Сьогодні Печерський райсуд обиратиме нардепу Леросу запобіжний захід

У Печерському районному суді м. Києва обиратимуть запобіжний захід нардепу Гео Леросу.

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 15:25 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15 відбудеться суд по обранню мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському та за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це", - йдеться в повідомленні.

Лерос запрошує журналістів на судове засідання.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

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