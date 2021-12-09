США ввели санкции против экс-председателя КСУ Тупицкого
Правительство Соединенных Штатов Америки ввело санкции против экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом сообщается 9 декабря на сайте Госдепа США, передает Цензор.НЕТ.
"Ограничения ввели за значительные коррупционные действия, в частности, получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе. Под санкции попала и жена Тупицкого Ольга", - говорится в сообщении.
Санкции предусматривают запрет на въезд в США, блокировку финансовых активов в американских банках.
Напомним, 27 марта 2021 года Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
В мае ДБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году эксчиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), пытавшегося избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды дал заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля, но на него не явилась сторона защиты.
10 июня по сообщению СМИ, 6 судей Конституционного суда Украины в ультимативной форме заблокировали деятельность КСУ, потребовав участия в заседаниях Тупицкого.
1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Это решение обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда. Постановлением от 22 февраля 2021 возбуждено апелляционное производство по заявлению истца.
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ты ж уже большой мальчик,пора в таких вещах разбираться
Такий як ******* ЗЕбанати
Ваши предложения?
но ***** оказался негодяистее,чем они.теперь репу чешут.
Осталось ещё много рыгов, все в Крым не влезут. Надо отделять далее
Скажу открытым тестом, потому что знаю, что намеков ты не понимаешь - смени ник, не позорься.
Але гнати у повній відповідності з Законом. Яко в березні 2019-го прогнали Шевчука. І ніяк інакше.
зе_Никчемность, его няньку ермака_Козыря_Михайлова_Лолиту и всю их антиукраинскую кривохранительную систему на плаху!
1) заплывать за буйки;
2) загорать на маневровых площадках железнодорожных станций;
3) ковыряться в носу под грузом башенных кранов.
"significant corrupt acts to include the acceptance of a monetary bribe"
і це голова цілого конституційного суду ... ну ок. екс-голова та його "половинка"...
лунають сурми... у вухо Ситнику.