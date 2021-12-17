Судно з австралійським вугіллям прибуло до України, - "Центренерго"

Сьогодні, 17 грудня, о 08.30 судно класу "Панамакс" "Kyoto star" із вугіллям австралійського походження загальним обсягом 82,5 тис. тонн пришвартувалося в одеському порту "Южний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Центренерго".



"Це вже третє судно з імпортованим енергетичним вугіллям для ПАТ "Центренерго". Через кілька годин, після проходження митних портових операцій, судно почне розвантаження. Найближчим часом паливо буде направлено на склади електростанцій компанії", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.



Наприкінці грудня ПАТ "Центренерго" очікує прибуття в Україну наступної запланованої партії високоякісного вугілля із Колумбії в обсязі близько 88 тис тонн. Судно класу "Панамакс" Van Gogh наразі перебуває на підході до Гібралтару та прогнозовано очікується в Україні через 10 днів.

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Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".

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Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні проблема із постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі вирішена, щомісячне постачання палива становить 2 млн тонн при споживанні 1,7 млн тонн.