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Сьогодні Печерський райсуд обиратиме нардепу Леросу запобіжний захід

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Печерський райсуд обиратиме нардепу Леросу запобіжний захід

У Печерському районному суді м. Києва обиратимуть запобіжний захід нардепу Гео Леросу.

Про це нардеп повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 15:25 у Печерському суді за адресою: вул. Володимирська, 15 відбудеться суд по обранню мені запобіжного заходу за "жест" Зеленському та за відео, на яких брати Єрмаки торгують державними посадами, які я оприлюднив і не вибачився за це", - йдеться в повідомленні.

Лерос запрошує журналістів на судове засідання.

Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лещенко спростував мій протокол допиту після того, як я сказав, що він слово в слово схожий. Це фіаско, - Лерос

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
А тому молодому скоту который сбил двух пацанов и не выполнил решение суда о сдаче крови на анализ когда меру пресечения за это будут выбирать???
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16.11.2021 09:59
+20
За средний палец??!!! Вы что там *****, башкой в сосну ударились??! Идиоты!!
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16.11.2021 09:57
+16
Україна 2.5 років без президента. Там сидить блазень.
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16.11.2021 10:07
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За средний палец??!!! Вы что там *****, башкой в сосну ударились??! Идиоты!!
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16.11.2021 09:57 Відповісти
Нет...они нашли другое...не выполнение решения суда об извинениях перед дерьмаками...
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16.11.2021 10:00 Відповісти
Кто живет в Киеве и имеет возможность прийти и поддержать Гео , помогите пожалуйста !
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16.11.2021 10:27 Відповісти
А тому молодому скоту который сбил двух пацанов и не выполнил решение суда о сдаче крови на анализ когда меру пресечения за это будут выбирать???
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16.11.2021 09:59 Відповісти
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16.11.2021 10:05 Відповісти
дебильный Вовочка ждет прилета вот такого??????
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16.11.2021 10:23 Відповісти
А тому мудаку, по-закону, брати аналізи крові ніззззя без дозволу і присутності батьків, бо гівно ще неповнолітнє. А батьки активно відмазуються від надавання дозволів Чекають, щоб пройшов місяць-два для більш-менш повного очищення крові.
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16.11.2021 10:32 Відповісти
Трухина крышует лично порношут 🤢🤡🎪🐲, "там же никто не помер ", так и при его дешевой постановке с покушением на шофёра шефира , никто не помер , зегнида НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИБУНУ ООН , чтобы свою дупу отбелить, от расследований Pandora
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16.11.2021 10:32 Відповісти
Потрібно знати час і місце. Якщо Народній депутат в Верховній Раді принижує Законного Президента - це принижує і кожного Українця.
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16.11.2021 10:01 Відповісти
Україна 2.5 років без президента. Там сидить блазень.
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16.11.2021 10:07 Відповісти
Товарищ 😇 , ВАШ ЧЛЕНОГРАЙ ГОСУДАРСТВО Украина 🇺🇦 ,в Юрмале на гастролях порноактрисой и попрошайкой оскорблял ,украинцев постоянно хохлами называл ,а вы🐏🐑73% без малейшего САМОУВАЖЕНИЯ И ГОРДОСТИ выбрали 4-ды УКЛОНИСТА СВОИМ ПАСТУХОМ ! К стати зе на сцене

показывал свой средний пальчик всем присутствующим ( есть пленки)
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16.11.2021 10:41 Відповісти
Было бы неплохо в сеть выложить. Чмо обидчивое.
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16.11.2021 12:30 Відповісти
Згадую одного п*дара, який у новорічну ніч 18-19 років виступав на Г+Г замість Законного Президента. 73% населення колективно мастурбували на екран. ЗІ Як українець не маю ніякої поваги до того чорта. що всівся у крісло президента завдяки деградованому наріду.
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16.11.2021 10:09 Відповісти
Я хто дозволив цьому "Законному" до обрання президентом на підмостках сцени принижувати державу Україну і її народ! Та "німецька порноакторка" і "********* палички" не йдуть в порівняння з якимость пальцем.
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16.11.2021 10:10 Відповісти
Надо почаще эти нарезки в сеть выкладывать. Он сам себя закопает.
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16.11.2021 12:31 Відповісти
не нужно ассоциировать этого люмпена с Украиной . если кого то и унизили то только Вовку и его тупорылых избирателей
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16.11.2021 10:24 Відповісти
мене принижує ця влада
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16.11.2021 10:30 Відповісти
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16.11.2021 10:35 Відповісти
Отчего у нас и дефицит судей, всякую йухню рассматривают, а действительно важные дела для общества зась.
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16.11.2021 10:01 Відповісти
ИМХО: на.уй нам ця "маргинальная" зеблевотина.
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16.11.2021 10:02 Відповісти
Были глаза, в какое дерьмо лез, теперь не взыщи.
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16.11.2021 10:04 Відповісти
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16.11.2021 10:05 Відповісти
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16.11.2021 10:06 Відповісти
Потерпілому показали пальчик і воно заплакало.
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16.11.2021 10:09 Відповісти
Я чего-то пропустил или у нас депутатскую неприкосновенность сняли?
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16.11.2021 10:18 Відповісти
Это страшное преступление!
ПатИрпИлый просит в СИЗО без права залога.
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16.11.2021 10:20 Відповісти
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16.11.2021 10:20 Відповісти
В Печерском районном суде г. Киева будут избирать меру отсечения пальца нардепу Гео Леросу
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16.11.2021 10:21 Відповісти
постановлять вiдрiзати щоб бiльшe нe показував
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16.11.2021 11:30 Відповісти
а ведь Лерос мог ему и жопу показать
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16.11.2021 11:33 Відповісти
нe мiг. занадто iнтeлигeнтний.
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16.11.2021 11:35 Відповісти
Що тут думати? Саме суворе покарання припаяти. Це вже не погроза, як у Федини і Звіробій, це вже справжній замах пальцем, на потерпЕвшего.
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16.11.2021 10:26 Відповісти
Тоді як бути з піаністом?
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16.11.2021 10:28 Відповісти
А клоуну за игру членом на роялем когда будут меру выбирать?
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16.11.2021 10:34 Відповісти
Типо, за разврат дошкольников по телеку. Да на зоне - это опущенческая статья.
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16.11.2021 10:54 Відповісти
Средние пальцы показывает в парламенте страны. Он же явно слабоумный ребенок. Какая тюрьма.
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16.11.2021 10:34 Відповісти
Держи
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16.11.2021 10:37 Відповісти
Класс!
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16.11.2021 12:34 Відповісти
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16.11.2021 10:38 Відповісти
Посадить за жест, которому нашли историческое обоснование, - это "круто". Маразм крепчал. А что будет делать ЗЕк после своей отставки. Вернее как его сметут. Он на довичне заработал.
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16.11.2021 10:48 Відповісти
один мерзопакостник мстит другому
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16.11.2021 10:55 Відповісти
Сегодня у пана Яра днюха
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16.11.2021 10:58 Відповісти
Украина буде!!!
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16.11.2021 11:11 Відповісти
За меня замолвите чистосердечное словечко.
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16.11.2021 11:12 Відповісти
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16.11.2021 11:40 Відповісти
Лерос показал каким должен быть депутатский маникюр.
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16.11.2021 12:35 Відповісти
 
 