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Австрия (734) локдаун (294)

Австрия вводит локдаун с 22 ноября и закрывает границы для туристов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Австрия вводит локдаун с 22 ноября и закрывает границы для туристов

Из-за введенного на территории Австрии локдауна с 22 ноября поездки в Австрию с туристической целью невозможны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Австрии.

"Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что украинцы могут въехать в Австрию, если имеют уважительные причины (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.).

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Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из признанных в стране вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификат о вакцинации считается действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации.

Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке). При этом медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

При этом, как сообщили в украинском посольстве, сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако, они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языках с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.

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Австрия признает следующие вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Лица, имеющие уважительные причины для поездки в Австрию, могут также въехать в страну и с отрицательным результатом теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда). При таких условиях они должны будут отправиться на обязательный 10-дневный карантин после въезда. ПЦР-тесты должны быть сделаны в медицинских лабораториях Украины, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языке. Также необходимо сделать онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC), заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда.

Карантин может быть приостановлен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

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Топ комментарии
+15
Правительство Австрии сейчас рассматривает введение административной и уголовной ответственности для тех кто не хочет делать прививку - диктатура и фашизм возвращаются? Тем временем бедные африканские страны с плохой медициной и отстутствием ковид-вакцинации не знают что такое ковид в принципе. И
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21.11.2021 16:04
+14
Новая религия набирает обороты. Интересен финал. Ваксеры на измене - срут на цензоре жидким пометом. Укололись - теперь не суетитесь под клиентом.
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21.11.2021 16:53
+13
Цей вірус доволі розумний. Ось побачите, десь у другій половині грудня червоних зон практично не залишиться, і так триватиме щонайменше до середини січня. Треба ж заробляти на святах. Далі за обставинами.
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21.11.2021 16:19
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Правила форума Совет форумчан
Якийсь жорстокий цей колективний імунітет.
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21.11.2021 15:43 Ответить
"Гра в КОВІД" як і "Гра в комунізм", "Гра в пекло і рай"
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21.11.2021 15:56 Ответить
Австрия внизу ЕС по уровню вакцинации населения. Так что из-за *********-антиваксов пострадают все
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21.11.2021 16:01 Ответить
там масові протести, а поліція відмовляється розганяти, бо теж вважає , що демократію грубо порушено.
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21.11.2021 16:05 Ответить
Тому будуть сидіти в локдаунах та чухати репу куди діти хворих. Австрійці показали, що вони,в цілому, долпойопи, а їх високий рівень життя скоріш за рахуно лобизання з Лоссією, а не праці. Німці, доречі, вважають австрійців ледачими. Тепер виявляється, що вони ще й религіозні тупарі.
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21.11.2021 17:15 Ответить
на бєльгійщині та австралійщині теж самі ледарі та русохвіли та мракобіси упороті?
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21.11.2021 17:31 Ответить
Саме так. Не знаю що там з Бельгією, але австріці занадто религіозні, вони й раніше були далеко не в лідерах по звичайній вакцинації. Зараз вавка в головах австрійців проявилась повністю
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21.11.2021 17:35 Ответить
я взагалі то про Австралію кажу, народ там кіпішнув бо місцевий прем'єр відчув себе диктатором та завив, що прищепимо усіх і не хвилюють ніякі манси. а у Роттердамі є загиблий від рук поліції під час антивакцинальних заворушень...багато чого відбувається і не треба усе списувати на мракобісся та кацапів, бо є і межа терпіння піплу та розуміння, що від голоду смертність =100%.
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21.11.2021 17:43 Ответить
а на бельгійщині страйк медпрацівників, бо їх теж раком намагаються поставити і відбирати ліцензії якщо не зроблять щеплення від ковіду.
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21.11.2021 17:46 Ответить
Медпрацівник, що відмовляється робити вакцінацію, це якийсь нонсенс. Ліцензія на стол та на вулицю, шукати роботу.
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21.11.2021 17:53 Ответить
Медпрацівник, що відмовляється робити вакцінацію,
вакцинами становятся после долгосрочных испытаний,которых не было.Поэтому это только медицинский препарат с неизвестными последствиями после применения.
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21.11.2021 18:08 Ответить
Ну таки у кацапов хотят отменить уголовное против врачей на период эпидемии - методичка по лечению возовская через чур многих загоняет в гроб-
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21.11.2021 18:39 Ответить
Испытания были, это всё уже здесь разжёвывали. Законов и правил, которые требуют "долгосрочных испытаний" нет. Обычно это делается дольше, потому что нет никакой спешки и потому что в таких процессах большую долю времени занимает бюрократическая волокита.

Вы боитесь каких-то мифических последствий вакцин, но последствия ковида, которые происходят здесь и сейчас, в колоссальных масштабах, вас не волнуют.
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21.11.2021 20:05 Ответить
якби це був ветеринар який відмовився робити щеплення від сказу то я би з вами цілком погодився...але про такі випадки мені не відомо.
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21.11.2021 18:17 Ответить
В Нідерландах поліцаї стріляли вчора в маніфестантів. Поранені в шпиталі.
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21.11.2021 17:46 Ответить
Наче є і загиблий.
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21.11.2021 17:47 Ответить
Можливо. Треба буде почитати.
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21.11.2021 17:53 Ответить
На улицах города вечером собрались сотни людей. Они протестовали против введения комендантского часа неделей ранее. Кроме ограничений по времени работы магазинов и ресторанов, запретили также присутствие зрителей на спортивных мероприятиях и визиты к друзьям в гости (более 4 человек). Ожидается также введение паспортов вакцинации и запрет на использование фейрверков в Новый год.

Протесты переросли в акты вандализма и драки с полицией. Несколько авто правоохранителей подожгли. У протестующих были файеры и камни, сообщает полиция.
Силовики открыли огонь. Раненые есть и среди полицейских, и среди протестующих, их количество точно не известно, по первоначальным данным их не менее семи. Также пострадал журналист. Сообщается, что есть смертельное ранение, но полиция пока не готова подтвердить информацию. Двое протестующих получили пулевые ранения.
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21.11.2021 18:19 Ответить
66% вакцинированных в Австрии
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21.11.2021 17:02 Ответить
для европі єтого очень мало.
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21.11.2021 17:12 Ответить
Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.

52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Против высказались 41%, а 7% - не определились с мнением.

В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.
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21.11.2021 17:50 Ответить
А как насчёт Ирландии ? Там 93% вакцинированных и тоже карантин вводят , ******** в зеркале увидишь
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21.11.2021 18:25 Ответить
че врешь? Германия, Венгрия, Австрия,Израиль впереди планеты всей и при этом не знают, как справиться с ростом заболевших!
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21.11.2021 18:28 Ответить
COVID в Израиле: 497 новых случаев, 82 - подключены к ИВЛ

Израильский минздрав представил обновленные данные по распространению коронавируса в стране.

За минувшие сутки было выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19. Всего было проведено 77 042 теста.

По состоянию на вечер, 20 ноября, 133 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Из них - 82 подключены к аппаратам ИВЛ.

mignews.com/news/health/covid-v-izraile-497-novyh-sluchaev-82-podklyucheny-k-ivl.html

Опрос: большинство родителей за вакцинацию детей

Больничная касса "Маккаби" провела опрос, который показал, что большинство родителей за то, чтобы вакцинировать своих детей от коронавируса. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

Всего было опрошено 500 родителей. 41% опрошенных уверены или думают, что сделают прививку детям.

38% респондентов заявили, что думают или уверены, что не сделают прививку.

21% родителей пока не определились.

mignews.com/news/health/opros-bolshinstvo-roditelej-za-vakcinaciyu-detej.html
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21.11.2021 19:15 Ответить
А во сколько в Израиле пенсы откидывают ласты? Я думаю не в 60
А в 80 они уже могут загнуться от любой болячки...ну а далее ужастики с подыхающими пенсами из ковидотделения..траурная музыка..и перепуганое стадо евреев бежит колоть шмурдяк
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21.11.2021 23:06 Ответить
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию COVID

В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.

Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.

В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.

mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
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21.11.2021 19:27 Ответить
Так уже и ВОЗ начал- мы против обязательной вакцинации и локдаунов. Спрыгивают, мы не причем это дураки на местах. А уколотые всё ни как не успокоятся , всех колоть включая и кошек с собаками
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21.11.2021 18:47 Ответить
Ага, то значить вже й з вакциною туристам не можна
Подивимось, що буде далі...
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21.11.2021 15:57 Ответить
ДаЛі буде третя доза,а потім і 4...
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21.11.2021 15:59 Ответить
Дурак, тебе ж сказали, что страна закрыта для иностранцев. Если у тебя есть веские причины для поездки, то с вакцинацией - пустят
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21.11.2021 16:02 Ответить
только с тестом
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21.11.2021 16:44 Ответить
Для этого же надо было статью прочитать, а не только заголовок. А тут 73 процента только первую строчку осилили… с букварём..
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21.11.2021 19:27 Ответить
Правительство Австрии сейчас рассматривает введение административной и уголовной ответственности для тех кто не хочет делать прививку - диктатура и фашизм возвращаются? Тем временем бедные африканские страны с плохой медициной и отстутствием ковид-вакцинации не знают что такое ковид в принципе. И
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21.11.2021 16:04 Ответить
Они математики не знают - потому и статистики нет . Мрут как мухи.
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21.11.2021 17:03 Ответить
Ну таки эти мрущие как мухи нигерийцы через 30 лет будут третьими в мире по численности населения
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21.11.2021 18:33 Ответить
так крысы тоже очень многочисленны, но это не значит что они долго живут
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21.11.2021 23:10 Ответить
75% вичинфицированных...и далее по тексту + кроме ковида в 40 лет дохнут от малярии и других прелестей
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21.11.2021 23:09 Ответить
Ну, почему же.. В отличие от нас они носят маски и придерживаются рекомендаций ВОЗ.. Смотрел я давеча африканские отборочные к ЧМ 2022 Весь стадион в масках.. ПОГОЛОВНО...
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21.11.2021 17:14 Ответить
В бедных африканских странах столько проблем и болячек, о которых ты даже не слышал, что ковид теряется на их фоне. Я уже молчу о том, что там попросту никто ничего не контролирует. Ноль сделанных тестов - ноль ковида, профит!

Что касается Австрии - правильно делают, что хотят ввести антиваксерам уголовку. Достали уже, мракобесы чёртовы.
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21.11.2021 17:17 Ответить
Значить, скоро і Німеччина закриєтьсяКоротше кажучи, Європа цього року без гірських лиж в Альпах залишиться (Швейцарія поки що відкрита, але по кишені далеко не всім, навіть європейцям).
Але Буковель наші відкриють для іноземців з вакцинацією / негативним тестом - хто ж прибутки захоче втрачати!
Це означає, що з нинішньої хвилі (третьої/четвертої/п'ятої - хто як рахує) ми не вийдемо до кінця березня 2022
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21.11.2021 16:06 Ответить
Цей вірус доволі розумний. Ось побачите, десь у другій половині грудня червоних зон практично не залишиться, і так триватиме щонайменше до середини січня. Треба ж заробляти на святах. Далі за обставинами.
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21.11.2021 16:19 Ответить
Схоже смереки у австрійських горах прикрасять австрійськими політиками, ближче до різдва!
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21.11.2021 16:22 Ответить
Все є і вакцини і наіть ліки вже напідході... Але Лохдауни всерівно запроваджують, хтось щось недоговарює
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21.11.2021 16:28 Ответить
Новая религия набирает обороты. Интересен финал. Ваксеры на измене - срут на цензоре жидким пометом. Укололись - теперь не суетитесь под клиентом.
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21.11.2021 16:53 Ответить
Ваксеры щас себя чувствуют как пасажиры в электричке взявшие билет. А рядом едет безбилетник. Все нанего смотрят и думают:" От блин,мы взяли билет,а он курва безплатно едет."
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21.11.2021 17:30 Ответить
Аналогия некорректная. Правильно так: часть купила билет, часть пролезла зайцами. Вошел контроль и сказал, что пока не оплатят зайцы, электричка не поедет. Зайцы кидаются шлангом и зачитывают конституцию, где ничего не сказано про оплату за проезд. Мне кажется, недовольство оплативших проезд вполне можно понять.
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21.11.2021 20:08 Ответить
Не совсем так..электричка была бесплатной для всех..и вдруг сказали что появился фарсмажор и надо всем платить за страховку...часть тут же купила страховочный билет, часть уже пострадали от от этого фарсмажора и не собираются ничего оплачивать, други просто привыкли ездить бесплатно... А далее то что сверху
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21.11.2021 23:00 Ответить
а непогано, щоби в рот антиваксерам срали, а не на цензорі невідомо кому.
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21.11.2021 19:15 Ответить
Жесть, и для вакцинированных тоже.
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21.11.2021 17:01 Ответить
Що цікаво, це те що як всі лідери демократичного світу можуть швидко закрутити гайки. Обмежити свободу пересування, свободу вибору. І я впевнений що ці всі механізми будуть використовуватись під гаслом суспільного блага для поневолення націй, нардів, і окремих людей. Дивлюсь на майбутьнє людства з легкою тривогою
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21.11.2021 17:04 Ответить
Так вже ж і використовуються.
Більшість хоче ще, вважає існуючі обмеження і порушення недостатніми.
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21.11.2021 17:49 Ответить
у дeржави є право на насильнe збeрeжeння популяцii
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21.11.2021 18:54 Ответить
а на скорочення? насильне.
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21.11.2021 19:47 Ответить
докажи що на скорочeння
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21.11.2021 20:02 Ответить
я не стверджую, я питаю чи держава має право на насильне скорочення населення? І хто вирішив щовона має чи не має? в Конституціях це записано?
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21.11.2021 20:06 Ответить
скорочeння насeлeння вiдбувається по iншим причинам тeж - мeдицина i iгноруваня украiцями настанов. цe комплeксна проблeма. нe лишe вакцинування
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21.11.2021 20:12 Ответить
Что получается. Первая прививка, затем через 1 месяц вторая, затем 1,5-2 месяца ждать иммунитет. Еще через 3 месяца иммунитет испаряется. И новый укол?🙁
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21.11.2021 17:11 Ответить
Аргументов других нет?
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21.11.2021 17:36 Ответить
Россия накопила более чем 92 000 военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна состояться серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", - заявил Буданов.

Он пояснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением.
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21.11.2021 17:43 Ответить
По сути есть какие-то аргументы? Кроме методички?
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21.11.2021 17:47 Ответить
Сплошное бла-бла, как говорит Гретта Тумберг
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21.11.2021 18:43 Ответить
Аргументов по сути у Вас нет, только бред
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21.11.2021 19:09 Ответить
Вот и новые "враги народа" обозначены, да?... меня все мучают сомнения - Кеннеди часом не антивакцинаторы завалили?...
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21.11.2021 17:52 Ответить
Сегрегация, потом демонизация , всё по написаному
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21.11.2021 18:30 Ответить
Бота с запаребрика "терзают сомнения"
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21.11.2021 18:38 Ответить
ребят, обращатесь чаще к врачам с Вашими галюниками... не стоит так много уделять внимания экстрасексорике...
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21.11.2021 18:43 Ответить
Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что ревакцинацию от коронавируса необходимо проводить каждый год)))
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21.11.2021 17:57 Ответить
Все просто, если промежуток меньше, начнется полный хаос. и многие просто забьют. Последствия постоянных перевакцинаций не исследованы и не ясно как они скажутся на пациентах и на вирусах. Один раз в год- вполне достаточно для сверхдоходов Пфайзера
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21.11.2021 18:09 Ответить
В Германии, в ближайшее время, тоже возможен(!) такой «вариант»…….
мы хотели маму к нам на Рождество пригласить, теперь 🤷‍♀️……..
В Баварии и Саксонии - полная #опа=>поэтому «формально» уже Lockdown…….
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21.11.2021 18:12 Ответить
Кстати в Австрии протесты большей части из-за того, что с 1-го февраля хотят ввести обязательное вакцинированные……
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21.11.2021 18:20 Ответить
пора вводити бустерну дозу! А потім четверту, і ще п'яту, і так до безкінечності....
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21.11.2021 20:27 Ответить
 
 