Кабмін про причини звільнення керівника "Гарантованого покупця" Петриковця: Заподіяння збитків на понад 500 млн грн і позови на 1,5 млрд грн
Костянтина Петриковця з посади керівника ДП Гарантований покупець звільнили за непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад 500 млн грн.
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку гарантованого покупця за свідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп", - йдеться у повідомленні.
У Кабміні заявляють, що транзакція, про яку йдеться, могла завдати шкоди державі у розмірі понад 500 млн грн та призвела до зменшення інвесторами у зелену енергетику.
"Це, своєю чергою, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпока на суму близько 1,5 млрд грн і було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням про зміну керівника", - заявили у Кабміні.
Там пообіцяли, що у понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть оприлюднені наступного тижня.
"Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів", - зазначено в повідомленні.
У Кабміні запевнили, що зміна керівника не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.
Нагадаємо, голова держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець заявив про звільнення його Кабінетом міністрів за те, що він "відмовився виконувати незаконні вказівки".
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Звільнили і все??? Більше 30ти років крадуть,а не одного не посадили. А деякі "зільняються" з підвищинням!! ау Віникдиктова де ти?
Одним словом продав е/енергію не друзям, а чому не іпуть тих хто продав бабломойскому майже всю генерацію Енергоатому за совдеповськими цінами. І тому обурені інвестори з горя зупинили вітряки і закрили чорною плівкою сонячні панелі.
проваливши роботу,у випадку звільнення волати про"політичні переслідування"...
у Ссср було простіше.
Стаття за саботаж.
США
У кримінальному законодавстві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США саботаж- злочин, направлений на підрив Обороноздатності США (у мирний час) або здійснений з наміром заподіяти шкоду або перешкодити США або якій-небудь асоційованій нації у військових приготуваннях, у веденні війни (у воєнний час або період надзвичайного стану). Об'єктивну сторону саботажу складає пошкодження, знищення, забруднення або зараження військових (оборонних) споруд, матеріалів або пристосувань (Зведення законів США, титул 18, гл. 105).
Властная мафия же в Кривом Рогу трех не самых простых братьев отправила на тот свет - и что? Пока что полная безнаказанность зла в Украине. Кому выгодно - понятно. Вот их и надо мочить их же методами. Третьего не дано. Тогда, может быть, и будет что-то меняться к лучшему.
Вопрос А судьи кто?
В этом шапито под названием Кабмин нет професионалов от слова совсем, то как они могут определять уровень професионализма хоть кого-то?