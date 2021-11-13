РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8106 посетителей онлайн
Новости
11 320 25

Кабмин блокирует выплату долгов производителям "зеленой" энергетики. Руководителю "ГарПока" Петриковцу грозили увольнением, он сам написал заявление, - источники

Кабмин блокирует выплату долгов производителям

Правительство в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля блокирует расчет по долгам с производителями "зеленой" энергетики. Это в то время, когда облигации для покрытия данных расходов выпущены, а деньги от их продажи уже находятся на счету "Ощадбанка".

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник.

Когда с 2020 года перестали платить производителям "зеленой" энергетики, долго шли дискуссии, как решить данный вопрос. В конце концов, было принято решение выпустить ценные бумаги "Укрэнерго" на сумму 825 миллионов долларов США с доходностью 6,875% под государственные гарантии.

Это произошло в начале текущей недели, состоялось окончательное размещение облигаций, данная процедура готовилось полгода. Покупали эти бумаги, в том числе, ЕБРР - 75 млн дол.

Как сообщается, эти ценные бумаги разместили, деньги зашли на счета "Укрэнерго" во вторник на этой неделе, потом "Укрэнерго" продало валюту, деньги в гривнах перечислили на ГП "Гарантированный покупатель", который в свою очередь получил эти деньги поздно вечером в четверг. Затем "Гарантированный покупатель" должен был вчера перечислить средства производителям "зеленой" энергетики, там порядка 1200 компаний, которые являются игроками рынка "зеленой" энергетики.

И здесь начались карусели. В начале поступала куча угроз в адрес руководителя "Гарантированного покупателя" Константина Петриковца, что если он положит эти платежки для расчета с производителями "зеленой" энергетики, то его уволят, потом он в конце концов сам написал заявление об увольнении. Это произошло в пятницу вечером.

Читайте также: Нормы Закона о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников не выполнены вообще или реализованы частично спустя год после принятия, - Буславец

По данным источника Цензор.НЕТ, деньги сейчас находятся на счету в "Ощадбанке", а странные вещи при этом продолжаются.

По его убеждению, Петриковец написал заявление, потому что его начали заставлять поступать не по закону. Он с этим был не согласен. По закону он должен был эти деньги перечислить, но он положил платежки и ушел. После этого пошло давление на руководителя "Ощадбанка" Сергея Наумова. Странно, что это давление и угрозы поступают напрямую от премьер-министра. Он не поленился сам набрать Петриковца, сам набрал Наумова и сказал ему: "Если деньги эти не остановишь, ты тоже будешь уволен".

Подчеркивается, что вчера "Ощадбанк" держал деньги на счету.

Сложившуюся ситуацию можно также связать с судебным процессом "Энергоатома" против "Гарантированного покупателя". Эти деньги, которые зашли для расчета с "зеленой" энергетикой, "Энергоатом" пытается украсть по тем схемам, которые у них есть. Они пытаются эти платежки блокировать и параллельно пытаются добиться решения суда, чтобы эти деньги блокировать на уровне "Гарантированного покупателя", списать "Энергоатому".

Вопрос в том, что ЕБРР и другие покупатели данных облигаций, а в договоре четко прописано, что НЭК "Укрэнерго" обязана обеспечить путь прохождения данных средств, что они дойдут до производителей "зеленой" энергетики. В договоре также четко прописано, что правительство обязуется обеспечить, что деньги спокойно дойдут от покупателей облигаций к производителям "зеленой" энергетики. Это деньги целевые. Но кто-то, по убеждению источников Цензор.НЕТ, пытается эти деньги прибрать к своим рукам.

Читайте также: Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов, - юрист

Отметим, что обязательства Кабмина закремлены в постановлении Кабмина от 11 ноября текущего года. Кабмин в постановлении о выпуске облигаций "Укрэнерго" четко указал, что деньги, полученные от облигаций, должны быть направлены на выплату задолженности перед "зелеными" производителями. То, что происходит сейчас, очень странно. Это все (подготовка к выпуску облигаций. – Ред.) готовилось много месяцев, сам Кабмин несколько дней назад принял постановление, что деньги будут направлены "зеленым". Почему сейчас это стало для них шоком или сюрпризом, остается загадкой.

Все, кто купили эти облигации, они просто в шоке. А если деньги идут не туда, то ЕБРР и МВФ будут считать, что это просто является международным финансовым мошенничеством.

По данным источника Цензор.НЕТ, МВФ и ЕС сказали, что пока не будет произведен расчет, энергосистему Украины не соединят с энергосистемой ЕС.

К тому же, что те, кто покупали эти ценные бумаги, четко понимали, куда эти деньги пойдут. Теперь существует угроза, что они могут попросить досрочно вернуть их вложения, если деньги пойдут не по назначению. Получается парадокс.

Читайте также: Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпуск ОВГЗ для погашения долгов на энергорынке

Автор: 

Кабмин (14023) Ощадбанк (219) Укрэнерго (658) Зеленый тариф (78) Гарантированный покупатель (38)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Денег в стране нету, угля нету, в стране война, оружия неначто закупать, а они переживают как Ахметову заплатить мзду за енергию которой он не производил.
показать весь комментарий
13.11.2021 19:58
+7
чуєте-чуєте (роблю глибокий вдих)...смердить бенею
показать весь комментарий
13.11.2021 20:24
+4
сериал - беня против гудка продолжается... попкорн тут кстати...
показать весь комментарий
13.11.2021 20:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якась незрозуміла каша, а не новина. "МВФ і ЄС зазначили, що поки не буде здійснено розрахунок, енергосистему України не з'єднають з енергосистемою ЄС." Нікого не бентежить, що щоб з'єднатися із енергосистемою ЄС треба спочатку прокласти дроти?
показать весь комментарий
13.11.2021 19:51 Ответить
Спочатку потрібно зробити багато чого. Перше що потрібно це зробити можливість щоб Україна могла прожити деякий час в "замкнутомі" варіанті генерації. Перше що робиться, це ГАЕС. Нещодавно було введено в експлуатацію четвертий гідроагрегат другої черги Дністровської гідроакумулюючої електростанції.
показать весь комментарий
13.11.2021 20:09 Ответить
Денег в стране нету, угля нету, в стране война, оружия неначто закупать, а они переживают как Ахметову заплатить мзду за енергию которой он не производил.
показать весь комментарий
13.11.2021 19:58 Ответить
Переживают на этом ресурсе, Вы заметили?
показать весь комментарий
13.11.2021 21:46 Ответить
Паталогічна жадність. Не одного фраєра згубила.
показать весь комментарий
13.11.2021 20:03 Ответить
сериал - беня против гудка продолжается... попкорн тут кстати...
показать весь комментарий
13.11.2021 20:05 Ответить
чуєте-чуєте (роблю глибокий вдих)...смердить бенею
показать весь комментарий
13.11.2021 20:24 Ответить
Ніякого парадоксу. "І опит - син ошибок трудних, і гєній - парадоксов друг"(с). Це просто грабунок. Бо у Кабміну немає ні досвіду (попри важкі, але відомі "помилки", ні тим більше - генію. Є жадоба наживи і відсутність гальм.
показать весь комментарий
13.11.2021 20:26 Ответить
Кабмин блокирует выплату долгов производителям "зеленой" энергетики. / У скандалов и непоняток вокруг Яценюка , Порошенко, оборонпрома, "зеленой" энергетики автор один-ФСБ. Политика украинских властей по финансовому шантажу инвесторов в возобновляемую энергетику выгодна Путину, который является ярым противником "зеленой" энергетики.-05.07.21 Политика Украины против "зеленой" энергетики выгодна Путину
показать весь комментарий
13.11.2021 21:28 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом.
показать весь комментарий
13.11.2021 23:51 Ответить
Обывателя, к сожалению, этот важнейший вопрос интересует мало, а ведь это тупое кидалово и жирный плевок в лицо международным финансовым организациям с далеко идущими последствиями. Однако проходимцев и дилетантов у власти это не беспокоит, тут как в известном анекдоте "нацарював рублів двісті та втік".
показать весь комментарий
14.11.2021 00:14 Ответить
Коли заходить сонце і зростає споживання електроенергії "зелена енергетика" не працює.
показать весь комментарий
14.11.2021 02:24 Ответить
Це в твоїй будці зростає вечером, бо ти квартал по телеку включаєш і свєт, як приходиш з роботи, а в країні загалом споживання вдень більше майже вдвічі.
показать весь комментарий
14.11.2021 08:52 Ответить
По-твоему зелёная энергетика это только солнечные станции?
показать весь комментарий
14.11.2021 21:04 Ответить
Верните им разницу и пусть продают на рыночных условиях
показать весь комментарий
14.11.2021 06:58 Ответить
Зелёная энергетика, это требование Евросоюза и мы эти требования выполняем. Многие устанавливают солнечные батареи и Евросоюз мог бы помочь.
показать весь комментарий
14.11.2021 07:19 Ответить
они построят пару тец и заводов а лохи пусть строят станции и платят за свет по 7 грн
показать весь комментарий
14.11.2021 09:43 Ответить
Зачем нужно выполнять требования, которые опустошают бюджет и приносят баснословные прибыли Ахметову? Вы понимаете, что мы из своего кармана ему платим по 7грн за кВт?
показать весь комментарий
14.11.2021 21:05 Ответить
Берут долги что бы заплатить три цены за угольную электрику,который один известный всем аферист оформил,как солнечную,оно нам нужно?
показать весь комментарий
14.11.2021 08:28 Ответить
Регионалам Януковича-Порошенко?

показать весь комментарий
14.11.2021 08:38 Ответить
Отлично что блокируют. Надо вообще прикрыть эту лавочку по грабежу бюджета зелёными стервятниками
показать весь комментарий
14.11.2021 10:05 Ответить
Може досить грабувати країну по схемі "зелений тариф"? Вже набудовано еквівалент восьми атомних блоків, а електроенергію купуємо у ворога!
показать весь комментарий
14.11.2021 10:28 Ответить
Давно пора закрыть зеленую энергетику,это грабеж обычных людей.Наш уровень жизни не позволяет платить за такую электроэнергию.Это старая схема рыжого таракана,дотационные шахты,а теперь дотационная зеленая энергетика.На дотации уходит пенсия,соцвыплаты и зарплата бюджетников,а также финансирование школ,больниц и тп.Товарищи,протолкнувшие законы по зеленой энергетике должны сидеть за подрыв экономики Украины
показать весь комментарий
14.11.2021 12:13 Ответить
Може досить грабувати країну по схемі "зелений тариф"? Вже набудовано еквівалент восьми атомних блоків, а електроенергію купуємо у ворога!
показать весь комментарий
14.11.2021 14:45 Ответить
Надо принять зелёная энергетика только себя
И излишки можно продать
А то скупил электроэнергию по0,90 коп
А нам впаривает цене в 4 раза дороже ''' круто '''
показать весь комментарий
14.11.2021 15:02 Ответить
 
 