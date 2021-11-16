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Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру пресечения нардепу Гео Леросу.
Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится суд по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это", – говорится в сообщении.
Лерос приглашает журналистов на судебное заседание.
Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".
Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.
Топ комментарии
+21 Привет
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+20 Антон Чигур
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+16 5 копійок
показать весь комментарий16.11.2021 10:07
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показывал свой средний пальчик всем присутствующим ( есть пленки)
ПатИрпИлый просит в СИЗО без права залога.