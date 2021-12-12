УДА разом з українським народом готова до ефективної протидії Росії, - Ярош
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська добровольча армія готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії агресивним планам Росії.
Про це пише у фейсбуці колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів купу зустрічей та нарад…
Головна тема: відбиття можливого повномасштабного вторгнення Ерефіії, або дії у випадку загострення ситуації на Східному фронті.
Висновок: Українська добровольча армія, у повному підпорядкуванні командування Збройних сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога", - вказує Ярош.
Він перелічує підрозділи:
- Медичний батальйон "Госпітальєри" під командуванням народного депутата, Кавалера ордену "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів Яни Зінкевич;
- 5-й Окремий батальйон під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ і ІІ ступенів, друга Владислава "Чорного";
- 8-й Окремий батальйон "Аратта" ім. Андрія Гергерта під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Андрія Копичина "Марадони";
- Окремий миротворчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура під командуванням друга Мусліма;
- Служба Військової розвідки УДА;
- Служба Військово-польової жандармерії УДА;
- обласні територіальні підрозділи УДА;
- громадська структура "Державницька ініціатива Яроша" як організація всебічного забезпечення УДА.
Також, за інформацією Яроша, готові
- до відновлення діяльності Навчальний центр УДА;
- до формування і розгортання 3-й Окремий батальйон;
- до розгортання Окремий легкопіхотний загін "Одеса";
- до розгортання Окремий експедиційний батальйон "Білорусь".
Окрім того, діють на фронті Окремий легкопіхотний загін "Волинь" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Володимира "Тихого", Окрема тактична снайперська група "Браконьєри" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, друга "Браконьєра" та головний штаб УДА під командуванням начальника штабу полковника запасу Збройних сил України, друга Сергія Ільницького.
Будь ласка, зачекайте...
Многие мировые лидеры говорили, что демократия это плохо, но все остальное намного хуже.
Олигархи и политики, которые в течение 30 лет лишают народ демократии являются преступниками, заслуживающие пожизненного заключения.
Народ наш, как единое целое, конечно, не оптимально мыслит, но все олигархи и политики, обманывающие и обкрадывающие народ несравнимо хуже.
То что народ не оптимально мыслит вина политиков, которые не дают народу узнать правду.
Каждый человек, сам по себе, не обязан суметь докопаться до истины. В народе очень много людей, которые знают правду, которую должен узнать народ. Но олигархи и политики делают все чтобы их голоса не прозвучали для людей. Вместо этого политики подло искажают происходящее и переворачивают людям мозги, при помощи хитрых технологий.
Это не вина народа, они жертвы. Те кто во всем винят народ это преступники, участвующие в технологиях олигархов и политиков. Переводя стрелки они отмазывают главных виновников.
Притом выходить необходимо только на абсолютно мирные протесты против власти. При этом хутину сложно будет найти повод напасть. На олигархичнскую власть надо надавить не силой, а масовостью и правильными требованиями, которые будут поддержаны всем народом, всех регионов.
український народ разом з УДА !
Слава - Нації !!!
а що кажуть слуги у ВР...
вони вже формують свій елітний батальон?
Чому пару років підряд у хлопців не було навіть броніків? В цьому голова РНБО з 2004 року, засновник партії регіонів і СДПУ (о), міністр торгівлі Януковича, голова нацбанку, міністр іноземних справ Порошенко не був винен?
Робити з нього "героя", тварино, бо щось почало робитися під час війни, коли хлопці гинули сотнями і тисячами!?
По сьогоднішній день склади не готові! Гроші перераховано, а нічого немає! І держава не може припинити контракти, бо порошенківські підрядники злодії затягують суди! А бандитські суди - недоторканні, дякуючи Порошенкові.
Тварини
ЧМО - ЩО ТИ ВЕРЗЕШ ПРО ДИВЕРСАНТІВ? ЇХ ПРОСТО ДОХЕРА І ЗАРА - І ТИ ТАКИЙ САМИЙ ДИВЕРСАНТ ІПСО!!! ти ж в курсі, і всі на форумі - теж в курсі - ти казламорде огидне створіння, ти є мразь кацапська!!!
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
А може й організовував... Як участь націоналістів у війні в Придністров'ї на стороні Росії в 90-х. Не було такого!?
Ви не визнаєте власних дій, які були шкідливими, як не сказати гірше,
І приписуєте собі все, що здобуто народом, а зовсім не одними націоналістами. Припиняйте.