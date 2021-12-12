УДА вместе с украинским народом готова к эффективному противодействию России, - Ярош

Украинская добровольческая армия готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию агрессивным планам России.

Об этом пишет в Facebook бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние недели совершил несколько важных поездок и провел кучу встреч и совещаний…

Главная тема - отражение возможного полномасштабного вторжения Эрефии или действия в случае обострения ситуации на восточном фронте.

Вывод: Украинская добровольческая армия в полном подчинении командования Вооруженных сил Украины готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию, вместе со всем украинским народом, агрессивным планам векового врага", - говорит Ярош.

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Он перечисляет подразделения:

- медицинский батальон "Госпитальеры" под командованием народного депутата, кавалера ордена "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней Яны Зинкевич;

- 5-й отдельный батальон под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней, друга Владислава (Черного);

- 8-й отдельный батальон "Аратта" им. Андрея Гергерта под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Андрея Копичина (Марадоны);

- отдельный миротворческий чеченский батальон имени Шейха Мансура под командованием друга Муслима;

- Служба военной разведки УДА;

- Служба военно-полевой жандармерии УДА;

- областные территориальные подразделения УДА;

- общественная структура "Государственная инициатива Яроша" как организация всестороннего обеспечения УДА.

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Также, по информации Яроша, готовы:

- к возобновлению деятельности Учебного центра УДА;

- к формированию и развертыванию 3-й отдельный батальон;

- к развертыванию отдельный легкопехотный отряд "Одесса";

- к развертыванию отдельный экспедиционный батальон "Беларусь".

Кроме того, действуют на фронте отдельный легкопехотный отряд "Волынь" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Владимира (Тихого), Отдельная тактическая снайперская группа "Браконьеры" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, друга Браконьера и главный штаб УДА под командованием начальника штаба полковника запаса Вооруженных сил Украины, друга Сергея Ильницкого.

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