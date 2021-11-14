Кабмин о причинах увольнения руководителя "Гарантированного покупателя" Петриковца: Нанесение ущерба более чем на 500 млн грн и иски на 1,5 млрд грн
Константина Петриковца с должности руководителя ГП Гарантированный покупатель уволили за непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в размере более 500 млн грн.
Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.
Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны гарантированного покупателя по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп", - говорится в сообщении.
В Кабмине заявляют, что транзакция, о которой идет речь, могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению инвестиций в зеленую энергетику.
"Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников к Гарпок на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя", - заявили в Кабмине.
Там пообещали, что в понедельник будет создана комиссия по анализу указанных транзакций. Результаты будут обнародованы на следующей неделе.
"Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
В Кабмине заверили, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.
Напомним, глава госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил об своем увольнении Кабинетом министров за то, что он "отказался выполнять незаконные указания".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звільнили і все??? Більше 30ти років крадуть,а не одного не посадили. А деякі "зільняються" з підвищинням!! ау Віникдиктова де ти?
Одним словом продав е/енергію не друзям, а чому не іпуть тих хто продав бабломойскому майже всю генерацію Енергоатому за совдеповськими цінами. І тому обурені інвестори з горя зупинили вітряки і закрили чорною плівкою сонячні панелі.
проваливши роботу,у випадку звільнення волати про"політичні переслідування"...
у Ссср було простіше.
Стаття за саботаж.
США
У кримінальному законодавстві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США саботаж- злочин, направлений на підрив Обороноздатності США (у мирний час) або здійснений з наміром заподіяти шкоду або перешкодити США або якій-небудь асоційованій нації у військових приготуваннях, у веденні війни (у воєнний час або період надзвичайного стану). Об'єктивну сторону саботажу складає пошкодження, знищення, забруднення або зараження військових (оборонних) споруд, матеріалів або пристосувань (Зведення законів США, титул 18, гл. 105).
Властная мафия же в Кривом Рогу трех не самых простых братьев отправила на тот свет - и что? Пока что полная безнаказанность зла в Украине. Кому выгодно - понятно. Вот их и надо мочить их же методами. Третьего не дано. Тогда, может быть, и будет что-то меняться к лучшему.
Вопрос А судьи кто?
В этом шапито под названием Кабмин нет професионалов от слова совсем, то как они могут определять уровень професионализма хоть кого-то?