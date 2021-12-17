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Судно с австралийским углем прибыло в Украину, - "Центрэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Судно с австралийским углем прибыло в Украину, -

Сегодня, 17 декабря, в 08:30 судно класса "Панамакс" "Kyoto star" с углем австралийского происхождения общим объемом 82,5 тыс. тонн пришвартовалось в одесском порту "Южный".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго".

"Это уже третье судно с импортированным энергетическим углем для ПАО "Центрэнерго". Через несколько часов, после прохождения таможенных портовых операций, судно начнет разгрузку. В ближайшее время топливо будет направлено на склады электростанций компании", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В конце декабря ПАО "Центрэнерго" ожидает прибытия в Украину следующей запланированной партии высококачественного угля из Колумбии в объеме около 88 тыс. тонн. Судно класса "Панамакс" Van Gogh находится на подходе к Гибралтару и прогнозируемо ожидается в Украине через 10 дней.

Читайте также: Проблема с углем на сегодняшний день решена, - Шмыгаль

Напомним, ранее Служба безопасности Украины направила Кабинету министров Украины отчет, в котором отмечаются критически низкие запасы угля по состоянию на 1 декабря: 486,2 тыс. тонн по плану 2,632 млн грн. В СБУ считают, что такая ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона, что может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".

Между тем, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на сегодняшний день проблема со снабжением угля на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали решена, ежемесячная поставка топлива составляет 2 млн тонн при потреблении 1,7 млн ​​тонн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" готов при необходимости импортировать уголь, - Витренко
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Топ комментарии
+9
Поищите, в угле может заваляться спецовка с логотипом шахты имени Засядько.
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17.12.2021 15:05
+6
А наступний транш буде з Луни ?
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17.12.2021 14:32
+6
Ещё пару годиков эффективного управления и нам будут завозить всё как на МКС
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17.12.2021 14:35
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А наступний транш буде з Луни ?
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17.12.2021 14:32 Ответить
С Юпитера, на Луне с примесями.
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17.12.2021 15:06 Ответить
Ещё пару годиков эффективного управления и нам будут завозить всё как на МКС
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17.12.2021 14:35 Ответить
Поищите, в угле может заваляться спецовка с логотипом шахты имени Засядько.
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17.12.2021 15:05 Ответить
Точно, Лугандоном попахивает. Хотя эти чёкнутые русскомирные и шахту Засядько до ручки довели
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17.12.2021 16:23 Ответить
А це ж,здається , щось в районі 40 тис. т вугілля
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17.12.2021 15:09 Ответить
Да , раньше уголь можно бьіло купить по цене , которая бьіла намного ниже тарифа на такую перевозку. Такова се-ля-ви...
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17.12.2021 15:13 Ответить
ля, скока угля!
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17.12.2021 15:17 Ответить
А, скоко понтов.
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17.12.2021 16:41 Ответить
Вообще таскать уголь по миру такими балкерами насыпняками, старая наработаная схема. Стоимость по воде доставка самая дешёвая. Не ясно сколько стоит перевалка в вагоны, доставка к месту непосредственно в тех вагонах, что конструктивно позволяют сразу перевернуть высыпать в технологическое место на ТЭЦ. И конечно скорость доставки. Если и правда своего угля не хватает или смысла нет такой жечь, то такой способ подходящий. Австралийский уголь вроде самый дешёвый и кпд хорошее, в смысле горения и температуры при этом.
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17.12.2021 15:19 Ответить
И откаты по схеме. как газ из Словакии или Швейцарии.
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17.12.2021 15:26 Ответить
А наши шахтеры сидят без зарплат!
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17.12.2021 15:25 Ответить
Как правило, уголь для ТЭЦов добывают открытым способом, дешевле такой намного. А тот что с глубины идёт чаще на кокс в металлургию. Или на иные нужды. Где нужнв очень высокая температура сжигания. Такой жечь если---в трубу всё вылетит. Золотой будет. У нас нет полной инфы по всей цепочке цен реальных, сроков, по перевалке итд. А откаты начинаются с подачек нами участковым врачам, учителям, инспекторам разным---и давно предавно это. С себя и начинать. А это почти невозможно с нашим мента-литетом ментовским жлобским.
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17.12.2021 15:36 Ответить
250 долларов с доставкой минимум. За 1 тонну. Может и в 300 выйти.
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17.12.2021 16:41 Ответить
Куда там Роттердаму по 60 баксов за тонну)))
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17.12.2021 20:29 Ответить
Ну если вы знаете, где по 60, можете неплохо подняться. Шуруйте в Роттердам, уже в январе миллионером станете.
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17.12.2021 20:49 Ответить
Забыли про Роттердам+, когда цена угля не превышала 1700гр за тонну?
Шуровать можешь сам на все 4 стороны)))
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17.12.2021 20:59 Ответить
Вспомнила бабка, как девкой была. Когда то и газ по 200 баксов был, а сейчас 1400.
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18.12.2021 12:19 Ответить
Реверс? понятно...
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17.12.2021 15:28 Ответить
Шахты потихоньку (но не тянуть) закрывать, шахтеров пере профилировать - нормальный английский путь.
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17.12.2021 17:37 Ответить
...ЦЕНЗОРяни ?! порт має нормальне імя *ПІВДЕННИЙ* ,ви ж український сайт .І порт не Одеський. Слідкуйте за якістю ...
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17.12.2021 22:36 Ответить
 
 