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Новости За рубежом
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Босния (78) сепаратизм (11317)

Республика Сербская начала процесс выхода из общегосударственных институтов Боснии и Герцеговины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Республика Сербская начала процесс выхода из общегосударственных институтов Боснии и Герцеговины

Парламент Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, проголосовал за ряд шагов, направленных на выход из государственных институтов этой балканской страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Они также проголосовали за декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и отмечающей, что "все законы, введенные международным высоким представителем Боснии, являются "неконституционными".

Большинство оппозиционных депутатов вышли или бойкотировали голосование, заявив, что инициатива обособления не может быть реализована без кровопролития в стране.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

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Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два очень автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Республики Сербской в руководящем органе БиГ, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня, описывая Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".

В течение многих лет Додик выступал за отделение Республики Сербской и за то, чтобы она стала частью соседней Сербии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.
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Топ комментарии
+22
Как вы думаете от кого может принять баблишко чувак по фамиллии Додик?
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11.12.2021 14:02
+13
да давно как то на Балканах не стреляли и скажите мне наивному там не воняет Путиным и Прашкой??? ой ли?? и это еще раз повод для Евросоюза НАТО США и всему адекватному миру подумать как скоро и где и не одновременно ли на Балканах в Украине Белоруссия Прибалтика Норвегия Швеция... Россия захочет ВСЕ ПОВТОРИТЬ ПО НОВОЙ ---ОПРОВЕРГАЯ--- ПЕСНЮ А ХОТЯ ЛИ РУСЬКА СВЫНОТА ВОЙНЫ???!! Сербы это не-докацапы полу-кацапы но точно не из народов Балкан.. затесались и прилипли там по ошибке им бы где то между Уралом и Сахалином поселиться...
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11.12.2021 14:41
+10
Вот и ещё с ФСБ проблем подкинули европейцам, чтобы меньше про Украину вспоминали.
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11.12.2021 14:02
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Серба на верба! (с)
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11.12.2021 13:59 Ответить
да давно как то на Балканах не стреляли и скажите мне наивному там не воняет Путиным и Прашкой??? ой ли?? и это еще раз повод для Евросоюза НАТО США и всему адекватному миру подумать как скоро и где и не одновременно ли на Балканах в Украине Белоруссия Прибалтика Норвегия Швеция... Россия захочет ВСЕ ПОВТОРИТЬ ПО НОВОЙ ---ОПРОВЕРГАЯ--- ПЕСНЮ А ХОТЯ ЛИ РУСЬКА СВЫНОТА ВОЙНЫ???!! Сербы это не-докацапы полу-кацапы но точно не из народов Балкан.. затесались и прилипли там по ошибке им бы где то между Уралом и Сахалином поселиться...
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11.12.2021 14:41 Ответить
100%.
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11.12.2021 15:06 Ответить
Вот и ещё с ФСБ проблем подкинули европейцам, чтобы меньше про Украину вспоминали.
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11.12.2021 14:02 Ответить
Как вы думаете от кого может принять баблишко чувак по фамиллии Додик?
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11.12.2021 14:02 Ответить
Только от человека с фамилией *****.
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11.12.2021 15:18 Ответить
Гексалог авторитарного популіста:

Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.
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11.12.2021 14:05 Ответить
Комусь цікаво дробити світ на мілкі князівства . Хтось легко ними маніпулює. Хтоце, діду?))))
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11.12.2021 14:14 Ответить
Плохой суржик, курсант.
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11.12.2021 14:55 Ответить
Усім буде корисно і цікаво подробити Московщину не маленькі наділи, без ядерної зброї і нехай живуть там собі, як знають.
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11.12.2021 14:58 Ответить
это кстати и не плохо...Покажет Европке, что бывает при договоренностях с РФ и "впихивании невпих*емого"...Кроме того, ну что может в жизни сделать человек с фамилией Додик?
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11.12.2021 14:17 Ответить
ну тут є своя логіка. тому варто поділити боснію, сербам свою частину(щоправда доведеться частково перемістити населення), інші як бажають можуть мати окрему державу. тож не всі експерименти вдалі
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11.12.2021 14:20 Ответить
О ще одні імперці виповзли, І тут без мокшанців ну ні як!!!!! Задовбали вже!!!!!
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11.12.2021 14:21 Ответить
Опять в нам насрали в шаровары. Когда мы сами начнем такое делать? Зеленая команда даже вагнеровцев не смогла.
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11.12.2021 14:25 Ответить
Ми- це хто?
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11.12.2021 14:59 Ответить
Украинцы. А ты засланный москаль, ****.
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11.12.2021 15:19 Ответить
І як, з Лахти під німецьким проксі сильно ти щось робиш?))
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11.12.2021 19:38 Ответить
Це до речі німці їх так свого часу "замирили" за допомогою того ж самого "Штангенциркуля".
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11.12.2021 14:24 Ответить
і Боснію кацапчуки розвалили-
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11.12.2021 14:29 Ответить
А як боснійцям жити разом з сербами після того, що вони робили їм геноцид? Вітер їм у спину.
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11.12.2021 15:53 Ответить
если бы не вражеская позиция по отношению к Украине то поддержал бы республику.какое отношение имеют мусульмане боснийцы к православным сербам и их землям?-никакого просто во времена распада югославии в те военные годы так получилось
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11.12.2021 14:30 Ответить
так вы уже определитесь там В Сербии- с Европой вы или с упырями из рашки- а то в ЕС претесь и заодно на подсосе у московитов -
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11.12.2021 14:34 Ответить
Накуй,такие"европейцы".
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11.12.2021 14:43 Ответить
Они с ******* пример берут. Тем тоже нравится одним седалищем на двух стульях сидеть.
Почти как у Ильфа и Петрова - "Мысленно с вами". ))
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11.12.2021 14:46 Ответить
Судя по местному населению - упыри это как раз вы (мы). Если дать почитать комментарии с цензора европейцу, он сойдет с ума от ***..сти.
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11.12.2021 15:28 Ответить
Вони з рашкою, і такі ж нелюди. Рашка там і війну затіяла і фінансувала і зброю давала, як в ордло. Навіть своїх двох журналістів там убили, щоб не оприлюднили той жах у Боснії. Але там не тільки мусульмани живуть, Герцеговина це вже католики.
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11.12.2021 16:01 Ответить
Какое поддержал , если в предтече всех мировых войн они являются зачинщиками... Пусть лучше под Боснией бы были(типо, в союзе). Там же кацапы военки подкинут , наобещают , шо сербийцы будут на Балканах ведущей славянской страной - как пить дать , все начнется по новой.
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11.12.2021 16:55 Ответить
двух недель не прошло как Додик с ****** встречался и вот те результат
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11.12.2021 14:31 Ответить
Догадайтесь,откуда-ноги,растут.
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11.12.2021 14:42 Ответить
пошел шарик по *****.
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11.12.2021 14:46 Ответить
Только в рашиков могут быть такие союзнички, как Додон иДодик.
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11.12.2021 14:58 Ответить
Су... де ще не нас....и ординці? Скоро там будуть
їхтамнети. Жили Балкани тихо і мирно останні пятнадцять років, так знову на небосхилі появився - собиратель русских земель. Буде нова біда у світі.
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11.12.2021 15:00 Ответить
Раша решила использовать и эту непростую, старую, ситуацию.. Без них там точно не обошлось. Дали отмашку на дестабилизацию Смотря на карту нынешней Боснии.. она выглядит как лоскутное одеяло ( приблизительно тоже делает или хочет этого достичь Раша в Грузии, Молдове, Азербайджане и особенно в Украине. Это еще раз подтверждает, ни каких автономий ОРДЛО. Пускай оно в таких вот " границах" коровьей лепешки содержится Рашей чем будет разлагать Украину. Именно пример Боснии показывает, это не наш путь. Наш путь история Хорватии. Но Раша не Сербия и поэтому нам это не под силу, тогда нужно просто держать нынешние позиции и поддаваться на лживое предложения " решения конфликта" Что до Боснии, то в случае если "реПУблика околосербская" хочет по факту отделения, то Хорватско- мусульманскому объединению нужно перекрыть им проезд в их анклавы.. по сути те разбиты на три части и если в одну по сути можно попасть через Черногорию то вот по одной все проблематично. В итоге все выльется в присоединению Р. Сербской к Сербии, особенно если Коссово присоединится в Албании( о чем сейчас заговорили. Тогда конечно хорватско- мусульманской Боснии нужно будет "прилипать" к Хорватии, но вот проблема что босняков- мусульман это не устроит.. В общем возможна новая война или по крайней мере обострение ситуации.
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11.12.2021 15:01 Ответить
сербские шлюхи всегда готовы услужить своим свинохозяевам
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11.12.2021 15:03 Ответить
Напомнить как мы сначала поддерживали Надю, даже рисовали картины, а потом с таким же усердием ее обосрали? Или память как у рыбки?
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11.12.2021 15:31 Ответить
Серби знов почали будувати велікую сербію.
Кацапстан дав старт процесу для упоратих
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11.12.2021 15:03 Ответить
Лично я считаю ,что ордынская резервация - ордло должно быть юридически изолировано.Резервация,она и есть резервация,она никогда не станет метрополией орды.С Крымом - сложнее.Но чемодан для орды должен стать неподъемным.Уже сейчас чечены и дагестанцы правят в Крыму бал..Навязывают свои нравы.Орда ,в отрыве от цивилизации обречена.
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11.12.2021 15:11 Ответить
В 90х були підписані дейтонські угоди, які зрештою дійсно припинили кількарічну різанину, але в результаті була побудована мертвонароджене державоподібне утворення, яке сьогодні доживає останні свої дні. Це урок для українців, тих хто хоче миру за будь яку ціну.
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11.12.2021 15:11 Ответить
кремлефюрреру нужна кровь на балканах, чтобы отвести мировое внимание от проблем с Украиной.
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11.12.2021 15:45 Ответить
Серби кацапские прокси.
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11.12.2021 15:53 Ответить
Сербы опять хотят обмазаться кацапским говном.Может это и к лучшему.ЕС не будет тратить силы и ресурсы на присоединение к себе этой страны.
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11.12.2021 22:01 Ответить
Плешивая ****************** решила и там гавном намазать?
Как это парусски...))))
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11.12.2021 22:43 Ответить
 
 