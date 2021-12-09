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США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького

США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького

Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляється 9 грудня на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмеження запровадили за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі. Під санкції потрапила й дружина Тупицького Ольга", - йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають заборону на в'їзд у США, блокування фінансових активів в американських банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицькому призначили заставу у 45 тис. грн, - адвокат

Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.

Автор: 

санкції (11771) Тупицький Олександр (258)


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Топ коментарі
+34
так санкции не за то,что его зелень пресует .а за то,что антикоституционно позволил образоваться моносброду.причем досрочно.
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09.12.2021 18:40
+26
А стадо ботов так его защищало от Зе, но госдеп не читает их мнение.
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09.12.2021 18:37
+18
Эх, повезло бубочке в этот раз. Потому что ЗЕшмаркля неприкосновенна. Так осталось всего ничего, меньше 2.5 года. Ну а потом и бубочке, и Бене в штатах выделят камеру. Паечка у них будет кошерная, все как полагается.
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09.12.2021 18:39
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А стадо ботов так его защищало от Зе, но госдеп не читает их мнение.
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09.12.2021 18:37 Відповісти
так санкции не за то,что его зелень пресует .а за то,что антикоституционно позволил образоваться моносброду.причем досрочно.
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09.12.2021 18:40 Відповісти
Гыганько статью прочти)))
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09.12.2021 18:47 Відповісти
кацапа,новость от госдепа только до слов "Нагадаємо, 27 березня Зеленський ..."
ты ж уже большой мальчик,пора в таких вещах разбираться
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09.12.2021 18:51 Відповісти
О, зЕлотий дощик пішов, а теплий то який)
Такий як ******* ЗЕбанати
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09.12.2021 18:43 Відповісти
👏 Браво, янки! 👍
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09.12.2021 18:37 Відповісти
а воно все лизло.....чем то недовольное .бастует. бунтует в междунарудный суд жалуется .к корыту рвётся... такой наглучий и безсовестный корупционер миллионр сепарский....(( ты его в двери...а оно в окно прётся .до чего же есть наглючие,безсовестные люди...((
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09.12.2021 18:37 Відповісти
Эх, повезло бубочке в этот раз. Потому что ЗЕшмаркля неприкосновенна. Так осталось всего ничего, меньше 2.5 года. Ну а потом и бубочке, и Бене в штатах выделят камеру. Паечка у них будет кошерная, все как полагается.
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09.12.2021 18:39 Відповісти
)))))
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09.12.2021 18:41 Відповісти
Недоторкана поки що. Далі буде. Якшо бубочкина нервова система до того часу витримає.
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09.12.2021 18:49 Відповісти
Казалось в какой то момент - жизнь удалась, всего то нужно было не высовываться
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09.12.2021 18:41 Відповісти
Тупицкий явно не Магницкий ..
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09.12.2021 18:41 Відповісти
Скорее хохлицкий!
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09.12.2021 23:31 Відповісти
Теперь у Тупицкого проблема, ...как потратить деньги ..
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09.12.2021 18:43 Відповісти
И не закончить , как Магницкий?
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09.12.2021 21:07 Відповісти
я так понял, один Тупицкий, ****, коррупционер и взяточник. остальные белые и пушистые. нормально. это подтверждение того что я писал. берут все, штаты знают все! щемлят только в своих интересах а на остальных собирают компромат.
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09.12.2021 18:47 Відповісти
Негодяев-рыгов в Украине - треть населения.
Ваши предложения?

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09.12.2021 18:48 Відповісти
Отделить их по территории и пусть негодяйничают как хотят.
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09.12.2021 19:09 Відповісти
они уже сами отделились,при помощи ***** в крыму.
но ***** оказался негодяистее,чем они.теперь репу чешут.
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09.12.2021 19:12 Відповісти
Ну это их проблемы.
Осталось ещё много рыгов, все в Крым не влезут. Надо отделять далее
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09.12.2021 19:28 Відповісти
то не наши проблемы...надо их гнать на раху,и пусть лаптестан отделяет,наделяет,переделяет...
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09.12.2021 19:30 Відповісти
Все кто хотел уже свалили. На рахе тоже не всех ждут- кто поумней и со специальностью- добро пожаловать. А кто глупый - сиди в Украине.
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09.12.2021 19:35 Відповісти
вот и хорошо...только у меня смутные подозрения,что свалили не те,кто поумнее,а те,кто поглупее .впрочем подобное-к подобному.
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09.12.2021 20:09 Відповісти
Самим менять свои границы в сторону отступления?

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09.12.2021 19:31 Відповісти
«Так ведь никаких волостей не напасёшься
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09.12.2021 20:40 Відповісти
только с десяток на майдане на столбах
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09.12.2021 19:09 Відповісти
Ты не прав, их в массе 20-25%, не более. На Востоке у нас их просто побольше… их не так много, при желании можно к ногтю прижать гнид украинских
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09.12.2021 19:13 Відповісти
За рыгов разных окрасов всегда голосует около трети населения. Это моя личная статистика из наблюдений за много лет

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09.12.2021 19:30 Відповісти
А чей человек этот Тупицкий? Не при Потрохе он рулил 5 лет, нет?
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09.12.2021 19:04 Відповісти
Погугли и все узнаешь
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09.12.2021 19:05 Відповісти
Уже погуглил! Янык назначил в 2013 году, а при пете он себя пекрасно чувствовал в КС! Очень странно выглядит! Очень! А теперь санкции) наверное просто так, США без башни?))))
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09.12.2021 19:08 Відповісти
каждый мелкий зелебобик считает себя мудрым; зелебобик - это уже как диагноз

Скажу открытым тестом, потому что знаю, что намеков ты не понимаешь - смени ник, не позорься.
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09.12.2021 19:45 Відповісти
Опять мудрило вылезло из опы *****. Президент Порошенко не назначал тупицкого и не имеет право по Конституции его убирать, прочти , падаль, Конституцию Украины, может в голове вместо дерьма что-то появится. Чего твой конченный гринпоц не может убрать 2,5 года тупицкого, а? Утырки вы редкие, кремлесосы.
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09.12.2021 20:08 Відповісти
Мосґча ослина йди вже спи, чи ти в 2 зміни тут г-ном плюєшся- ботяра привокзальний.
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09.12.2021 23:10 Відповісти
А как судья должен себя чувствовать в КСУ? Гугли дальше про КСУ, срок полномочий судей, порядок назначения и увольнения, ну и про систему сдержек и противовесов. Если ты считаешь, что през имеет право увольнять судей, то с головой у тебя явные проблемы. Если Зеля не посадит Тупицкого по серьезной статье, то сидеть за Тупицкого придется самому Зеле... И да , по поводу ника тебе правильно сказали. Мудрость - точно не твое.
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09.12.2021 20:09 Відповісти
Одразу напрошується висновок - Штати вирішили допомогти кремлівському пацюку Зеленському нашу землю розікрасти....
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09.12.2021 19:08 Відповісти
Вот это логика) железная! Ты еще напиши, что вот только путлер и может нас от злых амеров защитить! Иди таблеток выпей, чудо в панамке
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09.12.2021 19:10 Відповісти
Не хвилюйтеся так, пане зебіл...)))
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09.12.2021 19:12 Відповісти
Да я спокоен! Жду только когда шоколадного все таки посадят! И пох кто именно это сделает - он этого заслуживает! И не за воровство, или предательство, а именно за обман ожиданий майдана! Тварь он! Народ ожидал перемен! Свержения коррупции, а получил все то же самое, так как петюня такой же чел коррупционной системы, со стажем!
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09.12.2021 19:14 Відповісти
не втручайся в внутрішні розборки трьох зебілів, тільки трьох сортів гівна: один юдьчиного, інший - тягнисрака (*********), третя - чисто зе-уродна.
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09.12.2021 19:33 Відповісти
++++++++++++++++++
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09.12.2021 19:39 Відповісти
Це ти нову статтю придумав " не виправдав очікувань Майдану," да зебіл? А шо там тво я Зе-лупа? Вирадала очікуваня майданівців? Свергла корупцію? Де вас дебілів таких кончених тіки плодять?
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09.12.2021 20:22 Відповісти
Это очередное пробитие дна! Обвинить экс-главу Конст. суда в коррупции - наши до такого не додумались!
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09.12.2021 19:11 Відповісти
Опа а блазень до такого не додумався!
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09.12.2021 19:13 Відповісти
Те, що його з КС потрібно гнати геть за корупцію - однозначно.
Але гнати у повній відповідності з Законом. Яко в березні 2019-го прогнали Шевчука. І ніяк інакше.
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09.12.2021 19:30 Відповісти
Тупица затупился!
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09.12.2021 19:33 Відповісти
Ну хорошо, ввели. А против коломойского когда?
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09.12.2021 19:42 Відповісти
А против одного урода - украинского «судьи», имеющего больше трёхсот (!) квартир-апартаментов под сдачу в Испании, не ввели. И против сотен украинских чиновников, скупивших тысячи кВ метров по всему миру,тоже не ввели, наверное, у них все чисто, все законно…
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09.12.2021 19:51 Відповісти
Полоса невезений для Тупицкого не заканчивается... коррупция вылазит боком... или влазит в бок?
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09.12.2021 19:58 Відповісти
це не завадить тупицькому вз*єпати Зе і державу на бабки! причому кешем. тож татарова ще докупи. і так тупицький Зе консерва,але звільнений не по закону! і от за це хтось має бути виєпаним
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09.12.2021 20:01 Відповісти
Браво США!!!
зе_Никчемность, его няньку ермака_Козыря_Михайлова_Лолиту и всю их антиукраинскую кривохранительную систему на плаху!
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09.12.2021 20:27 Відповісти
благослови Господь США! хоть какая-то справедливость на свете....
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09.12.2021 20:50 Відповісти
Фсё! Тупицкий протупил! Налетел на санкции! Как теперь жить, когда Тупицкому категорически ЗАПРЕЩЕНО:
1) заплывать за буйки;
2) загорать на маневровых площадках железнодорожных станций;
3) ковыряться в носу под грузом башенных кранов.
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09.12.2021 20:51 Відповісти
Нужно было держать свои активы в Украине, а не у чёрта на рогах.
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09.12.2021 21:16 Відповісти
Голова Конституційного Суду!
"significant corrupt acts to include the acceptance of a monetary bribe"
і це голова цілого конституційного суду ... ну ок. екс-голова та його "половинка"...
лунають сурми... у вухо Ситнику.
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09.12.2021 21:17 Відповісти
Второй пошел
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09.12.2021 23:49 Відповісти
Щось США криво санкції вводить. Не на тих санкції. Вірніше на тих, але перед цими треба на багато інших.
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10.12.2021 00:09 Відповісти
Таке враження, що США підіграє Карабасу ї його клоуну.
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10.12.2021 00:11 Відповісти
 
 