США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького
Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.
Про це повідомляється 9 грудня на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.
"Обмеження запровадили за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі. Під санкції потрапила й дружина Тупицького Ольга", - йдеться у повідомленні.
Санкції передбачають заборону на в'їзд у США, блокування фінансових активів в американських банках.
Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.
Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.
10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.
1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.
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ты ж уже большой мальчик,пора в таких вещах разбираться
Такий як ******* ЗЕбанати
Ваши предложения?
но ***** оказался негодяистее,чем они.теперь репу чешут.
Осталось ещё много рыгов, все в Крым не влезут. Надо отделять далее
Скажу открытым тестом, потому что знаю, что намеков ты не понимаешь - смени ник, не позорься.
Але гнати у повній відповідності з Законом. Яко в березні 2019-го прогнали Шевчука. І ніяк інакше.
зе_Никчемность, его няньку ермака_Козыря_Михайлова_Лолиту и всю их антиукраинскую кривохранительную систему на плаху!
1) заплывать за буйки;
2) загорать на маневровых площадках железнодорожных станций;
3) ковыряться в носу под грузом башенных кранов.
"significant corrupt acts to include the acceptance of a monetary bribe"
і це голова цілого конституційного суду ... ну ок. екс-голова та його "половинка"...
лунають сурми... у вухо Ситнику.