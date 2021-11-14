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Кабмин о причинах увольнения руководителя "Гарантированного покупателя" Петриковца: Нанесение ущерба более чем на 500 млн грн и иски на 1,5 млрд грн

Кабмин о причинах увольнения руководителя

Константина Петриковца с должности руководителя ГП Гарантированный покупатель уволили за непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в размере более 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны гарантированного покупателя по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп", - говорится в сообщении.

В Кабмине заявляют, что транзакция, о которой идет речь, могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению инвестиций в зеленую энергетику.

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"Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников к Гарпок на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя", - заявили в Кабмине.

Там пообещали, что в понедельник будет создана комиссия по анализу указанных транзакций. Результаты будут обнародованы на следующей неделе.

"Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В Кабмине заверили, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

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Напомним, глава госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил об своем увольнении Кабинетом министров за то, что он "отказался выполнять незаконные указания".

Кабмин (14024) увольнение (2672) энергетика (2549) Гарантированный покупатель (38)


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Топ комментарии
+9
Не логічно. За такі збитки має сидіти пожиттєво з конфіскацією. Є навіть відповідні статті КК, але чомусь "клієнт" на свободі та ще й обурюється...
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14.11.2021 01:49
+6
Проти всі, хто напряму або опосередковано показує бубочці & Ko середнього пальця, терміново заводять справи.
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14.11.2021 09:18
+5
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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14.11.2021 05:46
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Не логічно. За такі збитки має сидіти пожиттєво з конфіскацією. Є навіть відповідні статті КК, але чомусь "клієнт" на свободі та ще й обурюється...
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14.11.2021 01:49 Ответить
можливо ще пальчиком посварять...
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14.11.2021 07:32 Ответить
До конца дочитайте,паникеры
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14.11.2021 16:13 Ответить
За совка чиновника який поцупив понад 12 000 рублів розстрілювали автоматично. Ми не панікуємо. Нам вже пофуй бо ми за 30 років вже звикли до брехні і безкарності. Ми лише іноді "ритуально обурюємось" а потім шуруємо на вибори і обираємо корумпованих покидьків. І нам знову пофуй бо ми і самі не помітили як створили для себе тіньову економіку де поцупити копійочку та зберегти здоровя і поцуплене неможливо.
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14.11.2021 18:44 Ответить
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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14.11.2021 05:46 Ответить
https://www.facebook.com/zhek.prok/posts/1029502151117185
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14.11.2021 07:47 Ответить
джерело таке собі, але що там відбувається "шапіто" і не на користь держави 100%, на жаль.
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14.11.2021 07:50 Ответить
ЗЕкоМАНДА більше 2 років воює з енергетичною галуззю - тільки пиз№ять про нетакі ціни, гавкають до хрипоти про відсутність вугілля, опустились до енерго.гешефтів з москалями і калгазніком назло Європі. *** та приєднайте той Бурштинський ЕО до єдиної енергосистеми а всю систему до європейських енергомереж. Запишіть цю роботу в "Велике крадівництво", "какая разница" чи красти щебінь з асфальтом чи дроти і купувати іржаві електроопори за ціною нержавійки, а всякі трансформатори з розграбованих заводів вже завантажені на трейлери
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14.11.2021 09:54 Ответить
"" Костянтина Петриковця з посади керівника ДП Гарантований покупець звільнили за непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад ""

Звільнили і все??? Більше 30ти років крадуть,а не одного не посадили. А деякі "зільняються" з підвищинням!! ау Віникдиктова де ти?
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14.11.2021 08:19 Ответить
Ви серйозно? Чи під ібупрофеном?
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14.11.2021 08:22 Ответить
Проти всі, хто напряму або опосередковано показує бубочці & Ko середнього пальця, терміново заводять справи.
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14.11.2021 09:18 Ответить
Цього "менегера" треба іпати за "... продажу значного обсягу електроенергії з боку гарантованого покупця за свідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп...", а не за " могла завдати шкоди державі у розмірі понад 500 млн грн та призвела до зменшення інвесторами у зелену енергетику".
Одним словом продав е/енергію не друзям, а чому не іпуть тих хто продав бабломойскому майже всю генерацію Енергоатому за совдеповськими цінами. І тому обурені інвестори з горя зупинили вітряки і закрили чорною плівкою сонячні панелі.
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14.11.2021 09:38 Ответить
у нас давно так водиться..


проваливши роботу,у випадку звільнення волати про"політичні переслідування"...

у Ссср було простіше.

Стаття за саботаж.
США

У кримінальному законодавстві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США саботаж- злочин, направлений на підрив Обороноздатності США (у мирний час) або здійснений з наміром заподіяти шкоду або перешкодити США або якій-небудь асоційованій нації у військових приготуваннях, у веденні війни (у воєнний час або період надзвичайного стану). Об'єктивну сторону саботажу складає пошкодження, знищення, забруднення або зараження військових (оборонних) споруд, матеріалів або пристосувань (Зведення законів США, титул 18, гл. 105).
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14.11.2021 10:00 Ответить
а чому позовів так мало?
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14.11.2021 10:12 Ответить
у нас що тільки Гарантований покупець збитковий? а нафтогаз? чому керівника нафтогаза не звільняють?
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14.11.2021 10:56 Ответить
когда ущербные зеленые считают ущерб, впоминается - кто заплатит за ущерб что они топят щас дорогущим газом
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14.11.2021 14:50 Ответить
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14.11.2021 14:50 Ответить
У нас люди безоружны, а у каганата и Ахметова свои частные армии (ЧОП со своими головорезами и пр), а также свои штыки в ВР и на Банковой. Отсюда все зло уже 30 лет. И так и будет, если добробаты будут гибнуть под иловайсками, а не наводить конституционный порядок в Киеве и не уничтожать всем известных тварей с круговой порукой.

Властная мафия же в Кривом Рогу трех не самых простых братьев отправила на тот свет - и что? Пока что полная безнаказанность зла в Украине. Кому выгодно - понятно. Вот их и надо мочить их же методами. Третьего не дано. Тогда, может быть, и будет что-то меняться к лучшему.
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14.11.2021 14:59 Ответить
Галоперидольчик утренний не забыл принять?
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14.11.2021 15:05 Ответить
Кого как, а меня умилил пассаж о том, что этого деятеля уволили за НЕПРОФЕНССИОНАЛИЗМ!
Вопрос А судьи кто?
В этом шапито под названием Кабмин нет професионалов от слова совсем, то как они могут определять уровень професионализма хоть кого-то?
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14.11.2021 15:38 Ответить
Периковець подал заявление об увольнении, а через сутки или двое его начали увольнять за его "ощибки". Нет уж дорогие прихлебатели и взяточники умейте держать удар !
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14.11.2021 18:05 Ответить
А с инвесторами расплачиваться надо по-любому.
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14.11.2021 18:13 Ответить
 
 