Республика Сербская начала процесс выхода из общегосударственных институтов Боснии и Герцеговины

Парламент Республики Сербской, государственного образования в составе Боснии и Герцеговины, проголосовал за ряд шагов, направленных на выход из государственных институтов этой балканской страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

10 декабря депутаты проголосовали за начало процедуры выхода Республики Сербской из боснийской армии, служб безопасности, налоговой и судебной системы.

Они также проголосовали за декларацию, призывающую к разработке новой конституции Республики Сербской и отмечающей, что "все законы, введенные международным высоким представителем Боснии, являются "неконституционными".

Большинство оппозиционных депутатов вышли или бойкотировали голосование, заявив, что инициатива обособления не может быть реализована без кровопролития в стране.

Босния находится в затяжном политическом кризисе из-за сепаратистских шагов Республики Сербской. Нарастают опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено, что поставит под угрозу региональную стабильность.

Читайте также: ЕС одобрил вступление в союз стран Западных Балкан, - декларация

Дейтонские мирные соглашения создали в рамках Боснии и Герцеговины два очень автономных образования, имеющих общие учреждения: Республику Сербскую и Боснийско-хорватскую федерацию.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Республики Сербской в руководящем органе БиГ, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня, описывая Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".

В течение многих лет Додик выступал за отделение Республики Сербской и за то, чтобы она стала частью соседней Сербии.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 2 декабря Путин провел "полезную" встречу с лидером боснийских сербов Додиком, который угрожает выйти из всех государственных институтов Боснии.