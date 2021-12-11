Республіка Сербська почала процес виходу із загальнодержавних інституцій Боснії і Герцеговини
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Парламент Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, проголосував за низку кроків, спрямованих на вихід з державних інституцій цієї балканської країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
10 грудня депутати проголосували за початок процедури виходу Республіки Сербської з боснійської армії, служб безпеки, податкової та судової систем.
Вони також проголосували за декларацію, яка закликає до розробки нової конституції Республіки Сербської і зазначає, що "всі закони, введені міжнародним високим представником Боснії, є "неконституційними".
Більшість опозиційних депутатів вийшли або бойкотували голосування, заявивши, що ініціатива відокремлення не може бути реалізована без додаткового кровопролиття в країні.
Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистські кроки Республіки Сербської. Наростають побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована, що поставитить під загрозу регіональну стабільність.
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Дейтонські мирні угоди створили в рамках Боснії та Герцеговини два дуже автономні утворення, які мають спільні інституції: Республіку Сербську та Боснійсько-хорватську федерацію.
Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Республіки Сербської в керівному органі БіГ, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня, описуючи Боснію як "експеримент міжнародної спільноти" і "неможливу нав’язану країну".
Протягом багатьох років Додік виступав за відділення Республіки Сербської та за те, щоб вона стала частиною сусідньої Сербії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 2 грудня Путін провів "корисну" зустріч із лідером боснійських сербів Додіком, який погрожує вийти з усіх державних інституцій Боснії.
Нагадаємо, із Мілорадом Додіком пов'язаний скандал, коли 12 грудня 2020 року міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.
Пізніше прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
Глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.
15 січня 2021 року Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо незаконного вивезення в Боснію і Герцеговину старовинної української ікони. Президент Мілорад Додік повідомив, що може повернути ікону Україні, але за деяких умов.
Будь ласка, зачекайте...
Руйнуй непідвладні тобі інституції.
2. Компрометуй медіа, щоб мати їх під контролем.
3. Контролюй військовиків, заграючи з армією.
4. Не стримуй еміграцію, не зважай на рівень бідності.
5. Орієнтуйся на долар як основну резервну валюту.
6. Вдавай великого демократа.
Почти как у Ильфа и Петрова - "Мысленно с вами". ))
їхтамнети. Жили Балкани тихо і мирно останні пятнадцять років, так знову на небосхилі появився - собиратель русских земель. Буде нова біда у світі.
Кацапстан дав старт процесу для упоратих
Как это парусски...))))