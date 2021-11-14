Кабмін про причини звільнення керівника "Гарантованого покупця" Петриковця: Заподіяння збитків на понад 500 млн грн і позови на 1,5 млрд грн

Костянтина Петриковця з посади керівника ДП Гарантований покупець звільнили за непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад 500 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку гарантованого покупця за свідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп", - йдеться у повідомленні.

У Кабміні заявляють, що транзакція, про яку йдеться, могла завдати шкоди державі у розмірі понад 500 млн грн та призвела до зменшення інвесторами у зелену енергетику.

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"Це, своєю чергою, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпока на суму близько 1,5 млрд грн і було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням про зміну керівника", - заявили у Кабміні.

Там пообіцяли, що у понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть оприлюднені наступного тижня.

"Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів", - зазначено в повідомленні.

У Кабміні запевнили, що зміна керівника не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

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Нагадаємо, голова держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець заявив про звільнення його Кабінетом міністрів за те, що він "відмовився виконувати незаконні вказівки".