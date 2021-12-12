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УДА разом з українським народом готова до ефективної протидії Росії, - Ярош

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

УДА разом з українським народом готова до ефективної протидії Росії, - Ярош

Українська добровольча армія готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії агресивним планам Росії.

Про це пише у фейсбуці колишній лідер "Правого сектору", командир військового формування "Українська добровольча армія" Дмитро Ярош, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх тижнів здійснив декілька важливих поїздок і провів купу зустрічей та нарад…

Головна тема: відбиття можливого повномасштабного вторгнення Ерефіії, або дії у випадку загострення ситуації на Східному фронті.

Висновок: Українська добровольча армія, у повному підпорядкуванні командування Збройних сил України, готова до розгортання частин і підрозділів та ефективної протидії, разом зі всім українським народом, агресивним планам віковічного ворога", - вказує Ярош.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про "серйозні наслідки" і "значну ціну" у разі нападу на Україну, - заява

Він перелічує підрозділи:

- Медичний батальйон "Госпітальєри" під командуванням народного депутата, Кавалера ордену "За заслуги" ІІІ та ІІ ступенів Яни Зінкевич;

- 5-й Окремий батальйон під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ і ІІ ступенів, друга Владислава "Чорного";

- 8-й Окремий батальйон "Аратта" ім. Андрія Гергерта під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Андрія Копичина "Марадони";

- Окремий миротворчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура під командуванням друга Мусліма;

- Служба Військової розвідки УДА;

- Служба Військово-польової жандармерії УДА;

- обласні територіальні підрозділи УДА;

- громадська структура "Державницька ініціатива Яроша" як організація всебічного забезпечення УДА.

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Також, за інформацією Яроша, готові

- до відновлення діяльності Навчальний центр УДА;

- до формування і розгортання 3-й Окремий батальйон;

- до розгортання Окремий легкопіхотний загін "Одеса";

- до розгортання Окремий експедиційний батальйон "Білорусь".

Окрім того, діють на фронті Окремий легкопіхотний загін "Волинь" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Володимира "Тихого", Окрема тактична снайперська група "Браконьєри" під командуванням Лицаря Ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, друга "Браконьєра" та головний штаб УДА під командуванням начальника штабу полковника запасу Збройних сил України, друга Сергія Ільницького.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+62
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12.12.2021 20:57
+53

Коли звучать трембіти - балалайки замовкають.
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12.12.2021 21:16
+45
В добрий час ,друзі !!!)))
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12.12.2021 20:51
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Да я не против,будем ждать демократию.И пуйло скажем подождать с нападением. Ты вообще соображаешь кто эти 73% в стране, и почему они голосовали за ЗЕ? Вот так же само они и воевать пойдут.
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12.12.2021 22:37 Відповісти
Олигархия довела до того, что обдуриваемый 30 лет народ, более 90% которого ранее проголосовали за независимость, вдруг 73% проголосовал за клоуна.

Многие мировые лидеры говорили, что демократия это плохо, но все остальное намного хуже.
Олигархи и политики, которые в течение 30 лет лишают народ демократии являются преступниками, заслуживающие пожизненного заключения.

Народ наш, как единое целое, конечно, не оптимально мыслит, но все олигархи и политики, обманывающие и обкрадывающие народ несравнимо хуже.
То что народ не оптимально мыслит вина политиков, которые не дают народу узнать правду.

Каждый человек, сам по себе, не обязан суметь докопаться до истины. В народе очень много людей, которые знают правду, которую должен узнать народ. Но олигархи и политики делают все чтобы их голоса не прозвучали для людей. Вместо этого политики подло искажают происходящее и переворачивают людям мозги, при помощи хитрых технологий.

Это не вина народа, они жертвы. Те кто во всем винят народ это преступники, участвующие в технологиях олигархов и политиков. Переводя стрелки они отмазывают главных виновников.
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12.12.2021 23:56 Відповісти
А насчет "ждать демократии"... Не ждать ее надо, а добиваться. Надо выходить и требовать неотложные выборы и власть перед уходом заставить принять демократические законы о выборах.
Притом выходить необходимо только на абсолютно мирные протесты против власти. При этом хутину сложно будет найти повод напасть. На олигархичнскую власть надо надавить не силой, а масовостью и правильными требованиями, которые будут поддержаны всем народом, всех регионов.
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13.12.2021 00:04 Відповісти
Хутин дождался того, что народ разуверился, что будет демократия и нормальная власть. И на этом он надеется сыграть, вплоть до того, что напасть. Если в Украине назначатся новые выборы и народу покажут, что выборы действительно будут демократическими, народ воспрянет, а хутин потеряет большую часть надежд.
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13.12.2021 01:34 Відповісти
Вся надія на Яроша та УДА, бо зараз в нашій нещасній країні більше надіятись нема на кого. На превеликий жаль...
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12.12.2021 21:43 Відповісти
Якби була надія лише на Яроша, країні давно б вже й жаба цицьки дала, хникало.
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12.12.2021 21:45 Відповісти
На тебе точно надії нема. Ти і в 14-ому здавав наші позиції кацапам, і зараз будеш стріляти в спину.
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13.12.2021 07:25 Відповісти
Судя по всему Украина будет драться с рашкой ВОПРЕКИ ЗЕшобле. ЗЕшобла спит и видит как бы ещё подлизать *****. Слава воинам!
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12.12.2021 21:46 Відповісти
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12.12.2021 21:49 Відповісти
Вітчизняна Національно Визвольна війна це коли безліч народних месників масово знищують своїх лютих ворогів загарбників. Так ці народні патріоти можуть знаходиться поруч з навіть який нічого не підозрює ворогом -оккупантом і при цьому можуть масово знищувати його: підривати, спалювати, труїти, топити, душити ... Навіть документи про партизанську війну в II світовій війні українського народу проти різних окупантів як гітлерівських фашистів так і таких же сталінських кремлівських комуно - фашистів вказують. Що втрати цих жахливих загарбників української землі були просто колосальними мільйони знищених окупантів української землі! Ну а чим зараз відрізняється від них точно така ж проклята ******* фашистська паРаша кривавого маніяка )(уйла, яка веде свою буквально таку ж криваву окупаційну війну проти Української держави, зі злочинною метою спроб анексії суверенних українських територій Криму і Донбасу, і знищення української держави і українського народу? А нічим вона такий же проклятий кривавий ворог агресор як і гітлерівська Німеччина і сталінський окупацийний режим. Такий же ворог окупант якого треба нещадно знищувати, і звільняти свою рідну але тимчасово окуповану кремлівськими фашистами суверенну українську землю Криму і Донбасу.
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12.12.2021 21:46 Відповісти
УДА разом з українським народом-
український народ разом з УДА !
Слава - Нації !!!

а що кажуть слуги у ВР...
вони вже формують свій елітний батальон?
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12.12.2021 21:49 Відповісти
Вот щас Ярошу и влепят за организацию нэзаконных збройных формуваннь. Это был бы логичный шаг со стороны плесени.
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12.12.2021 22:00 Відповісти
Ясно одне що якби мужні добровольчі батальйони, націоналісти такі як ПС, ВО "Свобода",Національний корпус.....і всі українські патріоти не зупинили в 2014 році криваві орди фашистів окупантів )(уйла. Цих правонаступників кремлівських комуно - фашистів ката Сталіна. Тоді в уже у нашій але поневоленій Українській державі відразу б почалися такі ж криваві репресії, масові розстріли, геноцид українського народу, які були вже не раз коли Україна на деякий час ставала колонією і ми перебували в кривавій тюрмі народів московії і срср. Мільйон - другий... п'ятий .... неугодних Українців личакові фашисти -кацапи, ці окупанти )(уйла відразу ж розстріляли, посадили або депортували в жахливу личакову паРашу. А ось ті хто б з малоросів пригнувся і став на коліна перед москалями загарбниками і вижив, так тих швиденько приобули б в обісцяні кацапські личаки і змусили дуже шибко з ранку до вечора пахати на ворога окупанта. І постійно прудко- відтанцювати та ядрено - жваво наспівувати під балалайку "Широка страна моя родная ..? Лапотная - кацапская".... Що ж такий катастрофічний варіант ще може наступити, і бути в тому випадку якщо Український народ дозволить продажним Іудам цим яничарам мертвичука...і різним перевертням "слугам кремля" всупереч всім патриотам, націоналістам... змусити Україну капітулювати на милість нашого лютого кривавого ворога окупанта Криму и Донбасу з проклятої ворожої паРаші.
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12.12.2021 22:03 Відповісти
Так ти - чмо, тут постійно Пороха та Муженка звинувачюєшь в вигаданих програшах с 2014 по 2019 рік! Постійно обгажуєшь усе шо було зроблено за ті часи для Армії!!! Шо ти несешь - тварино???
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12.12.2021 22:17 Відповісти
Чмо, скільки найбільших складів *********** було підірвано? Калинівка, Сватово, Балаклія аж три рази!!! Скількох диверсантів спіймали? ЖОДНОГО!
Чому пару років підряд у хлопців не було навіть броніків? В цьому голова РНБО з 2004 року, засновник партії регіонів і СДПУ (о), міністр торгівлі Януковича, голова нацбанку, міністр іноземних справ Порошенко не був винен?
Робити з нього "героя", тварино, бо щось почало робитися під час війни, коли хлопці гинули сотнями і тисячами!?
По сьогоднішній день склади не готові! Гроші перераховано, а нічого немає! І держава не може припинити контракти, бо порошенківські підрядники злодії затягують суди! А бандитські суди - недоторканні, дякуючи Порошенкові.
Тварини
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12.12.2021 22:29 Відповісти
ЧМО - СКІЛЬКИ ЗАГИНУЛО ВОЯКІВ ЗСУ? ЗА ВСІ РОКИ? тисячі...
ЧМО - ЩО ТИ ВЕРЗЕШ ПРО ДИВЕРСАНТІВ? ЇХ ПРОСТО ДОХЕРА І ЗАРА - І ТИ ТАКИЙ САМИЙ ДИВЕРСАНТ ІПСО!!! ти ж в курсі, і всі на форумі - теж в курсі - ти казламорде огидне створіння, ти є мразь кацапська!!!
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12.12.2021 23:13 Відповісти
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
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12.12.2021 22:46 Відповісти
Ярош написав - діяти в складі і під керівництвом командування ВСУ. Крапка. Припиняйте піаритись на війні! Дисципліна, вишкіл, виконання наказів, а не анархія і безперервні крики зрада, як це було нерідко, і чим чудово користався ворог.
А може й організовував... Як участь націоналістів у війні в Придністров'ї на стороні Росії в 90-х. Не було такого!?
Ви не визнаєте власних дій, які були шкідливими, як не сказати гірше,
І приписуєте собі все, що здобуто народом, а зовсім не одними націоналістами. Припиняйте.
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12.12.2021 23:03 Відповісти
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12.12.2021 22:27 Відповісти
Крысы Мавзолейные,БУМЕРАНГ уже вылетел...
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12.12.2021 22:29 Відповісти
Негусто( скорей для формирования партизанского движения подходит УДА всего с двумя боевыми батальонами. Тоже важно
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13.12.2021 04:01 Відповісти
Друзья друга рыцарей Владимира, легкоступающий отряд разведывательных тактических эльфов, отдельная экспедиционная снайперская кавалерия Беларуси... Чисто косплейщик.)
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13.12.2021 07:09 Відповісти
Не хвилюйся кацапсинко, куля з твоїм імям вже є...
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13.12.2021 07:29 Відповісти
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