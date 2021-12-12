УДА разом з українським народом готова до ефективної протидії Росії, - Ярош

Українська добровольча армія готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії агресивним планам Росії.

Про це пише у фейсбуці колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів купу зустрічей та нарад…

Головна тема: відбиття можливого повномасштабного вторгнення Ерефіії, або дії у випадку загострення ситуації на Східному фронті.

Висновок: Українська добровольча армія, у повному підпорядкуванні командування Збройних сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога", - вказує Ярош.

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Він перелічує підрозділи:

- Медичний батальйон "Госпітальєри" під командуванням народного депутата, Кавалера ордену "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів Яни Зінкевич;

- 5-й Окремий батальйон під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ і ІІ ступенів, друга Владислава "Чорного";

- 8-й Окремий батальйон "Аратта" ім. Андрія Гергерта під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Андрія Копичина "Марадони";

- Окремий миротворчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура під командуванням друга Мусліма;

- Служба Військової розвідки УДА;

- Служба Військово-польової жандармерії УДА;

- обласні територіальні підрозділи УДА;

- громадська структура "Державницька ініціатива Яроша" як організація всебічного забезпечення УДА.

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Також, за інформацією Яроша, готові

- до відновлення діяльності Навчальний центр УДА;

- до формування і розгортання 3-й Окремий батальйон;

- до розгортання Окремий легкопіхотний загін "Одеса";

- до розгортання Окремий експедиційний батальйон "Білорусь".

Окрім того, діють на фронті Окремий легкопіхотний загін "Волинь" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Володимира "Тихого", Окрема тактична снайперська група "Браконьєри" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, друга "Браконьєра" та головний штаб УДА під командуванням начальника штабу полковника запасу Збройних сил України, друга Сергія Ільницького.

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