РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8421 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
16 489 133
война (46661) Ярош (314)

УДА вместе с украинским народом готова к эффективному противодействию России, - Ярош

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

УДА вместе с украинским народом готова к эффективному противодействию России, - Ярош

Украинская добровольческая армия готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию агрессивным планам России.

Об этом пишет в Facebook бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, сообщает Цензор.НЕТ.

"В последние недели совершил несколько важных поездок и провел кучу встреч и совещаний…

Главная тема - отражение возможного полномасштабного вторжения Эрефии или действия в случае обострения ситуации на восточном фронте.

Вывод: Украинская добровольческая армия в полном подчинении командования Вооруженных сил Украины готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию, вместе со всем украинским народом, агрессивным планам векового врага", - говорит Ярош.

Читайте также: Главы МИД стран "Большой семерки" предупредили РФ о "серьезных последствиях" и "значительной цене" в случае нападения на Украину, - заявление

Он перечисляет подразделения:

- медицинский батальон "Госпитальеры" под командованием народного депутата, кавалера ордена "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней Яны Зинкевич;

- 5-й отдельный батальон под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней, друга Владислава (Черного);

- 8-й отдельный батальон "Аратта" им. Андрея Гергерта под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Андрея Копичина (Марадоны);

- отдельный миротворческий чеченский батальон имени Шейха Мансура под командованием друга Муслима;

- Служба военной разведки УДА;

- Служба военно-полевой жандармерии УДА;

- областные территориальные подразделения УДА;

- общественная структура "Государственная инициатива Яроша" как организация всестороннего обеспечения УДА.

Читайте также: "Призываю к серьезному международному диалогу", - Папа Римский Франциск о ситуации в Украине

Также, по информации Яроша, готовы:

- к возобновлению деятельности Учебного центра УДА;

- к формированию и развертыванию 3-й отдельный батальон;

- к развертыванию отдельный легкопехотный отряд "Одесса";

- к развертыванию отдельный экспедиционный батальон "Беларусь".

Кроме того, действуют на фронте отдельный легкопехотный отряд "Волынь" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Владимира (Тихого), Отдельная тактическая снайперская группа "Браконьеры" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, друга Браконьера и главный штаб УДА под командованием начальника штаба полковника запаса Вооруженных сил Украины, друга Сергея Ильницкого.

Читайте также: Новое правительство ФРГ будет включаться в нормандский процесс, чтобы немедленно побуждать Путина вернуться за стол переговоров, – посол Мельник
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+62
показать весь комментарий
12.12.2021 20:57
+53

Коли звучать трембіти - балалайки замовкають.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:16
+45
В добрий час ,друзі !!!)))
показать весь комментарий
12.12.2021 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Да я не против,будем ждать демократию.И пуйло скажем подождать с нападением. Ты вообще соображаешь кто эти 73% в стране, и почему они голосовали за ЗЕ? Вот так же само они и воевать пойдут.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:37 Ответить
Олигархия довела до того, что обдуриваемый 30 лет народ, более 90% которого ранее проголосовали за независимость, вдруг 73% проголосовал за клоуна.

Многие мировые лидеры говорили, что демократия это плохо, но все остальное намного хуже.
Олигархи и политики, которые в течение 30 лет лишают народ демократии являются преступниками, заслуживающие пожизненного заключения.

Народ наш, как единое целое, конечно, не оптимально мыслит, но все олигархи и политики, обманывающие и обкрадывающие народ несравнимо хуже.
То что народ не оптимально мыслит вина политиков, которые не дают народу узнать правду.

Каждый человек, сам по себе, не обязан суметь докопаться до истины. В народе очень много людей, которые знают правду, которую должен узнать народ. Но олигархи и политики делают все чтобы их голоса не прозвучали для людей. Вместо этого политики подло искажают происходящее и переворачивают людям мозги, при помощи хитрых технологий.

Это не вина народа, они жертвы. Те кто во всем винят народ это преступники, участвующие в технологиях олигархов и политиков. Переводя стрелки они отмазывают главных виновников.
показать весь комментарий
12.12.2021 23:56 Ответить
А насчет "ждать демократии"... Не ждать ее надо, а добиваться. Надо выходить и требовать неотложные выборы и власть перед уходом заставить принять демократические законы о выборах.
Притом выходить необходимо только на абсолютно мирные протесты против власти. При этом хутину сложно будет найти повод напасть. На олигархичнскую власть надо надавить не силой, а масовостью и правильными требованиями, которые будут поддержаны всем народом, всех регионов.
показать весь комментарий
13.12.2021 00:04 Ответить
Хутин дождался того, что народ разуверился, что будет демократия и нормальная власть. И на этом он надеется сыграть, вплоть до того, что напасть. Если в Украине назначатся новые выборы и народу покажут, что выборы действительно будут демократическими, народ воспрянет, а хутин потеряет большую часть надежд.
показать весь комментарий
13.12.2021 01:34 Ответить
Вся надія на Яроша та УДА, бо зараз в нашій нещасній країні більше надіятись нема на кого. На превеликий жаль...
показать весь комментарий
12.12.2021 21:43 Ответить
Якби була надія лише на Яроша, країні давно б вже й жаба цицьки дала, хникало.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:45 Ответить
На тебе точно надії нема. Ти і в 14-ому здавав наші позиції кацапам, і зараз будеш стріляти в спину.
показать весь комментарий
13.12.2021 07:25 Ответить
Судя по всему Украина будет драться с рашкой ВОПРЕКИ ЗЕшобле. ЗЕшобла спит и видит как бы ещё подлизать *****. Слава воинам!
показать весь комментарий
12.12.2021 21:46 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 21:49 Ответить
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти можуть знаходиться поруч з навіть який нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому можуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними мільйони знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій Криму і Донбасу, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупацийний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну українську землю Криму і Донбасу.
показать весь комментарий
12.12.2021 21:46 Ответить
УДА разом з українським народом-
український народ разом з УДА !
Слава - Нації !!!

а що кажуть слуги у ВР...
вони вже формують свій елітний батальон?
показать весь комментарий
12.12.2021 21:49 Ответить
Вот щас Ярошу и влепят за организацию нэзаконных збройных формуваннь. Это был бы логичный шаг со стороны плесени.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:00 Ответить
Ясно одне що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ПС, ВО "Свобода",Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже у нашій але поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і різним перевертням "слугам кремля" всупереч всім патриотам, націоналістам... змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:03 Ответить
Так ти - чмо, тут постійно Пороха та Муженка звинувачюєшь в вигаданих програшах с 2014 по 2019 рік! Постійно обгажуєшь усе шо було зроблено за ті часи для Армії!!! Шо ти несешь - тварино???
показать весь комментарий
12.12.2021 22:17 Ответить
Чмо, скільки найбільших складів *********** було підірвано? Калинівка, Сватово, Балаклія аж три рази!!! Скількох диверсантів спіймали? ЖОДНОГО!
Чому пару років підряд у хлопців не було навіть броніків? В цьому голова РНБО з 2004 року, засновник партії регіонів і СДПУ (о), міністр торгівлі Януковича, голова нацбанку, міністр іноземних справ Порошенко не був винен?
Робити з нього "героя", тварино, бо щось почало робитися під час війни, коли хлопці гинули сотнями і тисячами!?
По сьогоднішній день склади не готові! Гроші перераховано, а нічого немає! І держава не може припинити контракти, бо порошенківські підрядники злодії затягують суди! А бандитські суди - недоторканні, дякуючи Порошенкові.
Тварини
показать весь комментарий
12.12.2021 22:29 Ответить
ЧМО - СКІЛЬКИ ЗАГИНУЛО ВОЯКІВ ЗСУ? ЗА ВСІ РОКИ? тисячі...
ЧМО - ЩО ТИ ВЕРЗЕШ ПРО ДИВЕРСАНТІВ? ЇХ ПРОСТО ДОХЕРА І ЗАРА - І ТИ ТАКИЙ САМИЙ ДИВЕРСАНТ ІПСО!!! ти ж в курсі, і всі на форумі - теж в курсі - ти казламорде огидне створіння, ти є мразь кацапська!!!
показать весь комментарий
12.12.2021 23:13 Ответить
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
показать весь комментарий
12.12.2021 22:46 Ответить
Ярош написав - діяти в складі і під керівництвом командування ВСУ. Крапка. Припиняйте піаритись на війні! Дисципліна, вишкіл, виконання наказів, а не анархія і безперервні крики зрада, як це було нерідко, і чим чудово користався ворог.
А може й організовував... Як участь націоналістів у війні в Придністров'ї на стороні Росії в 90-х. Не було такого!?
Ви не визнаєте власних дій, які були шкідливими, як не сказати гірше,
І приписуєте собі все, що здобуто народом, а зовсім не одними націоналістами. Припиняйте.
показать весь комментарий
12.12.2021 23:03 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2021 22:27 Ответить
Крысы Мавзолейные,БУМЕРАНГ уже вылетел...
показать весь комментарий
12.12.2021 22:29 Ответить
Негусто( скорей для формирования партизанского движения подходит УДА всего с двумя боевыми батальонами. Тоже важно
показать весь комментарий
13.12.2021 04:01 Ответить
Друзья друга рыцарей Владимира, легкоступающий отряд разведывательных тактических эльфов, отдельная экспедиционная снайперская кавалерия Беларуси... Чисто косплейщик.)
показать весь комментарий
13.12.2021 07:09 Ответить
Не хвилюйся кацапсинко, куля з твоїм імям вже є...
показать весь комментарий
13.12.2021 07:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 