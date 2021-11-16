Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения

В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру пресечения нардепу Гео Леросу.

Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится суд по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это", – говорится в сообщении.

Лерос приглашает журналистов на судебное заседание.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос