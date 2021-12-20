Боррель требует привлечения ЕС к обсуждению "гарантий безопасности", предложенных РФ
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Глава европейской демократии Жозеп Боррель прокомментировал предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке "гарантий безопасности" будет определяющей, ведь, по его мнению, Евросоюз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО.
Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейского союза отметил, что многие лидеры ЕС подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий по сдерживанию действий России.
"ЕС, конечно, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - написал Боррель.
Он напомнил о принципах построения европейской безопасности и о том, что "ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией".
Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдения которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.
Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.
США заявили, что осведомлены о предложениях России по поводу гарантий безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.
Пожалуйста, подождите...
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
не скористалась
Жозеп (который Боррель) - великая сила, коей Роисся боится как огня ...
А Жозеп-у(™), для демонстрации "серезности намерений", стоит еще раз повторить его же недавний дипломатический "подвиг", с целью убедить росруководство быть паиньками - опять сьездить по собственной инициативе в Кремль, где Лавров привычно вновь унизит и смешает его с дерьмом. После чего с видом оскорбленного достоинства вернуться домой и изображать какое-то время обиженного мальчика, но не более.
Я больше склонен верить "предельной решительности" министра обороны Франции Флоранс Парли:
"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие".
Парли отметила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который инициировал французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.
»РОЗВАЛ РОСІЇ: на порядку денному - КАСТРУВАННЯ РФ / Прямим текстом з Остапом Дроздовим
https://youtu.be/3uRSR3_jo2k
19.12.2021 22:41
а какой был борзый в первые месяцы президентства ?
Боррель мог бы объяснить - откуда у кацапов столько компромата на каждого европейского политики .
Яка нафіг пропозиція? Вони на нас напали,порушили всі міжнародні договори і вбили тисячі людей.
позорнікі...
роман абрамович став громадянином португалії...сама багатша людина тієї країни...
тримайсь, бенфіко, португалія - наш?
а то на 8 году войны с рашей нет визового режима .
португальське громадянство абрамович отримав, бо сефард...вони не були українцями...а от хорватами могли бути
если не ошибаюсь, Серафиды - это палестинцы пришедшие в Испанию через Гибралтар . А шо он испанского гражданства не получил - проверку не прошёл ?
а міг би румунії і стяуа чи болгарії і цска Септемврийско знамя
Сефа́рды (сефа́рдские еврéи) (ивр. סְפָרַדִּים сфаради́м, от топонима סְפָרַד Сфарад, отождествляемого с Испанией) - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил лади́но (жудезмо, сефардский язык), принадлежащий к иберо-романской подгруппе романских языков. В собственной (сефардской) литургической традиции используют сефардский вариант произношения древнееврейского языка.
Стали называть «сефáрдами» (на современном иврите - «испанцы») после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и после исхода с Пиренейского полуострова впоследствии в XVI-XVIII веках. Традиционно пользовались языком лади́но (буквально - «латинский»), близким к испанскому.
Переселились на юг и юго-восток (страны Северной Африки), на восток (Палестина, Малая Азия, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров), на северо-восток (юг Франции), на север (Англия, Нидерланды). В северной Африке изгнанные испанские евреи ассимилировались в местные еврейские общины, в других же странах расселения испанских евреев ассимиляция происходила в новые языковые культуры, однако в Турции и Греции их потомки продолжали оставаться ладиноязычными вплоть до середины XX века.
С образованием Государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, происходит процесс их ассимиляции с другими евреями Израиля и забывания языка ладино. Сегодня в Израиле сефардами или евреями сефардского толка считаются не только сефарды в узком смысле слова, но и евреи-репатрианты из арабских стран, курдистанские, персидские, афганские, среднеазиатские, грузинские, кавказские и кочинские евреи. Это связано с тем, что данные евреи практикуют богослужение испанского (сефардского) канона, отличающееся от германского (ашкеназского) и развивавшееся независимо от него.
Как им не стыдно пожимать **** руки.
Почему бы его не назвать отцом европейской демократии?