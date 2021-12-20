Боррель требует привлечения ЕС к обсуждению "гарантий безопасности", предложенных РФ

Глава европейской демократии Жозеп Боррель прокомментировал предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке "гарантий безопасности" будет определяющей, ведь, по его мнению, Евросоюз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО.

Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейского союза отметил, что многие лидеры ЕС подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий по сдерживанию действий России.

"ЕС, конечно, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - написал Боррель.

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Он напомнил о принципах построения европейской безопасности и о том, что "ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдения которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России по поводу гарантий безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.