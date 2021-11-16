3 282 47
Сьогодні Печерський райсуд обиратиме нардепу Леросу запобіжний захід
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Печерському районному суді м. Києва обиратимуть запобіжний захід нардепу Гео Леросу.
Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 15:25 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15 відбудеться суд по обранню мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському та за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це", - йдеться в повідомленні.
Лерос запрошує журналістів на судове засідання.
Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".
Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.
Топ коментарі
+21 Привет
показати весь коментар16.11.2021 09:59
+20 Антон Чигур
показати весь коментар16.11.2021 09:57
+16 5 копійок
показати весь коментар16.11.2021 10:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
показывал свой средний пальчик всем присутствующим ( есть пленки)
ПатИрпИлый просит в СИЗО без права залога.