УДА вместе с украинским народом готова к эффективному противодействию России, - Ярош
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Украинская добровольческая армия готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию агрессивным планам России.
Об этом пишет в Facebook бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош, сообщает Цензор.НЕТ.
"В последние недели совершил несколько важных поездок и провел кучу встреч и совещаний…
Главная тема - отражение возможного полномасштабного вторжения Эрефии или действия в случае обострения ситуации на восточном фронте.
Вывод: Украинская добровольческая армия в полном подчинении командования Вооруженных сил Украины готова к развертыванию частей и подразделений и эффективному противодействию, вместе со всем украинским народом, агрессивным планам векового врага", - говорит Ярош.
Он перечисляет подразделения:
- медицинский батальон "Госпитальеры" под командованием народного депутата, кавалера ордена "За заслуги" ІІІ и ІІ степеней Яны Зинкевич;
- 5-й отдельный батальон под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней, друга Владислава (Черного);
- 8-й отдельный батальон "Аратта" им. Андрея Гергерта под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Андрея Копичина (Марадоны);
- отдельный миротворческий чеченский батальон имени Шейха Мансура под командованием друга Муслима;
- Служба военной разведки УДА;
- Служба военно-полевой жандармерии УДА;
- областные территориальные подразделения УДА;
- общественная структура "Государственная инициатива Яроша" как организация всестороннего обеспечения УДА.
Также, по информации Яроша, готовы:
- к возобновлению деятельности Учебного центра УДА;
- к формированию и развертыванию 3-й отдельный батальон;
- к развертыванию отдельный легкопехотный отряд "Одесса";
- к развертыванию отдельный экспедиционный батальон "Беларусь".
Кроме того, действуют на фронте отдельный легкопехотный отряд "Волынь" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Владимира (Тихого), Отдельная тактическая снайперская группа "Браконьеры" под командованием рыцаря ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени, друга Браконьера и главный штаб УДА под командованием начальника штаба полковника запаса Вооруженных сил Украины, друга Сергея Ильницкого.
Пожалуйста, подождите...
Многие мировые лидеры говорили, что демократия это плохо, но все остальное намного хуже.
Олигархи и политики, которые в течение 30 лет лишают народ демократии являются преступниками, заслуживающие пожизненного заключения.
Народ наш, как единое целое, конечно, не оптимально мыслит, но все олигархи и политики, обманывающие и обкрадывающие народ несравнимо хуже.
То что народ не оптимально мыслит вина политиков, которые не дают народу узнать правду.
Каждый человек, сам по себе, не обязан суметь докопаться до истины. В народе очень много людей, которые знают правду, которую должен узнать народ. Но олигархи и политики делают все чтобы их голоса не прозвучали для людей. Вместо этого политики подло искажают происходящее и переворачивают людям мозги, при помощи хитрых технологий.
Это не вина народа, они жертвы. Те кто во всем винят народ это преступники, участвующие в технологиях олигархов и политиков. Переводя стрелки они отмазывают главных виновников.
Притом выходить необходимо только на абсолютно мирные протесты против власти. При этом хутину сложно будет найти повод напасть. На олигархичнскую власть надо надавить не силой, а масовостью и правильными требованиями, которые будут поддержаны всем народом, всех регионов.
український народ разом з УДА !
Слава - Нації !!!
а що кажуть слуги у ВР...
вони вже формують свій елітний батальон?
Чому пару років підряд у хлопців не було навіть броніків? В цьому голова РНБО з 2004 року, засновник партії регіонів і СДПУ (о), міністр торгівлі Януковича, голова нацбанку, міністр іноземних справ Порошенко не був винен?
Робити з нього "героя", тварино, бо щось почало робитися під час війни, коли хлопці гинули сотнями і тисячами!?
По сьогоднішній день склади не готові! Гроші перераховано, а нічого немає! І держава не може припинити контракти, бо порошенківські підрядники злодії затягують суди! А бандитські суди - недоторканні, дякуючи Порошенкові.
Тварини
ЧМО - ЩО ТИ ВЕРЗЕШ ПРО ДИВЕРСАНТІВ? ЇХ ПРОСТО ДОХЕРА І ЗАРА - І ТИ ТАКИЙ САМИЙ ДИВЕРСАНТ ІПСО!!! ти ж в курсі, і всі на форумі - теж в курсі - ти казламорде огидне створіння, ти є мразь кацапська!!!
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
А може й організовував... Як участь націоналістів у війні в Придністров'ї на стороні Росії в 90-х. Не було такого!?
Ви не визнаєте власних дій, які були шкідливими, як не сказати гірше,
І приписуєте собі все, що здобуто народом, а зовсім не одними націоналістами. Припиняйте.