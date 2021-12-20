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Боррель требует привлечения ЕС к обсуждению "гарантий безопасности", предложенных РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Боррель требует привлечения ЕС к обсуждению

Глава европейской демократии Жозеп Боррель прокомментировал предложения Кремля по гарантиям безопасности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке "гарантий безопасности" будет определяющей, ведь, по его мнению, Евросоюз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО.

Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейского союза отметил, что многие лидеры ЕС подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий по сдерживанию действий России.

"ЕС, конечно, должен быть за столом любого обсуждения архитектуры европейской безопасности. В эту пятницу МИД России опубликовал проект предложения по гарантиям безопасности между Россией и США, а также европейскими членами НАТО. Понятно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", - написал Боррель.

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Он напомнил о принципах построения европейской безопасности и о том, что "ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией".

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдения которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России по поводу гарантий безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
ХУТИН **** !
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20.12.2021 07:58
+5
перша "КОНСЕРВА" ВЖЕ ПІШЛА.
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20.12.2021 02:07
+5
з чого ти зробив висновок, що Боррель тут - консерва?
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
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20.12.2021 02:29
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перша "КОНСЕРВА" ВЖЕ ПІШЛА.
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20.12.2021 02:07 Ответить
з чого ти зробив висновок, що Боррель тут - консерва?
Адже ***** "запропонував" американцям умови, які зачіпають інтереси не тільки окремих країн ЄС; а всього ЄС. Природньо, що ЄС не хоче бути подібним Зе, коли про справи України (зокрема, її безпеки) почали обговорювати без України.
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20.12.2021 02:29 Ответить
у європи було стільки часу, шо не тільки європу, а й сша без сша могла обсудити з росією...
не скористалась
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20.12.2021 07:23 Ответить
Опять ,25 С террористами не договариваются ,а ликвидируют !
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20.12.2021 08:35 Ответить
Та да.

Жозеп (который Боррель) - великая сила, коей Роисся боится как огня ...
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20.12.2021 02:18 Ответить
Економічно - *****, таки так, залежний від ЄС...
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20.12.2021 02:30 Ответить
И что? Расскажите, как РФ жутко боится "реальной" готовности ЕС ввести "адские"(с) санкции.

А Жозеп-у(™), для демонстрации "серезности намерений", стоит еще раз повторить его же недавний дипломатический "подвиг", с целью убедить росруководство быть паиньками - опять сьездить по собственной инициативе в Кремль, где Лавров привычно вновь унизит и смешает его с дерьмом. После чего с видом оскорбленного достоинства вернуться домой и изображать какое-то время обиженного мальчика, но не более.

Я больше склонен верить "предельной решительности" министра обороны Франции Флоранс Парли:
"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы этого не произошло, нельзя поддаваться эскалации и надо сохранять хладнокровие".
Парли отметила, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который инициировал французский президент Эмманюэль Макрон в 2019 году.
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20.12.2021 03:10 Ответить
Я не кажу, що ***** боїться ЄС; я кажу, що економічно залежний. Наскільки сильно залежний - інше питання.
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20.12.2021 03:33 Ответить
Рекомендую с 30 минуты - о скупке евро политиков

»РОЗВАЛ РОСІЇ: на порядку денному - КАСТРУВАННЯ РФ / Прямим текстом з Остапом Дроздовим

https://youtu.be/3uRSR3_jo2k

19.12.2021 22:41
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20.12.2021 07:57 Ответить
Макрона обложили кацапы компроматом и он теперь рыпнуть против рашки боится , тем более скоро выборы.
а какой был борзый в первые месяцы президентства ?
Боррель мог бы объяснить - откуда у кацапов столько компромата на каждого европейского политики .
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20.12.2021 07:54 Ответить
"Кремль" продовжує діять за принципом: "Всі сидимо в одній кімнаті! Насеру - всі нюхать будете!!!"
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20.12.2021 08:18 Ответить
Голова європейської демократії Жозеп Боррель прокоментував пропозиції Кремля щодо гарантій безпеки в Європі. Джерело: https://censor.net/ua/n3306105


Яка нафіг пропозиція? Вони на нас напали,порушили всі міжнародні договори і вбили тисячі людей.
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20.12.2021 02:58 Ответить
***** требует чтобы США и НАТО не вмешивались в войны которые Рашка ведет. А так же Рашка хочет гарантий что уже окупированные ею страны в том числе крым и дамбас не будут отобраны обратно
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20.12.2021 02:59 Ответить
ХУТИН **** !
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20.12.2021 07:58 Ответить
Воістину - Х@ЙЛО !!!
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20.12.2021 08:12 Ответить
Потом это мурло скажет что ***** нужно уступить
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20.12.2021 03:07 Ответить
і це ця європа говорила з росією за безпеку україни...
позорнікі...
роман абрамович став громадянином португалії...сама багатша людина тієї країни...
тримайсь, бенфіко, португалія - наш?
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20.12.2021 07:39 Ответить
Бриты своим гражданством не разбрасываются. Учиться надо Украине .
а то на 8 году войны с рашей нет визового режима .
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20.12.2021 08:00 Ответить
челси мало и на птичьих правах там...
португальське громадянство абрамович отримав, бо сефард...вони не були українцями...а от хорватами могли бути
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20.12.2021 08:09 Ответить
Да какой он Серафид ? Чистая подделка документов
если не ошибаюсь, Серафиды - это палестинцы пришедшие в Испанию через Гибралтар . А шо он испанского гражданства не получил - проверку не прошёл ?
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20.12.2021 08:13 Ответить
десь так з іспанським - швидше, но скурпульозніше...а в португалії вікно для сефардів відкрили на пару років...він встиг довести походження і аж зараз йому, такому шанованому португалія ,,подарувала,, громадянство єс...
а міг би румунії і стяуа чи болгарії і цска Септемврийско знамя
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20.12.2021 08:21 Ответить
Болгарию побрезговал - вот такие все кацапы :загадят и идут дальше гадить , КОРОЧЕ ,ТИПИЧНАЯ ОРДА
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20.12.2021 08:37 Ответить
перший, хто реально втілює об,єднання простору від португалії до чукотки
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20.12.2021 08:45 Ответить
Що ти мелеш? Які "хорвати"?!!!
Сефа́рды (сефа́рдские еврéи) (ивр. ‏סְפָרַדִּים‏‎ сфаради́м, от топонима ‏סְפָרַד‏‎ Сфарад, отождествляемого с Испанией) - субэтническая группа евреев, сформировавшаяся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата. Исторически бытовым языком сефардских евреев служил лади́но (жудезмо, сефардский язык), принадлежащий к иберо-романской подгруппе романских языков. В собственной (сефардской) литургической традиции используют сефардский вариант произношения древнееврейского языка.
Стали называть «сефáрдами» (на современном иврите - «испанцы») после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и после исхода с Пиренейского полуострова впоследствии в XVI-XVIII веках. Традиционно пользовались языком лади́но (буквально - «латинский»), близким к испанскому.

Переселились на юг и юго-восток (страны Северной Африки), на восток (Палестина, Малая Азия, Балканский полуостров, Апеннинский полуостров), на северо-восток (юг Франции), на север (Англия, Нидерланды). В северной Африке изгнанные испанские евреи ассимилировались в местные еврейские общины, в других же странах расселения испанских евреев ассимиляция происходила в новые языковые культуры, однако в Турции и Греции их потомки продолжали оставаться ладиноязычными вплоть до середины XX века.

С образованием Государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, происходит процесс их ассимиляции с другими евреями Израиля и забывания языка ладино. Сегодня в Израиле сефардами или евреями сефардского толка считаются не только сефарды в узком смысле слова, но и евреи-репатрианты из арабских стран, курдистанские, персидские, афганские, среднеазиатские, грузинские, кавказские и кочинские евреи. Это связано с тем, что данные евреи практикуют богослужение испанского (сефардского) канона, отличающееся от германского (ашкеназского) и развивавшееся независимо от него.
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20.12.2021 08:32 Ответить
Португальцев прошу обратить внимание , что Абрамович фальсифицировал документы , бо он ашкенази , а не сефард 😀😀
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20.12.2021 08:42 Ответить
голандські корені знайшов
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20.12.2021 08:44 Ответить
Березнюк! Тебе скільки разів у твое власне лайно мордою тикать? І тут "серонув" не подумавши! Основа народу(в першу чергу) - його МОВА! Звідки в Хорватії "іспанський" діалект?
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20.12.2021 09:08 Ответить
Березнюк! Від того що ти будеш верещать "кто-нибудь, угомоните.." - ти розумнішим не станеш! Ти так і не відповів - ЗВІДКИ на Балканах "іберо-романська підгрупа романських мов"? Хорвати говорять мовою слов"янською! Як і ті народи що живуть поряд - серби наприклад!
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20.12.2021 09:50 Ответить
Немає про що говорити окрім посилення тиску на московію до звільнення УСІХ теріторій України!
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20.12.2021 03:19 Ответить
борель давно опущений пуйлом
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20.12.2021 05:14 Ответить
Никакого скатівания к холодной войне не произойдет. Раша для єтого слишком слаба. Возможні два варианта: 1. Скатівание к горячей войне, пока у ***** ещ' есть ресурсі, с неопределенніми последствиями. 2. Полная деградация РФ.
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20.12.2021 05:56 Ответить
Кремлівська стратегія гарантій безпеки в Європі - це, спочатку Україні викинути на смітник всю зброю, роздягнутися і чекати асвабадітєля. За Україною це мають зробити поляки, країни Балтії, а після цього і вся Європа, а США мають заплющити очі, коли московити будуть заносити "русский мир" в ці країни. Не пробували послати їх на юх і дати зрозуміти,що в порядній сім'ї з брудними і смердячими вбивцями не розмовляють?
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20.12.2021 07:16 Ответить
У хутина руки по локоть в крови , а Боррель про якусь дипломатию бормочет ,
Как им не стыдно пожимать **** руки.
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20.12.2021 08:02 Ответить
Ну Борель в своем репертуаре, хочет с душевнобольными что-то обсуждать, идиот, ты ж уже съездил раз в москву, мало тебя там унизили придурка?
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20.12.2021 08:00 Ответить
Путлер требует вернуть ему Варшавский Договор....а также Хорватию,Словению,Боснию и Герцеговину,Черногорию,Польшу Чехию Словакию,Болгарию,Венгрию.... Дурдом КГБшника полыхает...
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20.12.2021 08:18 Ответить
В США обнародованы имена и фамилии агентов ГРУ РАБссии принимавших участие в хакерских атаках на промышленные объекты включая Пентагон,Госдеп и т.д.,а также вмешательство в выборы в США в 2016 году...Засвеченный Штирлиц,уже не Штирлиц...
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20.12.2021 08:23 Ответить
Еще не доросли чтобы встревать в разговоры взрослых.
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20.12.2021 08:30 Ответить
глава европейской демократии? Прям вот так вот?
Почему бы его не назвать отцом европейской демократии?
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20.12.2021 08:34 Ответить
https://youtu.be/FvpmRhuAJRs...Концлагерь Путлера,это Понты для рюсских болванов... внутреннего пользвания...сКАЛЕНвставатели блин...
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20.12.2021 08:34 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 09:30 Ответить
Если в Европе демократией "руководит" такой идиот как борель, то с демократией в Европе что-то не так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.12.2021 09:32 Ответить
Европа хочет принять участие в торгах, скажем так. Гарантии на дешевый газ.
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20.12.2021 10:23 Ответить
 
 