынка "зеленой" энергетики.

И здесь начались карусели. В начале поступала куча угроз в адрес руководителя "Гарантированного покупателя" Константина Петриковца, что если он положит эти платежки для расчета с производителями "зеленой" энергетики, то его уволят, потом он в конце концов сам написал заявление об увольнении. Это произошло в пятницу вечером.

Читайте также: Нормы Закона о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников не выполнены вообще или реализованы частично спустя год после принятия, - Буславец

По данным источника Цензор.НЕТ, деньги сейчас находятся на счету в "Ощадбанке", а странные вещи при этом продолжаются.

По его убеждению, Петриковец написал заявление, потому что его начали заставлять поступать не по закону. Он с этим был не согласен. По закону он должен был эти деньги перечислить, но он положил платежки и ушел. После этого пошло давление на руководителя "Ощадбанка" Сергея Наумова. Странно, что это давление и угрозы поступают напрямую от премьер-министра. Он не поленился сам набрать Петриковца, сам набрал Наумова и сказал ему: "Если деньги эти не остановишь, ты тоже будешь уволен".

Подчеркивается, что вчера "Ощадбанк" держал деньги на счету.

Сложившуюся ситуацию можно также связать с судебным процессом "Энергоатома" против "Гарантированного покупателя". Эти деньги, которые зашли для расчета с "зеленой" энергетикой, "Энергоатом" пытается украсть по тем схемам, которые у них есть. Они пытаются эти платежки блокировать и параллельно пытаются добиться решения суда, чтобы эти деньги блокировать на уровне "Гарантированного покупателя", списать "Энергоатому".

Вопрос в том, что ЕБРР и другие покупатели данных облигаций, а в договоре четко прописано, что НЭК "Укрэнерго" обязана обеспечить путь прохождения данных средств, что они дойдут до производителей "зеленой" энергетики. В договоре также четко прописано, что правительство обязуется обеспечить, что деньги спокойно дойдут от покупателей облигаций к производителям "зеленой" энергетики. Это деньги целевые. Но кто-то, по убеждению источников Цензор.НЕТ, пытается эти деньги прибрать к своим рукам.

Читайте также: Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Отметим, что обязательства Кабмина закремлены в постановлении Кабмина от 11 ноября текущего года. Кабмин в постановлении о выпуске облигаций "Укрэнерго" четко указал, что деньги, полученные от облигаций, должны быть направлены на выплату задолженности перед "зелеными" производителями. То, что происходит сейчас, очень странно. Это все (подготовка к выпуску облигаций. – Ред.) готовилось много месяцев, сам Кабмин несколько дней назад принял постановление, что деньги будут направлены "зеленым". Почему сейчас это стало для них шоком или сюрпризом, остается загадкой.

Все, кто купили эти облигации, они просто в шоке. А если деньги идут не туда, то ЕБРР и МВФ будут считать, что это просто является международным финансовым мошенничеством.

По данным источника Цензор.НЕТ, МВФ и ЕС сказали, что пока не будет произведен расчет, энергосистему Украины не соединят с энергосистемой ЕС.

К тому же, что те, кто покупали эти ценные бумаги, четко понимали, куда эти деньги пойдут. Теперь существует угроза, что они могут попросить досрочно вернуть их вложения, если деньги пойдут не по назначению. Получается парадокс.

Читайте также: Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпуск ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке