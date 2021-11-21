Австрия вводит локдаун с 22 ноября и закрывает границы для туристов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Из-за введенного на территории Австрии локдауна с 22 ноября поездки в Австрию с туристической целью невозможны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Австрии.
"Начиная с 22 ноября 2021 года на территории Австрии действует общегосударственный карантин для всех категорий граждан (вакцинированные/невакцинированные). Из-за закрытия гостиниц, хостелов, торговых центров, кафе и ресторанов поездки в Австрию с туристической целью невозможны", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что украинцы могут въехать в Австрию, если имеют уважительные причины (посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.).
Для таких лиц въезд без регистрации и без карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации одной из признанных в стране вакцин, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда. Сертификат о вакцинации считается действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации.
Также можно въехать без карантина с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке). При этом медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.
При этом, как сообщили в украинском посольстве, сертификаты вакцинации/выздоровления в приложении "Дія", бумажные сертификаты с портала "Дія" с QR-кодом и бумажные свидетельства от семейного врача (т.н. желтый сертификат) признаются австрийской стороной, однако, они должны быть оформлены исключительно на английском или немецком языках с указанием количества сделанных доз и типа вакцины.
Австрия признает следующие вакцины: Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca/Covishield от Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna; Sinopharm/BIBP SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.
Лица, имеющие уважительные причины для поездки в Австрию, могут также въехать в страну и с отрицательным результатом теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда). При таких условиях они должны будут отправиться на обязательный 10-дневный карантин после въезда. ПЦР-тесты должны быть сделаны в медицинских лабораториях Украины, имеющих соответствующие лицензии, сертификаты и разрешительные документы от МОЗ Украины и оформлены исключительно на английском или немецком языке. Также необходимо сделать онлайн-регистрацию путешествия (Pre-Travel-Clearance – PTC), заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда.
Карантин может быть приостановлен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.
Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, въезжающие вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.
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вакцинами становятся после долгосрочных испытаний,которых не было.Поэтому это только медицинский препарат с неизвестными последствиями после применения.
Вы боитесь каких-то мифических последствий вакцин, но последствия ковида, которые происходят здесь и сейчас, в колоссальных масштабах, вас не волнуют.
Протесты переросли в акты вандализма и драки с полицией. Несколько авто правоохранителей подожгли. У протестующих были файеры и камни, сообщает полиция.
Силовики открыли огонь. Раненые есть и среди полицейских, и среди протестующих, их количество точно не известно, по первоначальным данным их не менее семи. Также пострадал журналист. Сообщается, что есть смертельное ранение, но полиция пока не готова подтвердить информацию. Двое протестующих получили пулевые ранения.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.
52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.
Против высказались 41%, а 7% - не определились с мнением.
В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.
Израильский минздрав представил обновленные данные по распространению коронавируса в стране.
За минувшие сутки было выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19. Всего было проведено 77 042 теста.
По состоянию на вечер, 20 ноября, 133 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Из них - 82 подключены к аппаратам ИВЛ.
mignews.com/news/health/covid-v-izraile-497-novyh-sluchaev-82-podklyucheny-k-ivl.html
Опрос: большинство родителей за вакцинацию детей
Больничная касса "Маккаби" провела опрос, который показал, что большинство родителей за то, чтобы вакцинировать своих детей от коронавируса. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".
Всего было опрошено 500 родителей. 41% опрошенных уверены или думают, что сделают прививку детям.
38% респондентов заявили, что думают или уверены, что не сделают прививку.
21% родителей пока не определились.
mignews.com/news/health/opros-bolshinstvo-roditelej-za-vakcinaciyu-detej.html
А в 80 они уже могут загнуться от любой болячки...ну а далее ужастики с подыхающими пенсами из ковидотделения..траурная музыка..и перепуганое стадо евреев бежит колоть шмурдяк
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.
Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.
Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.
Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.
В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.
mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
Подивимось, що буде далі...
Что касается Австрии - правильно делают, что хотят ввести антиваксерам уголовку. Достали уже, мракобесы чёртовы.
Але Буковель наші відкриють для іноземців з вакцинацією / негативним тестом - хто ж прибутки захоче втрачати!
Це означає, що з нинішньої хвилі (третьої/четвертої/п'ятої - хто як рахує) ми не вийдемо до кінця березня 2022
Більшість хоче ще, вважає існуючі обмеження і порушення недостатніми.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.
Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна состояться серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность бороться.
"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", - заявил Буданов.
Он пояснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением.
мы хотели маму к нам на Рождество пригласить, теперь 🤷♀️……..
В Баварии и Саксонии - полная #опа=>поэтому «формально» уже Lockdown…….