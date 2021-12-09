США запровадили санкції проти ексголови КСУ Тупицького

Уряд Сполучених Штатів Америки запровадив санкції проти ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляється 9 грудня на сайті Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Обмеження запровадили за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час служби в українській судовій системі. Під санкції потрапила й дружина Тупицького Ольга", - йдеться у повідомленні.

Санкції передбачають заборону на в'їзд у США, блокування фінансових активів в американських банках.

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Нагадаємо, 27 березня Зеленський підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

У травні ДБР повідомило, що досудове розслідування щодо Тупицького у справі про підкуп завершено. Слідством встановлено, що в 2018 році ексчиновник підкупив свідка для надання ним неправдивих показань в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України (Віктора Татькова), який намагався уникнути кримінальної відповідальності у справі, в якій проходив як підозрюваний. Також протягом 2018-2019 років ексглава КСУ тричі надав завідомо неправдиві показання слідчому в інтересах цього ж ексглави ВГСУ.

Подільський районний суд Києва призначив на 28 травня підготовче засідання у справі за обвинуваченням Тупицького в підкупі свідка, але на нього не з'явилася сторона захисту.

10 червня за повідомленням ЗМІ, 6 суддів Конституційного суду України в ультимативній формі заблокували діяльність КСУ, зажадавши участі в засіданнях Тупицького.

1 лютого 2021 року Тупицький звернувся до суду з оскарженням указу від 29 грудня 2020 №607/2020 "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" про відсторонення позивача на два місяці. Постановою від 3 лютого відмовлено у відкритті провадження, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства. Це рішення оскаржено в апеляційному порядку у Великій палаті Верховного суду. Постановою від 22 лютого 2021 року порушено апеляційне провадження за заявою позивача.