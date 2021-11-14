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Новини
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Кабмін про причини звільнення керівника "Гарантованого покупця" Петриковця: Заподіяння збитків на понад 500 млн грн і позови на 1,5 млрд грн

Кабмін про причини звільнення керівника

Костянтина Петриковця з посади керівника ДП Гарантований покупець звільнили за непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад 500 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку гарантованого покупця за свідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп", - йдеться у повідомленні.

У Кабміні заявляють, що транзакція, про яку йдеться, могла завдати шкоди державі у розмірі понад 500 млн грн та призвела до зменшення інвесторами у зелену енергетику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін блокує виплату боргів виробникам "зеленої" енергетики. Керівнику "ГарПоку" Петриковцю погрожували звільненням, він сам написав заяву, - джерело

"Це, своєю чергою, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до Гарпока на суму близько 1,5 млрд грн і було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради України з відповідним зверненням про зміну керівника", - заявили у Кабміні.

Там пообіцяли, що у понеділок буде створена комісія для аналізу вказаних транзакцій. Результати будуть оприлюднені наступного тижня.

"Якщо вказані факти знайдуть підтвердження, матеріали будуть передані до правоохоронних органів", - зазначено в повідомленні.

У Кабміні запевнили, що зміна керівника не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

Також читайте: Зеленський закликав ЗМІ "не кошмарити глядачів" новинами про енергетику

Нагадаємо, голова держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець заявив про звільнення його Кабінетом міністрів за те, що він "відмовився виконувати незаконні вказівки".

Автор: 

Кабмін (14060) звільнення (2663) енергетика (2574) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+9
Не логічно. За такі збитки має сидіти пожиттєво з конфіскацією. Є навіть відповідні статті КК, але чомусь "клієнт" на свободі та ще й обурюється...
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14.11.2021 01:49
+6
Проти всі, хто напряму або опосередковано показує бубочці & Ko середнього пальця, терміново заводять справи.
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14.11.2021 09:18
+5
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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14.11.2021 05:46
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Не логічно. За такі збитки має сидіти пожиттєво з конфіскацією. Є навіть відповідні статті КК, але чомусь "клієнт" на свободі та ще й обурюється...
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14.11.2021 01:49 Відповісти
можливо ще пальчиком посварять...
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14.11.2021 07:32 Відповісти
До конца дочитайте,паникеры
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14.11.2021 16:13 Відповісти
За совка чиновника який поцупив понад 12 000 рублів розстрілювали автоматично. Ми не панікуємо. Нам вже пофуй бо ми за 30 років вже звикли до брехні і безкарності. Ми лише іноді "ритуально обурюємось" а потім шуруємо на вибори і обираємо корумпованих покидьків. І нам знову пофуй бо ми і самі не помітили як створили для себе тіньову економіку де поцупити копійочку та зберегти здоровя і поцуплене неможливо.
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14.11.2021 18:44 Відповісти
Хто "жаба", а хто "гадюка"?
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14.11.2021 05:46 Відповісти
https://www.facebook.com/zhek.prok/posts/1029502151117185
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14.11.2021 07:47 Відповісти
джерело таке собі, але що там відбувається "шапіто" і не на користь держави 100%, на жаль.
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14.11.2021 07:50 Відповісти
ЗЕкоМАНДА більше 2 років воює з енергетичною галуззю - тільки пиз№ять про нетакі ціни, гавкають до хрипоти про відсутність вугілля, опустились до енерго.гешефтів з москалями і калгазніком назло Європі. *** та приєднайте той Бурштинський ЕО до єдиної енергосистеми а всю систему до європейських енергомереж. Запишіть цю роботу в "Велике крадівництво", "какая разница" чи красти щебінь з асфальтом чи дроти і купувати іржаві електроопори за ціною нержавійки, а всякі трансформатори з розграбованих заводів вже завантажені на трейлери
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14.11.2021 09:54 Відповісти
"" Костянтина Петриковця з посади керівника ДП Гарантований покупець звільнили за непрофесіоналізм та заподіяння збитків підприємству у розмірі понад ""

Звільнили і все??? Більше 30ти років крадуть,а не одного не посадили. А деякі "зільняються" з підвищинням!! ау Віникдиктова де ти?
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14.11.2021 08:19 Відповісти
Ви серйозно? Чи під ібупрофеном?
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14.11.2021 08:22 Відповісти
Проти всі, хто напряму або опосередковано показує бубочці & Ko середнього пальця, терміново заводять справи.
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14.11.2021 09:18 Відповісти
Цього "менегера" треба іпати за "... продажу значного обсягу електроенергії з боку гарантованого покупця за свідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп...", а не за " могла завдати шкоди державі у розмірі понад 500 млн грн та призвела до зменшення інвесторами у зелену енергетику".
Одним словом продав е/енергію не друзям, а чому не іпуть тих хто продав бабломойскому майже всю генерацію Енергоатому за совдеповськими цінами. І тому обурені інвестори з горя зупинили вітряки і закрили чорною плівкою сонячні панелі.
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14.11.2021 09:38 Відповісти
у нас давно так водиться..


проваливши роботу,у випадку звільнення волати про"політичні переслідування"...

у Ссср було простіше.

Стаття за саботаж.
США

У кримінальному законодавстві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США саботаж- злочин, направлений на підрив Обороноздатності США (у мирний час) або здійснений з наміром заподіяти шкоду або перешкодити США або якій-небудь асоційованій нації у військових приготуваннях, у веденні війни (у воєнний час або період надзвичайного стану). Об'єктивну сторону саботажу складає пошкодження, знищення, забруднення або зараження військових (оборонних) споруд, матеріалів або пристосувань (Зведення законів США, титул 18, гл. 105).
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14.11.2021 10:00 Відповісти
а чому позовів так мало?
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14.11.2021 10:12 Відповісти
у нас що тільки Гарантований покупець збитковий? а нафтогаз? чому керівника нафтогаза не звільняють?
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14.11.2021 10:56 Відповісти
когда ущербные зеленые считают ущерб, впоминается - кто заплатит за ущерб что они топят щас дорогущим газом
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14.11.2021 14:50 Відповісти
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14.11.2021 14:50 Відповісти
У нас люди безоружны, а у каганата и Ахметова свои частные армии (ЧОП со своими головорезами и пр), а также свои штыки в ВР и на Банковой. Отсюда все зло уже 30 лет. И так и будет, если добробаты будут гибнуть под иловайсками, а не наводить конституционный порядок в Киеве и не уничтожать всем известных тварей с круговой порукой.

Властная мафия же в Кривом Рогу трех не самых простых братьев отправила на тот свет - и что? Пока что полная безнаказанность зла в Украине. Кому выгодно - понятно. Вот их и надо мочить их же методами. Третьего не дано. Тогда, может быть, и будет что-то меняться к лучшему.
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14.11.2021 14:59 Відповісти
Галоперидольчик утренний не забыл принять?
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14.11.2021 15:05 Відповісти
Кого как, а меня умилил пассаж о том, что этого деятеля уволили за НЕПРОФЕНССИОНАЛИЗМ!
Вопрос А судьи кто?
В этом шапито под названием Кабмин нет професионалов от слова совсем, то как они могут определять уровень професионализма хоть кого-то?
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14.11.2021 15:38 Відповісти
Периковець подал заявление об увольнении, а через сутки или двое его начали увольнять за его "ощибки". Нет уж дорогие прихлебатели и взяточники умейте держать удар !
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14.11.2021 18:05 Відповісти
А с инвесторами расплачиваться надо по-любому.
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14.11.2021 18:13 Відповісти
 
 