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Новости Политика Украины
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суд (24691) Лерос Гео (377)

Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Печерский райсуд будет избирать нардепу Леросу меру пресечения

В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру пресечения нардепу Гео Леросу.

Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 15:25 в Печерском суде по адресу: ул. Владимирская, 15 состоится суд по избранию меры пресечения за "жест" Зеленскому и за видео, на которых братья Ермаки торгуют государственными должностями, которые я обнародовал и не извинился за это", – говорится в сообщении.

Лерос приглашает журналистов на судебное заседание.

Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщили о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко опроверг мой протокол допроса после того, как я сказал, что он слово в слово похож. Это фиаско, – Лерос

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
А тому молодому скоту который сбил двух пацанов и не выполнил решение суда о сдаче крови на анализ когда меру пресечения за это будут выбирать???
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16.11.2021 09:59
+20
За средний палец??!!! Вы что там *****, башкой в сосну ударились??! Идиоты!!
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16.11.2021 09:57
+16
Україна 2.5 років без президента. Там сидить блазень.
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16.11.2021 10:07
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За средний палец??!!! Вы что там *****, башкой в сосну ударились??! Идиоты!!
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16.11.2021 09:57 Ответить
Нет...они нашли другое...не выполнение решения суда об извинениях перед дерьмаками...
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16.11.2021 10:00 Ответить
Кто живет в Киеве и имеет возможность прийти и поддержать Гео , помогите пожалуйста !
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16.11.2021 10:27 Ответить
А тому молодому скоту который сбил двух пацанов и не выполнил решение суда о сдаче крови на анализ когда меру пресечения за это будут выбирать???
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16.11.2021 09:59 Ответить
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16.11.2021 10:05 Ответить
дебильный Вовочка ждет прилета вот такого??????
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16.11.2021 10:23 Ответить
А тому мудаку, по-закону, брати аналізи крові ніззззя без дозволу і присутності батьків, бо гівно ще неповнолітнє. А батьки активно відмазуються від надавання дозволів Чекають, щоб пройшов місяць-два для більш-менш повного очищення крові.
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16.11.2021 10:32 Ответить
Трухина крышует лично порношут 🤢🤡🎪🐲, "там же никто не помер ", так и при его дешевой постановке с покушением на шофёра шефира , никто не помер , зегнида НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИБУНУ ООН , чтобы свою дупу отбелить, от расследований Pandora
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16.11.2021 10:32 Ответить
Потрібно знати час і місце. Якщо Народній депутат в Верховній Раді принижує Законного Президента - це принижує і кожного Українця.
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16.11.2021 10:01 Ответить
Україна 2.5 років без президента. Там сидить блазень.
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16.11.2021 10:07 Ответить
Товарищ 😇 , ВАШ ЧЛЕНОГРАЙ ГОСУДАРСТВО Украина 🇺🇦 ,в Юрмале на гастролях порноактрисой и попрошайкой оскорблял ,украинцев постоянно хохлами называл ,а вы🐏🐑73% без малейшего САМОУВАЖЕНИЯ И ГОРДОСТИ выбрали 4-ды УКЛОНИСТА СВОИМ ПАСТУХОМ ! К стати зе на сцене

показывал свой средний пальчик всем присутствующим ( есть пленки)
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16.11.2021 10:41 Ответить
Было бы неплохо в сеть выложить. Чмо обидчивое.
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16.11.2021 12:30 Ответить
Згадую одного п*дара, який у новорічну ніч 18-19 років виступав на Г+Г замість Законного Президента. 73% населення колективно мастурбували на екран. ЗІ Як українець не маю ніякої поваги до того чорта. що всівся у крісло президента завдяки деградованому наріду.
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16.11.2021 10:09 Ответить
Я хто дозволив цьому "Законному" до обрання президентом на підмостках сцени принижувати державу Україну і її народ! Та "німецька порноакторка" і "********* палички" не йдуть в порівняння з якимость пальцем.
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16.11.2021 10:10 Ответить
Надо почаще эти нарезки в сеть выкладывать. Он сам себя закопает.
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16.11.2021 12:31 Ответить
не нужно ассоциировать этого люмпена с Украиной . если кого то и унизили то только Вовку и его тупорылых избирателей
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16.11.2021 10:24 Ответить
мене принижує ця влада
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16.11.2021 10:30 Ответить
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16.11.2021 10:35 Ответить
Отчего у нас и дефицит судей, всякую йухню рассматривают, а действительно важные дела для общества зась.
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16.11.2021 10:01 Ответить
ИМХО: на.уй нам ця "маргинальная" зеблевотина.
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16.11.2021 10:02 Ответить
Были глаза, в какое дерьмо лез, теперь не взыщи.
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16.11.2021 10:04 Ответить
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16.11.2021 10:05 Ответить
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16.11.2021 10:06 Ответить
Потерпілому показали пальчик і воно заплакало.
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16.11.2021 10:09 Ответить
Я чего-то пропустил или у нас депутатскую неприкосновенность сняли?
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16.11.2021 10:18 Ответить
Это страшное преступление!
ПатИрпИлый просит в СИЗО без права залога.
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16.11.2021 10:20 Ответить
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16.11.2021 10:20 Ответить
В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру отсечения пальца нардепу Гео Леросу
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16.11.2021 10:21 Ответить
постановлять вiдрiзати щоб бiльшe нe показував
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16.11.2021 11:30 Ответить
а ведь Лерос мог ему и жопу показать
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16.11.2021 11:33 Ответить
нe мiг. занадто iнтeлигeнтний.
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16.11.2021 11:35 Ответить
Що тут думати? Саме суворе покарання припаяти. Це вже не погроза, як у Федини і Звіробій, це вже справжній замах пальцем, на потерпЕвшего.
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16.11.2021 10:26 Ответить
Тоді як бути з піаністом?
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16.11.2021 10:28 Ответить
А клоуну за игру членом на роялем когда будут меру выбирать?
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16.11.2021 10:34 Ответить
Типо, за разврат дошкольников по телеку. Да на зоне - это опущенческая статья.
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16.11.2021 10:54 Ответить
Средние пальцы показывает в парламенте страны. Он же явно слабоумный ребенок. Какая тюрьма.
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16.11.2021 10:34 Ответить
Держи
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16.11.2021 10:37 Ответить
Класс!
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16.11.2021 12:34 Ответить
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16.11.2021 10:38 Ответить
Посадить за жест, которому нашли историческое обоснование, - это "круто". Маразм крепчал. А что будет делать ЗЕк после своей отставки. Вернее как его сметут. Он на довичне заработал.
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16.11.2021 10:48 Ответить
один мерзопакостник мстит другому
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16.11.2021 10:55 Ответить
Сегодня у пана Яра днюха
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16.11.2021 10:58 Ответить
Украина буде!!!
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16.11.2021 11:11 Ответить
За меня замолвите чистосердечное словечко.
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16.11.2021 11:12 Ответить
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16.11.2021 11:40 Ответить
Лерос показал каким должен быть депутатский маникюр.
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16.11.2021 12:35 Ответить
 
 