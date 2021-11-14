Кабмин о причинах увольнения руководителя "Гарантированного покупателя" Петриковца: Нанесение ущерба более чем на 500 млн грн и иски на 1,5 млрд грн

Константина Петриковца с должности руководителя ГП Гарантированный покупатель уволили за непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в размере более 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

Причиной увольнения является непрофессионализм и причинение ущерба предприятию в результате продажи значительного объема электроэнергии со стороны гарантированного покупателя по заведомо заниженным ценам в пользу отдельных финансово-промышленных групп", - говорится в сообщении.

В Кабмине заявляют, что транзакция, о которой идет речь, могла нанести ущерб государству в размере более 500 млн грн и привела к уменьшению инвестиций в зеленую энергетику.

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"Это, в свою очередь, привело к искам производителей из альтернативных источников к Гарпок на сумму около 1,5 млрд грн и было предметом рассмотрения профильного комитета Верховной Рады Украины с соответствующим обращением о смене руководителя", - заявили в Кабмине.

Там пообещали, что в понедельник будет создана комиссия по анализу указанных транзакций. Результаты будут обнародованы на следующей неделе.

"Если указанные факты найдут подтверждение, материалы будут переданы в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В Кабмине заверили, что смена руководителя не повлияет на выполнение обязательств перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

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Напомним, глава госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил об своем увольнении Кабинетом министров за то, что он "отказался выполнять незаконные указания".