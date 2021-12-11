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Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних інституцій Боснії і Герцеговини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних інституцій Боснії і Герцеговини

Парламент Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, проголосував за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій цієї балканської країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  про це пише Радіо Свобода.

10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.

Вони також проголосували за декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і зазначає, що "всі закони, введені міжнародним високим представником Боснії, є "неконституційними".

Більшість опозиційних депутатів вийшли або бойкотували голосування, заявивши, що ініціатива відокремлення не може бути реалізована без додаткового кровопролиття в країні.

Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставитить під загрозу регіональну стабільність.

Також читайте: ЄС схвалив вступ у союз країн Західних Балкан, - декларація

Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два дуже автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Республіки Сербської в керівному органі БіГ, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня, описуючи Боснію як "експеримент міжнародної спільноти" і "неможливу нав’язану країну".

Протягом багатьох років Додік виступав за відділення Республіки Сербської та за те, щоб вона стала частиною сусідньої Сербії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 2 грудня Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії.

Нагадаємо, із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.
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Топ коментарі
+22
Как вы думаете от кого может принять баблишко чувак по фамиллии Додик?
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11.12.2021 14:02
+13
да давно как то на Балканах не стреляли и скажите мне наивному там не воняет Путиным и Прашкой??? ой ли?? и это еще раз повод для Евросоюза НАТО США и всему адекватному миру подумать как скоро и где и не одновременно ли на Балканах в Украине Белоруссия Прибалтика Норвегия Швеция... Россия захочет ВСЕ ПОВТОРИТЬ ПО НОВОЙ ---ОПРОВЕРГАЯ--- ПЕСНЮ А ХОТЯ ЛИ РУСЬКА СВЫНОТА ВОЙНЫ???!! Сербы это не-докацапы полу-кацапы но точно не из народов Балкан.. затесались и прилипли там по ошибке им бы где то между Уралом и Сахалином поселиться...
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11.12.2021 14:41
+10
Вот и ещё с ФСБ проблем подкинули европейцам, чтобы меньше про Украину вспоминали.
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11.12.2021 14:02
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Серба на верба! (с)
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11.12.2021 13:59 Відповісти
да давно как то на Балканах не стреляли и скажите мне наивному там не воняет Путиным и Прашкой??? ой ли?? и это еще раз повод для Евросоюза НАТО США и всему адекватному миру подумать как скоро и где и не одновременно ли на Балканах в Украине Белоруссия Прибалтика Норвегия Швеция... Россия захочет ВСЕ ПОВТОРИТЬ ПО НОВОЙ ---ОПРОВЕРГАЯ--- ПЕСНЮ А ХОТЯ ЛИ РУСЬКА СВЫНОТА ВОЙНЫ???!! Сербы это не-докацапы полу-кацапы но точно не из народов Балкан.. затесались и прилипли там по ошибке им бы где то между Уралом и Сахалином поселиться...
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11.12.2021 14:41 Відповісти
100%.
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11.12.2021 15:06 Відповісти
Вот и ещё с ФСБ проблем подкинули европейцам, чтобы меньше про Украину вспоминали.
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11.12.2021 14:02 Відповісти
Как вы думаете от кого может принять баблишко чувак по фамиллии Додик?
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11.12.2021 14:02 Відповісти
Только от человека с фамилией *****.
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11.12.2021 15:18 Відповісти
Гексалог авторитарного популіста:

Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.
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11.12.2021 14:05 Відповісти
Комусь цікаво дробити світ на мілкі князівства . Хтось легко ними маніпулює. Хтоце, діду?))))
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11.12.2021 14:14 Відповісти
Плохой суржик, курсант.
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11.12.2021 14:55 Відповісти
Усім буде корисно і цікаво подробити Московщину не маленькі наділи, без ядерної зброї і нехай живуть там собі, як знають.
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11.12.2021 14:58 Відповісти
это кстати и не плохо...Покажет Европке, что бывает при договоренностях с РФ и "впихивании невпих*емого"...Кроме того, ну что может в жизни сделать человек с фамилией Додик?
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11.12.2021 14:17 Відповісти
ну тут є своя логіка. тому варто поділити боснію, сербам свою частину(щоправда доведеться частково перемістити населення), інші як бажають можуть мати окрему державу. тож не всі експерименти вдалі
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11.12.2021 14:20 Відповісти
О ще одні імперці виповзли, І тут без мокшанців ну ні як!!!!! Задовбали вже!!!!!
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11.12.2021 14:21 Відповісти
Опять в нам насрали в шаровары. Когда мы сами начнем такое делать? Зеленая команда даже вагнеровцев не смогла.
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11.12.2021 14:25 Відповісти
Ми- це хто?
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11.12.2021 14:59 Відповісти
Украинцы. А ты засланный москаль, ****.
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11.12.2021 15:19 Відповісти
І як, з Лахти під німецьким проксі сильно ти щось робиш?))
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11.12.2021 19:38 Відповісти
Це до речі німці їх так свого часу "замирили" за допомогою того ж самого "Штангенциркуля".
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11.12.2021 14:24 Відповісти
і Боснію кацапчуки розвалили-
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11.12.2021 14:29 Відповісти
А як боснійцям жити разом з сербами після того, що вони робили їм геноцид? Вітер їм у спину.
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11.12.2021 15:53 Відповісти
если бы не вражеская позиция по отношению к Украине то поддержал бы республику.какое отношение имеют мусульмане боснийцы к православным сербам и их землям?-никакого просто во времена распада югославии в те военные годы так получилось
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11.12.2021 14:30 Відповісти
так вы уже определитесь там В Сербии- с Европой вы или с упырями из рашки- а то в ЕС претесь и заодно на подсосе у московитов -
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11.12.2021 14:34 Відповісти
Накуй,такие"европейцы".
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11.12.2021 14:43 Відповісти
Они с ******* пример берут. Тем тоже нравится одним седалищем на двух стульях сидеть.
Почти как у Ильфа и Петрова - "Мысленно с вами". ))
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11.12.2021 14:46 Відповісти
Судя по местному населению - упыри это как раз вы (мы). Если дать почитать комментарии с цензора европейцу, он сойдет с ума от ***..сти.
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11.12.2021 15:28 Відповісти
Вони з рашкою, і такі ж нелюди. Рашка там і війну затіяла і фінансувала і зброю давала, як в ордло. Навіть своїх двох журналістів там убили, щоб не оприлюднили той жах у Боснії. Але там не тільки мусульмани живуть, Герцеговина це вже католики.
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11.12.2021 16:01 Відповісти
Какое поддержал , если в предтече всех мировых войн они являются зачинщиками... Пусть лучше под Боснией бы были(типо, в союзе). Там же кацапы военки подкинут , наобещают , шо сербийцы будут на Балканах ведущей славянской страной - как пить дать , все начнется по новой.
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11.12.2021 16:55 Відповісти
двух недель не прошло как Додик с ****** встречался и вот те результат
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11.12.2021 14:31 Відповісти
Догадайтесь,откуда-ноги,растут.
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11.12.2021 14:42 Відповісти
пошел шарик по *****.
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11.12.2021 14:46 Відповісти
Только в рашиков могут быть такие союзнички, как Додон иДодик.
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11.12.2021 14:58 Відповісти
Су... де ще не нас....и ординці? Скоро там будуть
їхтамнети. Жили Балкани тихо і мирно останні пятнадцять років, так знову на небосхилі появився - собиратель русских земель. Буде нова біда у світі.
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11.12.2021 15:00 Відповісти
Раша решила использовать и эту непростую, старую, ситуацию.. Без них там точно не обошлось. Дали отмашку на дестабилизацию Смотря на карту нынешней Боснии.. она выглядит как лоскутное одеяло ( приблизительно тоже делает или хочет этого достичь Раша в Грузии, Молдове, Азербайджане и особенно в Украине. Это еще раз подтверждает, ни каких автономий ОРДЛО. Пускай оно в таких вот " границах" коровьей лепешки содержится Рашей чем будет разлагать Украину. Именно пример Боснии показывает, это не наш путь. Наш путь история Хорватии. Но Раша не Сербия и поэтому нам это не под силу, тогда нужно просто держать нынешние позиции и поддаваться на лживое предложения " решения конфликта" Что до Боснии, то в случае если "реПУблика околосербская" хочет по факту отделения, то Хорватско- мусульманскому объединению нужно перекрыть им проезд в их анклавы.. по сути те разбиты на три части и если в одну по сути можно попасть через Черногорию то вот по одной все проблематично. В итоге все выльется в присоединению Р. Сербской к Сербии, особенно если Коссово присоединится в Албании( о чем сейчас заговорили. Тогда конечно хорватско- мусульманской Боснии нужно будет "прилипать" к Хорватии, но вот проблема что босняков- мусульман это не устроит.. В общем возможна новая война или по крайней мере обострение ситуации.
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11.12.2021 15:01 Відповісти
сербские шлюхи всегда готовы услужить своим свинохозяевам
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11.12.2021 15:03 Відповісти
Напомнить как мы сначала поддерживали Надю, даже рисовали картины, а потом с таким же усердием ее обосрали? Или память как у рыбки?
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11.12.2021 15:31 Відповісти
Серби знов почали будувати велікую сербію.
Кацапстан дав старт процесу для упоратих
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11.12.2021 15:03 Відповісти
Лично я считаю ,что ордынская резервация - ордло должно быть юридически изолировано.Резервация,она и есть резервация,она никогда не станет метрополией орды.С Крымом - сложнее.Но чемодан для орды должен стать неподъемным.Уже сейчас чечены и дагестанцы правят в Крыму бал..Навязывают свои нравы.Орда ,в отрыве от цивилизации обречена.
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11.12.2021 15:11 Відповісти
В 90х були підписані дейтонські угоди, які зрештою дійсно припинили кількарічну різанину, але в результаті була побудована мертвонароджене державоподібне утворення, яке сьогодні доживає останні свої дні. Це урок для українців, тих хто хоче миру за будь яку ціну.
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11.12.2021 15:11 Відповісти
кремлефюрреру нужна кровь на балканах, чтобы отвести мировое внимание от проблем с Украиной.
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11.12.2021 15:45 Відповісти
Серби кацапские прокси.
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11.12.2021 15:53 Відповісти
Сербы опять хотят обмазаться кацапским говном.Может это и к лучшему.ЕС не будет тратить силы и ресурсы на присоединение к себе этой страны.
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11.12.2021 22:01 Відповісти
Плешивая ****************** решила и там гавном намазать?
Как это парусски...))))
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11.12.2021 22:43 Відповісти
 
 