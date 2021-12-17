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Судно з австралійським вугіллям прибуло до України, - "Центренерго"

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Судно з австралійським вугіллям прибуло до України, -

Сьогодні, 17 грудня, о 08.30 судно класу "Панамакс" "Kyoto star" із вугіллям австралійського походження загальним обсягом 82,5 тис. тонн пришвартувалося в одеському порту "Южний".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Центренерго".

"Це вже третє судно з імпортованим енергетичним вугіллям для ПАТ "Центренерго". Через кілька годин, після проходження митних портових операцій, судно почне розвантаження. Найближчим часом паливо буде направлено на склади електростанцій компанії", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Наприкінці грудня ПАТ "Центренерго" очікує прибуття в Україну наступної запланованої партії високоякісного вугілля із Колумбії в обсязі близько 88 тис тонн. Судно класу "Панамакс" Van Gogh наразі перебуває на підході до Гібралтару та прогнозовано очікується в Україні через 10 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема з вугіллям на сьогодні вирішена, - Шмигаль

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України надіслала Кабінету міністрів України звіт, у якому наголошується на критично низьких запасах вугілля станом на 1 грудня: 486,2 тис. тонн за плану 2,632 млн грн. У СБУ вважають, що така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави та надійному проходженню опалювального сезону, що може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".

Також читайте: Запас вугілля на ТЕС "Центренерго" вдвічі нижчий від мінімально допустимого, – Міненерго

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на сьогодні проблема із постачанням вугілля на теплові електростанції та теплоелектроцентралі вирішена, щомісячне постачання палива становить 2 млн тонн при споживанні 1,7 млн тонн.
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Топ коментарі
+9
Поищите, в угле может заваляться спецовка с логотипом шахты имени Засядько.
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17.12.2021 15:05
+6
А наступний транш буде з Луни ?
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17.12.2021 14:32
+6
Ещё пару годиков эффективного управления и нам будут завозить всё как на МКС
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17.12.2021 14:35
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А наступний транш буде з Луни ?
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17.12.2021 14:32 Відповісти
С Юпитера, на Луне с примесями.
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17.12.2021 15:06 Відповісти
Ещё пару годиков эффективного управления и нам будут завозить всё как на МКС
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17.12.2021 14:35 Відповісти
Поищите, в угле может заваляться спецовка с логотипом шахты имени Засядько.
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17.12.2021 15:05 Відповісти
Точно, Лугандоном попахивает. Хотя эти чёкнутые русскомирные и шахту Засядько до ручки довели
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17.12.2021 16:23 Відповісти
А це ж,здається , щось в районі 40 тис. т вугілля
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17.12.2021 15:09 Відповісти
Да , раньше уголь можно бьіло купить по цене , которая бьіла намного ниже тарифа на такую перевозку. Такова се-ля-ви...
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17.12.2021 15:13 Відповісти
ля, скока угля!
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17.12.2021 15:17 Відповісти
А, скоко понтов.
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17.12.2021 16:41 Відповісти
Вообще таскать уголь по миру такими балкерами насыпняками, старая наработаная схема. Стоимость по воде доставка самая дешёвая. Не ясно сколько стоит перевалка в вагоны, доставка к месту непосредственно в тех вагонах, что конструктивно позволяют сразу перевернуть высыпать в технологическое место на ТЭЦ. И конечно скорость доставки. Если и правда своего угля не хватает или смысла нет такой жечь, то такой способ подходящий. Австралийский уголь вроде самый дешёвый и кпд хорошее, в смысле горения и температуры при этом.
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17.12.2021 15:19 Відповісти
И откаты по схеме. как газ из Словакии или Швейцарии.
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17.12.2021 15:26 Відповісти
А наши шахтеры сидят без зарплат!
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17.12.2021 15:25 Відповісти
Как правило, уголь для ТЭЦов добывают открытым способом, дешевле такой намного. А тот что с глубины идёт чаще на кокс в металлургию. Или на иные нужды. Где нужнв очень высокая температура сжигания. Такой жечь если---в трубу всё вылетит. Золотой будет. У нас нет полной инфы по всей цепочке цен реальных, сроков, по перевалке итд. А откаты начинаются с подачек нами участковым врачам, учителям, инспекторам разным---и давно предавно это. С себя и начинать. А это почти невозможно с нашим мента-литетом ментовским жлобским.
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17.12.2021 15:36 Відповісти
250 долларов с доставкой минимум. За 1 тонну. Может и в 300 выйти.
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17.12.2021 16:41 Відповісти
Куда там Роттердаму по 60 баксов за тонну)))
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17.12.2021 20:29 Відповісти
Ну если вы знаете, где по 60, можете неплохо подняться. Шуруйте в Роттердам, уже в январе миллионером станете.
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17.12.2021 20:49 Відповісти
Забыли про Роттердам+, когда цена угля не превышала 1700гр за тонну?
Шуровать можешь сам на все 4 стороны)))
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17.12.2021 20:59 Відповісти
Вспомнила бабка, как девкой была. Когда то и газ по 200 баксов был, а сейчас 1400.
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18.12.2021 12:19 Відповісти
Реверс? понятно...
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17.12.2021 15:28 Відповісти
Шахты потихоньку (но не тянуть) закрывать, шахтеров пере профилировать - нормальный английский путь.
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17.12.2021 17:37 Відповісти
...ЦЕНЗОРяни ?! порт має нормальне імя *ПІВДЕННИЙ* ,ви ж український сайт .І порт не Одеський. Слідкуйте за якістю ...
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17.12.2021 22:36 Відповісти
 
 